Barbara Costa per Dagospia

riley reid by blacked

Il sito porno "Blacked" è: razzista, misogino, sessista, immorale, è contro le donne, è una vergogna: di conseguenza, da condannare, chiudere, eliminare, dimenticare. Ma per metterci, al suo posto… che??? Per "correggere"… che? Blacked compie 10 anni, è più vivo che mai, e ogni anima bella pare sprecare tempo, sprecare fiato, a tuonare contro il porno di Blacked che, se è salito tra i re, è proprio per questo scorrettissimo motivo: uomini neri, grossi e caz*uti, che si sc*pano senza requie donne bianche, che non vedono l’ora, e non aspettano altro.

Questa è la base su cui è nato e prospera Blacked, e al coro di strilloni benpensanti auto-issatisi lo stendardo di cosa è giusto e cosa no, ingigantendo una protesta che c’è sempre stata e che ora tracima della ideologia purista corrente, contro Blacked, e intimandogli per prima cosa di cambiare nome, perché, secondo loro, quel "Black-" è inopportuno, e fa peccato… beh, non la faccio lunga: i capi di Blacked hanno risposto con una sonora pernacchia!

rumble by blacked

Non c’è niente da fare, più ci si scaglia contro Blacked più Blacked va avanti, per le sue "illegali" rotte interracial, e ci si provi, a dar torto a Lexington Steele, attore porno senior, e "nero", quando dice che negli USA, come ovunque, il colore che conta è uno solo: quello dei soldi. E i verdi dollari che annovera Blacked sono frutto della fidelizzazione che fa sua in parecchi angoli del globo. Sicché, se c’è una torma – e di uomini, e di donne!!! – che se ne va in giuggiole orgasmiche a vedere femminone, "bianche", urlanti se stantuffate da maschioni, "neri", in che "razza" di maniera ce la spieghiamo? Così.

valentina nappi by blacked raw

Questo grande pubblico porno non è razzista, né ignorante, o altro, e non può esserlo perché le fantasie porno volano oltre gli steccati in cui è suddiviso il mondo. Non vi è danno ad alimentare l’appetito erotico con cibi a morale indigesta. Perché la sinapsi che stimola il sesso (tranne in casi di serie patologie minate da deliri superomistici) se ne infischia di quel che è corretto nella società. Segue strade sue, per sfamare bisogni "scorretti" suoi. E se milioni di sinapsi scelgono Blacked è perché gli piacciono quei performer lì, e quel porno fatto così. Chi ama il cinema splatter è forse uno svitato? Ma no. Chi ama il wrestling un manesco? Ma no.

Blacked è chiassoso, smodato, una bolgia. Volgarmente attirante. Non ci togli lo sguardo neanche a volerlo. Ti incatena allo sporco che mette in scena. Sa come farlo, e lo fa come nessun’altro. Al suo interno si fregia dei registi migliori, dei casting migliori, e per ogni pornostar firmare per Blacked è traguardo. Ma come la mettiamo, con la misoginia, se le registe di punta, a Blacked, sono donne?

rae lil black aaron rock vicki chase by blacked

Un nome tra tutte, Julia Grandi, regista e maestra del 3some, "Once in a Life Time", con la nostra Malena: in quanti – e quante – ci si stanno divertendo? In quanti – e quante – non smettono di vedersi i porno Blacked che hanno fatto la storia, di Blacked, e del porno, in generale, e non riescono a dimenticarla la gang bang con Riley Reid, che si fa stravolgere dal sesso montante di sei puledroni?

Siamo "cattivi" a scegliere Blacked? Io le scelte buone e giuste le lascio agli altri. Ma pure se Blacked ci infila una asiatica, tra più neri, o una latina, in un’orgia, nera, è scorretto? E se fa 3some con tre donne "colorate" diverse, va bene? Se la leccano, e ce le hanno tutte e tre di colore rosa, ma guarda! Sia la lingua che la f*ga! E meno male che sperma e saliva e squirting sono della medesima tonalità. E meno male che l’attrice Phoenix Marie non la facevano più lavorare… il suo "Rumble", per Blacked, rimbomba i sensi.

purple bitch by blacked kendra sunderland by blacked vanna bardot little dragon influence ph blacked teanna trump by blacked

