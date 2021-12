27 dic 2021 13:57

PIÙ CHE “ANNIENTARE” HOULLEBECQ RISCHIA DI ANNIENTARSI - SERINO: “TUTTI I GIORNALISTI CULTURALI STANNO ASPETTANDO IL SUO NUOVO ROMANZO “ANNIENTARE”: SE NE PUÒ SCRIVERE DAL 30 DICEMBRE. PDF IN ARRIVO IL 27 - LO SCRITTORE CHE IN APPARENZA ODIA IL MERCATO È DIVENTATO LUI STESSO MERCE. COME SI FA A MUOVERE CRITICHE AD UN ROMANZO DI 600 PAGINE DA LEGGERE IN 2 GIORNI? CHI LO LEGGERÀ DAVVERO?’’ - LE PRIME RIGHE: “CERTI LUNEDÌ DI FINE NOVEMBRE…”