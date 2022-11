PIPPITEL! SU RAI1 L’ESORDIO DELLA FICTION “ESTERNO NOTTE” INCOLLA ALLA TV 3.3 MILIONI DI SPETTATORI E SI PORTA A CASA IL 18.6% DI SHARE. SU CANALE5 IL “GF VIP” DURA UN’ETERNITÀ E RIESCE A CONQUISTARE IL 21.9% DI SHARE CON 2.7 MILIONI DI SPETTATORI - SU RAI3 “REPORT” ALL’8.2%. SU RETE4 “QUARTA REPUBBLICA” AL 5.9% - AMADEUS CON IL 22.2% SUPERA “STRISCIA” AL 17.7% - PALOMBA (5.5%), GRUBER (8.4%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

BELLOCCHIO ESTERNO NOTTE

Nella serata di ieri, lunedì 14 novembre 2022, su Rai1 l’esordio della fiction Esterno Notte ha appassionato 3.307.000 spettatori pari al 18.6% (primo episodio: 3.672.000 – 18.3%; secondo episodio: 2.922.000 – 19%). Su Canale 5 – dalle 21.51 all’1.19 – la diciassettesima puntata di Grande Fratello Vip 7 ha raccolto davanti al video 2.770.000 spettatori pari al 21.9% di share (GF Vip Night: 1.125.000 – 30.2%, GF Vip Live: 659.000 – 20.5%). In sovrapposizione dalle 21.52 alle 23.40, il reality di Alfonso Signorini segna 3.350.849 spettatori (19.28%) mentre la fiction ha ottenuto 3.224.270 spettatori (18.56%).

BELLOCCHIO ESTERNO NOTTE

Su Rai2 le ATP Finals di Tennis hanno interessato 538.000 spettatori pari al 2.7% di share. Su Italia 1 xXx – Il ritorno di Xander Cage ha intrattenuto 1.045.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.550.000 spettatori pari ad uno share dell’8.2% (presentazione di 9 minuti: 1.130.000 – 5.3%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 867.000 spettatori con il 5.9% di share. Su La7 Grey’s Anatomy ha registrato 443.000 spettatori con uno share del 2.5%. Su Tv8 la quinta stagione in prima visione free di Gomorra – La Serie segna 488.000 spettatori con il 2.6%.

Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 571.000 spettatori con il 2.9% (secondo episodio in replica: 229.000 – 2.3%). Su Rai4 Running with the Devil – La legge del cartello registra 385.000 spettatori con l’1.9%. Su Rai Movie I Magnifici 7 ha ottenuto 501.000 spettatori con il 2.6%. Su Iris Caccia a Ottobre Rosso segna 387.000 spettatori e il 2.2%. Su La5 Rosamunde Pilcher-Tempesta d’Amore segna 395.000 spettatori con il 2%.

grande fratello vip 4

Ascolti TV Access Prime Time

Corsi surclassa ancora Savino.

Su Rai1 Soliti Ignoti raccoglie 4.836.000 spettatori con il 22.2%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.830.000 spettatori con uno share del 17.7%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.280.000 spettatori con il 5.9%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre raccoglie 1.533.000 spettatori (7.2%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.682.000 spettatori (7.6%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.037.000 individui all’ascolto (4.8%), nella prima parte, e 1.207.000 spettatori (5.5%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.848.000 spettatori (8.4%). Su Tv8 100% Italia ha divertito 490.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics ha raccolto 725.000 spettatori con il 3.3%.

esterno notte 5

Preserale

Niente da fare per Lingo (anche con concorrenti famosi).

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.260.000 spettatori (22.5%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.450.000 spettatori (25.3%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.477.000 spettatori (17.9%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.673.000 spettatori (21.4%). Su Rai2 – dalle 17.20 alle 19.53 – La Partita per la Pace ha raccolto 327.000 spettatori (2.4%) mentre Una Scatola al Giorno ha raccolto 341.000 spettatori (1.7%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 518.000 spettatori con il 3.3%. CSI ha ottenuto 739.000 spettatori (3.8%).

Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.680.000 spettatori con il 14.5%. Blob segna 1.146.000 spettatori con il 5.8%. Via dei Matti N 0 segna 1.002.000 spettatori con il 4.7%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 736.000 individui all’ascolto (3.6%). Su La7 Lingo ha raccolto 181.000 spettatori (share dell’1.1%). Su Tv8 Celebrity Chef raccoglie 315.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove Cash or Trash registra 432.000 spettatori con il 2.3%.

Daytime Mattina

Prima Pagina tocca il 20% e stacca nettamente l’informazione di Rai1.

esterno notte 4

Su Rai1 TgUnoMattina Rassegna Stampa ha raccolto 260.000 spettatori con l’11.6%. Il TG1 delle 7 segna 366.000 spettatori e il 12%. TgUnoMattina ha raccolto 628.000 spettatori con il 13.7%; all’interno il TG1 delle 8 ha informato 973.000 spettatori con il 20%. Uno Mattina dà il buongiorno a 798.000 telespettatori con il 17.7%. La prima parte di Storie Italiane ha convinto 837.000 spettatori con il 18.7%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 ha informato 577.000 spettatori con il 20%. A seguire il TG5 Mattina ha informato 1.242.000 spettatori con il 25.3%.

alfonso signorini

A seguire l’appuntamento con Mattino Cinque News ha intrattenuto 1.104.000 spettatori con il 23.4%, nella prima parte, e 940.000 spettatori con il 21.1% nella seconda parte. Su Rai 2 Alle 8 in Tre ottiene 65.000 spettatori e l’1.3%. Radio 2 Social Club ha raccolto 218.000 spettatori con il 4.7%. Su Italia 1 L’Isola della Piccola Flo segna 203.000 spettatori e il 5% mentre L’Incantevole Creamy raggiunge 177.000 spettatori e il 3.7%. Chicago Med ottiene un ascolto di 94.000 spettatori (1.9%), nel primo episodio, e 155.000 spettatori (3.5%), nel secondo episodio. Law & Order: Unità Speciale ha ottenuto 245.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai3 Buongiorno Italia ha informato 371.000 spettatori con il 10.9%.

esterno notte 3

TGR Buongiorno Regione segna 643.000 spettatori con il 13.8%. Agorà convince 316.000 spettatori pari al 6.7% di share (Presentazione: 319.000 – 6.5%, Agorà Extra: 255.000 – 5.7%). La presentazione di Elisir segna 216.000 spettatori con il 4.7%. Su Rete 4 Hazzard registra una media di 98.000 spettatori (2.2%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 131.000 spettatori con il 3.9%, nelle News, e 216.000 spettatori con il 4.5%, nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 198.000 spettatori pari al 4.4%.

Daytime Mezzogiorno

Daniele e Clerici crescono senza la concorrenza de I Fatti Vostri.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 990.000 spettatori con il 18.9%. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.775.000 spettatori con il 17.8%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.504.000 telespettatori con il 20.8%. Su Rai2 - dalle 10.59 alle 12.54 – TGSport Speciale raccoglie 330.000 spettatori (4.6%). Su Italia 1 Law & Order: Unità Speciale ha ottenuto 308.000 spettatori con il 4.7%. Dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip ha raccolto 650.000 spettatori con il 5.4%. Sport Mediaset ha ottenuto 824.000 spettatori con il 6.2%.

SIGFRIDO RANUCCI DI REPORT

Su Rai3 Elisir raccoglie 304.000 spettatori con il 5.7%. A seguire il TG3 delle 12 ha ottenuto 761.000 spettatori (9.8%). Quante Storie ha raccolto 710.000 spettatori (6%). Passato e Presente ha interessato 582.000 spettatori con il 4.4%. Su Rete4 Monk ha appassionato 75.000 spettatori con l’1.4%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 191.000 spettatori con il 2%. La Signora in Giallo ha ottenuto 646.000 (5.1%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 339.000 spettatori con share del 6.2% nella prima parte, e 464.000 spettatori con il 4.5% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

esterno notte 2

Daytime Pomeriggio

Con Geo dimezzato, Vita in Diretta supera il 23%, Pomeriggio Cinque al 17.1%.

Su Rai1 dopo il TG1 Economia (2.592.000 – 20.2%), Oggi è un Altro Giorno ha ottenuto 1.711.000 spettatori con il 16.5% (presentazione di 19 minuti: 1.661.000 – 13.7%). Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.866.000 spettatori con il 20.4%. Dopo il TG1 (1.754.000 – 19.4%), Vita in Diretta ha raccolto 2.662.000 spettatori con il 23.1% (presentazione di 10 minuti: 2.067.000 – 22.1%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.759.000 spettatori con il 21.2%. Il ritorno di Terra Amara ha convinto 2.341.000 spettatori con il 19.8% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.708.000 spettatori con il 26.4% (finale: 2.180.000 – 23.8%). La striscia quotidiana di Amici ha raccolto 2.054.000 spettatori con il 22.6%.

grande fratello vip 2

Il daytime di Grande Fratello Vip 7 segna 1.911.000 spettatori con il 20.8%. Un Altro Domani ha ottenuto un ascolto medio di 1.422.000 spettatori pari al 15.2% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.988.000 spettatori con il 17.1% (Presentazione: 1.449.000 – 14.4%; Saluti: 2.104.000 – 16.3%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 642.000 spettatori con il 5.5%. Preceduto da BellaQuiz (233.000 – 2.3%), BellaMà segna 382.000 spettatori (4.2%). Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 529.000 spettatori (4.3%), nel primo episodio, 535.000 spettatori (4.6%), nel secondo episodio, e 495.000 spettatori (4.6%), nel terzo episodio. NCIS Los Angeles ha interessato 401.000 spettatori con il 4.3%, nel primo episodio, e 402.000 spettatori con il 4.4%, nel secondo episodio.

esterno notte 1

The Mentalist segna 434.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.164.000 spettatori con il 17.3%. TGR – Leonardo segna 1.020.000 spettatori con il 9%. Alla Scoperta del Ramo d’Oro ha coinvolto 347.000 spettatori pari al 3.6%. L’incontro di qualificazione ai mondiali di Basket Georgia-Italia ha raccolto 428.000 spettatori con il 4.4%. Aspettando Geo ha raccolto 790.000 spettatori con il 6.7% (durata 11 minuti). Dalle 18.11 alle 18.55, Geo ha registrato 1.404.000 spettatori con il 10.8%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 637.000 spettatori con il 5.6%. TG4 Diario del Giorno ha interessato 334.000 spettatori con il 3.7%. Su La7 preceduto da una presentazione (327.000 – 2.8%), Tagadà ha interessato 378.000 spettatori con il 3.9% (Focus: 282.000 – 3.1%). Padre Brown segna 172.000 spettatori (1.8%), nel primo episodio, e 243.000 (2%) spettatori, nel secondo episodio. Su TV8 il film Il Natale di Chris ha raccolto 275.000 spettatori con il 3%.

Seconda Serata

grande fratello vip 1

Fame d’Amore al 6.3%.

Su Rai1 Cronache Criminali è stato seguito da 857.000 spettatori con il 10.5% di share. S’è Fatta Notte segna 319.000 spettatori con il 6.9%. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 517.000 spettatori pari ad uno share del 18.6%. Su Rai2 Restart segna 218.000 spettatori con il 2.3%. Su Rai 3 Fame d’Amore segna 765.000 spettatori con il 6.3%. TG3 Lineanotte ha informato 367.000 spettatori con il 5.3%. Su Italia1 Pressing Lunedì è visto da 285.000 spettatori con il 5.7% (presentazione di 36 minuti: 442.000 – 4.4%). Su Rete 4 il telefilm Motive è stato scelto da 161.000 spettatori con il 4% di share. Su La7 The Queen segna 100.000 spettatori e l’1.7%.

Telegiornali

fabrizio gifuni esterno notte

TG1

Ore 13.30 3.292.000 (24.8%)

Ore 20.00 5.041.000 (24.5%)

TG2

Ore 13.00 1.606.000 (12.9%)

Ore 20.30 1.101.000 (5.1%)

TG3

Ore 14.25 1.463.000 (12.6%)

Ore 19.00 2.256.000 (13.8%)

TG5

Ore 13.00 3.066.000 (24.3%)

Ore 20.00 4.691.000 (22.6%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.184.000 (12%)

Ore 18.30 754.000 (5.6%)

TG4

Ore 12.00 237.000 (3.2%)

Ore 18.55 828.000 (5%)

TGLA7

Ore 13.30 531.000 (4.1%)

esterno notte

Ore 20.00 1.326.000 (6.4%)

grande fratello vip 3