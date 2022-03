POSTA! - CARO DAGO, NEL 2018 HO (PURTROPPO) VOTATO I 5 STELLE. RITENEVO CHE FOSSE UN PO’ COME ASSUMERE ANTIBIOTICI PER FAR GUARIRE UN ORGANISMO MALATO COME LA POLITICA ITALIANA. NEGLI ANNI TRASCORSI MI SONO ACCORTO CHE GLI ANTIBIOTICI ERANO FORSE SCADUTI. RISPETTO ALLE TREMENDE RECENTI VICENDE DI GUERRA HO ORA L'IMPRESSIONE CHE LA CORTE DEI MIRACOLATI 5 STELLE NON FOSSERO ANTIBIOTICI SCADUTI, MA VERI E PROPRI ALLUCINOGENI. SPERIAMO SOLAMENTE CHE NON SI TRASFORMINO IN UN VELENO LETALE…

Riceviamo e pubblichiamo:

jerome powell simposio jackson hole virtuale

Lettera 1

Caro Dago, Fed, Powell: "Pronti ad alzare i tassi più velocemente". Il Governatore si prepari ad utilizzare il rialzo ipersonico, perché con l'attuale inquilino della Casa Bianca l'inflazione vola come non si vedeva da decenni.

Martino Capicchioni

Lettera 2

Caro Dago, Conte assente per il discorso di Zelensky alla Camera. Avrà avuto bisogno di staccare. C'è già l'altro comico che gli rompe i coglioni tutti i giorni!

volodymyr zelensky in collegamento con la camera dei deputati

Ettore Banchi

Lettera 3

Caro Dago, Omicron 2, "non vaccinati rischiano malattia severa". Sì, lo sappiamo! Mentre i vaccinati sono protetti per soli tre mesi...

Pino Valle

Lettera 4

Caro Dago, Ucraina, Draghi a Zelensky: "Resistenza eroica, l'Italia vi vuole in Europa". Sì, perché pensa che così pagheranno il nostro debito pubblico?

L.Abrami

jerome powell

Lettera 5

Caro Dago, Zelensky ha parlato per circa 12 minuti. Il suo intervento è stato seguito da una unanime standing ovation del Parlamento. Una cosa per nulla spontanea. Una gara a chi riesce ad essere più conformista.

Bibi

Lettera 6

bombardamenti su mariupol

Ciao Dago, quel paraKiev di Zelensky, che sa come ottenere gli applausi grazie a un’ottima ars oratoria, ha detto di immaginare Genova bruciare come Mariupol e Roma come Kiev. Ok. Facciamolo.

Tralasciando Genova, dove i ponti saltano da soli senza bisogno delle cariche (a proposito: poi li hanno individuati i responsabili?), mi concentrerei su Roma. E me la vedo: il Colosseo in fiamme, il parlamento in fumo (non preoccupatevi, era vuoto), i palazzi distrutti, le strade divelte, le auto sottosopra, le bombe che cadono. E migliaia di cinghiali in fuga.

Filmer

mario draghi 3

Lettera 7

Caro Dago, Draghi in occasione del videocollegamento col presidente ucraino Zelensky : "Siamo impegnati a diversificare le fonti di approvvigionamentoenergetico per superare in tempi molto rapidi la nostra dipendenza dalla Russia". Si è portato al livello del comico per farsi capire?

M.H.

Lettera 8

ma davvero gli americani vogliono farci credere che mandando qualche batteria antiaerea e dei missili di costruzione sovietica (entrambi piuttosto obsoleti) agli ucraini si possano ribaltare le sorti del conflitto?

A parte gli eventuali (grossi) problemi logistici per far arrivare queste armi nelle zone calde del conflitto davvero pensano di mettere in difficoltà i russi che conoscono bene i limiti e i punti deboli di quelle armi perché da loro progettate e che inoltre hanno una riserva praticamente illimitata di missili, munizioni e quant’altro (come gli americani d’altronde per i loro armamenti).

bombardamenti su mariupol 4

Ciò servirà solo a prolungare cinicamente la distruzione dell’Ucraina e la lista dei morti. Mosca, se volesse, potrebbe radere al suolo Kiev in una notte con tutti i missili e bombe che ha senza intaccare in maniera significativa le sue riserve. Purtroppo Biden sta giocando la sua campagna elettorale sulla pelle degli ucraini, invece di cercare di far arrivare ad un compromesso soffia sul fuoco… ma tanto l’Europa è lontana e quelli che muoiono sono ucraini e non votano per il midterm…

Asgaqlun

jerome powell simposio jackson hole virtuale 2

Lettera 9

Caro Dago,

nel 2018 ho (purtroppo) votato i 5 Stelle.

Rispetto alla situazione politica di allora, ritenevo che fosse un po’ come assumere antibiotici per far guarire un organismo malato come la politica italiana: non ci si può nutrire di antibiotici, ma quando occorre, vanno assunti per un breve periodo.

Negli anni trascorsi mi sono accorto che gli antibiotici erano forse scaduti.

beppe grillo giuseppe conte

Rispetto alle tremende recenti vicende di guerra ho ora l'impressione che la Corte dei Miracolati 5 Stelle, non fossero antibiotici scaduti, ma veri e propri allucinogeni.

Speriamo solamente che non si trasformino in un veleno letale non più contrastabile perché oramai entrato in circolo nell’organismo.

Fabbixio

Lettera 10

Caro Dago, un altro grillino scappato di casa, tale Petrocelli, vuole i suoi 5 minuti di celebrità (!) contestando il governo di cui, forse senza rendersene conto, fa parte. Una considerazione generale; ma Grillo si rende conto del danno che ha provocato all'Italia e agli italiani con il suo sgangherato movimento?

FB

joe biden

Lettera 11

Caro Dago, alla vigilia del viaggio di Joe Biden in Europa, il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha annunciato una nuova serie di sanzioni contro dirigenti cinesi per la loro repressione di minoranze etniche e religiose, sia dentro sia fuori il Paese. Sanzioni da chi fa frustare i migranti al confine con il Messico? Ormai gli Usa sono alla comica finale.

Pat O'Brian

PUTIN E L'ITALIA

Lettera 12

Caro Dago, Onu, quasi 3,5 milioni di ucraini fuggiti da inizio invasione. Non è che Bruxelles s'è messa d'accordo con Putin perché serviva manodopera a basso costo?

E.Moro

Lettera 13

Caro Dago, Facebook e Instagram bandite in Russia per "estremismo". Praticamente lo stesso motivo addotto dai due social per bandire Donald Trump. Quindi a Vladimir Putin e Mark Zuckerberg piace applicare alle proprie comunità le stesse regole: "compagni di merende".

John Reese

vladimir putin volodymyr zelensky

Lettera 14

Caro Dago, Zelensky: "Da Papa Francesco parole molto importanti". Attento! Che Bergoglio è tutto chiacchiere e preghiere. Sostanza, "zero".

U.Delmal

Lettera 15

Caro Dago, Ucraina, Alexander Rodnyansky, consigliere di Zelensky: "I negoziati non sono seri". E infatti, si dava per scontato che, dovendo trattare con il presidente ucraino, fossero quantomeno "comici".

Gildo Cervani

vladimir putin

Lettera 16

Caro Dago, Berlusconi si è sposato per finta... Che birba! Così poi avrà anche potuto "fingere" di consumare...

Fritz

Lettera 17

Caro Dago, profughi Ucraina, Draghi: "Quello che è cruciale è che questi aiuti vengano erogati subito, perché il bisogno è ora non fra settimane. Questo è molto importante". E sì, eh! Milioni di famiglie italiane in povertà, gente che da tempo dorme in automobile perché rimasta senza casa, persone che non hanno di che sfamare i figli e adesso arrivano questi e passano davanti a tutti. Un Paese di "emme"! Dove sta scritto che chi arriva dall'estero ha più diritti di chi è nato in Italia?

amadeus maneskin

J.N.

Lettera 18

Caro Dago, la Russia ha abbandonato i colloqui con il Giappone sulle Kurili a causa della "posizione ostile" di Tokyo in relazione al conflitto con l'Ucraina. Come dice il proverbio? Chi la fa l'aspetti. Più lineare di così...

B.Ton

Lettera 19

damiano dei maneskin a sanremo

Caro Dago, i Maneskin annunciano i loro primo tour mondiale, "Ma non andremo in Russia". Che bravi... Però andranno a esibirsi a Washington, la città che porta il nome di un signore che al momento della sua morte, avvenuta nel 1799, aveva nella sua tenuta ben 317 schiavi... "innocenti". Proprio come i civili che muoiono sotto i bombardamenti a Mariupol. I 4 ragazzi romani sono forse contro la guerra ma favorevoli agli schiavisti?

Edy Pucci

Lettera 20

Caro Dago, Ucraina, Berlino: "Se potessimo fermeremmo subito il petrolio da Mosca". Ah, quindi se la Russia si sente minacciata dalla Nato che è andata a far casino di nascosto in Ucraina, la guerra è sbagliata. Ma se i tedeschi non possono fare a meno che comprare il petrolio russo - finanziando di fatto l'operazione militare speciale di Putin - allora è giusto che gli ucraini continuino a crepare sotto bombe e missili. La solita doppia morale del cacchio!

JOE BIDEN VLADIMIR PUTIN MEME

Camillo Geronimus

Lettera 21

Dago darling, secondo qualche gossip, pare che uno dei tanti amanti della zarina Caterina la Grande abbia detto: "Sono padrone di tutte le Russie", mentre era a letto con lei per fare la "chose" in modo tradizionale. Lei avrebbe risposto "No, siete padrone per breve tempo solo di Caterina". Non si lasciò mai influenzare dai suoi tanti favoriti.

L'unico a cui concesse voce politica fu il maresciallo Potemkin, che le fece dono della Crimea, dopo averla tolta a un khan islamico amico dei turchi e fu da lei creato principe di Tauride. Pare che il "green" avesse valore anche sotto gli zar, che non vollero crearvi una ferrovia per non guastare l'ambiente. Specie nei tempi in cui verso la fine dell'Ottocento si costruivano molto ferrovie, tra cui la Transiberiana.

UNO DEI DUE RAGAZZI TUNISINI CHE HANNO STUPRATO UN 17ENNE E SUA MADRE A CASAL MONASTERO

Molti soldi arrivavano dalla Francia con i famosi "prestiti russi", molti dei quali diventarono carta straccia (e quindi non furono mai rimborsati) dopo la grande rivoluzione del 1917 e il relativo default russo. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 22

Caro Dagos, la character assassination è scattata per Vattimo, Agamben, Barbero sui vaccini: ora, è il turno di Alessandro Orsini sul conflitto in corso in Ucraina. Spennato come "tacchino" per aver cercato di appagare non si capisce quale vanità essendosi espresso in senso opposto alla "narrazione" imperante sulla "guerra di Putin" nel talk-show di Formigli che lo ospitava, bensì senza usargli troppe cortesie, né lui né altri che la pensano come il conduttore e appositamente appostati, come avviene sempre nelle trasmissioni di Formigli.

meme sull incontro putin macron

Orsini può offendersi, se vuole, di essere descritto vanesio come un tacchino; ma chi lo ha ascoltato, sapendo con quanta pacatezza egli abbia esposto argomenti del tutto ragionevoli, a dir poco e con ragioni del tutto plausibili, non può che sentirsi offeso dal vedersi trattare come un pollo, incapace di capire la differenza tra una persona mite, onesta intellettualmente e integra moralmente come Orsini e la manica di giornalisti che ne fanno un vanesio in cerca di facile popolarità...

A parte molto altro, tutti vanitosissimi, di bronzeo piumaggio rivestiti, perché si reputano credibili anche quando sparano enormi cazzate. Incapaci di vergognarsi, non si vantino, però, di essere modesti: messi da parte polli e tacchini, non possono apparentarsi nemmeno ai pulcini: a Pulcinella, sì.

Raider

Lettera 23

Dago, ieri non mi hai pubblicato, vediamo se oggi sarò più fortunato!

LO STUPRO A CASAL MONASTERO - LA CORNETTERIA DOVE E STATO INTERCETTATO IL 17ENNE

I 2 finti minorenni tunisini, arrivati in Italia grazie al passaggio di una nave di una famosa ong: questi 2 tunisini che ha Roma hanno rapinato, rapito e stuprato un ragazzino di 17 anni e pure la di lui madre, queste 2 bestie meritano la pena di morte, null'altro di meno!

Chi meriterebbe ugualmente una dura pena sono i pro accoglienza: sono loro i mandanti morali di questo schifoso crimine! Chi permette a certa feccia di arrivare in Italia è complice e mandante morale e materiale dei loro crimini!

Dago, auguro ai 2 tunisini di subire in prigione lo stesso trattamento che loro hanno riservato al ragazzino e alla madre romana! E auguro a chi vota sinistra di trovarsi sulla propria strada i prossimi richiedenti asilo stupratori!

Francesco Polidori