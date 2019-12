POSTA! - CARENZA DI PERSONALE, MEDICI IN CORSIA FINO A 70 ANNI. E SE LA SITUAZIONE DOVESSE PEGGIORARE ULTERIORMENTE, VERRÀ CONSENTITO AI PAZIENTI DI OPERARSI A VICENDA? - ISTAT, IN ITALIA NELL'ULTIMO ANNO GLI INDICATORI DEL BENESSERE "SEGNALANO UN MIGLIORAMENTO". NON VEDIAMO L'ORA CHE A SEGNALARLO SIANO ANCHE LE PERSONE…

Lettera 1

cristiano ronaldo

Caro Dago, Samporia-Juventus 1-2. E oggi tutti a chiedersi: ma Ronaldo è salito fin lassù con le bombole d'ossigeno o respirando normalmente?

Fritz

Lettera 2

Caro Dago, carenza di personale, medici in corsia fino a 70 anni. E se la situazione dovesse peggiorare ulteriormente, verrà consentito ai pazienti di operarsi a vicenda?

Scottie

Lettera 3

Caro Dago, "Trump entra nella storia: la Camera vota sì al impeachment". Che spiritosi a Rai News 24! Non ricordo, ma quando ad Obama è stato assegnato il Nobel per la Pace, hanno titolato che Barack entrava nella barzelletta?

Berto

Lettera 4

NAVE GREGORETTI

Caro Dago, migranti, blocco delle navi Diciotti e Gregoretti, due casi perfettamente simili. Ma i grillini - ora che non è più loro alleato - stavolta voteranno a favore dell'autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex Ministro dell'Interno Salvini. Di Maio è un amorale piccolo piccolo. Più piccolo delle lattine che vendeva al San Paolo di Napoli.

Jonas Pardi

Lettera 5

Caro Dago, impeachment, il commento dell'aspirante inquilino dem alla Casa Bianca Michael Bloomberg: "La Camera ha fatto il suo dovere costituzionale, sfortunatamente sembra sempre più evidente che il Senato repubblicano non lo farà". Perché lo hanno già fatto gli elettori assegnando inequivocabilmente la maggioranza al partito del Presidente. Avessero creduto alle fantasie deliranti dei seguaci di Obama avrebbero votato diversamente.

BANCA BASE

Antonello Risorta

Lettera 6

Dagovski,

Lo slogan di Banca Base era ”il nostro obiettivo e’ realizzare il vostro progetto”.

Si direbbe il contrario.

Aigor

Lettera 7

Salvini si incazza perchè mentre dorme su un aereo di linea (dove sono i bei tempi quando svolazzava sugli aerei della polizia?) una ragazzaccia gli fa il dito medio. Eh, caro, chi è causa del suo mal pianga se stesso. Ti è piaciuto scatenare la piazza? E la piazza si scatena, una volta pro e una volta contro. C'est la vie!

Gaetano il Siciliano

nancy pelosi

Lettera 8

Caro Dago, impeachment Trump, Pelosi: «Grande giorno per la Costituzione, triste per gli Usa». La signora Nancy "Penosa" ha volutamente omesso di spiegare che per il suo partito, i Democratici, è un giorno infausto. Per tentare di eliminare l'avversario, hanno dovuto abdicare alla politica per un fantasioso impeachment che ha origine solo dall'odio che sin da inizio mandato nutrono per Donald Trump. Dopo tre anni ancora non sono riusciti ad elaborare la sconfitta.

Edy Pucci

Lettera 9

CARLOS TAVARES E MIKE MANLEY ANNUNCIANO LA FUSIONE TRA PSA E FCA

Caro Dago, l'accordo tra Fca e Psa ha dato vita a un gruppo da 8,7 milioni di auto l'anno, quarto al mondo, con un fatturato da 140 miliardi che distribuirà agli azionisti un pacco di dividendi. Okay. Ma visto che i media ci hanno costretto a diventare Greta-Thunberg-dipendenti, parlando un giorno sì e l'altro pure delle valorose battaglie della sedicenne svedese che vuole salvare il pianeta dai cambiamenti climatici, perché cacchio nessuno dà i numeri sulla quantità di inquinamento che produrranno le automobili che usciranno dalle fabbriche di questo nuovo gruppo monstre?

A.Reale

Lettera 10

Dago darling, cose mai viste! Uno dei più grandi statisti di tutti i tempi, il cardinale di Richelieu, s'era accontentato di un facilitatore, il frate cappuccino père Joseph (detto "Eminenza grigia"). Il nostro statista Di Maio - che nessuno al mondo (fuori dal Bel Paese) c'invidia - ne ha voluti ben 18! Faq: facilitatori o badanti? Chissà per quali imprese passerà alla storia? Ossequi

ANTONIO DI PIETRO ELIO LANNUTTI

Natalie Paav

Lettera 11

Caro Dago, Commissione Banche, Di Maio: "Lannutti disposto a passo di lato". Di lato?! Quindi invece di essere eletto presidente vorrebbe fare il vice? Non ci siamo proprio. Se ha un figlio che lavora alla Popolare di Bari, un giro di 180 gradi su sé stesso e fuori. Alzare i tacchi. "Chi ha conflitti d'interesse deve astenersi", hanno sempre predicato i 5 Stelle.

Arty

Lettera 12

nicola piovani

Caro Dago, ridicolo definire "univoche" le conclusioni della Procura di Roma sul caso Regeni. Nessuna conclusione su fatti criminosi importanti accaduti in Italia è mai stata "univoca". Anzi, non c'è mai una conclusione vera e propria. Perché poi spuntano sempre nuovi indizi, prove, verità, versioni, testimoni, pentiti, depistaggi e quant'altro. Figurarsi quindi per un'indagine fatta dalla magistratura italiana su un fatto accaduto in Egitto. È bene evitare di prendere in giro gli italiani.

Ice Nine 1999

Lettera 13

Caro Dago, sto guardando (ma non ne posso più e cambierò canale) Otto e mezzo. Uno schifo! 3 personaggi (Cuzzocrea, Carofiglio e Piovani) e naturalmente la Gruber, tutti contro la Tommasi, giornalista di Libero, a contraddirla, criticare Salvini ed esaltare le sardine. Ma non si vergogna? E poi Nicola Piovani a che titolo parla di politica? Da quando è un esperto? E' diventato impossibile guardare questo programma di pseudo informazione, ogni sera per qualsiasi argomento ci ficca sempre Salvini per criticarlo ferocemente. Magari una puntata sul fallimentare PD al governo?

gualtieri

Patrizia

Lettera 14

Caro Dago, il raggiungimento delle firme per il referendum sul taglio dei parlamentari "non è un rischio per il governo". Ne è convinto il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà. Non si può che concordare. Essendo un governo scelto dal Palazzo e totalmente avulso da qualunque forma di democrazia, ogni volta che sente odore di manifestazione della volontà popolare non può che reagire con indifferenza e disgusto.

Sergio Tafi

Lettera 15

Caro Dago, il ministro Gualtieri: "La Manovra riduce la pressione fiscale rispetto agli andamenti tendenziali ma anche rispetto al risultato dello scorso anno". La più bella notizia da quando Di Maio annunciò di aver abolito la povertà!

emanuele castrucci

Gian Morassi

Lettera 16

Caro Dago, Emanuele Castrucci, il professore di filosofia del diritto dell'Università di Siena autore di alcuni tweet inneggianti a Hitler, andrà in pensione a partire dal 1° gennaio. Insomma, il Führer meglio di Quota 100.

Benlil Marduk

Lettera 17

Caro Dago, Istat, in Italia nell'ultimo anno gli indicatori del benessere "segnalano un miglioramento". Non vediamo l'ora che a segnalarlo siano anche le persone.

Jantra

Lettera 18

Caro Dago, Lapo Elkann dopo il grave incidente avuto a Tel Aviv, ha dichiarato: “Adesso voglio far del bene, voglio cambiare”. Non è la prima volta che sentiamo fare queste dichiarazioni, ma dal momento che ci ricasca sempre, sarebbe opportuno, anziché lanciare proclami che ci lasciano completamenti indifferenti, che pensasse a voler bene più a se stesso facendosi seguire da un buon psicologo.

Annibale Antonelli

lapo elkann 19

Lettera 19

E' Natale, il buon cristiano deve accettare offese maliziose, magari sotto forma di linguaggio felpato e ipocrita, come sanno fare bene i nemici della Dottrina Cattolica, che non attaccano mai direttamente Gesù Cristo (hanno paura di farlo in realtà, non si sa mai..) ma i suoi fedeli. Perchè? ma perchè, questi sì possono essere smerdati ad ogni piè sospinto e pubblicamente, tanto sono ormai "medioevo".

Lo dice anche Ricolfi che se non stai in riga con i cosiddetti progressisti, sei fuori senza pietà. E questa sarebbe appunto la moderna democrazia. Ma tornando a noi, dicevo, io dovrei lasciar perdere se uno come Giusti, panzone barbuto autoconvinto di essere lui sentenza inappellabile, spara cazzate tramite il film del turco Ferzan Ozpetek che qui in Italia fa il progressista invece di farlo a casa sua da Erdogan (che pirla, lì potrebbe portare il progresso più che da noi). Dovrei, ma sono un povero peccatore che ha poca simpatia per i farisei, quelli cioè che fa nno sempre parte della famiglia dei nostri fratelli maggiori, coloro che hanno fatto crocifiggere Nostro Signore!

luca ricolfi 1

Per questo non posso accettare che un pirlacchione di un critico si trinceri dietro Bergoglio per aprofittare del suo pezzello per fare la solita sparata politica contro Salvini e Fontana, Entrambi sono molto meglio di lui in tutti i sensi, magari non saranno degli statisti ma umanamente migliori del coniuge Mammì.

Il punto è però che dietro a Salvini e Fontana ci sono decine di milioni di italiani che la pensano ancora fortunatamente come loro, per cui è una vera e propria vigliaccata prendersela con il duo e non con la maggioranza degli italiani che li sostiene. Maggioranza che vuole la famiglia formata da padre e madre, che se ne frega del turco, che lo invita a fare film in Turchia, che pensa che ogni bambino debba avere una padre e una madre.

salvini fontana

E' con questa gente che il turco e il panzone critico dovrebbero fare i conti, non con il duo Salvini-.Fontana ( si permette pure di irriderlo perchè è stato ministro della famiglia).

La realtà del paese in tante parti del mondo - vedi Brexit, Trump, Salvini - è diversa da quella dipinta e "spinta" dai film alla turca. Loro, i progressisti alla caciottara, lo sanno ma siccome non gli piace fanno finta di niente e si costruiscono una realtà fasulla, tanto la stampa è tutta pro, per non parlare di questo sito, vero lenone sui generis.

Ecco quindi che in realtà questo film altro non è che la solita marchetta pro lobby gay, sardiniana, stronza e velleitaria. In quattro anni di legge dell'indemoniata Cirinnà ci sono state si e no qualche migliaio di "unioni", a riprova che parliamo di ideologia.

Chiudo qui e spengo il sito: tra poco è Natale, quello vero!

Luciano