POLITICALLY CORRECT O FALSIFICAZIONE DELLA DRAMMATURGIA DI VERDI? - DA ANNI MANCAVA, NELL’ITALICO PALINSESTO TELEVISIVO, UN PROGRAMMA SULLA MUSICA CLASSICA, RAZIOCINANTE E DILETTEVOLE, COME ‘’KAISERWALZER’’ DI FRANCESCO MARIA COLOMBO, SU CLASSICA HD (SKY, CANALE 136) - L’ULTIMA PUNTATA HA PER TITOLO “NEGRO”, PAROLA BANDITA NELLA RECENTE MESSA IN SCENA ALLA SCALA DELL'OPERA ‘’UN BALLO IN MASCHERA’’ DI GIUSEPPE VERDI. COMPOSITORE CHE HA SEMPRE DATO VOCE AGLI EMARGINATI, AGLI ESCLUSI, AI REIETTI (IL GOBBO RIGOLETTO, LA TRAVIATA VIOLETTA, OTELLO IL MORO DI VENEZIA...) - VIDEO

Classica HD è l'emittente televisiva italiana in onda su Sky, al canale 136, a cura di Piero Maranghi, dedicata interamente alla musica classica. Da oltre 25 anni trasmette ininterrottamente, ogni giorno, 24 ore su 24, un palinsesto che abbraccia opere liriche, concerti, musica da camera, danza classica e moderna, approfondimenti, documentari, film, speciali, jazz, musica di confine e molto altro ancora.

Da anni mancava, nel palinsesto televisivo italiano, un programma di attualità, di critica e di approfondimento culturale sulla musica classica, come Kaiserwalzer. L’autore e conduttore di questa nuova produzione televisiva, per la regia di Anton Giulio Onofri, è Francesco Maria Colombo,uomo dai mille talenti e anche viaggiatore: un appassionato habitué dei teatri, capace di volare a Berlino, a Praga, a Vienna, a Palermo, per seguire con occhio critico quanto succede ora nel mondo della musica classica. Ha da poco iniziato la sua collaborazione come critico per l'inserto culturale del Sole 24 Ore.

Da Herbert Blomstedt con i Berliner Philharmoniker a Kirill Petrenko sul podio dell’Orchestra di Santa Cecilia, Kaiserwalzerè l’occasione che Classica HD offre a Francesco Maria Colombo per commentare le novità di questo mondo: pensieri e opinioni su opere e concerti, con attenzione al mondo editoriale e alle prospettive che si aprono nei teatri e nelle istituzioni.

In questa puntata diKaiserwalzersi tratta del significato della parola "negro": dall'etimologia, al suo utilizzo nei diversi periodi storici fino ai giorni nostri, in cui questa parola è stata bandita anche nella recente messa in scena al Teatro alla Scala di Milano dell'opera Un Ballo in maschera di Giuseppe Verdi, scritto da Antonio Somma nel 1858.

Politically correct o falsificazione della drammaturgia di Verdi?Francesco MariaColombo riflette sul perché oggi è imposto di cancellare qualche cosa che in fondo è stato scritto quasi due secoli fa da un compositore che, tra l'altro, ha sempre amato e dato voce agli emarginati, agli esclusi, ai reietti (il gobbo Rigoletto, la cortigiana Violetta Valéry, Otello il moro di Venezia, il mulatto Alvaro ne La Forza del destino, l'abietta zingara Azucena del Trovatore).

