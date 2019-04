PIROSO IN DIFESA DI FIORELLO-CARRÀ: ''CARO DAGO, IL 9,4% È UN OTTIMO RISULTATO, 2,3 MILIONI È IL SECONDO ASCOLTO DELLA SERATA, MENTRE SI CELEBRANO PROGRAMMI CHE FANNO LA METÀ'' - SERATA VINTA DALLA FICTION DI RAI1 (21,5%), CANALE5 (9,7%), DEL DEBBIO (4,1%), FORMIGLI (5,2%), FINALE MASTERCHEF (4,9%) - ELISEI (3,5%), PALOMBA (4,9-3,9%), GRUBER (7,2%) - ELEONORA DANIELE (19,5-18%) - 'FORUM (19,4%), ISOARDI (12,8%) - COSTANZO BUM (12,9%) - AGNELLI TORNA COL TRAINO (4,3%) - BRU-NEO (10,5%)

Riceviamo e pubblichiamo da Antonello Piroso:

Caro Roberto, tu scrivi che il 9.39% di Carrà e Fiorello è un buon risultato per Rai3 ma non eccelso per loro due, considerato di chi stiamo parlando.

Non sono d’accordo, e provo a spiegare il perchè.

fiorello carra

Premessa: ne ho visto 10 minuti, e comunque 114 minuti, cioè circa 2 ore (al lordo della pubblicità), secondo me sono troppi.

Se il programma fosse stato più breve di 14 o, meglio ancora, 28 minuti, presumo ne avrebbe probabilmente guadagnato in compattezza.

Detto questo, le teste (che poi sono quelle che contano per gli investimenti, lo share diverte noi giornalai e addetti ai livori) sono state in media 2.300.000.

Secondo ascolto della serata dopo la fiction “Mentro ero via” (5.053.301).

Tantissime. Se si pensa che spesso si celebrano come successi programmi in prima serata che arrivano a un milione e mezzo o poco più.

fiorello carra zero

ieri sera Piazza Pulita ha totalizzato 951 Mila telespettatori, durando 213 minuti (i dati li ricavo dall’elaborazione del sempre puntuale Studio Frasi), e Dritto e rovescio su Rete4 -199 minuti- si è fermato a 744 mila. Colorado su Italia1, per non parlare di tali show, in 161 minuti ne ha attirati un milione e 506 mila.

Aggiungi che l’ottimo Gramellini, quando ha ideato e condotto per Rai3 un programma sull’amore e i sentimenti in prima serata (Cyrano) con Ambra Angiolini -non proprio due personaggi “pizza e fichi”- si fermò a una media di 700 mila ascoltatori, e per questo fece 4 puntate in meno su quelle previste inizialmente.

Senza dimenticare che il mio Maestro Renzo Arbore, un altro mostro sacro, in dicembre con “Guarda...stupisci” su Rai2, al debutto con 2 milioni 600 mila ci fece scrivere che con lui gli ascolti volavano.

Un caro saluto.

fiorello carra 7

Ps poi in generale vale la regola aurea: siamo tutti bravi a giudicare i programmi degli altri, ma scriverne o parlarne è sempre più facile e comodo che farli

ASCOLTI TV | GIOVEDÌ 4 APRILE 2019. MENTRE ERO VIA VINCE CON IL 21.5%. A RACCONTARE COMINCIA TU PARTE DAL 9.4%

Su Rai1 Mentre ero Via ha conquistato 5.053.000 spettatori pari al 21.5% di share. Su Canale 5 Quasi Amici ha raccolto davanti al video 2.077.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Rai2 Ammore e Malavita ha interessato 1.110.000 spettatori pari al 5% di share. Su Italia 1 Colorado ha catturato l’attenzione di 1.507.000 spettatori (7.4%). Su Rai3 A Raccontare Comincia Tu, in onda dalle 21.18 alle 23.12, ha raccolto davanti al video 2.299.000 spettatori pari ad uno share del 9.4%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 745.000 spettatori con il 4.1% di share.

Su La7 PiazzaPulita ha registrato 951.000 spettatori con uno share del 5.2%. Su TV8 Inferno ha segnato il 3.6% con 829.000 spettatori mentre sul Nove La Zona Rossa: L’Aquila – Dieci Anni Dopo ha catturato l’attenzione di 232.000 spettatori (0.9%). Su Sky Uno la finale di MasterChef è la scelta di 991.000 spettatori nel primo episodio (3.9%) e di 989.000 spettatori (4.9%) nel secondo. Su Rai Premium la replica de La Corrida si porta all’1.2% con 277.000 spettatori. Su La5 Victoria ha siglato lo 0.5% con 121.000 spettatori.

fiorello carra 2

Access Prime Time

Un Posto al Sole al 7.5%

Su Rai1 I Soliti Ignoti ottiene 5.150.000 spettatori con il 20.2%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.567.000 spettatori con uno share del 17.8%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 3.5% con 901.000 spettatori. Su Italia1 CSI ha registrato 1.155.000 spettatori con il 4.6%. Su Rai3 Non ho l’Età ha appassionato 1.363.000 spettatori pari al 5.7% e Un Posto al Sole 1.908.000 (7.5%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.196.000 individui all’ascolto (4.9%) nella prima parte e 1.003.000 (3.9%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.817.000 spettatori (7.2%). Su TV8 Guess my Age piace a 636.000 spettatori con il 2.5% di share. Sul Nove Boom! ha raccolto 346.000 spettatori con l’1.4%.

Preserale

vittoria puccini

Bonolis al 20.6%

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.289.000 spettatori (20.4%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.782.000 spettatori (24.4%). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.546.000 spettatori con il 16.5% di share e Avanti un Altro! 3.940.000 con il 20.6% di share. Su Rai2 Hawaii Five-0 ha raccolto 621.000 spettatori (3.5%) mentre NCIS 1.066.000 (4.8%). Su Italia1 Sport Mediaset sigla l’1.9% con 341.000 spettatori e CSI NY ha totalizzato 542.000 spettatori (2.5%). Su Rai3 Blob segna 1.033.000 spettatori con il 4.6%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 4.4% con 992.000 spettatori. Su La7 Josephine, Ange Gardien ha appassionato 341.000 spettatori (share del 2.1%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 442.000 spettatori (2.1%).

Daytime Mattina

Agorà al 10.8%

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 931.000 telespettatori con il 17.7% di share; Storie Italiane ottiene 1.039.000 spettatori con il 19.5% di share nella prima parte e 1.116.000 (18%) nella seconda. Su Canale5 Mattino Cinque ha informato 828.000 spettatori (14.6%) nella prima parte e 861.000 (16.1%) nella seconda. Su Rai 2 Sereno Variabile è visto da 111.000 spettatori (2%). Su Italia 1 Chicago Fire ottiene un ascolto di 194.000 spettatori pari al 3.5% e Chicago P.D. è la scelta di 307.000 spettatori (4.3%).

Quasi amici - Intouchables

Su Rai3 Agorà convince 622.000 spettatori pari al 10.8% di share (presentazione 482.000 – 7.7%); Mi Manda RaiTre si porta al 7.5% con 400.000 spettatori e Tutta Salute segna il 7.6% con 466.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Un Detective in Corsia registra 148.000 spettatori con share del 2.7%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 144.000 spettatori con il 3.2% nelle News e 216.000 (3.6%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 266.000 spettatori pari al 4.9%.

Daytime Mezzogiorno

Forum al 19.4%

Su Rai1 La Prova del Cuoco ha raccolto 1.440.000 spettatori con il 12.8%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.793.000 telespettatori con il 19.4%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 484.000 spettatori con il 6.5% nella prima parte e 1.115.000 (9.7%) nella seconda. Su Italia 1 l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 1.086.000 spettatori con il 7.1%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? 11.30 raggiunge 544.000 spettatori con il 7.1%, Quante Storie si porta al 7.5% con 1.046.000 spettatori.

Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 123.000 spettatori con l’1.7% di share nella prima puntata e 245.000 (1.9%) nella seconda, mentre La Signora in Giallo 765.000 (5%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 507.000 spettatori con share del 7.3% nella prima parte, e 677.000 spettatori con il 5.4% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Geo al 12.2%

Quasi amici - Intouchables

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 1.883.000 spettatori (13% di share) e Il Paradiso delle Signore 1.781.000 (14.6%). La Vita in Diretta informa 1.510.000 spettatori (12.6%) nella presentazione e 1.801.000 (14%) nel programma. Su Canale5 Beautiful appassiona 3.014.000 spettatori (19.1%), Una Vita ha convinto 2.995.000 spettatori con il 19.4% di share mentre Uomini e Donne ha fatto compagnia a 2.728.000 spettatori pari al 20.4% di share (finale 2.311.000 – 18.9%).

Amici di Maria De Filippi piace a 2.376.000 spettatori (20.3%) mentre Il Segreto sigla il 21.2% con 2.512.000 spettatori; Pomeriggio Cinque si porta al 16.5% con 1.987.000 spettatori nella prima parte, al 16.4% con 2.189.000 spettatori nella seconda e al 14% con 2.011.000 spettatori nella terza, di breve durata. Su Rai 2 Detto Fatto ha convinto 863.000 spettatori (6.2%), la replica di Mentre ero Via 472.000 (3.9%).

Su Italia1 I Simpson intrattengono 938.000 spettatori (6%) nel primo episodio, 1.036.000 (6.6%) nel secondo e 964.000 (6.4%) nel terzo. Mom ha raccolto 508.000 spettatori con il 4%, Due uomini e mezzo 416.000 (3.5%). Su Rai3 il Question Time ha fatto compagnia a 515.000 spettatori (3.9%) e Geo a 1.630.000 spettatori con il 12.2% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 997.000 spettatori con il 6.8%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 479.000 spettatori con il 3.1% nella Prima Pagina e 496.000 (3.8%) nella seconda. Su Real Time Amici di Maria de Filippi sigla l’1.7% di share con 258.000 spettatori.

MANUEL AGNELLI

Seconda Serata

Ossigeno al 4.3%

Su Rai1 Porta a Porta convince 964.000 spettatori con il 10.5% di share. Su Canale 5 Maurizio Costanzo Show ha totalizzato una media di 840.000 spettatori pari ad uno share del 12.9%. Su Rai2 Stracult Live Show segna 307.000 spettatori con il 3.5%. Su Rai 3 Ossigeno segna il 4.3% con 663.000 spettatori. Su Italia1 Ted 2 viene visto da una media di 510.000 ascoltatori con il 9.2% di share. Su Rete4 Angel Heart – Ascensore per l’Inferno ha segnato il 2.7% con 126.000 spettatori.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.317.000 (21.1%)

Ore 20.00 5.117.000 (22.6%)

TG2

Ore 13.00 2.309.000 (15.6%)

MANUEL AGNELLI MAGLIONE DI NATALE

Ore 20.30 1.493.000 (6.1%)

TG3

Ore 14.25 1.743.000 (11.4%)

Ore 19.00 1.950.000 (10.9%)

TG5

Ore 13.00 3.166.000 (21.3%)

Ore 20.00 4.572.000 (19.8%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.578.000 (12.7%)

Ore 18.30 794.000 (5.4%)

TG4

Ore 12.00 361.000 (3.6%)

Ore 18.55 647.000 (3.8%)

TGLA7

Ore 13.30 707.000 (4.5%)

Ore 20.00 1.312.000 (5.7%)