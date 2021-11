PIPPITEL! SU RAI1 IL TORNEO DI “TALE E QUALE SHOW” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 21.1% DI SHARE E 4 MILIONI DI SPETTATORI. I MORTI DI FAMA DEL “GF VIP” INCHIODANO AL 17.7% - SU ITALIA1 “LE IENE SHOW” NON VANNO OLTRE IL 5.8% - SU RETE4 “QUARTO GRADO” AL 5.6% - LA PARROCCHIETTA DI “PROPAGANDA LIVE” SU LA7 AL 4.6% - AMADEUS (20.6%), STRISCIA (15.2%), PALOMBA (4.7%), GRUBER (7.1%)

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

tale e quale show

Nella serata di ieri, venerdì 19 novembre 2021, su Rai1 il Torneo di Tale e Quale Show, in onda dalle 21.40 alle 24.11, ha conquistato 4.056.000 spettatori pari al 21.1% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip, in onda dalle 21.45 alle 25.25, ha raccolto davanti al video 2.717.000 spettatori pari al 17.7% di share (Grande Fratello Vip Night 1.401.000 – 29.6%, Grande Fratello Vip Live 834.000 – 20%). Su Rai2 The Good Doctor ha interessato 1.259.000 spettatori pari al 5.3% di share mentre The Resident 852.000 (4.5%).

grande fratello vip

Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 963.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 C’era una Volta Gheddafi ha raccolto davanti al video 698.000 spettatori pari ad uno share del 3.1%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 992.000 spettatori con il 5.6% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 747.000 spettatori con uno share del 4.6%. Su TV8 Petra ha segnato l’1.6% con 357.000 spettatori con il primo episodio e l’1.1% con 136.000 spettatori nel secondo, mentre sul Nove Fratelli di Crozza ha catturato l’attenzione di 1.166.000 spettatori (5.1%). Su Real Time Bake Off Italia sigla il 2.77% con 623.873 spettatori. Su Rai Premium Tutta Colpa della Fata Morgana sigla lo 0.9% con 212.000 spettatori e su Iris Scommessa con la Morte si porta al 2.1% con 473.000 spettatori.

Ascolti TV Access Prime Time

le iene show

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 4.884.000 spettatori con il 20.6%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.605.000 spettatori con uno share del 15.2%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 4.1% con 973.000 spettatori. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.243.000 spettatori con il 5.3%. Su Rai3 Che Succ3de? Game ha convinto 1.557.000 spettatori pari al 6.9% e Un Posto al Sole ha appassionato 1.788.000 spettatori pari al 7.5%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.084.000 individui all’ascolto (4.7%) nella prima parte e 994.000 (4.2%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.667.000 spettatori (7.1%). Su TV8 Guess my Age intrattiene 374.000 spettatori con l’1.6% di share e sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 383.000 spettatori con l’1.7%.

Preserale

grande fratello vip 6

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.283.000 spettatori (20.5%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.485.000 spettatori (23.6%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.216.000 spettatori con il 14.4% di share e Caduta Libera 3.534.000 con il 19.1% di share. Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 480.000 spettatori con il 2.8% e NCIS Los 773.000 (3.7%). Su Italia1 CSI segna il 2.8% con 563.000 spettatori. Su Rai3 il TGR informa 2.788.000 spettatori con il 14.1% di share e Blob segna 1.225.000 spettatori con il 5.8%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 4% con 849.000 spettatori. Su La7 Gost Whisperer interessa 221.000 spettatori (1.5%) nel primo episodio e 289.000 (1.6%) nel secondo. Su Tv8 Piatto Ricco fa compagnia a 237.000 spettatori (1.2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è la scelta di 196.000 spettatori (1%).

Daytime Mattina

le iene show 2

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 630.000 telespettatori con il 12.4% di share nella presentazione e a 977.000 (18.7%) nel programma vero e proprio. La prima parte di Storie Italiane interessa a 852.000 spettatori (17.5%). Su Canale5 Mattino Cinque ha informato 877.000 spettatori (17.1%) nella prima parte, 722.000 (15%) nella seconda e 651.000 (13.3%) nei Saluti. Su Rai 2 Radio 2 Social Club sigla il 4.7% con 238.000 spettatori. Su Italia 1 CSI: NY è la scelta di 127.000 spettatori (2.6%). Su Rai3 Agorà convince 463.000 spettatori pari all’8.5% di share e Agorà Extra si porta al 7.2% con 346.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Miami Vice registra 96.000 spettatori con share dell’1.9%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 104.000 spettatori con il 2.5% nelle News e 193.000 (3.5%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 153.000 spettatori pari al 3.2%.

quarto grado

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane fa compagnia a 862.000 spettatori (14.7%) e E’ Sempre Mezzogiorno a 1.520.000 spettatori (14.5%). Su Canale 5 Forum arriva a 1.422.000 telespettatori con il 18.2%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 513.000 spettatori con il 7.7% nella prima parte e 911.000 (9.1%) nella seconda. Su Italia 1 CSI: NY è la scelta di 255.000 spettatori con il 2.9% di share, il GF Vip interessa a 604.000 spettatori (4.9%) e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 597.000 spettatori con il 4.3%.

grande fratello vip 2

Su Rai3 Elisir è seguito da 349.000 spettatori (5.9%), il TG delle 12 da 951.000 spettatori (11.3%), Quante Storie si porta al 6.8% con 809.000 spettatori e Le Storie di Passato e Presente è la scelta di 655.000 spettatori pari al 4.8% di share. Su Rete4 Il Segreto ha appassionato 164.000 spettatori con l’1.5% di share e La Signora in Giallo fa compagnia a 551.000 spettatori (4.1%). Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa 313.000 spettatori con share del 5.3% nella prima parte e 423.000 spettatori con il 3.9% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 81.000 spettatori (1.1%) e 4 Hotel 126.000 spettatori (1%).

Daytime Pomeriggio

tale e quale show 5

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno intrattiene 1.802.000 spettatori (14.2%) e Il Paradiso delle Signore fa compagnia a 1.889.000 spettatori (17.5%). La Vita in Diretta informa 2.146.000 spettatori con il 16.3% (presentazione 1.831.000 – 15.9%). Su Canale5 Beautiful fa compagnia a 2.551.000 spettatori (18.5%), Una Vita ha convinto 2.479.000 spettatori con il 18.2% di share mentre Uomini e Donne si porta al 23% con 2.767.000 spettatori (finale 2.160.000 – 19.9%).

tale e quale show 2

Amici interessa a 1.805.000 spettatori (16.9%) e la striscia del GF Vip a 1.773.000 (17%); Love is in the Air interessa a 1.687.000 spettatori (15%), Pomeriggio Cinque a 1.634.000 spettatori (13.5%) nella presentazione, a 1.861.000 spettatori (14.1%) nel programma vero e proprio e a 1.618.000 (11.2%) nei saluti finali. Su Rai 2 il Torneo ATP Finals di Tennis interessa a 266.000 spettatori (3.3%) e Detto Fatto ha convinto 273.000 spettatori con il 2.3% di share.

propaganda live

Su Italia1 I Simpson intrattengono 556.000 spettatori (4.1%) nel primo episodio, 639.000 (4.8%) nel secondo e 545.000 (4.3%) nel terzo. Big Bang Theory è la scelta di 355.000 spettatori (3.3%) e Due Uomini e Mezzo intrattiene 247.000 spettatori (2.2%); il GF Vip interessa a 236.000 spettatori (1.8%). Su Rai3 il Tg3 Regione informa 2.590.000 spettatori (18.8%) e #Maestri 392.000 spettatori con il 3.5% di share; Geo registra 1.540.000 spettatori con il 12% di share (Aspettando Geo 767.000 – 7.2%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 782.000 spettatori con il 6%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 427.000 spettatori con il 3.7% e Tagadoc 198.000 (1.7%). Su TV8 Vite da Copertina è la scelta di 142.000 spettatori (1.2%).

Seconda Serata

tale e quale show 4

Su Rai1 TV7 convince 653.000 spettatori con l’8.7% di share. Su Canale 5 il Tg5 ha totalizzato una media di 654.000 spettatori pari ad uno share del 17.5%. Su Rai2 Onorevoli Confessioni segna 186.000 spettatori con l’1.7%. Su Rai 3 La Versione di Fiorella segna l’1.8% con 267.000 spettatori. Su Italia1 I Griffin sono visti da una media di 271.000 ascoltatori con il 4.6% di share nel primo episodio e da 184.000 spettatori (4.3%) nel secondo. Su Rete4 Caccia alla Spia – The Enemy ha segnato il 4.2% con 234.000 spettatori.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 2.996.000 (21.7%)

Ore 20.00 5.180.000 (24.1%)

tale e quale show 3

TG2

Ore 13.00 1.958.000 (15.2%)

Ore 20.30 1.295.000 (5.6%)

TG3

Ore 14.25 1.686.000 (12.5%)

Ore 19.00 2.197.000 (12.5%)

TG5

Ore 13.00 2.729.000 (21%)

Ore 20.00 4.161.000 (19.2%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.146.000 (10.9%)

Ore 18.30 563.000 (3.8%)

TG4

Ore 12.00 261.000 (3.1%)

Ore 18.55 724.000 (4.1%)

TGLA7

Ore 13.30 537.000 (3.9%)

grande fratello vip 5

Ore 20.00 1.021.000 (4.7%)