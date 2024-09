PIPPITEL! SU RAI1 “SEMPLICEMENTE FIORELLA” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 17.7% DI SHARE E 2.4 MILIONI DI SPETTATORI. IN CALO SU CANALE5 “LA ROSA DELLA VENDETTA” CHE INCHIODA ALL’11.6% CON 1.7 MILIONI DI TELEMORENTI - SU RAI3 “PRESADIRETTA” AL 4.9%. SU RETE4 “ZONA BIANCA” FA IL 4.8% - DE MARTINO (19.8%), “PAPERISSIMA SPRINT” (13.8%), BARRA-POLETTI (4.7%), APRILE-TELESE (5.6%)

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, domenica 8 settembre 2024, su Rai1 Semplicemente Fiorella ha interessato 2.488.000 spettatori pari al 17.7% di share. Su Canale5 La Rosa della Vendetta ha conquistato 1.798.000 spettatori con uno share dell’11.6%. Su Rai2 la Cerimonia di Chiusura delle Paralimpiadi 2024 intrattiene .000 spettatori (%). Su Italia1 Motel Forest incolla davanti al video 433.000 spettatori con il 2.8%. Su Rai3 Presadiretta segna 839.000 spettatori pari al 4.9%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 597.000 spettatori (4.8%).

Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare raggiunge 268.000 spettatori e il 2%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of ottiene 402.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove Little Big Italy raduna 327.000 spettatori (2%). Sul 20 Un uomo tranquillo fa sintonizzare .000 spettatori (%). Su Rai4 Pagan Peak è scelto da .000 spettatori (%). Su Iris Braveheart – Cuore impavido è seguito da .000 spettatori pari al %. Su RaiMovie Un viaggio a quattro zampe sigla .000 spettatori (%). Su SkySport la finale degli US Open 2024 – Sinner-Fritz è vista da .000 spettatori (%).

Access Prime Time

Su Rai1 Affari Tuoi arriva a 3.680.000 spettatori (19.8%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.563.000 spettatori pari al 13.8%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.056.000 spettatori (5.8%). Su Rete4 4 di Sera Weekend ha raggiunto 842.000 spettatori e il 4.7% nella prima parte e 775.000 spettatori e il 4.1% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.034.000 spettatori (5.6%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 619.000 spettatori pari al 3.4%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 377.000 spettatori (2.1%).

Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.884.000 spettatori pari al 15.8%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.759.000 spettatori pari al 19.6%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 1.657.000 spettatori (14.8%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 2.325.000 spettatori (17.2%). Su Rai2 SportAbilia totalizza 521.000 spettatori con il 4.4% e le Paralimpiadi 2024 con la Pallavolo 329.000 spettatori con il 2.1%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 441.000 spettatori (3.5%) e FBI: Most Wanted raccoglie 525.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.484.000 spettatori (16.9%). A seguire Blob segna 761.000 spettatori (4.5%). Su Rete4 Terra Amara interessa 466.000 spettatori (2.9%). Su La7 E’ arrivato mio fratello raggiunge 213.000 spettatori e l’1.7%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 333.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 262.000 spettatori con il 2.1%.

Daytime Mattina

Su Rai1 il meglio di Check Up interessa 394.000 spettatori con il 12.7%, il TG1 delle 8 arriva a 854.000 spettatori con il 19.3% e il meglio di Unomattina Weekly intrattiene 966.000 spettatori con il 18.5%. A seguire Roberto Bolle – Balla in Bianco è visto da 924.000 spettatori con il 16.3%, mentre A Sua Immagine raduna 1.290.000 spettatori con il 16.9%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 392.000 spettatori con il 18% e TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 1.093.000 spettatori con il 23.5%. A seguire I Grandi Misteri della Bibbia raccoglie 622.000 spettatori con l’11.4%, mentre la Santa Messa raduna 913.000 spettatori con il 15.7%.

Su Rai2 O Anche No – Stravinco per la Vita dà il buongiorno a 100.000 spettatori (2%). A seguire le Paralimpiadi 2024, dalle 9:02 alle 12:54 sono seguite da 331.000 spettatori (5.3%). Su Italia1 Scooby-doo! Il mistero ha inizio è visto da 66.000 spettatori (1.5%), mentre Young Sheldon è seguito da 123.000 spettatori (2.2%) nel primo episodio e 154.000 spettatori (2.8%) nel secondo episodio, mentre Big Bang Theory sigla 174.000 spettatori (3.1%) nel primo episodio e 212.000 spettatori (3.6%) nel secondo episodio. A seguire Due uomini e 1/2 totalizza 169.000 spettatori (2.6%) nel primo episodio. Su Rai3 Sorgente di Vita intrattiene 36.000 spettatori (1.4%) e Sulla Via di Damasco 95.000 spettatori (2.8%), mentre Agorà Weekend, dopo una presentazione (57.000 – 1.3%), totalizza 134.000 spettatori (2.7%) e le pillole di Mi Manda Raitre 274.000 spettatori (5%).

A seguire O Anche No arriva a 182.000 spettatori (3.1%) e Timeline è visto da 144.000 spettatori (2.2%). Su Rete4 Love is in the Air ha raccolto 104.000 spettatori (2%) e Grand Hotel – Intrighi e Passioni 100.000 spettatori (1.8%), mentre Dalla Parte degli Animali Estate è seguito da 170.000 spettatori (2.8%) nella prima parte. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 91.000 spettatori (3.5%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (222.000 – 6.4%), 242.000 spettatori (4.8%) nella seconda parte chiama Dibattito. A seguire Camera con Vista sigla 127.000 spettatori (2.3%) e In Onda arriva a 163.000 spettatori (2.8%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1, all’interno di A Sua Immagine, la Santa Messa raccoglie 1.256.000 spettatori (18.4%) e l’Angelus 1.607.000 spettatori (19.2%). A seguire, dopo una presentazione (1.794.000 – 17.8%), Linea Verde Estate chiude a 2.556.000 spettatori (21.7%). Su Canale5 Le Storie di Melaverde totalizza 808.000 spettatori con il 12.2% nella prima parte e 992.000 spettatori con il 13.8% nella seconda parte, mentre il meglio di Melaverde interessa 1.730.000 spettatori con il 17.4%. Su Rai2 le Paralimpiadi 2024 radunano 473.000 spettatori (7.1%) con l’Atletica Leggera, 560.000 (7%) con la Canoa, 494.000 (4.6%) con la Pallacanestro. Su Italia1 il secondo episodio di Due Uomini e 1/2 registra 192.000 spettatori (2.8%).

Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 862.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 Geo ottiene 381.000 spettatori (4.9%) e TG3 Fuorilinea informa 722.000 spettatori (7.2%). A seguire Touch – Impronta Digitale conquista 326.000 spettatori (3%), mentre Formula Biancorossa è seguito da 234.000 spettatori (1.8%). Su Rete4, dopo la seconda parte di Dalla Parte degli Animali Estate (225.000 – 3.3%) e il TG, Il Commissario Zagaria raduna 275.000 spettatori pari al 2.2%. Su La7 Miss Marple interessa 110.000 spettatori con l’1.5%, mentre Bell’Italia in Viaggio cattura l’attenzione di 150.000 spettatori con l’1.3%.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 il meglio di Domenica In colleziona 1.236.000 spettatori con il 10.4%, mentre Techeteche Top Ten realizza un ascolto di 1.271.000 spettatori con il 12.1%. Su Canale5, dopo L’Arca di Noè (2.253.000 – 16.9%), Beautiful raggiunge 1.989.000 spettatori pari al 15.4% e Endless Love incolla davanti al video 2.107.000 spettatori pari al 18.8%. A seguire Verissimo intrattiene 1.840.000 spettatori pari al 17.8% nella prima parte e 1.652.000 spettatori pari al 15.3% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer. Su Rai2 le Paralimpiadi 2024 totalizzano 533.000 spettatori pari al 4.7%. Su Italia1, dopo E-Planet (406.000 – 3.1%), Big Bang Theory raccoglie 260.000 spettatori (2%), Magnum P.I. 273.000 spettatori (2.4%), Big Bang Theory 283.000 spettatori (2.6%) e 262.000 spettatori (2.6%), Magnum P.I. 303.000 (2.9%) e Person of Interest 367.000 spettatori (3.5%).

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.999.000 spettatori (15.1%), NewsRoom coinvolge 722.000 spettatori (6.3%) e il ritorno di Rebus, preceduto da una presentazione (509.000 – 5%), segna 525.000 spettatori (5.1%). A seguire Kilimangiaro Collection conquista 854.000 spettatori (8%). Su Rete4 Gallo cedrone ha convinto 422.000 spettatori con il 3.8%, mentre Il pistolero di Dio è scelto da 462.000 spettatori con il 4.3%. Su La7 Il presidio – Scena di un crimine è visto da 240.000 spettatori pari al 2% e Deep Impact 250.000 spettatori pari al 2.4%. Su Tv8, dopo Grid (454.000 – 3.4%), la gara di MotoGP – GP San Marino appassiona 1.658.000 spettatori (12.8%).

A seguire Zona Rossa sigla 672.000 spettatori (5.8%) e Sky Speciale 328.000 spettatori (3.2%), mentre la Superbike arriva a 327.000 spettatori (3.1%) e 354.000 spettatori (3.4%). Sul Nove La maschera di ferro è visto da 363.000 spettatori con il 3% e Il primo cavaliere 387.000 spettatori con il 3.7%.

Seconda Serata

Su Rai1, dopo il TG1 (1.110.000 – 16%), Speciale TG1 è scelto da 464.000 spettatori con il 10.5%. Su Canale5 TG5 Notte è visto da 674.000 spettatori (8.6%). Su Rai2 La Domenica Sportiva raccoglie 407.000 spettatori pari al 4.5%. Su Italia1 Pintus@Club segna 298.000 spettatori con il 4.6%. Su Rai3 Profondo Argento interessa 197.000 spettatori (1.9%). Su Rete4 Conspiracy – La conspirazione è la scelta di 111.000 spettatori (3.5%) nella parte rilevata fino alle 1:59. Su La7 TGLa7 Notte è visto da 73.000 spettatori (1.4%). Su Tv8 Genitori vs influencer sigla 115.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Locura Opera N.1 intrattiene 120.000 spettatori pari all’1.2%.

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 .000 (%) – h.13:30 .000 (%) – h.20

TG2 .000 (%) – h.13 .000 (%) – h.20:30

TG3 .000 (%) – h.14:15 .000 (%) – h.19

TG5 .000 (%) – h.13 .000 (%) – h.20

STUDIO APERTO .000 (%) – h.12:25 .000 (%) – h.18:30

TG4 .000 (%) – h.11:55 .000 (%) – h.19

TGLA7 .000 (%) – h.13:30 .000 (%) – h.20

