POSTA! - CARO DAGO, L'APOSTOLATO DELL'ORGIASMO DI BARBARA COSTA, I SUOI SAGGI DI PORNO-PEDAGOGIA SONO IL COMPLEMENTO D'ARREDO DI UN SOTTOVUOTO SPINTO DELL'AUTOMATISMO POST-RIVOLUZIONE SESSUALE: FINITO, COME TUTTE LE RIVOLUZIONI, IN UNA DITTATURA, NON MENO OPPRESSIVA DI ALTRE. L'IMPERIALISMO DEI SENSI PRODUCE SOLO SCHIAVI

ROBERTO GUALTIERI GIUSEPPE CONTE

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, il ministro Gualtieri: "Disegnamo l'Italia del futuro: più verde, più giusta, più inclusiva".E intanto che loro disegnano il Pil precipita, il Covid riparte e i soldi del Recovery Fund non arrivano.

John Reese

Lettera 2

salvini verdini

Caro Dago, sarà sicuramente una coincidenza; ma da quando è genero di Verdini, Salvini non ne azzecca più una nemmeno per sbaglio.

Fedde

Lettera 3

Caro Dago, ieri due parlamentari, Beatrice Lorenzin e Riccardo Merlo, e un giornalista, Massimo Giannini, tutti di area sinistra, sono risultati positivi al Covid.

Anche questi come Trump, imprudenti e negazionisti, oppure nonostante abbiano usato la mascherina e tutte le precauzioni possibili sono rimasti infettati lo stesso?

Lino

Lettera 4

BEATRICE LORENZIN

Caro Dago, "Kamala Harris ha stravinto la sfida tv con Mike Pence". Ma il confronto non era programmato per domani? Sì, ma New York Times e Washington Post il commento lo preparano oggi.

Vesna

Lettera 5

Caro Dago, seconda ondata Covid, il premier Conte non vede all'orizzonte un nuovo lockdown. Insomma, anche stavolta "Siamo prontissimi"?

Lauro Cornacchia

Lettera 6

Caro Dago, coronavirus, il ritorno della mascherina obbligatoria all'aperto è il simbolo del fallimento del Governo nella gestione estiva della pandemia.

kamala harris convention dem 2020

Con le mosse giuste non ci sarebbe stato nessuno scacco al re. Ma ci vuole gente in gamba e Conte non è Karpov.

Diego Santini

Lettera 7

Caro Dago, migranti e nuovi decreti sicurezza. Le Ong potranno finalmente esultare perché il Governo ha tolto le multe milionarie che non gli aveva mai fatto pagare.

Martino Capicchioni

Lettera 8

FRANCESCA VERDINI MATTEO SALVINI

Caro Dago, i medici criticano Trump che è andato a salutare i sostenitori che stazionavano nei pressi dell'ospedale dove era ricoverato: "Irresponsabile da parte sua entrare nel SUV presidenziale con agenti dei servizi segreti e rischiare di infettarli". Ma aveva la mascherina! I medici devono mettersi d'accordo con sé stessi.

Prima hanno detto che Donald ha preso il Covid perché sull'aereo presidenziale non indossava la mascherina: per non infettare ed infettarsi va usata, spiegavano. Ora che è salito in auto indossandola non va bene lo stesso. L'impressione è che qualunque cosa faccia avrà comunque sempre torto.

L.Abrami

vincenzo de luca

Lettera 9

Caro Dago, coronavirus e scuola, la ministra Azzolina si compiace per l'impatto contenuto: "Contagiati 1.492 studenti e 349 insegnanti". Bisogna festeggiare perché "solo" 1850 famiglie dopo la ripresa delle lezioni si ritrovano con un positivo al Covid in casa?

Tas

Lettera 10

Caro Dago, coronavirus, ordinanza del governatore De Luca: «In Campania bar e locali chiusi dopo le 23». D'accordo. Ma per le aperture, invece, come bisogna regolarsi? Si può aprire a mezzanotte e un minuto?

Matt Degani

Lettera 11

lucia azzolina alla camera

Caro Dago, il M5S ha approvato il nuovo decreto sicurezza che annulla quello approvato dal M5S nei mesi scorsi. Credo che nella storia del parlamento è la prima volta che questa giravolta si verifica. Mi chiedo se il "capo" che ha messo insieme questa pericolosa banda

di assaltatori di poltrone e stipendi non provi un po' di vergogna per aver "truffato gli italiani" (parole di De Benedetti ).

FB

Lettera 12

JUVENTUS NAPOLI - ASL DI TORINO

Caro Dago, Trump dimesso dall'ospedale torna alla Casa Bianca: "State attenti, siate prudenti, ma uscite fuori, non lasciate dominarvi dal virus, si può combattere". E subito Joe Biden gli ricorda gli oltre 200 mila morti americani per il Covid. Molto carino. È rammaricato perché Donald è ancora vivo?

Theo Van Buren

Lettera 13

Caro Dago, sulla vicenda Covid-Asl Juve e Napoli continuano a giocare i supplementari. Quand'è che si decidono a tirare i rigori che così sapremo finalmente chi ha vinto?

Di Pasquale

Lettera 14

Caro Dago, Def, Gualtieri: "Nel 2022 il Pil tornerà a livello pre-Covid". E per il biennio 2020-21? Ci si arrangia. Si aspetta la Cig che non arriva, il taglio al reddito di cittadinanza che arriverà, e si applaude il Governo per la sua umanità nel salvare, accogliere ed assistere i poveri migranti.

Luca Fiori

salvini verdini 31

Lettera 15

Caro Dago, Nobel per la Fisica a Penrose, Genzel e Ghez per le scoperte sui buchi neri. Sporcaccioni!

John Doe Junior

Lettera 16

Dagosapiens, dal sito "Statistiche Coronavirus" del 4 Ottobre: in Italia su 60 milioni di abitanti 36.002 morti (0,6%) e virus tuttora attivissimo. In Cina su 1,4 miliardi di abitanti 4.739 morti (0,000003%) e virus sconfitto. Ti pare credibile? I cinesi fin dall'inizio hanno raccontato palle e i conti li fanno col pallottoliere. Purtroppo l'unico che si incazza e li bastona è Trump.

conte meme

Vittorio Enoifessizitti ExInFeltrito

Lettera 17

Caro Dago, migranti e sicurezza, via libera del Consiglio dei ministri al nuovo decreto: nasce sistema di accoglienza e integrazione. Perché fino ad oggi cosa si è fatto (la seconda, tra l'altro, in modo fallimentare)? Respingimenti e ricollocamenti?

Yu.Key

Lettera 18

Caro Dago, coronavirus, il premier Conte: "La battaglia non è vinta la soglia di attenzione deve restare massima anche nelle settimane e nei mesi a venire". Bellissime parole. Avrebbe dovuto pronunciarle un giorno sì e l'altro pure durante l'estate, quando c'è stato lo sbraco completo.

D.H.

Lettera 19

giulia bongiorno esce in sedia a rotelle dal tribunale di catania 1

Giulia Bongiorno è un bravo avvocato, ora è diventata una brava leghista (pensa te, una siciliana che schifa i meridionali). Dopo il piccolo incidente occorsole al Tribunale di Catania, non solo vuole fare una interrogazione parlamentare (contro chi? Contro le lastre di marmo che si staccano dopo 70 anni che sono li?), ma vuole anche chiedere i danni. Che stile! Come quei tizi che scivolano al supermercato su una foglia di insalata e ne approfittano per sgraffignare qualche migliaio di euro all’ assicurazione. Perfetto stile italo/leghista.

Gaetano il Siciliano

Lettera 20

GentilDago,

donald trump respira male dopo le dimissioni dall ospedale

meno male che esiste Dagospia. Ora sono tutti a dire tutto e il contrario di tutto su Trump per il ricovero sul Covid. Tanto per capire l'ipocrisia che circola, è esemplare Kaitlan Collins, giornalista della CNN, che attacca Trump in ogni occasione, l’ultima per il fatto che - da solo sulla terrazza della Casa Bianca - si è tolto la mascherina per salutare, e che quando è inquadrata si tiene la mascherina, quando pensa di non esserlo se la toglie davanti a tutti. Meraviglioso.

Il Pesce Giacomo

Qui il video… :-)

https://twitter.com/TrumpWarRoom/status/1313264008800198668?s=20

de laurentiis agnelli

Lettera 21

Caro Dago, la premura di ADL nel richiedere un parere alla ASL per la squadra dimostra senza ombra di dubbio che col tempo si matura: solo tre settimane prima aveva sintomi influenzali, poi rivelatosi Covid-19, ed entrava all'assemblea di Lega senza mascherina.

il Romagnolo

Lettera 22

Caro Dago, Covid-19. A quanto pare - salvo sorprese - Trump è entrato nella tana del lupo, lo ha ucciso, e in pochi giorni è tornato alla Casa Bianca. Non è che Donald ha messo su tutta questa sceneggiata puntando sulla complicità involontaria dei media che tifano Biden, che infatti si sono buttati a pesce, solo per poi vantarsi di essere un supereroe?

Fabrizio Mayer

Lettera 23

salvini verdini

Caro Dagos, è vero, si possono sempre evitare le letture ritenute inutili, se non dannose o noiose, ridicole, quando non irritanti o deprimenti: vale per tutti, maitre e maitresse-à che bella pansé che tieni. Sembra fare eccezione Barbara Costa: a parte un ex Infeltrito, mi pare, nessuno che eccepisca, prova di intangibilità o segno di irrilevanza della Costa barbaresca.

NUDI - IL LIBRO DI GIUSEPPE CRUCIANI

Ma il suo apostolato dell'orgiasmo, le sue intemerate sull'orgasmo, tanto più sterili quanto più sterile esso sia, i suoi saggi di porno-pedagogia sono il complemento d'arredo di un sottovuoto spinto dell'automatismo post-rivoluzione sessuale: finito, come tutte le rivoluzioni, in una dittatura, non meno oppressiva di altre. L'imperialismo dei sensi produce solo schiavi. Non dico Barbarella Costa, che non è così importante, ma quanti prendono ordini e ordinazioni di consumo sotto l'ipnosi mediatica, sono talmente morti che non possono fare neppure da fantasmi, né delle proprie ossessioni né della li bertà, fosse pure la propria. E la schiavitù, appunto, gli sta bene: e dunque, ben gli sta.

Raider

Lettera 24

CERIMONIA PER AMY CONEY BARRETT ALLA CASA BIANCA - POSITIVI SENZA MASCHERINA

Caro Dago, tre giorni fa, riguardo alla positività di Trump al Covid, il Corriere scriveva che "Negli Stati Uniti 8 decessi su 10 hanno coinvolto over 65enni e a 75 anni un paziente su 25 non supera la malattia. Gli obesi che contraggono il Covid-19 (Trump pesa 111 chili ed è alto un metro e 90 ed è moderatamente obeso) hanno il 74% in più di probabilità di finire in terapia intensiva rispetto ai soggetti normopeso"... E infatti ieri Donald è stato dimesso dall'ospedale ed è tornato alla Casa Bianca.

Leo Eredi

il libro di giuseppe cruciani nudi donald trump positivo al coronavirus il tweet di bill clinton tweet su donald trump e il covid 8