PIPPITEL! - SU RAI1 “DOC – NELLE TUE MANI 2” NON HA RIVALI: LA SECONDA PUNTATA FA IL 30.6% DI SHARE E INCOLLA 6.7 MILIONI DI ITALIANI ALLA TV - SU CANALE 5 IL MATCH DI COPPA ITALIA ROMA-LECCE INCHIODA AL 10.9%. “DRITTO E ROVESCIO” SU RETE 4 CONQUISTA IL 7% E SUPERA “PIAZZA PULITA” SU LA7 (5.1%) – BOOM DI AMADEUS (23.8%), “STRISCINA” (15.1%), PALOMBA (4.8%), GRUBER (7.3%)

Nella serata di ieri, giovedì 20 gennaio 2022, su Rai1 la seconda puntata di Doc – Nelle Tue Mani 2 ha interessato 6.709.000 spettatori pari al 30.6% (primo episodio: 7.006.000 – 28.6%, secondo episodio: 6.422.000 – 33%). Su Canale 5 l’incontro di Coppa Italia Roma-Lecce ha raccolto davanti al video 2.651.000 spettatori pari al 10.9% di share (primo tempo: 2.976.000 – 11%, secondo tempo: 2.329.000 – 10%). Su Rai2 Un Matrimonio da Favola ha interessato 929.000 spettatori pari al 3.9% di share. Su Italia 1 Harry Potter e il prigioniero di Azkaban ha intrattenuto 1.382.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 Il Complotto contro l’America ha raccolto davanti al video 448.000 spettatori pari ad uno share dell’1.9%.

Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.244.000 spettatori con il 7% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 895.000 spettatori con uno share del 5.1%. Su Tv8 Sarah – La Ragazza di Avetrana segna 298.000 spettatori con l’1.3%. Sul Nove Redemption – Identità nascoste ha raccolto 423.000 spettatori con l’1.9%. Sul 20 Focus – Niente è Come Sembra raccoglie 368.000 spettatori con l’1.6%. Su Rai4 Danny the Dog registra 504.000 spettatori con il 2.1%. Su Rai Premium Burden of Truth raggiunge 67.000 spettatori e lo 0.3%.

Su Iris Cliffhanger – L’ultima sfida ha ottenuto 449.000 spettatori con l’1.9%. Su Sky Uno Masterchef ha ottenuto 726.000 spettatori con il 2.9%, nel primo episodio, e 613.000 spettatori con il 3.1%, nel secondo episodio (media complessiva spettatori cumulati con +1, on demand e repliche: 784.000; primo episodio: 880.000, secondo episodio 689.000).

Ascolti TV Access Prime Time

Boom per Soliti Ignoti prima di Doc e con Spollon concorrente (picco di 8,2 milioni alle 21.30).

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 5.993.000 spettatori con il 23.8%. Su Canale 5 Striscina la Notizina registra una media di 3.655.000 spettatori con uno share del 15.1%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 945.000 spettatori con il 3.7%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato 1.459.000 spettatori con il 5.9%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.405.000 spettatori (5.9%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.700.000 spettatori (6.8%).

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.174.000 individui all’ascolto (4.8%), nella prima parte, e 1.206.000 spettatori (4.8%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.805.000 spettatori (7.3%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 380.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 457.000 spettatori con l’1.8%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti segna 380.000 spettatori e l’1.5%.

Preserale

Insinna da record.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.502.000 spettatori (20.5%) mentre L’Eredità ha raccolto 5.142.000 spettatori (25.3%). Su Canale 5 Avanti il Primo segna 2.591.000 spettatori (15.5%) mentre Avanti un Altro ha interessato 3.886.000 spettatori (19.6%). Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 668.000 spettatori (3.5%) mentre 9-1-1 ha raccolto 865.000 spettatori (3.8%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 440.000 spettatori con il 2.4%. CSI Miami ha ottenuto 585.000 spettatori (2.7%).

Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.961.000 spettatori con il 14%. Blob segna 1.123.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 802.000 individui all’ascolto (3.5%). Su La7 Ghost Whisperer ha appassionato 185.000 spettatori (share dell’1.2%), nel primo episodio, e 205.000 spettatori (share dell’1%), nel secondo episodio. Su Tv8 4 Hotel raccoglie 324.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove Little Big Italy registra 206.000 spettatori con l’1%.

Daytime Mattina

Ottimo il Buongiorno di Rai3.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 604.000 telespettatori con il 12.9%, nella lunga presentazione, e a 1.140.000 spettatori con il 19%. Tra le due parti di Uno Mattina, il TG1 delle 8 ha informato 1.163.000 spettatori con il 19.1%. Dopo il breve tg, la prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.057.000 spettatori (17.6%). Su Canale5 il TG5 Mattina ha informato 1.145.000 spettatori pari al 19.7%. A seguire l’appuntamento con Mattino Cinque News ha intrattenuto 1.075.000 spettatori con il 17.9%, nella prima parte, e 1.080.000 spettatori con il 18.1% nella seconda parte (I Saluti: .000 – %).

Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 216.000 spettatori con il 3.6%. Su Italia 1 Chicago Fire ottiene un ascolto di 104.000 spettatori (1.7%), nel primo episodio, 159.000 spettatori (2.7%). Chicago PD raccoglie 200.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 Buongiorno Italia ha ottenuto 648.000 spettatori e il 15.6%. TGR Buongiorno Regione ha raccolto 792.000 spettatori con il 15.3%. Agorà convince 467.000 spettatori pari al 7.8% di share. A seguire Agorà Extra ha raccolto 353.000 spettatori con il 5.9%. Su Rete 4 Hazzard registra una media di 159.000 spettatori (2.7%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 101.000 spettatori con il 2.5%, nelle News, e 197.000 spettatori con il 3.3%, nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 247.000 spettatori pari al 4.1%. Su Tv8 Una Sposa per Natale segna 128.000 spettatori con il 2.1%.

Daytime Mezzogiorno

Sport Mediaset al di sotto del 5%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 1.087.000 spettatori con il 15.5%. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.916.000 spettatori con il 16.2%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.588.000 telespettatori con il 17.5%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 598.000 spettatori (7.8%), nella prima parte, e 953.000 spettatori (8.4%), nella seconda parte. Su Italia 1 Chicago PD ha ottenuto 224.000 spettatori con il 2.7%. Dopo Back to School le Lezioni (321.000 – 3.2%) e Studio Aperto, Grande Fratello Vip ha raccolto 683.000 spettatori con il 4.9%. Sport Mediaset ha ottenuto 756.000 spettatori con il 4.9%. Su Rai3 Elisir segna 448.000 spettatori con il 6.3% (presentazione: 312.000 – 5%). Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.015.000 spettatori (10.5%).

Quante Storie ha raccolto 864.000 spettatori (6.3%). Passato e Presente ha interessato 680.000 spettatori con il 4.4%. Su Rete4 Carabinieri ha appassionato 140.000 spettatori con il 2.1%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 159.000 spettatori con l’1.3%. La Signora in Giallo ha ottenuto 681.000 (4.5%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 450.000 spettatori con share del 6.2% nella prima parte, e 487.000 spettatori con il 4% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 Vite da Copertina ha raccolto 51.000 spettatori con lo 0.6%.

Daytime Pomeriggio

Vita in Diretta vince con il 18.9%.

Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno ha convinto 1.899.000 spettatori pari al 13.9% della platea (presentazione: 1.996.000 – 13%). Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.145.000 spettatori con il 17.8%. Dopo il TG1 Economia (1.735.000 – 14.6%), Vita in Diretta ha raccolto 2.182.000 spettatori (17.5%), nella presentazione, e 2.693.000 spettatori (18.9%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.491.000 spettatori con il 16.1%. Una Vita ha convinto 2.342.000 spettatori con il 15.7% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.669.000 spettatori con il 20.5% (finale: 2.264.000 – 18.8%). Il daytime di Amici ha interessato 2.162.000 spettatori con il 18%. La breve striscia di Grande Fratello Vip ha raccolto 2.093.000 spettatori con il 17.9%. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.900.000 spettatori pari al 15.4% di share.

Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.623.000 spettatori con il 12.5%, nella presentazione in onda dalle 17.25 alle 17.44, e 1.970.000 spettatori con il 13.5% (Saluti: 1.828.000 – 11.7%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 692.000 spettatori con il 4.8%. Detto Fatto ha ottenuto 477.000 spettatori con il 3.9%. Good Witch ha interessato 222.000 spettatori con l’1.7%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 672.000 spettatori (4.4%), nel primo episodio, 675.000 spettatori (4.6%), nel secondo episodio, e 582.000 spettatori (4.2%), nel terzo episodio. Young Sheldon segna 487.000 spettatori (3.9%).

Big Bang Theory ha appassionato 404.000 spettatori con il 3.4%. Due Uomini e Mezzo ha interessato 285.000 spettatori con il 2.1%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.684.000 spettatori con il 17.5%. Il Commissario Rex ha coinvolto 526.000 spettatori pari al 4.3%. Aspettando Geo… ha raccolto 876.000 spettatori con il 7.3%. Geo ha registrato 1.655.000 spettatori con l’11.6%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 943.000 spettatori con il 6.6%. Su La7 Tagadà interessato 410.000 spettatori con il 3.3% (presentazione: 442.000 – 3%). Tagadoc ha raccolto 181.000 spettatori con l’1.4%. Su TV8 il film Natale alle Highlands ha raccolto 333.000 spettatori con il 2.8%.

Seconda Serata

Con mega traino, Vespa segna il 14.9%.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 1.206.000 spettatori con il 14.9% di share. Su Canale 5 Coppa Italia Live ha totalizzato una media di 926.000 spettatori pari ad uno share del 4.7%. Knock Knock segna 438.000 spettatori e il 4.9%. Su Rai2 Anni 20 Notte segna 201.000 spettatori con l’1.8%. Su Rai 3 Caro Marziano segna 302.000 (1.8%) e 409.000 (2.9%) spettatori. A seguire il Tg3 Linea Notte segna 290.000 spettatori con il 3.6%. Su Italia1 Chucky è visto da 407.000 spettatori (5.3%). Su Rete 4 il film La Dolce Vita (rilevazione fino all’1.59) è stato scelto da 266.000 spettatori con il 6.2% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.591.000 (23.2%)

Ore 20.00 5.804.000 (25%)

TG2

Ore 13.00 1.952.000 (13.4%)

Ore 20.30 1.384.000 (5.7%)

TG3

Ore 14.25 1.715.000 (11.7%)

Ore 19.00 2.448.000 (12.9%)

TG5

Ore 13.00 2.962.000 (20.1%)

Ore 20.00 4.695.000 (20.2%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.133.000 (9.5%)

Ore 18.30 686.000 (4.3%)

TG4

Ore 12.00 283.000 (3.1%)

Ore 18.55 691.000 (3.6%)

TGLA7

Ore 13.30 574.000 (3.7%)

Ore 20.00 1.291.000 (5.5%)

