Nella serata di ieri, martedì 12 aprile 2022, su Rai1 la fiction franco-belga La Scogliera dei Misteri ha appassionato 3.688.000 spettatori pari al 16.7%. Su Canale 5 l’incontro di Champions League Real Madrid vs Chelsea ha raccolto davanti al video 3.582.000 spettatori pari al 16.5% di share (pre e post gara nel complesso: 2.773.000 – 12.2%; primo tempo: 3.835.000 – 15.9%, secondo tempo: 3.495.000 – 15.7%; supplementari: 3.379.000 – 18.8%).

Su Rai2 – dalle 21.50 alle 0.25 - Anche Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.409.000 spettatori pari all’8% di share (presentazione dalle 21.28 alle 21.50: 1.495.000 – 6.1%). Su Italia 1 – dalle 21.43 all’1.28 – la nuova puntata de La Pupa e il Secchione Show ha intrattenuto 1.258.000 spettatori con l’8.7% (presentazione dalle 21.27 alle 21.43: 1.341.000 – 5.5%). Su Rai3 Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.143.000 spettatori pari ad uno share del 5.8% (presentazione dalle 21.17 alle 21.31: 1.017.000 – 4.2%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 807.000 spettatori con il 4.8% di share.

Su La7 diMartedì ha registrato 1.176.000 spettatori con uno share del 5.8% (DiMartedì Più: 443.000 – 5.6%). Su Tv8 Spider-Man: Homecoming segna 356.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove Redemption: Identità Nascoste ha raccolto 395.000 spettatori con l’1.8%. Su Rai4 Ad Astra registra .000 spettatori con il %. Su Real Time Primo Appuntamento ha ottenuto .000 spettatori con il %.

Ascolti TV Access Prime Time

Pareggio per Guess My Age e Deal With It.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 5.116.000 spettatori con il 21.5%. Su Canale 5 Striscina la Notizina registra una media di 3.486.000 spettatori con uno share del 15.4%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.042.000 spettatori con il 4.3%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato 1.631.000 spettatori con il 6.9%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.223.000 spettatori con il 5.5% (presentazione di 11 minuti: 798.000 – 3.8%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.429.000 spettatori (6.8%).

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 963.000 individui all’ascolto (4.2%), nella prima parte, e 1.143.000 spettatori (4.8%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.915.000 spettatori (8.1%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 357.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 357.000 spettatori con l’1.5%.

Preserale

Bonolis scende al di sotto del 19%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.663.000 spettatori (20.5%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.028.000 spettatori (24.2%). Su Canale 5 Avanti il Primo segna 1.796.000 spettatori (14.5%) mentre Avanti un Altro ha interessato 3.029.000 spettatori (18.8%). Su Rai2 – dalle 17.45 alle 19.39 – l’incontro di Calcio Femminile Svizzera-Italia ha raccolto 544.000 spettatori (4.3%) mentre The Good Doctor ha raccolto 632.000 spettatori (3.1%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 371.000 spettatori con il 2.6%.

La Pupa e il Secchione Short segna 405.000 spettatori e il 2.4%. CSI Miami ha ottenuto 799.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.447.000 spettatori con il 13.5%. Blob segna 1.028.000 spettatori con il 5.2%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 815.000 individui all’ascolto (3.9%). Su La7 TGLA7 Speciale ha raccolto 458.000 spettatori (share del 3.9%). Su Tv8 Masterchef raccoglie 262.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove Cash or Trash registra 155.000 spettatori con lo 0.9%.

Daytime Mattina

Distacco abissale tra Uno Mattina e Mattino Cinque.

Su Rai1 TG1 Edizione Straordinaria ha raccolto 793.000 spettatori con il 14.7%. Il TG1 delle 8 segna 1.095.000 spettatori con il 19.4%. Uno Mattina dà il buongiorno a 685.000 telespettatori con il 14.3%. Storie Italiane ha ottenuto 653.000 spettatori (14.4%). Su Canale5 Prima Pagina TG5 ha informato 637.000 spettatori con il 17.7%. TG5 Mattina ha informato 1.301.000 spettatori con il 23%. A seguire l’appuntamento con Mattino Cinque News ha intrattenuto 1.049.000 spettatori con il 21.2%, nella prima parte, e 927.000 spettatori con il 20.3% nella seconda parte (I Saluti: .000 – %). Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 240.000 spettatori con il 4.9%.

Su Italia 1 Chicago Fire ottiene un ascolto di 170.000 spettatori (3.4%), nel primo episodio, e 164.000 spettatori (3.6%), nel secondo episodio. Chicago PD ha ottenuto 214.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 TGR Buongiorno Regione ha informato 716.000 spettatori con il 12.9%. Agorà convince 345.000 spettatori pari al 6.6% di share. A seguire Agorà Extra ha raccolto 292.000 spettatori con il 6.4%. Su Rete 4 Hazzard registra una media di 107.000 spettatori (2.3%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 135.000 spettatori con il 3.2%, nelle News, e 223.000 spettatori con il 4.2%, nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 190.000 spettatori pari al 4.2%.

Daytime Mezzogiorno

Forum al di sopra del 20%.

Su Rai1 – dalle 10.50 alle 12.01 – l’Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato ha raccolto 600.000 spettatori con l’11.1%. E’ Sempre Mezzogiorno Menù ha ottenuto 1.560.000 spettatori con il 14.9%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.496.000 telespettatori con il 20.1%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 530.000 spettatori (9%), nella prima parte, e 892.000 spettatori (9.2%), nella seconda parte. Su Italia 1 Chicago PD ha ottenuto 299.000 spettatori con il 4.4%. Dopo Studio Aperto, La Pupa e il Secchione Short ha raccolto 610.000 spettatori con il 5.1%. Sport Mediaset ha ottenuto 632.000 spettatori con il 4.7%.

Su Rai3 Elisir segna 319.000 spettatori con il 6% (presentazione: 279.000 – 6.2%). Il TG3 delle 12 ha ottenuto 788.000 spettatori (9.6%). Quante Storie ha raccolto 635.000 spettatori (5.3%). Passato e Presente ha interessato 556.000 spettatori con il 4.1%. Su Rete4 Carabinieri ha appassionato 127.000 spettatori con il 2.5%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 148.000 spettatori con l’1.4%. La Signora in Giallo ha ottenuto 664.000 (5.1%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 310.000 spettatori con share del 5.7% nella prima parte, e 522.000 spettatori con il 4.9% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno ha convinto .000 spettatori pari al % della platea (presentazione: .000 – %). Il Paradiso delle Signore ha raggiunto .000 spettatori con il %. Dopo il TG1 Economia (.000 – %), La Vita in Diretta ha raccolto .000 spettatori (%), nella presentazione, e .000 spettatori (%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato .000 spettatori con il %. Una Vita ha convinto .000 spettatori con il % di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto .000 spettatori con il % (finale: .000 – %). Il daytime di Amici ha interessato .000 spettatori con il %. La breve striscia di Isola dei Famosi ha raccolto .000 spettatori con il %. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di .000 spettatori pari al % di share.

Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a.000 spettatori con il %, nella presentazione in onda dalle 17.25 alle. e .000 spettatori con il % nella seconda parte (Saluti: .000 – %). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto .000 spettatori con il %. Detto Fatto ha ottenuto .000 spettatori con il %. Castle ha interessato .000 spettatori con il %. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto .000 spettatori (%), nel primo episodio, .000 spettatori (%), nel secondo episodio, e .000 spettatori (%), nel terzo episodio. Big Bang Theory ha appassionato .000 spettatori con il %. The Goldbergs segna .000 spettatori (%).

Due Uomini e Mezzo ha interessato .000 spettatori con il %. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da .000 spettatori con il %. #Maestri ha coinvolto .000 spettatori pari al %. Aspettando Geo… ha raccolto .000 spettatori con il %. Geo ha registrato .000 spettatori con il %. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da .000 spettatori con il %. Su La7 Tagadà interessato .000 spettatori (%). Tagadoc ha raccolto .000 spettatori con il %. Su TV8 il film ha raccolto .000 spettatori con il %.

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 872.000 spettatori con l’8.5% di share. Su Canale 5 Champions League Live segna 1.126.000 spettatori con l’11.1%. X Style segna 350.000 spettatori con il 6.3%. Su Rai2 la prima puntata di Ti Sento segna 396.000 spettatori con il 6.8%. A seguire – dall’1.31 all’1.59 - Generazione Z raccoglie 217.000 spettatori con il 6.3%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 411.000 spettatori con il 5.4%. Su Italia1 il cartone I Griffin è visto da 328.000 spettatori (9.5%). Su Rete 4 Amami o Muori è stato scelto da 132.000 spettatori con il 3.2% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.175.000 (23.6%)

Ore 20.00 5.083.000 (24.4%)

TG2

Ore 13.00 1.692.000 (13.4%)

Ore 20.30 1.362.000 (5.9%)

TG3

Ore 14.25 1.403.000 (11.2%)

Ore 19.00 1.781.000 (11.9%)

TG5

Ore 13.00 2.946.000 (23%)

Ore 20.00 4.314.000 (20.7%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.104.000 (10.7%)

Ore 18.30 443.000 (3.8%)

TG4

Ore 12.00 248.000 (3.2%)

Ore 18.55 559.000 (3.6%)

TGLA7

Ore 13.30 599.000 (4.5%)

Ore 20.00 1.334.000 (6.3%)

