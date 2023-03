19 mar 2023 18:50

LA POLEMICA BENPENSANTE DEL GIORNO ARRIVA DA SANTA MARIA DI SALA, IN PROVINCIA DI VENEZIA – GLI INDIGNATI IN SERVIZIO PERMANENTE SE LA SONO PRESA CON LA PUBBLICITÀ DI UNA CENA DI GALA, DOVE SI CHIEDEVA UN DRESS CODE “PARTICOLARE” (MA NEMMENO TANTO): UOMINI IN ABITO ELEGANTE, DONNE CON TACCO DI ALMENO 7 CM - IL POST FACEBOOK È STATO RIMOSSO ED ERA CORREDATO, SIGNORA MIA, DA UNA BONAZZA MEZZA NUDA. EMBÈ? SE L’OBIETTIVO ERA ATTRARRE L’ATTENZIONE, CHE CASPITA DOVEVANO METTERCI? UN PANZONE IN CIABATTE?