PORNO VIRUS – CON LA QUARANTENA CRESCONO GLI UTENTI SUI SITI PORNO E LE RICHIESTE STRAMBE ALLE CAMGIRL – IN ITALIA PER ORA PREFERIAMO PORNHUB, L'INCREMENTO DEL TRAFFICO È STATO DEL 57% SOLO IL 18 MARZO, MENTRE IN BRASILE VANNO PAZZI PER LE RAGAZZE CHE SI MOSTRANO LIVE - IL RACCONTO DI CLARA, 22 ANNI: "IN QUESTI GIORNI DEVO SODDISFARE STRANE FANTASIE. UN CLIENTE MI HA CHIESTO DI SFREGARMI L'ALCOL SULLE MANI. UN ALTRO CHE IL SUO MOMENTO FETICISTA DOVEVA ESSERE..." – VIDEO

“Dopo il coronavirus la ricerca di siti porno e camgirl cresce in Brasile”

Traduzione dell’articolo di Felipe Branco Cruz per Veja

Da tre anni nel mercato delle camgirl, Clara, 22 anni, di Campinas (SP), ha già messo in pratica innumerevoli fantasie dei suoi clienti. Ma nessuno di loro era del tipo di due richieste insolite che aveva sentito negli ultimi giorni: la cosa più feticista richiesta dagli uomini era vederla lavarsi le mani e strofinare l'alcool con il gel. "Sono stato sorpresa perché nulla di tutto ciò mi era mai successo prima."

"Un cliente alle prime armi ha già iniziato a trasmettere il video dicendo:" Prima di tutto, ci sfregheremo l'alcool nelle nostre mani ", ha ricordato Clara. “Il secondo cliente, anche lui nuovo sulla piattaforma, mi ha detto che il suo momento feticista doveva essere sentire il rumore delle sue mani mentre si lavave. Così, ho portato la macchina fotografica in bagno e mi sono lavata le mani mentre lui ha lavato le sue dall'altra parte ”.

Clara è assunta dalla piattaforma brasiliana Câmara Hot e ha notato un aumento dei suoi clienti nell'ultima settimana. Dice che guadagna, in media, da 200 reais a 250 reais. Questa settimana, con la quarantena, la fatturazione è salita a 500 reais. "Il numero di accessi è raddoppiato."

La modella ha anche affermato che è emerso un feticcio che era stato ampiamente dimenticato: il costume da infermiera. "C'è stato un enorme aumento della domanda di persone che mi chiedono di vestirmi da infermiera, indossare un camice da laboratorio, legarmi i capelli e indossare maschere chirurgiche".

La quarantena per prevenire il contagio da parte del coronavirus è già una realtà in diversi paesi, tra cui il Brasile - dove la misura ha iniziato ad essere adottata all'inizio di questa settimana, causando effetti devastanti sull'economia. Un'area meno ovvia, tuttavia, sta vivendo un boom nelle sue attività: l'industria cinematografica pornografica e gli spettacoli di camgirl privati, le ragazze che fanno spogliarello virtuale.

I servizi sessuali virtuali stanno ricevendo un nuovo pubblico durante la quarantena, formato da giovani che in precedenza avevano un'alternativa al divertimento in bar, club e club. Ora, costretti a rimanere in casa, apparentemente hanno trovato nelle camgirl un'alternativa.

Il sito per adulti PornHub ha recentemente riferito di avere avuto un aumento medio del pubblico del 5,7% dall'inizio dell'epidemia. In Italia, dove la situazione è più grave, l'incremento è stato del 57% il 18 marzo. In Brasile, con l'inizio della quarantena, quel numero è salito del 13,1% martedì scorso, 17. l dottore in comunicazione e semiotica presso PUC-SP Priscila Magossi, ideatore del progetto New Camming Perspective (volto ad aiutare le donne nella professione), pensa che sia ancora troppo presto per dire se c'è stato un aumento della domanda per il lavoro dei modelli. Ma crede che ci sarà una domanda maggiore, grazie alla partecipazione di un pubblico maschile più giovane.

Il motivo è che il pubblico medio è composto da uomini sposati e, in quarantena, queste persone sono a casa con le loro donne. "Tutti faranno parte della famiglia, quindi non potranno nemmeno accedere ai siti, poiché la maggior parte sono sposati", ha analizzato.

La limitazione dei ragazzi sposati può spiegare un fatto curioso. Il produttore cinematografico per adulti Brasileirin ha notato un anticipo da martedì: secondo Clayton Nunes, CEO della società di produzione, il numero di abbonamenti è aumentato del 70% rispetto alla settimana precedente. Ma questa crescita non ha comportato, almeno all'inizio, un aumento del pubblico.

clara camgirl brasiliana 3

Il ricercatore Priscila ritiene che le camgirl brasiliane guadagneranno più denaro perché la maggior parte di loro lavora per piattaforme straniere che pagano in dollari - attualmente quotate sopra 5 reais. Poiché la quarantena è globale, l'aumento dei clienti è anche mondiale. "In termini operativi, questo è un momento molto strategico per questo mercato di investire nel marketing e incoraggiare i nuovi clienti a conoscere il settore, soprattutto se l'offerta non è focalizzata solo sul sesso online, ma sulla connessione e l'interattività tra modello / utente".

Il sito web brasiliano Camera Hot, che conta circa 800 camgirl, ha rivelato che nel periodo dal 1 al 19 marzo si è registrato un aumento di quasi 300 mila visitatori rispetto allo stesso periodo del mese scorso. Anche il numero di nuovi utenti è aumentato, con circa 1.000 al giorno, con un aumento di quasi il 30% rispetto al mese precedente. Anche i ricavi dei modelli registrati sulla piattaforma sono aumentati del 25% e prevedono di battere il record delle vendite per marzo. Di questo importo, il 60% proviene da utenti abituali che trascorrono più tempo online e spendono più crediti.

clara camgirl brasiliana 5

Sempre secondo il sito web, c'è stato anche un aumento del numero di camgirl registrate, con circa 20 donne al giorno, un aumento del 50% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Inoltre, è aumentato anche il numero di modelli online. Prima erano offline perché dovevano svolgere altri lavori, andare al college e allenarsi in palestra, tutte le attività sospese in quarantena.

clara camgirl brasiliana

La camgirl Juliana Villegas ha visto un aumento della domanda, soprattutto da parte di studenti universitari. Per lei, la ragione è la mancanza di intrattenimento causata dalla quarantena. La scorsa settimana ha guadagnato 2000 reais e in passato, dopo la quarantena, ha già guadagnato 3.500 reais. "Sta pagando. È una grande opportunità per noi camgirl per ottenere maggiore visibilità ”.

La modella Domme Crystal ha notato un aumento dei suoi clienti già da lunedì 16, ma non ha ancora calcolato quanto significasse in profitto. "Non ho ancora avuto un'idea di quanto siano aumentate le entrate, ma vale davvero la pena in periodi di pandemia e disoccupazione. Che mi piaccia o no, il mio lavoro non mi permette di avere un contatto fisico, quindi sento di essere fortunata a rimanerci senza esporsi al virus ”.

La brasiliana Katherine, che vive in Italia, ha affermato di non notare un aumento dei brasiliani tra i suoi clienti, ma degli stranieri, in particolare dei giovani italiani. "Almeno il 90% dei clienti mi parla di coronavirus, principalmente perché vivo in Italia e voglio sapere come sto.

