Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 5 giugno 2023 vedono, in prima serata, su Rai1 l'ennesima replica, questa volta della fiction Blanca, conquistare 2.688.000 spettatori con il 15.2% mentre, su Canale5, L'Isola dei Famosi condotto da Ilary Blasi ha segnato il 19.5% con una media di 2.388.000.

L'intervista di Giorgia Meloni a Nicola Porro nel programma Quarta Repubblica ha fatto siglare al programma il 6.5% con 949.000 spettatori, ma non ha scalfito minimamente Report condotto da Sigfrido Ranucci su Rai3.

La curva del programma della Terza Rete è infatti rimasta costantemente al di sopra di quella del talk di Rete4, totalizzando l'8.6% di share con una media di 1.661.000 spettatori, toccando punte di circa 2.000.000 pari al 9.5% e - verso la fine - raggiungendo poco meno del doppio degli spettatori di Quarta Repubblica. Report è quindi risultato il terzo programma più visto in prime time. Vediamo la classifica della prima serata per numero di spettatori:

1) Blanca (Rai1) - 2.688.000

2) L'Isola dei Famosi (Canale5) - 2.388.000

3) Report (Rai3) - 1.661.000

4) L'incredibile Hulk (Italia1) - 1.127.000

5) N.C.I.S. Los Angeles (Rai2) - 952.000

6) Quarta Repubblica (Rete4) - 949.000

7) Io ci sarò (Nove) - 560.000

8) Dragon - La storia di Bruce Lee (Iris) - 490.000

9) Trafficanti (20) - 467.000

10) Zlatan (Tv8) - 429.000

11) Il meraviglioso paese (RaiMovie) - 324.000

12) Yellowstone 4 (La7) - 268.000

In access prime time, su Rai1 i Cinque Minuti di Bruno Vespa segnano il 23.3%, Affari Tuoi di Amadeus il 24.4% e, su Canale5, Striscia la Notizia il 17%. Per l'approfondimento, Lilli Gruber con Otto e mezzo su La7 svetta al 7.5%, Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre su Rai3 raccoglie il 6.2%, Stasera Italia con Barbara Palombelli su Rete4 il 4.4% e il 4% e Tg2 Post il 3.9%.

In seconda serata, da segnalare l'esordio de L'Avversario - L'altra faccia del campione condotto da Marco Tardelli su Rai3, che - grazie al traino di Report - debutta con il 7.9% pari a 970.000 spettatori, mentre su Rai2 Underdog condotto da Laura Tecce, partendo da un traino nettamente inferiore, totalizza il 2.7% con una media di 247.000 individui all'ascolto. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Blanca 2.688.000 (15.2%). Canale5: L’Isola dei Famosi 2.388.000 (19.5%), La Isla Bonita 1.191.000 (33.6%). Rai2: N.C.I.S. Los Angeles 952.000 (5%). Italia1: L’incredibile Hulk 1.127.000 (6.3%). Rai3: Report 1.661.000 (8.6%), Report Plus 1.159.000 (7.2%). Rete4: Quarta Repubblica 949.000 (6.5%). La7: Yellowstone 4 268.000 (1.6%). Tv8: Zlatan 429.000 (2.4%). Nove: Io Ci Sarò 560.000 (3.3%). RaiMovie: Il meraviglioso paese 324.000 (1.7%). Iris: Dragon – La storia di Bruce Lee 490.000 (2.7%). 20: Trafficanti 467.000 (2.5%).

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 4.406.000 (23.3%), Affari Tuoi 4.965.000 (24.4%). Canale5: Striscia la Notizia 3.457.000 (17%). Rai2: Tg2 Post 789.000 (3.9%). Italia1: N.C.I.S. 1.335.000 (6.7%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.219.000 (6.2%), Un Posto al Sole 1.579.000 (7.7%). Rete4: Stasera Italia 860.000 (4.4%) nella prima parte, 820.000 (4%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.511.000 (7.5%). Tv8: 4 Ristoranti 376.000 (1.9%). Nove: Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo 372.000 (1.9%). RealTime: Casa a Prima Vista 378.000 (1.9%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 2.830.000 (23.7%), L’Eredità 3.889.000 (26.5%). Canale5: Avanti il Primo! Story 1.707.000 (15.4%), Avanti un Altro! Story 2.624.000 (18.7%). Rai2: Hawaii Five-0 557.000 (4.1%), N.C.I.S. 838.000 (4.9%). Italia1: Studio Aperto Mag 351.000 (2.8%), C.S.I. 439.000 (2.7%). Rai3: Tg Regione 2.169.000 (13.9%), Blob 877.000 (5.1%), Via dei Matti n° 0 785.000 (4.3%). Rete4: Tempesta d’Amore 716.000 (4%). La7: Lingo – La Prima Sfida 180.000 (1.6%), Lingo – Parole in Gioco 270.000 (1.9%). Tv8: 4 Ristoranti 212.000 (1.4%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 471.000 (3%).

Seconda Serata

Rai1: Ciak Carabinieri 998.000 (8.6%). Canale5: Tg5 Notte 665.000 (22.1%). Rai2: Blue Bloods 744.000 (5.1%), Underdog 247.000 (2.7%). Italia1: Sport Mediaset Monday Night 449.000 (4.5%). Rai3: L’Avversario – L’Altra Faccia del Campione 970.000 (7.9%). Rete4: Training Day 151.000 (3.6%). La7: TgLa7 Notte 58.000 (0.7%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnomattina – Rassegna Stampa 267.000 (10.1%), Tg1 Ore 7.00 370.000 (9.1%), TgUnomattina 623.000 (12.4%), Tg1 Ore 8.00 888.000 (17.2%), Uno Mattina 779.000 (17.5%), Storie Italiane (prima parte) 773.000 (18.4%). Canale5: Prima Pagina Tg5 577.000 (17.7%), Tg5 Mattina 1.051.000 (20.4%), Mattino Cinque News 858.000 (18.6%) nella prima parte, 820.000 (19.6%) nella seconda, I Saluti 711.000 (16.5%). Rai2: Viva Rai2 831.000 (16.8%), Aracataca. Non Voglio Cambiare Pianeta 2 347.000 (6.7%), …E Viva il Videobox 262.000 (5.2%), Tg2 Ore 8.30 297.000 (6.1%), Radio2 Social Club 271.000 (6%), Tg2 Italia 206.000 (4.9%), Tg2 Flash 290.000 (6.3%).

Italia1: Chicago Fire 202.000 (4.2%) nel primo episodio, Chicago P.D. 254.000 (6%) nel primo episodio, 244.000 (5.4%) nel secondo. Rai3: Buongiorno Italia 484.000 (12.3%), Buongiorno Regione 562.000 (11%), Agorà (presentazione) 305.000 (5.9%) Agorà 239.000 (5.1%), Agorà Extra 135.000 (3.2%), Elisir – A Gentile Richiesta 170.000 (4%). Rete4: Agenzia Rockford 36.000 (0.8%), Detective in Corsia 104.000 (2.5%). La7: Omnibus 156.000 (3.3%), Coffee Break 130.000 (3.1%).

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 1.030.000 (20.3%), E’ Sempre Mezzogiorno 1.519.000 (16%). Canale5: Forum 1.273.000 (18.3%). Rai2: Tg Sport 358.000 (7.6%), I Fatti Vostri 612.000 (10.6%) nella prima parte, 980.000 (10.9%) nella seconda. Italia1: Chicago P.D. 344.000 (5.3%), Sport Mediaset 839.000 (6.9%). Rai3: Doc Martin 157.000 (2.9%), Tg3 Ore 12.00 712.000 (9.3%), Quante Storie 657.000 (6%), Passato e Presente 560.000 (4.6%). Rete4: Hazzard 128.000 (2.5%), Il Segreto 152.000 (1.6%), La Signora in Giallo 640.000 (5.4%). La7: L’Aria che Tira 230.000 (4.3%), L’Aria che Tira (Oggi) 362.000 (3.7%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.189.000 (17.9%), Oggi è un Altro Giorno 1.531.000 (15.4%), presentazione 1.521.000 (13%), Sei Sorelle 1.009.000 (12.7%), Tg1 1.252.000 (15.9%), La Vita in Diretta 2.206.000 (24.1%), presentazione 1.570.000 (19.7%). Canale5: Beautiful 2.668.000 (21.8%), Terra Amara 2.647.000 (22.8%), La Promessa 2.183.000 (22%), L’Isola dei Famosi 1.614.000 (18.7%), Un Altro Domani 1.269.000 (16%), Harmony From The Heart 932.000 (10.7%). Rai2: Ore 14 736.000 (6.7%), Squadra Speciale Cobra 11 344.000 (3.9%) nel primo episodio, 343.000 (4.4%) nel secondo, Candice Renoir 270.000 (3.2%). Italia1: I Simpson 461.000 (3.8%) nel primo episodio, 475.000 (4.2%) nel secondo, 409.000 (3.8%) nel terzo, I Griffin 361.000 (3.8%).

Lethal Weapon 272.000 (3.2%) nel primo episodio, 271.000 (3.4%) nel secondo, Person of Interest 296.000 (3.3%). Rai3: Tg Regione 2.121.000 (17.6%), Alla scoperta del ramo d’oro 287.000 (3.2%), Di là dal fiume e tra gli alberi 303.000 (3.8%), Geo Magazine 592.000 (7.1%). Rete4: Lo Sportello di Forum Estate 665.000 (6.1%), Tg4 – Diario del Giorno 459.000 (5.5%), Attrazione mortale 361.000 (4%). La7: Tagadà (presentazione) 293.000 (2.6%), Tagadà 327.000 (3.6%), Tagadà #Focus 249.000 (3.2%), C’era una volta il Novecento 155.000 (1.9%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 2.937.000 (23.9%)

20.00 - 4.486.000 (25.3%)

TG2

13.00 - 1.591.000 (13.7%)

20.30 - 1.296.000 (6.6%)

TG3

14.25 - 1.269.000 (11.3%)

19.00 - 1.457.000 (11.1%)

TG4

11.55 - 262.000 (3.6%)

18.55 - 530.000 (3.9%)

TG5

13.00 - 2.863.000 (24.3%)

20.00 - 3.668.000 (20.4%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.268.000 (13.4%)

18.30 - 424.000 (4%)

TGLA7

13.30 - 525.000 (4.3%)

20.00 - 1.144.000 (6.4%)

