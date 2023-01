PIPPITEL! L’ULTIMA PUNTATA DELLA FICTION DI RAI1 “IL NOSTRO GENERALE” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 19% E VIENE TAMPINATA DALLA PARTITA DI COPPA ITALIA SU CANALE5 (18.1%) – SU RAI2 “BOOMERISSIMA” DI ALESSIA MARCUZZI SALE ALL’8.5% - LO SCIOPERO ABBATTE LA7, MA BERLINGUER RIESCE AD APPROFITTARE POCO DELL’ASSENZA DI FLORIS E NON VA OLTRE IL 6.6%. SU RETE4 GIORDANO INCHIODA AL 4.8% - “LE IENE SHOW “ VOLANO AL 9.4% - IN SECONDA SERATA LO SPECIALONE DI BRU-NEO VESPA CON PIANTEDOSI SU MESSINA DENARO E ZELENSKY FA IL 12.4%...

Serata televisiva movimentata quella di ieri, martedì 17 gennaio 2023. Su Rai2 in prime time tornava intanto Boomerissima di Alessia Marcuzzi su Rai2 per la sua seconda puntata, campo di prova per comprendere se il programma sia in crescita negli ascolti o destinato a calare inesorabilmente. Contemporaneamente si consumava il solito scontro dei programmi di approfondimento fra #Cartabianca di Bianca Berlinguer su Rai3 e Fuori dal coro con Mario Giordano su Rete4.

All'appello mancava però Giovanni Floris con diMartedì, bloccato da uno sciopero dei lavoratori di La7 - badate bene, non dei giornalisti - che ha ieri messo in ginocchio la rete di Urbano Cairo facendo cancellare tutti i consueti talk quotidiani.

Pregustando un'impennata negli ascolti vista l'assenza del temibile concorrente Floris che settimanalmente la castiga, la povera Bianchina ha dovuto invece affrontare un'amara realtà e un nuovo inatteso "nemico" a tarda sera, per giunta interno alla stessa azienda. Nientemeno che Bruno Vespa.

In seconda serata su Rai1, Brunone ha infatti condotto uno speciale Porta a Porta per approfondire l'arresto di Matteo Messina Denaro con tanto d'intervista in studio al Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. E, a seguire, Vespa ha trasmesso inoltre la sua pubblicizzatissima intervista esclusiva al presidente Volodymyr Zelensky, realizzata dal giornalista in Ucraina. Pare che la scelta di Vespa di andare in onda con uno speciale di Porta a Porta contro #Cartabianca sia stata assai malvista a Viale Mazzini causando non pochi malumori.

pif a cartabianca1

In ogni modo, lo speciale di Rai1 ha totalizzato complessivamente un ottimo 12.4% di share con 1.162.000 individui all'ascolto, togliendo senz'altro qualche spettatore alla mezz'ora finale di #Cartabianca grazie all'approfondimento su Messina Denaro. Complice l'assenza di Floris, Berlinguer è comunque cresciuta rispetto alla settimana scorsa assestandosi però su un non eclatante 6.6% con 1.155.000 individui all'ascolto, superando Giordano e il suo 4.8% con 723.000 spettatori, ma battuta da Le Iene Show su Italia1 che, con lo scandalo Vatileaks fra gli altri argomenti, ha segnato il 9.4% di share con 1.316.000 teste.

Le Iene supera in percentuale anche Boomerissima di Alessia Marcuzzi che tuttavia, rispetto a sette giorni fa, cresce fino all'8.5% di share con 1.459.000 spettatori, trainando anche Stasera c'è Cattelan con Alessandro Cattelan che totalizza un ottimo 9.0% con 597.000 individui all'ascolto.

Quanto alle sorti di La7, lo sciopero generale è stata una sorta di mannaia per la rete di Cairo. Se, martedì scorso, nelle 24 ore La7 aveva totalizzato una media di 367.000 spettatori con il 4.1%, ieri ne ha raccolti meno della metà, ovvero 175.000 per uno share dell'1.9%. Dato inferiore a quello di TV8 e non lontano dal risultato del canale 20. Una Caporetto, insomma.

IL FINALE DE IL NOSTRO GENERALE 19% (3,6 MLN), COPPA ITALIA 18.1% (3,4 MLN)

Mattia Buoncore per www.davidemaggio.it

Mattia Buoncore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, martedì 17 gennaio 2022, su Rai1 l’ultima puntata della fiction Il Nostro Generale ha appassionato 3.603.000 spettatori pari al 19%. Su Canale 5 l’incontro di Coppa Italia Napoli-Cremonese ha raccolto davanti al video 3.428.000 spettatori pari al 18.1% di share (primo tempo: 3.930.000 – 17.9%, secondo tempo: 3.03.000 – 15.7%, supplementari: 3.228.000 – 21%. rigori: 3.869.000 – 30.6%). Su Rai2 la seconda puntata di Boomerissima ha interessato 1.459.000 spettatori pari all’8.5% di share (presentazione di 10 minuti: 1.371.000 – 6.3%).

Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 1.316.000 spettatori con il 9.4% (presentazione: dalle 21.16 alle 21.41: 1.452.000 – 6.6%). Su Rai3 CartaBianca ha raccolto davanti al video 1.155.000 spettatori pari ad uno share del 6.6% (presentazione di 15 minuti: 982.000 – 4.5%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 723.000 spettatori con il 4.8% di share.

Su La7 Lo Hobbit – La desolazione di Smaug ha registrato 332.000 spettatori con uno share del 2%. Su Tv8 Il Mio Trentesimo Natale segna 472.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove La Rapina Perfetta – The Bank Job ha raccolto 283.000 spettatori con l’1.5%. Sul 20 G.I. Joe – La nascita dei Cobra registra 494.000 spettatori con il 2.5%. Su Iris I Trecento di Fort Canby segna 449.000 spettatori con il 2.2%. Su Real Time Primo Appuntamento ha ottenuto 397.000 spettatori con l’1.9%. Su La5 Grande Fratello Vip ha ottenuto 176.000 spettatori con l’1.2%.

Ascolti TV Access Prime Time

Soliti Ignoti supera i 5 milioni.

Su Rai1 Soliti Ignoti raccoglie 5.116.000 spettatori con il 23.3%. Su Canale 5 Striscina la Notizina registra una media di 4.017.000 spettatori con uno share del 18.5%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.257.000 spettatori con il 5.7%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.530.000 spettatori con il 7%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre raccoglie 1.673.000 spettatori (7.7%).

Un Posto al Sole ha appassionato 1.786.000 spettatori (8.1%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 981.000 individui all’ascolto (4.5%), nella prima parte, e 1.002.000 spettatori (4.5%), nella seconda parte. Su La7 LA7 Doc Il Louvre – Un Museo Faraonico ha interessato 500.000 spettatori (2.3%). Su Tv8 100% Italia ha divertito 568.000 spettatori con il 2.6%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics ha raccolto 494.000 spettatori con il 2.3%.

Preserale

Pif in crescita.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.625.000 spettatori (23.5%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.749.000 spettatori (26.1%). Su Canale 5 Avanti il Primo segna 2.376.000 spettatori (16.1%) mentre Avanti un Altro ha interessato 3.638.000 spettatori (20.4%). Su Rai2 Hawai Five O ha raccolto 485.000 spettatori (2.8%). FBI ha raccolto 696.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 547.000 spettatori con il 3.3%. CSI ha ottenuto 789.000 spettatori (4%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.831.000 spettatori con il 14.8%.

Blob segna 1.027.000 spettatori con il 4.9%. Caro Marziano segna 1.271.000 spettatori con il 5.9%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 796.000 individui all’ascolto (3.8%). Su La7 Lingo – La Prima Sfida ha raccolto 277.000 spettatori (1.7%) mentre – dalle 19.14 alle 20.05 – Lingo – Parole in Gioco raccoglie 424.000 spettatori (2.3%). Su Tv8 Celebrity Chef raccoglie 357.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Cash or Trash registra 531.000 spettatori con il 2.7%.

Daytime Mattina

Basta il 10.2% all’informazione di Rai3 per battere il TG1.

Su Rai1 TgUnoMattina Rassegna Stampa ha raccolto 230.000 spettatori con il 9.6%. Il TG1 delle 7 ha ottenuto 359.000 spettatori con il 9.8%. TgUnoMattina ha raccolto 731.000 spettatori con il 14.3%; all’interno il TG1 delle 8 ha informato 1.139.000 spettatori con il 21.4%. Uno Mattina dà il buongiorno a 997.000 telespettatori con il 19.5%. La prima parte di Storie Italiane ha convinto 1.120.000 spettatori con il 21.3%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 ha informato 591.000 spettatori con il 19.4%. TG5 Mattina ha informato 1.290.000 spettatori con il 24.1%. A seguire l’appuntamento con Mattino Cinque News ha intrattenuto 1.199.000 spettatori con il 23%, nella prima parte, e 1.013.000 spettatori con il 19.4% nella seconda parte.

Su Rai 2 La Grande Vallata segna 57.000 spettatori (2.4%). Preceduto da Viva Rai2! Glass Cam (174.000 – 5.2%), Viva Rai2 segna 686.000 spettatori con il 14.8%. … E Viva il Videobox ha convinto 218.000 spettatori (4.1%). Dopo il TG2 (231.000 – 4.2%), Radio 2 Social Club ha raccolto 280.000 spettatori con il 5.4%. Su Italia 1 New Amsterdam ottiene un ascolto di 82.000 spettatori (1.6%), nel primo episodio, e 155.000 spettatori (3%), nel secondo episodio. Law & Order: Unità Speciale ha ottenuto 102.000 spettatori con l’1.8%.

Su Rai3 Buongiorno Italia raccoglie 368.000 spettatori con il 10.2% mentre TGR Buongiorno Regione segna 583.000 spettatori con il 12%. Dopo una presentazione (416.000 – 7.7%), Agorà convince 442.000 spettatori pari all’8.4% di share (Agorà Extra: 372.000 – 7.2%). Su Rete 4 Hazzard registra una media di 120.000 spettatori (2.3%). Su La7 La7 Doc Meraviglie Senza Tempo realizza un a.m. di 96.000 spettatori con l’1.8%, alle 8.08, e 91.000 spettatori con l’1.7%, alle 9.47.

Daytime Mezzogiorno

Ottimo risultato per Storie Italiane.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 1.317.000 spettatori con il 20.3%. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.946.000 spettatori con il 17.9%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.498.000 telespettatori con il 17.7%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 643.000 spettatori (9.1%), nella prima parte, e 1.022.000 spettatori (9.9%) nella seconda parte. Su Italia 1 Law & Order: Unità Speciale ha ottenuto 163.000 spettatori con il 2%. Dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip ha raccolto 658.000 spettatori con il 5.2%. Sport Mediaset ha ottenuto 712.000 spettatori con il 5.2%.

Su Rai3 dopo una presentazione (331.000 – 6%), Elisir raccoglie 485.000 spettatori con il 7.3%. A seguire il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.050.000 spettatori (11.5%). Quante Storie ha raccolto 762.000 spettatori (6.1%). Passato e Presente ha interessato 651.000 spettatori con il 4.7%. Su Rete4 Monk ha appassionato 165.000 spettatori con il 2.5%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 194.000 spettatori con l’1.8%. La Signora in Giallo ha ottenuto 514.000 (3.8%). Su La7 LA7 Doc Segreti Reali interessa 153.000 spettatori con share dell’1.7%. La7 Doc The Royals raggiunge 213.000 spettatori con l’1.7%.

Daytime Pomeriggio

Terra Amara torna a superare i 2,7 milioni.

Su Rai1 dopo il TG1 Economia (2.730.000 – 19.9%), Oggi è un Altro Giorno ha ottenuto 2.010.000 spettatori con il 17.1% (presentazione: 1.935.000 – 14.4%). Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.997.000 spettatori con il 19.4%. Dopo il TG1 (1.717.000 – 16.8%), La Vita in Diretta ha raccolto 2.770.000 spettatori con il 22.2% (presentazione: 2.044.000 – 19%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.644.000 spettatori con il 19.4%. Terra Amara ha convinto 2.706.000 spettatori con il 20.2% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.893.000 spettatori con il 24.8% (finale: 2.441.000 – 23.1%). La striscia quotidiana di Amici ha raccolto 2.129.000 spettatori con il 20.6%.

Il daytime di Grande Fratello Vip 7 segna 1.696.000 spettatori con il 16.7%. Un Altro Domani ha ottenuto un ascolto medio di 1.481.000 spettatori pari al 14% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.828.000 spettatori con il 14.6% (Presentazione: 1.488.000 – 13%; Saluti: 1.865.000 – 13.6%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 744.000 spettatori con il 5.8%. Bella Ma’ segna 439.000 spettatori (4.2%). Nei Tuoi Panni ha interessato 321.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 555.000 spettatori (4.1%), nel primo episodio, 666.000 spettatori (5.1%), nel secondo episodio, e 558.000 spettatori (4.6%), nel terzo episodio. NCIS Los Angeles ha interessato 473.000 spettatori con il 4.4%, nel primo episodio, e 492.000 spettatori con il 4.8%, nel secondo episodio.

The Mentalist segna 398.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.544.000 spettatori con il 18.6%. Alla Scoperta del Ramo D’Oro ha coinvolto 419.000 spettatori pari al 3.9%. Aspettando… Geo ha raccolto 947.000 spettatori con il 9.2%. Geo ha registrato 1.637.000 spettatori con il 12.9%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 703.000 spettatori con il 5.5%. TG4 Diario del Giorno ha interessato 495.000 spettatori con il 4.7%. Su La7 Quel che Resta del Giorno ha interessato 132.000 spettatori con l’1.2%. Su TV8 il film Natale Sotto le Stelle ha raccolto 366.000 spettatori con il 3.5%.

Seconda Serata

Cattelan, col traino di Boomerissima, riparte dal 9%.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 1.162.000 spettatori con il 12.4% di share. Viva Rai 2! E un po’ anche Rai1 raccoglie 281.000 spettatori con il 7.5%. Su Canale 5 Coppa Italia Live ha totalizzato una media di 922.000 spettatori pari ad uno share dell’11.5%. Su Rai2 Stasera C’è Cattelan su Rai segna 597.000 spettatori con il 9% (Ancora 5 Minuti su Rai2: 400.000 – 9.4%). I Lunatici segna 196.000 spettatori con il 6.4%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 368.000 spettatori con il 5.3%. Su Italia1 Chucky è visto da 250.000 spettatori (7.9%). Su Rete 4 Prigioniera del Passato è stato scelto da 152.000 spettatori con il 4.4% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.641.000 (26.6%)

Ore 20.00 5.612.000 (26.8%)

TG2

Ore 13.00 1.955.000 (14.8%)

Ore 20.30 1.425.000 (6.5%)

TG3

Ore 14.25 1.771.000 (13.4%)

Ore 19.00 2.375.000 (14%)

TG5

Ore 13.00 3.153.000 (23.7%)

Ore 20.00 4.796.000 (22.9%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.199.000 (11%)

Ore 18.30 741.000 (5.2%)

TG4

Ore 11.55 413.000 (4.7%)

Ore 18.55 744.000 (4.3%)

TGLA7

Ore 20.09 753.000 (3.6%) durata di 15 minuti per lo sciopero La7

