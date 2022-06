PIPPITEL! SU RAI1 L’INCONTRO DI NATIONS LEAGUE “INGHILTERRA-ITALIA” HA CONQUISTATO IL 37.4% DI SHARE E 5.8 MILIONI. SU CANALE5 “UNA FOLLE PASSIONE” HA RACIMOLATO L’8.9%. SU RAI2 “NELL’OMBRA DEL KILLER” AL 5.9%, SU ITALIA1 “E.T. L’EXTRATERRESTRE” AL 5.8% - SU “RAI3 SAPIENS - UN SOLO PIANETA” AL 5.2%. “STRISCIA” (13.9%), GENTILI (4.8%), PARENZO – DE GREGORIO (4.3%)

Nella serata di ieri, sabato 11 giugno 2022, su Rai1 l’incontro di Nations League Inghilterra-Italia ha conquistato 5.897.000 spettatori pari al 37.4% di share (pre e post nel complesso: 3.594.000 – 24.7%). Su Canale 5 Una Folle Passione ha raccolto davanti al video 1.246.000 spettatori pari all’8.9% di share. Su Rai2 Nell’Ombra del Killer ha catturato l’attenzione di 890.000 spettatori (5.9%). Su Italia1 E.T. L’Extraterrestre ha intrattenuto 809.000 spettatori con il 5.8% di share.

Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta ha raccolto davanti al video 756.000 spettatori pari ad uno share del 5.2%. Su Rete4 Innamorato Pazzo è stato visto da 717.000 spettatori con il 5.2% di share. Su La7 The Queen ha interessato 494.000 spettatori con il 3.3%. Su Tv8 Black or White è stato seguito da 259.000 spettatori con l’1.8% di share. Sul Nove Sparita nel nulla – Il caso Elena Celeste segna 363.000 spettatori (2.4%). Sul 20 Speed 2 Senza Limiti ha ottenuto 266.000 spettatori con l’1.9%. Su Rai4 I Bambini di Cold Rock ha raggiunto 283.000 spettatori con l’1.9%. Su Top Crime La Signora in Giallo ha raccolto 338.000 spettatori pari al 2.2%.

Ascolti TV Access Prime Time

Striscia chiude al 13.9% (contro la partita).

Su Canale 5 Striscia la Notizia ha ottenuto 2.186.000 spettatori con il 13.9%. Su Rai2 TG2 Post segna 768.000 spettatori e il 4.8%. Su Italia1 NCIS ha totalizzato 1.023.000 spettatori (6.6%). Su Rete 4 Controcorrente ha raccolto 697.000 spettatori con il 4.8%, nel primo episodio, e 695.000 spettatori con il 4.4%, nel secondo episodio. Su Rai3 Generazione Bellezza ha interessato 479.000 spettatori pari al 3.2% di share. Su La7 In Onda ha ottenuto 672.000 spettatori con il 4.3%. Su Tv8 Quattro Ristoranti ha interessato 343.000 spettatori pari al 2.3% di share. Sul Nove Sapore di Mare ha convinto 139.000 spettatori con l’1%.

Preserale

Il 7.3% per la Formula1 su Tv8.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.062.000 spettatori (22.3%) mentre Reazione a Catena ha ottenuto di 3.075.000 spettatori (27.1%). Su Canale 5 la replica di Avanti il Primo segna 1.293.000 spettatori (14.8%) mentre Avanti un Altro raccoglie 1.869.000 spettatori (17.1%). Su Rai2 NCIS New Orleans ha interessato 286.000 spettatori (2.7%). NCIS Los Angeles ha appassionato 519.000 spettatori (4.1%).

Su Italia1 CSI Miami ha totalizzato 413.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 l’appuntamento con le news della TGR raccoglie 1.349.000 spettatori (11.4%). Blob segna 417.000 spettatori con il 3.2%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha appassionato 664.000 spettatori con il 5.1%. Su La7 – dalle 19.34 alle 19.50 - Uozzap ha raccolto 138.000 spettatori (share dell’1.2%). Su Tv8 le Qualifiche di Formula 1 in differita hanno ottenuto 722.000 spettatori con il 7.3% (pre e post nel complesso: 404.000 – 4.1%).

Daytime Mattina

Magnini e Togni devono accontentarsi del 3.6% con Per Me.

Su Rai1 Rai News – dalle 4.09 alle 6.54 – ha informato 175.000 spettatori e il 12.7%. La replica di Sei Sorelle ha ottenuto 269.000 spettatori pari all’8%. A seguire il TG1 delle 8 ha raccolto 791.000 spettatori con il 19.1%. Weekly ha interessato 883.000 spettatori con il 18.7%, nella prima parte dalle 8.36 alle 8.56, 804.000 spettatori con il 19.4%, nella seconda parte dalle 9.05 alle 10.46, e 776000 spettatori con il 17.9%, nella terza parte dalle 10.46 alle 11.24. Su Canale5 il TG5 Mattina segna 984.000 spettatori con il 22.6% e X Style raccoglie un ascolto di 538.000 telespettatori con il 12.2% di share.

Canada – Un Anno nella Natura segna 343.000 spettatori e l’8.3%. Su Rai2 Per Me ha tenuto compagnia a 163.000 spettatori (3.6%). Star Bene ha raccolto 104.000 spettatori con il 2.5%. Su Italia1 Una Mamma per Amica segna 93.000 spettatori con il 2.2% e 93.000 spettatori con il 2.3%. Su Rai 3 Poveri ma Belli ha raccolto 189.000 spettatori con il 4.3%. Su Rete 4 Sogni Mostruosamente Proibiti ha coinvolto 134.000 spettatori (3.1%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 99.000 spettatori con il 3.3% di share, nelle News, e 196.000 spettatori con il 4.4% nel Dibattito. Coffee Break Sabato ha informato 157.000 spettatori pari al 3.8%.

Daytime Mezzogiorno

In 787.000 seguono l’Anniversario della Polizia di Stato.

Su Rai1 Senato & Cultura – 170 anni della Polizia di Stato ha raccolto 787.000 spettatori (12.9%). Linea Verde Life ha intrattenuto 1.988.000 spettatori (18.3%). Su Canale 5 Forum ha interessato 1.024.000 spettatori con il 15.3%. Su Rai2 Felicità segna 157.000 spettatori con il 3.1%. Cook 40 ha ottenuto 374.000 spettatori con il 4.3%. Su Italia1 Una Mamma per Amica segna il 2.8% con 140.000 spettatori. Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 791.000 spettatori con il 6.3%. Su Rai3 il TG3 delle 12 segna 672.000 spettatori e il 9.6%. This is not Cricket registra 292000 spettatori con uno share del 2.3%. Su Rete4 Il Segreto ha raccolto 157.000 spettatori con l’1.7%. SempreVerde ha ottenuto 288.000 (2.3%). Su La7 Like Tutto Ciò che Piace è stata scelta da 155.000 spettatori con l’1.3% di share.

Daytime Pomeriggio

Tengono le Storie di Verissimo.

Su Rai1 Linea Blu ha ottenuto 1.575.000 spettatori con il 13.7%. Passaggio a Nord Ovest ha raccolto 1.227.000 spettatori (12.6%). A Sua Immagine ha raccolto un ascolto medio di 928.000 spettatori pari al 10.1%, nella prima parte, e 931.000 spettatori pari al 10.8%, nella seconda parte. Italia Sì – Bis ha intrattenuto 1.138.000 spettatori pari ad uno share del 14.1%. Su Canale 5 Beautiful ha raccolto 2.176.000 spettatori (17.1%). Una Vita ha interessato 1.893.000 spettatori con il 19%. Verissimo – Le Storie ha raccolto 1.413.000 spettatori (16.8%) e 1.253.000 spettatori (15.5%) nella seconda parte. Su Rai2 Made in Sabato ha convinto 498.000 spettatori (4.9%).

Famiglia all’incontrario segna il 4.8% con 410.000 spettatori. Su Italia1 Legends of Tomorrow raccoglie 264.000 spettatori (2.4%), nel primo episodio, 210.000 (2.2%), nel secondo, 173.000 (2%), nel terzo, e 165,000 spettatori (2.1%) nel quarto episodio. Su Rai3 l’informazione dei TGR ha interessato 2.085.000 spettatori con il 16.6%. La Battaglia dei Sessi ha ottenuto 348.000 spettatori con il 3.7%. Report ha interessato 419.000 spettatori con il 5.1%.

Su Rete 4 la replica de Lo Sportello di Forum ha registrato 599.000 spettatori con il 5.4%. TG4 Diario di Guerra ha informato 407.000 spettatori con il 4.4%. Su La7 Atlantide Files ha appassionato 236.000 spettatori (share del 2.3%) e 210.000 spettatori (share del 2.4%). Su Tv8 la Superbike ottiene 362.000 spettatori e il 3%. Sul Nove Il Lato Oscuro dell’Amore realizza 283.000 spettatori (2.6%) e 326.000 spettatori (3.4%).

Seconda Serata

Un Giorno in Pretura al 6.1%.

Su Rai 1 Un Tirchio Quasi Perfetto ha conquistato un ascolto di 851.000 spettatori pari ad uno share del 9.2%. Su Canale 5 TG5 Notte ha intrattenuto 544.000 spettatori con il 7.2% di share. Su Rai2 TG2 Dossier segna 337.000 spettatori (3.3%). Su Italia1 La Famiglia del Professore Matto segna un netto di 301.000 ascoltatori con il 5.7% di share. Su Rai 3 Un Giorno in Pretura è visto da 306.000 spettatori (6.1%). Su Rete 4 Confessione Reporter è la scelta di 268.000 spettatori (3.9%). Sul Nove Scomparsa – Il Caso Ragusa segna 233.000 spettatori e il 2.7%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.273.000 (25.4%)

Ore 20.00 3.619.000 (27.7%)

TG2

Ore 13.00 1.543.000 (12.8%)

Ore 20.30 939.000 (6.3%)

TG3

Ore 14.25 1.399.000 (12.3%)

Ore 19.00 982.000 (9.4%)

TG5

Ore 13.00 2.526.000 (20.7%)

Ore 20.00 2.672.000 (20%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.131.000 (11.9%)

Ore 18.30 372.000 (4.3%)

TG4

Ore 12.00 282.000 (4.2%)

Ore 18.55 406.000 (3.8%)

TGLA7

Ore 13.30 436.000 (3.4%)

Ore 20.00 554.000 (4.2%)