PIPPITEL! - SU RAI1 IL FILM “DIGITARE IL CODICE SEGRETO” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 20.2% DI SHARE E OLTRE 4 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE 5 IL VISTO E STRAVISTO “TITANIC” FA IL 12.8% - SU RAI3 “CARTABIANCA” RACIMOLA IL 4.6%. SU RETE4 “FUORI DAL CORO” PAREGGIA CON “DIMARTEDÌ” SU LA7 (5.8%) - RAI2 RECUPERA PUNTI SENZA I MAGHI: “THE EQUALIZER 2 – SENZA PERDONO” CONQUISTA IL 6.3%. "LE IENE" CALANO ALL'8.7% - AMADEUS (20.8%), “STRISCIA” (15.8%), PALOMBA (5%), GRUBER (7.4%) – DIACO IN SECONDA SERATA SU RAI 2 CON ROCCO SIFFREDI AL 3.4%

Mattia Buonocore per "www.davidemaggio.it"

digitare il codice segreto 9

Nella serata di ieri, martedì 12 ottobre 2021, su Rai1 per il ciclo Purchè Finisca Bene Digitare il Codice Segreto ha appassionato 4.148.000 spettatori pari al 20.2%. Su Canale 5 Titanic ha raccolto davanti al video 1.770.000 spettatori pari al 12.8% di share (nel dettaglio la prima parte dalle 21.48 alle 23.27: 2.187.000 – 10.5%, la seconda parte dalle 23.36 all’1.31: 1.414.000 – 17.7%; qui gli ascolti dell’ultimo passaggio di pochi mesi fa). Su Rai2, al posto di Voglio Essere un Mago, The Equalizer 2 – Senza Perdono ha interessato 1.351.000 spettatori pari al 6.3% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto 1.334.000 spettatori con l’8.7% (presentazione dalle 21.17 alle 21.45: 1.163.000 – 4.8%).

the equalizer 2 – senza perdono 2

Su Rai3 CartaBianca ha raccolto davanti al video 878 .000 spettatori pari ad uno share del 4.6% (presentazione di 12 minuti: 735.000 – 3.1%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 965.000 spettatori con il 5.8% di share. Su La7 diMartedì ha registrato 1.150.000 spettatori con uno share del 5.8% (diMartedì Più: 392.000 – 4.9%). Su Tv8 Il Cacciatore di Ex segna 241.000 spettatori con l’1.1%.

titanic 11

Sul Nove A-Team ha raccolto 276.000 spettatori con l’1.3%. Sul 20 Inghilterra-Ungheria, valevole per le qualificazioni ai Mondiali, registra 555.000 spettatori con il 2.4%. Su Rai4 Cocaine – La Vera Storia di White Boy Rick ha interessato 309.000 spettatori con l’1.4%. Su Iris I Trecento di Fort Canby segna 491.000 spettatori con il 2.2%. Su La5 la replica di Grande Fratello Vip ha raggiunto un ascolto di 201.000 spettatori (1%). Su Real Time Matrimonio a Prima Vista ha ottenuto 508.000 spettatori con il 2.2%.

le iene 3

Ascolti TV Access Prime Time

Oltre un milione di differenza tra Soliti Ignoti e Striscia la Notizia.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 5.004.000 spettatori con il 20.8%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.804.000 spettatori con uno share del 15.8%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 898.000 spettatori con il 3.7%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.180.000 spettatori con il 5%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.102.000 spettatori (4.9%).

Un Posto al Sole ha appassionato 1.642.000 spettatori (6.8%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.174.000 individui all’ascolto (5%), nella prima parte, e 1.145.000 spettatori (4.8%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.773.000 spettatori (7.4%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 356.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove la nuova edizione di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 416.000 spettatori con l’1.7%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti segna 410.000 spettatori con l’1.7%.

fuori dal coro

Preserale

L’Eredità torna a distanziare Caduta Libera.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 6 ha ottenuto un ascolto medio di 2.758.000 spettatori (19.3%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.140.000 spettatori (22.7%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 1.942.000 spettatori (14.1%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.355.000 spettatori (18.9%). Su Rai2 NCIS ha raccolto 708.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 473.000 spettatori con il 2.9%. CSI ha ottenuto 584.000 spettatori (2.9%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.968.000 spettatori con il 15.2%.

digitare il codice segreto

Blob segna 1.134.000 spettatori con il 5.3%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 812.000 individui all’ascolto (3.8%). Su La7 Ghost Whisperer ha appassionato 116.000 spettatori (share dello 0.9%), nel primo episodio, e 178.000 spettatori (share dell’1%), nel secondo episodio. Su Tv8 Piatto Ricco raccoglie 331.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? registra 151.000 spettatori con lo 0.8%. Su Rai Premium Il Villaggio Incantato di Pinocchio raccoglie 305.000 spettatori (2.3%) e 309.000 spettatori (2.2%).

Daytime Mattina

Mattino Cinque leader.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 632.000 telespettatori con il 12.7%, nella lunga presentazione, e a 899.000 spettatori con il 17.7%. Dopo il breve tg, la prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 683.000 spettatori (14.8%). Su Canale5 Prima Pagina TG5 ha raccolto 587.000 spettatori pari al 16.9%. L’appuntamento con Mattino Cinque ha intrattenuto 938.000 spettatori con il 18.5%, nella prima parte, e 784.000 spettatori con il 16.9% nella seconda parte (I Saluti: 643.000 – 14%). Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 198.000 spettatori con il 4%.

digitare il codice segreto 5

Su Italia 1 CSI:NY ottiene un ascolto di 117.000 spettatori (2.4%). Su Rai3 Buongiorno Regione ha informato 782.000 spettatori pari al 14.3%. Agorà convince 481.000 spettatori pari al 9.3% di share. A seguire Agorà Extra ha raccolto 363.000 spettatori con il 7.8%. Su Rete 4 Hazzard registra una media di 83.000 spettatori (1.7%) e di 105.000 spettatori (2.3%) nei due episodi. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 185.000 spettatori con il 3.7%. A seguire Coffee Break ha informato 203.000 spettatori pari al 4.3%.

cartabianca

Daytime Mezzogiorno

Sport Mediaset non va oltre il 5.4%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 811.000 spettatori con il 15%. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.569.000 spettatori con il 15.3%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.330.000 telespettatori con il 17.9%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 494.000 spettatori (8.2%), nella prima parte, e 844.000 spettatori (8.7%), nella seconda parte. Su Italia 1 CSI: NY ha ottenuto 196.000 spettatori con il 2.9%. Dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip ha raccolto 706.000 spettatori con il 5.8%. Sport Mediaset ha ottenuto 724.000 spettatori con il 5.3%.

digitare il codice segreto 4

Su Rai3 Elisir segna 372.000 spettatori con il 6.9% (presentazione: 334.000 – 7.3%). Il TG3 delle 12 ha ottenuto 819.000 spettatori (9.9%). Quante Storie ha raccolto 724.000 spettatori (6.1%). Le Storie di Passato e Presente ha interessato 630.000 spettatori con il 4.7%. Su Rete4 Un Detective in Corsia ha appassionato 89.000 spettatori con l’1.6%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 149.000 spettatori con l’1.4%. La Signora in Giallo ha ottenuto 540.000 (4.1%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 287.000 spettatori con share del 5.2% nella prima parte, e 493.000 spettatori con il 4.7% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

L’informazione regionale di Rai3 tocca il 20%.

le iene 2

Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno ha convinto 1.557.000 spettatori pari al 13.1% della platea. La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.714.000 spettatori con il 17.8%. Dopo il TG1 Economia (1.177.000 – 12.9%), Vita in Diretta ha raccolto 1.597.000 spettatori (16.6%), nella presentazione in onda fino alle 17.33, e 1.828.000 spettatori (16.7%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.470.000 spettatori con il 18%. Una Vita ha convinto 2.351.000 spettatori con il 18% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.462.000 spettatori con il 22.1% (finale: 1.973.000 – 20.4%). Il daytime di Amici ha interessato 1.841.000 spettatori con il 19.4%.

digitare il codice segreto 10

La breve striscia di Grande Fratello Vip ha raccolto 1.797.000 spettatori con il 19.6%. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.527.000 spettatori pari al 16.1% di share. Il nuovo Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.214.000 spettatori con il 12.3%, nella presentazione in onda dalle 17.34 alle 17.50, e 1.460.000 spettatori con il 13.1% dalle 17.53 alle 18.28 (Saluti: 1.377.000 – 11%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 541.000 spettatori con il 4.3%. Detto Fatto ha ottenuto 406.000 spettatori con il 4.1%. Dalle 17.31 alle 19.23, l’incontro di calcio Under 21 di qualificazione ai campionati Europei Italia-Svezia ha raccolto 762.000 spettatori con il 6%.

le iene

Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 567.000 spettatori (4.2%), nel primo episodio, 591.000 spettatori (4.7%), nel secondo episodio, e 471.000 spettatori (3.9%), nel terzo episodio. Big Bang Theory ha raccolto 387.000 spettatori (3.7%). Mom segna 245.000 spettatori con il 2.6%. Superstore segna 163.000 spettatori (1.7%). Friends ha appassionato 169.000 spettatori con l’1.7%. Il daytime di Grande Fratello Vip 6 ha interessato 160.000 spettatori con l’1.4%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.706.000 spettatori con il 20%. #Maestri ha coinvolto 378.000 spettatori pari al 3.7%.

digitare il codice segreto 8

Aspettando Geo… ha raccolto 650.000 spettatori con il 6.9%. Geo ha registrato 1.158.000 spettatori con il 10.6%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 750.000 spettatori con il 6%. Su La7 Tagadà interessato 310.000 spettatori (share del 2.9%). Tagadoc ha raccolto 123.000 spettatori con l’1.3%. Su TV8 Con Tutto il Mio Cuore segna 231.000 spettatori con il 2.4%. Vite da Copertina ha raccolto 106.000 spettatori con l’1%. Su Rai Premium Un Milione di Piccole Cose raggiunge 64.000 spettatori (0.7%), nel primo episodio, e 90.000 spettatori (1%), nel secondo episodio.

the equalizer 2 – senza perdono

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 697.000 spettatori con il 9% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 315.000 spettatori pari ad uno share del 10%. Su Rai2 Ti Sento – ospite Rocco Siffredi – segna 368.000 spettatori con il 3.4%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 408.000 spettatori con il 5.4%. Su Italia1 Gridhouse – A Prova di Morte (prima parte) è visto da 252.000 spettatori (6.6%). Su Rete 4 Eye Witness – Testimone Involontario è stato scelto da 158.000 spettatori con il 3.7% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.135.000 (22.9%)

digitare il codice segreto 4

Ore 20.00 5.249.000 (24%)

TG2

Ore 13.00 1.748.000 (13.7%)

Ore 20.30 1.346.000 (5.7%)

TG3

Ore 14.25 1.677.000 (13.2%)

Ore 19.00 2.134.000 (12.8%)

TG5

Ore 13.00 2.744.000 (21.3%)

Ore 20.00 4.388.000 (19.9%) Prima Pagina 3.799.000 (18.8%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.146.000 (11.1%)

Ore 18.30 602.000 (4.6%)

TG4

Ore 12.00 251.000 (3%)

Ore 18.55 604.000 (3.6%)

TGLA7

rocio munoz morales a le iene

Ore 13.30 599.000 (4.4%)

Ore 20.00 1.155.000 (5.2%)

PIERLUIGI DIACO rocco siffredi ospite di diaco a ti sento digitare il codice segreto 2