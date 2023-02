PIPPITEL! SU RAI1 “CHE DIO CI AIUTI”, SENZA ELENA SOFIA RICCI, CALA AL 20.7%. SU CANALE5 GLI SVIPPATI DEL “GF VIP” AL 18.7% . LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE JUVENTUS-NANTES SU TV8 FA IL 9% E ROSICCHIA TELESPETTATORI A DEL DEBBIO SU RETE4 (5.4%) E FORMIGLI SU LA7 (4.9%) – ENNESIMO FLOP DI “SPLENDIDA CORNICE” DI GEPPI CUCCIARI SU RAI3 (3.5%). CROLLA AL 2.5% “MIXER” DI MINOLI – AMADEUS CON IL 21.9% SUPERA “STRISCIA” (17.4%). DAMILANO (6.7%), GRUBER (6.7%), PALOMBA (4.3%)

Marco Zonetti per Dagospia

che dio ci aiuti 7 3

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 16 febbraio 2023 vedono, in prima serata, il calo della fiction Che Dio ci aiuti, giunta alla sua settima edizione, che pare aver accusato il colpo della dipartita della protagonista Elena Sofia Ricci. L'uscita di scena di "Suor Angela" ha inciso negativamente sulla serie, che ieri ha perso ulteriormente terreno assestandosi al 20.7% di share con 4.017.000 spettatori, rincorsa in percentuale dal Grande Fratello Vip che ha segnato il 18.7% (seppur con 2.480.000 individui all'ascolto).

grande fratello vip 5

La partita di Europa League Juventus-Nantes su Tv8 (9%) ha poi tolto audience ai due talk di approfondimento della serata. Paolo Del Debbio con Dritto e Rovescio su Rete4 ha raccolto il 5.4% di share mentre Corrado Formigli con Piazza Pulita su La7 ha segnato il 4.9%. Sempre risultati deludenti per Geppi Cucciari e il suo Splendida Cornice su Rai3, fermatosi al 3.5%, mentre a seguire è ancora flop per Giovanni Minoli e il suo Mixer – Vent'anni di televisione, arenato al 2.5%. Quanto ci è costata l'operazione "repechage" di Minoli, in contenzioso con la Rai?

che dio ci aiuti 7 2

In access prime time, Amadeus con I soliti ignoti su Rai1 conquista il 21.9% e Striscia la notizia su Canale5 il 17.4%. Mentre, per quanto riguarda l'approfondimento, Tg2 Post inchioda al 2.9%, Marco Damilano con Il cavallo e la torre su Rai3 totalizza il 6.7%, Barbara Palombelli con Stasera Italia su Rete4 il 4.3% e il 3.8%, mentre Lilli Gruber con Otto e mezzo su La7 raccoglie il 6.7% di share.

Al mattino, sempre bene Massimiliano Ossini ed Eleonora Daniele su Rai1 e Agorà su Rai3 riprende quota. Note dolentissime invece per Tg1Mattina su Rai1, battuto da Buongiorno Italia su Rai3. Al pomeriggio, Serena Bortone con Oggi è un altro giorno resta sempre indietro, a ben dieci punti di distanza, rispetto a Maria De Filippi con Uomini e donne, mentre sempre sulla Prima Rete Rai Alberto Matano con La vita in diretta supera il 22% di share. Ma vediamo di seguito gli ascolti di tutti i programmi della giornata.

juventus nantes

Prima serata

Rai1: Che Dio Ci Aiuti 7 4.017.000 spettatori 20.7%. Canale 5: Grande Fratello Vip 2.480.000 spettatori (18.7%), Grande Fratello Night, 1.063.000 (28.4%). Rai2: Anna 1.002.000 spettatori (5.1%). Italia 1: Harry Potter e il Principe Mezzosangue 959.000 spettatori (5.5%). Rai3: Splendida Cornice 725.000 spettatori (3.5%). Rete4: Dritto e Rovescio 851.000 spettatori (5.4%). La7: Piazza Pulita 757.000 spettatori (4.9%). Tv8: Juventus-Nantes (Europa League) 1.917.000 spettatori (9%). Nove: Tutte contro lui – The Other Woman 328.000 spettatori (1.7%).

Access Prime Time

che dio ci aiuti 7 1

Rai1: Soliti Ignoti 4.901.000 spettatori (21.9%). Canale 5: Striscia la Notizia 3.885.000 spettatori (17.4%). Rai2: TG2 Post 662.000 spettatori (2.9%). Italia1: NCIS 1.461.000 spettatori (6.6%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.450.000 spettatori (6.7%), Un Posto al Sole 1.657.000 spettatori (7.4%). Rete4: Stasera Italia 927.000 individui all’ascolto (4.3%) nella prima parte, 851.000 (3.8%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.479.000 spettatori (6.7%). Nove: Don’t Forget the Lyrics (replica) 472.000 (2.1%).

mixer

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 3.341.000 spettatori (23.2%), L’Eredità 4.688.000 spettatori (26.7%). Canale 5: Avanti il Primo 2.391.000 spettatori (17.6%), Avanti un Altro 3.555.000 spettatori (21%). Rai2: Hawaii Five O: 556.000 spettatori (3.4%), The Rookie 694.000 spettatori (3.5%). Italia1: Studio Aperto Mag 451.000 spettatori (2.9%), CSI 744.000 spettatori (3.9%). Rai3: TGR (News) 2.530.000 spettatori (13.8%), Blob 933.000 spettatori (4.6%), Caro Marziano 1.105.000 spettatori (5.2%). Rete4: Tempesta d’Amore 764.000 individui all’ascolto (3.8%). La7: Lingo – La Prima Sfida 189.000 spettatori (1.4%), Lingo – Parole in Gioco 227.000 spettatori (1.3%). Tv8: Home Restauranti 264.000 spettatori (1.4%). Nove: Cash or Trash 429.000 spettatori (2.4%).

Seconda Serata

che dio ci aiuti 8

Rai1: Porta a Porta 712.000 spettatori (8.9%), Viva Rai 2! E un po’ anche Rai1 224.000 spettatori (6.5%). Canale 5: TG5 Notte 349.000 spettatori (12.8%). Rai2: Stasera C’è Cattelan (presentazione) 431.000 spettatori (3.8%), 247.000 spettatori (3.4%). Rai3: Mixer – Vent'anni di Televisione 334.000 (2.5%), Tg3 Linea Notte 264.000 (3.5%.). Italia1: Prima di Domani 285.000 spettatori (5.9%). Rete 4: La Scorta (prima parte) 191.000 spettatori (4.8%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 229.000 spettatori (9%), TG1 delle 7 362.000 spettatori (9.2%), TgUnoMattina 628.000 spettatori (12.6%), TG1 993.000 spettatori (19.7%), Uno Mattina a 955.000 telespettatori (20.7%), Storie Italiane (prima parte) 1.030.000 spettatori (21.9%). Canale5: Prima Pagina TG5 551.000 spettatori (17%), TG5 Mattina 1.078.000 spettatori (21.4%), Mattino Cinque News 873.000 spettatori (18.7%) nella prima parte, 884.000 (18.8%) nella seconda. Rai 2: La Grande Vallata 75.000 spettatori (3.1%), Viva Rai2! Glass Cam 169.000 (4.7%), Viva Rai2 860.000 spettatori (17.6%),

splendida cornice

…E Viva il Videobox 207.000 spettatori (4.1%), Radio 2 Social Club 320.000 spettatori (6.8%), Campionati del Mondo di Sci femminile 329.000 spettatori (7%). Italia 1: Chicago Fire 124.000 spettatori (2.6%), Chicago PD 183.000 spettatori (3.7%). Rai3: Buongiorno Italia 509.000 spettatori (13%), TGR Buongiorno Regione 658.000 spettatori (13%), Agorà (presentazione) 397.000 (7.9%), 346.000 (7.3%), Agorà Extra 276.000 (5.9%). Rete 4: Hazzard 100.000 spettatori (2.1%). La7: Omnibus (News) 85.000 spettatori (2.2%), Dibattito 198.000 spettatori (4.1%). Coffee Break 158.000 spettatori (3.4%).

che dio ci aiuti 6

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane 1.018.000 spettatori (18.8%), E’ Sempre Mezzogiorno 1.750.000 spettatori (17.5%). Canale 5: Forum 1.570.000 telespettatori (20.9%). Rai2: I Fatti Vostri 530.000 spettatori (8.8%) nella prima parte, 934.000 (9.7%) nella seconda. Italia 1: Chicago PD 287.000 spettatori (4.2%), Grande Fratello Vip 610.000 spettatori (5.3%), Sport Mediaset 615.000 spettatori (4.9%). Rai3 Elisir (presentazione) 235.000 (4.9%), 364.000 spettatori (6.6%), TG3 delle 12 776.000 spettatori (9.4%), Quante Storie 710.000 spettatori (6.2%), Passato e Presente 581.000 spettatori (4.6%). Rete4: Monk 92.000 spettatori (1.7%), Il Segreto (replica) 152.000 spettatori (1.5%), La Signora in Giallo 504.000 (4.1%). La7: L’Aria che Tira 244.000 spettatori (4.3%) nella prima parte, 390.000 spettatori (3.8%) nel segmento intitolato ‘Oggi’.

PAOLO DEL DEBBIO

Pomeriggio

Rai1: TG1 Economia 2.580.000 spettatori (20.4%), Oggi è un Altro Giorno 1.808.000 spettatori (17.5%), presentazione 1.940.000 (15.8%), Il Paradiso delle Signore 1.808.000 spettatori (20.7%), TG1 1.647.000 (19.1%), La Vita in Diretta 2.359.000 spettatori (22.1%), presentazione 1.934.000 (21.9%). Canale5: Beautiful 2.525.000 spettatori (19.7%), Terra Amara 2.771.000 spettatori (22.8%)., Uomini e Donne 2.763.000 spettatori (27%), finale 2.182.000 (24.7%), Amici 1.728.000 spettatori (19.9%), Grande Fratello Vip 7 1.568.000 spettatori (17.9%), Un Altro Domani 1.268.000 spettatori (14.4%), Pomeriggio Cinque 1.721.000 spettatori (16%), Presentazione 1.250.000 (13.6%), Saluti 1.824.000 (14.9%).

che dio ci aiuti 5

Rai2 Campionati del Mondo di Sci 1.030.000 spettatori (8.2%), Ore 14 Light 595.000 spettatori (5.4%), Bella Ma’ 496.000 spettatori (5.6%), Nei Tuoi Panni 386.000 spettatori (4.2%). Italia1: I Simpson 467.000 spettatori (3.8%) nel primo episodio, 536.000 (4.6%) nel secondo, 537.000 (5.1%) nel terzo, NCIS Los Angeles 401.000 spettatori (4.4%) nel primo episodio 402.000 (4.6%) nel secondo, The Mentalist 337.000 spettatori (3.3%). Rai3: TGR 2.055.000 spettatori (16.4%), Rai Parlamento Question Time 294.000 spettatori (3.1%), Aspettando… Geo 630.000 spettatori (7.1%), Geo 1.328.000 spettatori (11.5%).

corrado formigli

Rete4: Lo Sportello di Forum è stato seguito da .000 spettatori con il %, TG4 Diario del Giorno ha interessato .000 spettatori con il %. La7: Tagadà (presentazione) 325.000 spettatori (2.7%), 307.000 (3.2%), Focus 255.000 (2.9%). TV8: Istinto criminale 219.000 spettatori (1.7%), Anime gemelle 219.000 (2.5%), Amore a Harmony Ranch 247.000 (2.1%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30: 3.287.000 (25.7%)

20.00: 5.081.000 (25.1%)

che dio ci aiuti 4

TG5

12.58: 2.611.000 (21.8%)

20.00: 4.289.000 (20.9%)

TG2

13.00 1.841.000 (15.6%)

20.30 1.126.000 (5.2%)

TG3

14.25 1.433.000 (12.1%)

19.00 1.986.000 (12.4%)

TG4

11.55: 249.000 (3.2%)

18.55: 695.000 (4.2%)

STUDIO APERTO

12.25: 1.208.000 (11.8%)

18.30: 559.000 (4.4%)

TGLA7

13.30: 486.000 (3.8%)

mixer giovanni minoli

20.00: 1.045.000 (5.1%)

giovanni minoli mixer vent'anni di televisione 4