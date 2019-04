PIÙ SI DIFFONDONO I VIDEOGAMES, PIU’ TORNANO DI MODA I GIOCHI DA TAVOLO - IL MERCATO CRESCE, ANCHE IN ITALIA (+30% NEGLI ULTIMI ANNI) COSÌ COME IL NUMERO DI APPASSIONATI, DI EVENTI A TEMA, DI NUOVI PROTOTIPI E DI RIEDIZIONI IN COMMERCIO - NUMERI DA RECORD PER LA FIERA DI ESSEN, IN GERMANIA: OLTRE MILLE ESPOSITORI PROVENIENTI DA CIRCA 50 PAESI DEL MONDO E PIÙ DI 190MILA VISITATORI…

Daniela Uva per “il Giornale”

Lunghe serate ad acquistare immobili sul Monopoly, a darsi battaglia sul tabellone del Risiko, a risolvere gialli su Cluedo. Intere generazioni sono cresciute sfidandosi con i giochi da tavolo. Poi, complici le nuove tecnologie e il boom di console, videogame e social network, nei primi anni del nuovo millennio i vecchi passatempo sono stati dimenticati, accantonati perché ritenuti poco interessanti e superati. Ma oggi per i giochi in scatola è arrivata una nuova giovinezza. Il mercato cresce, anche in Italia. Così come il numero di appassionati, di eventi a tema, di nuovi prototipi e di riedizioni in commercio. Insomma, la moda di riunirsi intorno a un tavolo per divertirsi con dadi e pedine è tornata.

Basti pensare che, secondo una recente ricerca promossa dalla casa editrice Hasbro, circa il 98% delle famiglie americane possiede ancora uno di questi giochi e lo usa mediamente cento ore ogni anno. Ma anche nel nostro Paese Trivial Pursuit e Scarabeo sono ancora molto amati. La Dv Giochi, azienda italiana che esporta in trenta nazioni, ha per esempio quadruplicato il fatturato dal 2010 a oggi, registrando un aumento delle vendite interne del 15% nel 2018. In generale, in Italia il mercato è cresciuto intorno al 30% negli ultimi anni.

Ma non è solo il commercio a testimoniare il successo della tradizione. Perché si stanno moltiplicando anche gli eventi dedicati a queste sfide. In Italia il più importante si chiama Play, ed è appena andato in scena a Modena. Ogni anno migliaia di persone arrivano nella città emiliana per conoscere le ultimissime novità, ma anche per partecipare a tornei e campionati di ogni genere. Solo nelle scorse settimane gli ingressi registrati sono stati oltre 44mila, il 10% in più rispetto al 2018.

Numeri ancora più sorprendenti riguardano la fiera di Essen, in Germania. È stata battezzata Spiel e lo scorso anno ha messo in vetrina oltre mille espositori provenienti da circa 50 Paesi del mondo. Da record anche il numero di visitatori: i biglietti staccati sono stati più di 190mila. Naturalmente la tradizione si evolve. E così sono moltissime le nuove edizioni dei cult in commercio. Una delle più attese riguarda il mitico Monopoly, diventato speciale e gustoso con il tabellone interamente dedicato alla pizza.

Il restyling ha riguardato anche Risiko, che ha celebrato i suoi primi 40 anni con una nuova veste grafica e la modalità di gioco «time attack», che permette di sfidarsi più velocemente. Ma ci sono anche giochi «antichi» che oggi si avvalgono delle nuove tecnologie, arricchendo tabellone e clessidra con app di ultima generazione per accontentare i giovanissimi nativi digitali. Che così possono anche viaggiare giocando.

Per farlo è sufficiente volare in Russia, precisamente a Kurovo, non lontano da Mosca. Qui sta per essere inaugurato il primo albergo del mondo interamente dedicato al Trivial Pursuit, uno dei giochi di società più amati e venduti nel mondo, in grado di incollare milioni di persone intorno a un tavolo nella speranza talvolta vana di rispondere a domande complicatissime. Presto sarà in qualche modo possibile «capitalizzare» il tempo passato a riempire le tortine colorate perché il conto potrà essere pagato in «cultura». Ai clienti verrà infatti chiesto di cimentarsi con domande di storia, geografia, arte e letteratura, natura e scienze, sport e hobby, spettacolo. Più ci si dimostrerà preparati migliore sarà l' esperienza. E per tutti gli altri? La vacanza potrà essere un piccolo incubo.