PIPPITEL! - SU RAI1 LA PARTITA DEI MONDIALI DI CALCIO SPAGNA-GERMANIA FA IL BOTTO E SI PORTA A CASA IL 34.7% DI SHARE, INCOLLANDO ALLA TV 7.6 MILIONI DI SPETTATORI - SU CANALE5 LA PRIMA TV DI “DOPO IL MATRIMONIO” AL 10.4% - SU RAI3 “CHE TEMPO CHE FA” VOLA ALL’11.3% - SU ITALIA1 “LE IENE PRESENTANO: INSIDE” ALL’8.4% - SU RETE4 “ZONA BIANCA” AL 4.5%, SU LA7 “NON È L’ARENA” AL 7% - “PAPERISSIMA SPRINT” (13.6%), GENTILI (3.8%), IL TANDEM PARENZO-DE GREGORIO (3.4%)

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, domenica 27 novembre 2022, su Rai1 la partita dei Mondiali di calcio Spagna-Germania, in onda dalle 20 alle 21:53, ha conquistato 7.634.000 spettatori pari al 34.7% di share (primo tempo a 7.268.000 e il 33.9%, secondo tempo a 7.975.000 e il 35.5%). A seguire Il Circolo dei Mondiali intrattiene 1.778.000 spettatori pari al 9.6%. Su Canale5 la prima tv di Dopo il matrimonio ha raccolto davanti al video 1.941.000 spettatori con uno share del 10.4%. Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles ha interessato 1.055.000 spettatori (4.9%), mentre il primo episodio di Bull 887.000 spettatori (5.5%). Su Italia1 Le Iene presentano: Inside, dalle 20:41 alle 23:39, è scelto da 1.614.000 spettatori pari all’8.4% (anteprima a 729.000 e il 3.3%).

Su Rai3 Che Tempo Che Fa, dalle 20:35 alle 22:25, ha incollato davanti al video 2.454.000 spettatori con l’11.3% e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo, dalle 22:28 alle 23:56, 1.793.000 spettatori con il 12.5% (presentazione a 1.769.000 e l’8.3%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 635.000 spettatori (4.5%). Su La7 Non è l’Arena, dalle 22:30 alle 00:56, ha registrato 780.000 spettatori pari al 7% (presentazione di oltre un’ora a 835.000 e il 3.9%).

Su Tv8 Every Breath You Take segna 158.000 spettatori (0.9%). Sul Nove la replica di Aldo, Giovanni e Giacomo: Potevo rimanere Offeso è seguita da 407.000 spettatori (2.2%). Su Iris Nella valle della violenza sigla 516.000 spettatori (2.8%). Su RaiPremium Ballando con le Stelle conquista 438.000 spettatori con il 2.9%. Su La5 Il miracolo di Natale di Maggie è visto da 500.000 spettatori (2.4%). Su RealTime Il Castelle delle Cerimonie arriva a 341.000 spettatori (1.5%) e 445.000 spettatori (2.2%).

Access Prime Time

Su Canale5 Paperissima Sprint registra 2.997.000 spettatori (13.6%). Su Rete4 Controcorrente ha radunato 836.000 individui all’ascolto con il 3.8% (presentazione a 716.000 e il 3.3%). Su La7 In Onda sigla 746.000 spettatori (3.4%). Su Tv8 4 Ristoranti ottiene 440.000 spettatori (2%). Sul Nove Little Big Italy arriva a 279.000 spettatori con l’1.3%. Su RealTime Il Castello delle Cerimonie segna 308.000 spettatori (1.4%).

Preserale

Su Canale5, in replica, Caduta Libera! Weekend – Inizia la Sfida ha intrattenuto 2.763.000 spettatori (16.9%), mentre Caduta Libera! Weekend 3.613.000 spettatori (20.2%). Su Rai2 Le Indagini di Hailey Dean ha raccolto 633.000 spettatori (4.1%) nel primo episodio e 837.000 spettatori (4.4%) nel secondo episodio. Su Italia1 C.S.I. raccoglie 566.000 spettatori (2.9%). Su Rai3 Tg Regione informa 3.360.000 spettatori pari al 17.9%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 686.000 spettatori (3.2%). Su La7 Tutte le donne della mia vita ha totalizzato 272.000 spettatori (1.6%). Su Tv8 4 Hotel sigla 372.000 spettatori (2%). Sul Nove la Pallacanestro arriva a 87.000 spettatori (0.5%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Unomattina in Famiglia è visto da 586.000 spettatori con il 20.1% (presentazione a 291.000 e il 17.3%). A seguire Tg1 Speciale, dalle 7:59 alle 9:39, informa 1.444.000 spettatori con il 25.3%, mentre Paesi che Vai interessa 1.416.000 spettatori con il 21.2% e A Sua Immagine, dalle 10:30 alle 12:18, ottiene 1.466.000 spettatori con il 18.4%. Su Canale5 Tg5 Prima Pagina ha informato 341.000 spettatori pari al 16.1% e Tg5 Mattina 1.246.000 spettatori pari al 24.9%, mentre Il discorso della montagna è visto da 712.000 spettatori pari all’11.3%.

A seguire la Santa Messa interessa 1.035.000 spettatori pari al 15.2%. Su Rai2 Radio2 Happy Family è visto da 177.000 spettatori (2.9%). A seguire Speciale Tg2, dalle 9:41 alle 10:43, sigla 413.000 spettatori (6.2%). Su Italia1 Young Sheldon ottiene un ascolto di 192.000 spettatori (3%) nel primo episodio, 195.000 spettatori (3%) nel secondo episodio e 235.000 spettatori (3.5%) nel terzo episodio, mentre Big Bang Theory sigla 254.000 spettatori (3.7%) nel primo episodio.

Su Rai3 Agorà Weekend convince 171.000 spettatori pari al 3.2%. A seguire Mi Manda Raitre interessa 293.000 spettatori pari al 4.5%, O anche No 175.000 spettatori pari al 2.6% e Timeline 196.000 spettatori pari al 2.8%. Su Rete4 Casa Vianello ha raccolto 160.000 spettatori con il 2.4%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 157.000 spettatori (3.4%), mentre L’Ingrediente Perfetto conquista 108.000 spettatori (1.6%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1, all’interno di A Sua Immagine, la Santa Messa raccoglie 1.606.000 spettatori con il 19.7% e l’Angelus 2.218.000 spettatori con il 20.8%, mentre Linea Verde è la scelta di 3.045.000 spettatori con il 22.5% (presentazione a 2.261.000 e il 19.2%). Su Canale5 Le Storie di Melaverde arriva a 798.000 spettatori (10.7%) nella prima parte e 1.070.000 spettatori (12.4%) nella seconda parte, mentre Melaverde a 1.838.000 spettatori (16%). Su Rai2 la partita dei Mondiali di calcio Giappone-Costa Rica, dalle 10:59 alle 12:53, totalizza 1.903.000 spettatori pari al 18.9% (primo tempo a 1.326.000 e il 16.5%, secondo tempo a 2.422.000 e il 20.3%). Su Italia1 il secondo episodio di Big Bang Theory è scelto da 197.000 spettatori (2.7%) e il terzo episodio da 182.000 spettatori (2.2%).

A seguire, dopo Studio Aperto, Sport Mediaset arriva a 726.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 il Tg3 delle 12 è seguito da 603.000 spettatori (5.6%) e, dopo gli appuntamenti con il tg, 100 Opere d’Arte tornano a Casa è visto da 444.000 spettatori (3%). Su Rete4 Dalla parte degli animali è seguito da 305.000 spettatori (3.9%) e, dopo il tg, La battaglia di Midway conquista 300.000 spettatori (2.1%). Su La7 Mica Pizza e Fichi totalizza 97.000 spettatori (1.3%), Uozzap! 147.000 spettatori (1.7%), L’Aria che Tira – Il Diario 140.000 spettatori (1.2%) e Storie di Palazzi 122.000 spettatori (0.9%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 la partita dei Mondiali di calcio Belgio-Marocco, dalle 14 alle 15:55, ha conquistato 3.876.000 spettatori con il 26.4% (primo tempo a 3.838.000 e il 25.3%, secondo tempo a 3.912.000 e il 27.5%), mentre Croazia-Canada, dalle 17 alle 18:56, 3.925.000 spettatori con il 26.6% (primo tempo a 3.579.000 e il 25.8%, secondo tempo a 4.264.000 e il 27.3%); nel mezzo, tra i due match, la Bobo Tv raccoglie 2.275.000 spettatori con il 17.9% e il Tg1 di 3 minuti 2.138.000 spettatori con il 16.7%. Su Canale5 L’Arca di Noè totalizza 2.902.000 spettatori (19%).

A seguire Amici, dalle 13:57 alle 16:01, incolla davanti al video 3.330.000 spettatori (22.8%) e Verissimo 3.076.000 spettatori (23.3%) nella prima parte e 2.817.000 spettatori (18.6%) nella seconda parte. Su Rai2 Il Provinciale incolla davanti al video 952.000 spettatori pari al 6.3% e Vorrei dirti Che 674.000 spettatori pari al 4.7%. A seguire La bambola di pezza interessa 440.000 spettatori pari al 3.3%, mentre Le Indagini di Hailey Dean 455.000 spettatori pari al 3.5%. Su Italia1 E-Planet ha raccolto 421.000 spettatori (2.8%), mentre Lost in Space – Perduti nello spazio sigla 374.000 spettatori (2.7%).

Su Rai3 Tg Regione informa 2.081.000 spettatori (13.6%); Mezz’Ora in Più è seguito da 1.276.000 spettatori (8.8%) e Mezz’Ora in Più – Il Mondo che Verrà da 1.020.000 spettatori (7.8%), mentre Rebus ottiene 907.000 spettatori (6.9%) e Kilimangiaro 878.000 spettatori (6.4%) nella presentazione, 934.000 spettatori (6.5%) nella prima parte di 20 minuti e 1.382.000 spettatori (9%) nella seconda parte di quasi un’ora. Su Rete4 Tg4 – Diario della Domenica interessa 327.000 spettatori con il 2.4%. Su La7 Bell’Italia in Viaggio intrattiene 229.000 spettatori (1.5%) e Atlantide 232.000 spettatori (1.8%).

Seconda Serata

Su Rai1 la Bobo Tv è vista da 894.000 spettatori con il 5.7%. A seguire Speciale Tg1 è seguito da 691.000 spettatori con uno share del 6.2%. Su Canale5 Tg5 Notte ha totalizzato 624.000 spettatori (6.5%). Su Rai2 il secondo episodio di Bull è scelto da 794.000 spettatori pari al 7.2%. Su Italia1 Split è visto da 470.000 spettatori (8.5%). Su Rai3 Tg3 Mondo interessa 646.000 spettatori con il 9%. Su Rete4 la prima parte di The Doors è stata scelta da 110.000 spettatori (3.3%). Su La7 TgLa7 Notte informa 262.000 spettatori (6.3%)

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 4.564.000 (29.8%)

Ore 20:00 3.182.000 (17.6%) – In onda alle 19:20, con uno speciale su Ischia, per lasciare spazio ai Mondiali.

TG2

Ore 13:00 2.746.000 (19%)

Ore 20:30 1.428.000 (6.5%)

TG3

Ore 14:25 1.855.000 (12.3%)

Ore 19:00 2.991.000 (17.3%)

TG5

Ore 13:00 3.143.000 (21.8%)

Ore 20:00 4.185.000 (19.6%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 924.000 (7.4%)

Ore 18:30 898.000 (5.6%)

TG4

Ore 11:55 390.000 (3.7%)

Ore 18:55 898.000 (5.1%)

TGLA7

Ore 13:30 459.000 (3%)

Ore 20:00 775.000 (3.6%)

