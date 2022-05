PIPPITEL! - SU TV8 LA FINALE DI CONFERENCE LEAGUE ROMA-FEYENOORD SI PAPPA LA PRIMA SERATA CON IL 16.2% DI SHARE E 3.2 MILIONI DI SPETTATORI. SOMMATI AGLI OLTRE 1.1 MILIONI DI ABBONATI SKY CHE HANNO GUARDATO LA PARTITA, LA ROMA HA INCOLLATO ALLA TV OLTRE 4.4 MILIONI DI SPETTATORI - SU CANALE 5 LA SERIE “GIUSTIZIA PER TUTTI” AL 13.2% SUPERA “IL TRADITORE” SU RAI1 (11.1%) - SU RAI3 REGGE “CHI L’HA VISTO?” AL 9.4%. SU ITALIA1 “LE IENE” AL 7.7% - AMADEUS CON IL 20.5% SUPERA “STRISCIA” (13.6%). PALOMBA (4.1%), GRUBER (6.4%)

Ascolti del 25 maggio 2022 in prima serata vince la Roma anche in tv con questi ascolti: su Tv8 la Finale di Uefa Europa Conference League Roma-Feyenoord ha registrato una media di 3.304.000 spettatori e del 16,2% di share; live su Sky 1.129.000 abbonati (5,5%). Sommando i due dati si arriva a 4.432.000 spettatori in media e 21,7% di share.

Su Canale 5 la serie Giustizia per Tutti 2.414.000 (13,2%). Su Rai1 Il Traditore 1.922.000 (11,1%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? 1.671.000 (9,4%). Su Italia 1 Le Iene 1.070.000 (7,7%). Su Rai2 The Good Doctor 944.000 (4,5%) e The Resident 768.000 (4%). Su Rete4 Controcorrente 511.000 (3,4%). Su La7 Atlantide 479.000 (3,5%). Sul Nove Johnny Depp contro Amber Heard Il Primo Processo 226.000 (1,2%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.186.000 (20,5%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 2.811.000 (13,6%). Su Italia1 NCIS 1.388.000 (7%). Su Rai3 La Gioia della Musica 971.000 (5,2%) e Un Posto al Sole 1.418.000 (6,9%). Su La7 Otto e Mezzo 1.277.000 (6,4%). Su Rete4 Stasera Italia 790.000 (4,1%) e 681.000 (3,3%). Su Rai2 Tg2 Post 756.000 (3,6%). Sul Nove Deal with It Stai al Gioco 342.000 (1,7%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.557.000 (25,6%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 2.705.000 (20,3%).

In Seconda Serata su Canale 5 il Maurizio Costanzo Show 40anni 868.000 (14%). Su Rai1 Porta a Porta 403.000 (7,7%). Su Rai 3 Tg3 Linea Notte 512.000 (7,2%). Su Rai2 Una Pezza di Lundini 313.000 (2,1%). Su Italia1 I Griffin 328.000 (9,1%) e 250.000 (9,1%). Su Rete4 Il Vizio della Speranza 73.000 (2,1%).

