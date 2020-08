POMPA MAGNA – MALENA VI SPIEGA I SEGRETI PER UNA FELLATIO PERFETTA: “PER ME SIGNIFICA CHE LA MIA BOCCA DEVE FARE FISICAMENTE L’AMORE CON IL MEMBRO” – “SONO UNA FAN DELL’ASSAGGIARE, LECCARE, INGOIARE, POTREI FARLO PER ORE. LUI DEVE ESSERE CONCENTRATO SUL MIO SGUARDO, CHE GLI PARLA, MENTRE LO DELIZIO NELLA MIA BOCCA, ACCOGLIENTE E UMIDA. MOLTE DONNE MI DOMANDANO QUAL È LA TECNICA PERFETTA. IL TRUCCO È METTERE TUTTA LA…”

Malena per www.mowmag.com

MALENA

Un vecchio adagio dice che se vuoi fare innamorare veramente un uomo, c'è una pratica che devi saper fare bene: il pompino. Chiamatela fellatio, sesso orale, chinotto o con il termine che più vi piace, ma sempre quello è.

E allora mi sono chiesta: ma cosa significa saperlo fare bene? Per me farlo bene, significa che la mia bocca deve fare fisicamente l'amore con il membro: è solo questo. Molto semplice e naturale: fare l'amore, ma con la bocca.

Gusto, amore e passione, però inumiditi con la lingua. Sinceramente è una delle pratiche sessuali che meglio so fare e più apprezzo. Sono una fan dell'assaggiare, leccare, ingoiare... potrei farlo per ore e ore. Sempre ammesso che... lui resista!

E non parlo di performanti attori professionisti sui set cinematografici: in realtà, la cosa che a me piace di più, è sentirlo prendere forma nella mia bocca.

Mi gusta la variazione di consistenza: sentirlo gonfiarsi e sentirlo crescere, riempirsi di piacere. Davvero non c'è soddisfazione maggiore che assaggiare il proprio risultato. Ma per praticare sesso orale, non basta riempirsi il palato: la parte che utilizzo di più sono gli occhi.

malena pompino 1

Lui deve essere concentrato sul mio sguardo, che gli parla, profondo e penetrante, mentre lo delizio nella mia bocca, accogliente e umida. Molte donne mi domandano qual è la tecnica perfetta per il pompino.

MALENA

Ma secondo non c'è un unico metodo generale: il trucco è mettere tutta la passione e tutto l'amore che si ha da dare, in quel gesto e in quel preciso momento. Creando il legame con sguardo e occhi, non solo con bocca, lingua e saliva. E senza dedicarsi al solo protagonista: ogni tanto è meglio dare una leccata anche... alle ciliegine sulla torta! E il pompino, inteso come sesso orale tra adulti consenzienti, non lo considero un gesto maschilista, o egoista o di sottomissione. Ma è anzi l'esatto opposto: è l'uomo a essere dominato, ingoiato, mangiato. E con me non diventa solo innamorato, si trasforma in un vero schiavo della mia bocca... ne diventa dipendente e non ne può più fare a meno. Per me saperlo fare bene è appagante, eccitante e molto potente.

