PIPPITEL! SU RAI1 LA SERIE “BLACKOUT” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 21.7% E AFFONDA IL FILM VISTO E RIVISTO “STORIA DI UNA LADRA DI LIBRI” CHE INCHIODA ALL’8%. SCENDE L’ENTUSIASMO PER “BOOMERISSIMA” CHE SCENDE AL 6.9% E VIENE SUPERATO DA “LE IENE” AL 9.2% - “CARTABIANCA” (5.3%), “DIMARTEDÌ” (6.2%), “FUORI DAL CORO” (6.4%) – AMADEUS CON IL 23.5% SUPERA “STRISCIA” (16.7%) – PALOMBA (4.5%), GRUBER (7.5%) - NEL POMERIGGIO CRESCE SOPRA IL 6% DIACO CON "BELLAMA'"

1. RAI2: BELLAMA’ TREND DI ASCOLTI IN CONTINUA CRESCITA

Il programma condotto da Pierluigi Diaco, che mette a confronto generazione Z e boomer, in onda su Rai2 dal lunedì al venerdì dalle 15.25 alle 17, ha registrato il 6% nella puntata di lunedì 23 gennaio che avuto come ospite Carlo Conti. Con la puntata di ieri, martedì 24 gennaio, che ha avuto ospite Roberta Capua, il trend si è confermato in crescita: 6.4% di share con punte dell’8% e target femminile al 7.1%.

2. MARCUZZI PEGGIO DELL’ESORDIO. BENE RAI1 CON BLACKOUT, MALE BERLINGUER

Marco Zonetti per www.vigilanzatv.it

La prima serata televisiva di ieri, martedì 24 gennaio 2023, ha visto il ritorno di un elemento cruciale negli equilibri dei talk di approfondimento che si sfidano ogni settimana.

Dopo lo sciopero di sette giorni fa che ha di fatto azzerato gli ascolti della rete di Urbano Cairo, ecco infatti ricomparire su La7 diMartedì con Giovanni Floris contro i programmi "rivali", ovvero #Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer su Rai3 e Fuori dal coro con Mario Giordano su Rete4.

E se la scorsa settimana l'assenza di Floris aveva giovato agli ascolti di Berlinguer, ieri il ritorno del concorrente più temibile ha invece riportato la trasmissione alle solite dolenti cifre, se non peggio. #Cartabianca si è infatti fermato a 893.000 spettatori con il 5.3% di share, battuto da diMartedì con 1.065.000 e il 6.2% e dall'exploit di Mario Giordano che, con il suo Fuori dal coro, è risultato il più visto in percentuale con il 6.4% pari a 928.000 spettatori.

Su Rai2 è invece andata in onda la terza puntata di Boomerissima con Alessia Marcuzzi, che la scorsa settimana aveva registrato speranzosi ascolti in crescita rispetto al più o meno tiepido esordio di quattordici giorni fa. Ebbene, ieri sera, per la spumeggiante Alessia è andata invece ancor peggio del debutto, totalizzando il 6.9% con 1.145.000 individui all'ascolto, superata da Le Iene Show che, su Italia1, ha invece conquistato 1.246.000 spettatori (9.2%). L'entusiasmo del direttore del Prime Time Stefano Coletta per il rinnovo del programma della Marcuzzi era forse eccessivo?

La serata ha visto ancora una volta il dominio incontrastato di Rai1 grazie alla serie thriller Blackout con Alessandro Preziosi prodotta dalla Èliseo Entertainment di Luca Barbareschi, con la sua media di 3.962.000 spettatori e il 21.7% di share contro i 1.291.000 individui all'ascolto pari all'8% del film Storia di una ladra di libri su Canale5. Flop colossale per l'Ammiraglia Mediaset.

In access prime time, su Rai1, Amadeus e I soliti ignoti primeggiano con una media di 5.128.000 spettatori e il 23.5%, mentre su Canale 5 Striscia la Notizia si ferma a 3.649.000 spettatori con uno share del 16.7%.

Otto e mezzo di Lilli Gruber domina invece incontrastato nell'approfondimento con 1.643.000 spettatori (7.5%), battendo su Rai3 Il Cavallo e la Torre di Marco Damilano (1.398.000 - 6.5%), Stasera Italia di Barbara Palombelli su Rete4 (967.000 - 4.5% nella prima parte e 896.000 - 4.1% nella seconda) e Tg2 Post con Manuela Moreno fermo al 3.8% con 830.000 individui all'ascolto.

3. BLACK OUT VINCE CON IL 21.7% (3,96 MLN), MALE CANALE 5 (8% – 1,29 MLN). BOOMERISSIMA CALA (6.9% – 1,14 MLN), LE IENE 9.2% (1,24 MLN)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, martedì 24 gennaio 2023, su Rai1 la fiction Black Out – Vite Sospese ha appassionato 3.962.000 spettatori pari al 21.7% (primo episodio: 4.138.000 – 20.7%, secondo episodio: 3.781.000 – 23.1%). Su Canale 5 Storia Di Una Ladra di Libri ha raccolto davanti al video 1.291.000 spettatori pari all’8% di share. Su Rai2 – dalle 21.42 alle 0.05 – Boomerissima ha interessato 1.143.000 spettatori pari al 6.9% di share (presentazione di 10 minuti: 1.034.000 – 4.8%). Su Italia 1 – dalle 21.43 all’1.04 – Le Iene ha intrattenuto 1.246.000 spettatori con il 9.2% (presentazione di 27 minuti: 1.101.000 – 5.1%). Su Rai3 CartaBianca ha raccolto davanti al video 893.000 spettatori pari ad uno share del 5.3% (presentazione di 14 minuti: 926.000 – 4.3%).

Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 928.000 spettatori con il 6.4% di share. Su La7 diMartedì ha registrato 1.065.000 spettatori con uno share del 6.2% mentre diMartedì Più segna 350.000 spettatori con il 5.4%. Su Tv8 Sei Regali per Natale segna 365.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Parker ha raccolto 498.000 spettatori con il 2.8%. Sul 20 The Kingdom segna 455.000 spettatori e il 2.3%. Su Rai4 Assassinio sull’Orient Express registra 345.000 spettatori con l’1.8%. Su Iris Assedio di Fuoco ha appassionato 440.000 spettatori pari al 2.1%. Su Real Time Primo Appuntamento ha ottenuto 394.000 spettatori con l’1.9%. Su La5 Grande Fratello Vip ha ottenuto 241.000 spettatori con l’1.6%.

Ascolti TV Access Prime Time

Soliti Ignoti svetta col 23.5%.

Su Rai1 Soliti Ignoti raccoglie 5.128.000 spettatori con il 23.5%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.649.000 spettatori con uno share del 16.7%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 830.000 spettatori con il 3.8%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.348.000 spettatori con il 6.2%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre raccoglie 1.398.000 spettatori (6.5%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.662.000 spettatori (7.6%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 967.000 individui all’ascolto (4.5%), nella prima parte, e 896.000 spettatori (4.1%), nella seconda parte.

Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.643.000 spettatori (7.5%). Su Tv8 100% Italia ha divertito 517.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove la replica di Don’t Forget the Lyrics ha raccolto 533.000 spettatori con il 2.4%. Su Iris Walker Texas Ranger segna 450.000 spettatori con il 2.1%. Su Real Time la nuova stagione di Cortesie per gli Ospiti segna 303.000 spettatori e l’1.4%.

Preserale

Cash or Trash surclassa Celebrity Chef.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.601.000 spettatori (23.3%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.853.000 spettatori (26.4%). Su Canale 5 Avanti il Primo segna 2.632.000 spettatori (17.6%) mentre Avanti un Altro ha interessato 3.670.000 spettatori (20.6%). Su Rai2 Hawaii Five O ha raccolto 585.000 spettatori (3.4%). The Rookie ha raccolto 678.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 497.000 spettatori con il 3.1%. CSI ha ottenuto 684.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.748.000 spettatori con il 14.5%.

Blob segna 1.047.000 spettatori con il 5.1%. Caro Marziano segna 1.046.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 814.000 individui all’ascolto (3.9%). Su La7 Lingo – La Prima Sfida ha raccolto 171.000 spettatori (1.2%) mentre Lingo – Parole in Gioco raccoglie 272.000 spettatori (1.5%). Su Tv8 Celebrity Chef raccoglie 278.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove Cash or Trash registra 543.000 spettatori con il 2.8%.

Daytime Mattina

Uno Mattina deve accontentarsi del 16.2%.

Su Rai1 TgUnoMattina Rassegna Stampa ha raccolto 255.000 spettatori con il 10.3%. Il TG1 delle 7 ha ottenuto 376.000 spettatori con il 10.4%. TgUnoMattina ha raccolto 613.000 spettatori con il 12.3%; all’interno il TG1 delle 8 ha informato 969.000 spettatori con il 18.9%. Uno Mattina dà il buongiorno a 788.000 telespettatori con il 16.2%. La prima parte di Storie Italiane ha convinto 909.000 spettatori con il 19.3%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 ha informato 525.000 spettatori con il 17.4%. TG5 Mattina ha informato 1.192.000 spettatori con il 23.2%. A seguire l’appuntamento con Mattino Cinque News ha intrattenuto 1.260.000 spettatori con il 25%, nella prima parte, e 921.000 spettatori con il 19.5% nella seconda parte.

Su Rai 2 preceduto da Viva Rai2! Glass Cam (131.000 – 3.9%), Viva Rai2 segna 637.000 spettatori con il 14.2%. … E Viva il Videobox ha convinto 170.000 spettatori (3.3%). Radio 2 Social Club ha raccolto 303.000 spettatori con il 6.1%. Dalle 10.28 alle 11.26, la Coppa del Mondo di Sci ha ottenuto 893.000 spettatori con l’8%. Su Italia 1 New Amsterdam ottiene un ascolto di 140.000 spettatori (2.7%), nel primo episodio, e 150.000 spettatori (3.2%), nel secondo episodio. Law & Order: Unità Speciale ha ottenuto 153.000 spettatori con il 3.1%.

Su Rai3 Buongiorno Italia raccoglie 423.000 spettatori con il 12% mentre TGR Buongiorno Regione segna 571.000 spettatori con il 12.1%. Dopo una presentazione (337.000 – 6.5%), Agorà convince 302.000 spettatori pari al 6% di share (Agorà Extra: 278.000 – 5.9%). Su Rete 4 Hazzard registra una media di 90.000 spettatori (1.9%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 91.000 spettatori con il 2.6%, nelle News, e 181.000 spettatori con il 3.5%, nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 164.000 spettatori pari al 3.5%.

Daytime Mezzogiorno

Storie Italiane leader.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 1.081.000 spettatori con il 20.1%. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.814.000 spettatori con il 17.9%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.463.000 telespettatori con il 19.3%. Su Rai2 – dalle 11.31 - I Fatti Vostri Speciale raccoglie 758.000 spettatori (9.3%). Su Italia 1 Law & Order: Unità Speciale ha ottenuto 235.000 spettatori con il 3.5%. Dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip ha raccolto 519.000 spettatori con il 4.3%. Sport Mediaset ha ottenuto 589.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai3 dopo una presentazione (259.000 – 5.6%), Elisir raccoglie 323.000 spettatori con il 5.8%.

A seguire il TG3 delle 12 ha ottenuto 906.000 spettatori (11.1%). Quante Storie ha raccolto 685.000 spettatori (5.8%). Passato e Presente ha interessato 603.000 spettatori con il 4.5%. Su Rete4 Monk ha appassionato 122.000 spettatori con il 2.2%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 162.000 spettatori con l’1.6%. La Signora in Giallo ha ottenuto 553.000 (4.3%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 247 .000 spettatori con share del 4.4% nella prima parte, e 391.000 spettatori con il 3.7% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Bortone approfitta dell’inizio ritardato di Infante.

Su Rai1 dopo il TG1 Economia (2.907.000 – 21.9%), Oggi è un Altro Giorno ha ottenuto 1.887.000 spettatori con il 17.2% (presentazione: 2.097.000 – 16.1%). Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.942.000 spettatori con il 20.4%. Dopo il TG1 (1.788.000 – 18.8%), La Vita in Diretta ha raccolto 2.756.000 spettatori con il 23% (presentazione: 2.217.000 – 21.6%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.345.000 spettatori con il 17.5%. Terra Amara ha convinto 2.666.000 spettatori con il 20.6% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.736.000 spettatori con il 25.2% (finale: 2.139.000 – 22.5%). La striscia quotidiana di Amici ha raccolto 1.841.000 spettatori con il 19.4%. Il daytime di Grande Fratello Vip 7 segna 1.600.000 spettatori con il 16.8%.

Un Altro Domani ha ottenuto un ascolto medio di 1.395.000 spettatori pari al 14% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.729.000 spettatori con il 14.3% (Presentazione: 1.367.000 – 12.9%; Saluti: 1.790.000 – 13.3%). Su Rai2 - dalle 13.28 alle 14.26 – la Coppa del Mondo di Sci ha raccolto 974.000 spettatori con il 7.3%. Ore 14 Light ha raccolto 589.000 spettatori con il 5%. Bella Ma’ segna 618.000 spettatori (6.4%). Nei Tuoi Panni ha interessato 287.000 spettatori con il 2.7%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 547.000 spettatori (4.1%), nel primo episodio, 626.000 spettatori (5%), nel secondo episodio, 493.000 spettatori (4.3%), nel terzo episodio, e 421.000 spettatori (4.1%) nel quarto episodio.

NCIS Los Angeles ha interessato 335.000 spettatori con il 3.5%, nel primo episodio, e 366.000 spettatori con il 3.7%, nel secondo episodio. The Mentalist segna 376.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.084.000 spettatori con il 15.7%. Alla Scoperta del Ramo D’Oro ha coinvolto 294.000 spettatori pari al 3%. Aspettando… Geo ha raccolto 720.000 spettatori con il 7.5%. Geo ha registrato 1.333.000 spettatori con il 10.9%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 712.000 spettatori con il 5.9%. TG4 Diario del Giorno ha interessato 303.000 spettatori con il 3.2%. Su La7 preceduto da una presentazione (339.000 – 2.7%), Tagadà ha interessato 320.000 spettatori con il 3.1% (Focus: 258.000 – 2.7%). Su TV8 il film Il Perfetto Regalo di Natale ha raccolto 381.000 spettatori con il 3.9%.

Seconda Serata

Cattelan al 6.8% dopo la Marcuzzi.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 672.000 spettatori con il 9.1% di share. Viva Rai 2! E un po’ anche Rai1 raccoglie 239.000 spettatori con l’8%. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 272.000 spettatori pari ad uno share del 4.3%. Bluff City Law segna 185.000 spettatori con il 4.8%. Su Rai2 Stasera C’è Cattelan su Rai2 segna 463.000 spettatori con il 6.8% (Ancora 5 Minuti su Rai2: 293.000 – 6.4%). Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 403.000 spettatori con il 6.2%. Su Italia1 Chucky è visto da 191.000 spettatori (5.9%). Su Rete 4 La Chiave di Sara (prima parte) è stato scelto da 216.000 spettatori con il 6.4% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.643.000 (27.2%)

Ore 20.00 5.488.000 (26.4%)

TG2

Ore 13.00 1.987.000 (16%)

Ore 20.30 1,193.000 (5.5%)

TG3

Ore 14.25 1.533.000 (12.1%)

Ore 19.00 2.218.000 (13.2%)

TG5

Ore 13.00 2.825.000 (22.4%)

Ore 20.00 4.513.000 (21.4%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.124.000 (11%)

Ore 18.30 714.000 (5.2%)

TG4

Ore 11.55 312.000 (4.1%)

Ore 18.55 657.000 (3.8%)

TGLA7

Ore 13.30 500.000 (3.7%)

Ore 20.00 1.169.000 (5.6%)

