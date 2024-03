PLAGIO, ADAGIO ADAGIO – BUFERA SU “THE HOLDOVERS”, IL FILM DI ALEXANDEY PAYNE CANDIDATO A CINQUE STATUETTE AGLI OSCAR, PROPRIO ALLA VIGILIA DEGLI “ACADEMY AWARDS”: LO SCENEGGIATORE SIMON STEPHENSON HA ACCUSATO GLI AUTORI DI AVER COPIATO DA LUI – PER STEPHENSON, IL COPIONE DELLA PELLICOLA SAREBBE LO STESSO DI “FRISCO”, IL SUO DRAMMA DEL 2013 CHE FINI’ NELLA “BLACK LIST” DI HOLLYWOOD, UNA CLASSIFICA DELLE MIGLIORI SCENEGGIATURE DEL MOMENTO - ESISTEREBBERO EMAIL DATATE IN QUEL PERIODO CHE…- VIDEO

(ANSA) - Un'ombra su The Holdovers - Lezioni di Vita, il commovente film di Alexander Payne su tre vite in solitudine costrette a convivere per Natale in una boarding school del New England. Uno sceneggiatore, Simon Stephenson, che tra i suoi crediti include il cartone animato Luca della Pixar e Paddington 2 di Studio Canal, ha accusato gli autori del copione di aver copiato da lui di sana pianta.

Le accuse arrivano alla vigilia degli Oscar dove il film di Payne arriva con cinque candidature tra cui una per il miglior film, un'altra per la migliore sceneggiatura e la terza, stavolta sicura, per Da'vine Joy Randolph come migliore attrice protagonista. Stephenson ha sollevato la questione con la Writers Guild of America: il plagio, a suo avviso, sarebbe così lampante che a tratti va dietro al testo di partenza "parola per parola".

Secondo lo sceneggiatore, il copione di riferimento è stato Frisco, il suo dramma del 2013 all'epoca piazzato al terzo posto della Black List di Hollywood, la classifica informale delle sceneggiature più hot del momento. Secondo Variety, esisterebbero email datate in quel periodo in base alle quali si può affermare che Payne ebbe accesso a quella sceneggiatura.

