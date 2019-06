POSTA! - CARO DAGO, FINCHÈ ESISTERANNO CASI DI VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE, IL GAY PRIDE È SACROSANTO E NECESSARIO - IL LETTORE LUCIANO: “I PRIDE NON SONO ALTRO CHE UN ATTACCO E UN VILIPENDIO ALLA RELIGIONE CATTOLICA, SONO ESPRESSIONI DI ARROGANZA E DI AUTORITARISMO A SENSO UNICO”

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

zingaretti di maio

Caro Dago, Zingaretti parla, parla... e alla fine arrivano i risultati: Ferrara e Forlì, governate dalla sinistra dai tempi dell'Unione Sovietica, passano al centrodestra.

Arty

Lettera 2

Caro Dago, se ci vietassero veramente i minibot, non potremmo usare i buoni-pasto? LeoSclavo

Lettera 3

Caro Dago, ma non dicevano - i suoi famigliari - che Rocco Casalino è tanto intelligente? E allora come mai smentisce le indiscrezioni sul perché Beppe Convertini è stato scelto per condurre "Uno Mattina Estate"? Non lo sa che una smentita è una notizia data due volte?

Gregorio Massini

BEPPE SALA

Lettera 4

Caro Dago, alla prossima riunione a Bruxelles, il premier si presenterà dicendo:" Mi chiamo Mini Bot, Conte Mini Bot"

BarbaPeru

Lettera 5

Caro Dago, il sindaco Beppe Sala: "Per quanto riguarda la problematica degli insediamenti abusivi di rom e nomadi a Milano stiamo cercando di capire se si può lavorare bene con un Daspo urbano e ne stiamo discutendo anche con il prefetto". E ora vedremo se il Pd e i giornaloni di sinistra faranno venire giù il mondo come a gennaio, quando il vice sindaco di Trieste Paolo Polidori tentava di togliere dalla strada un clochard straniero che si era sistemato in pieno centro. Ma forse per la sinistra "fascisti" sono solo quelli che non appartengono alla loro parrocchia.

E.S.

Lettera 6

Caro Dago, l'eroe di Mani Pulite Antonio di Pietro: "Io da magistrato non mi sono mai iscritto a nessuna corrente e neppure all'Anm". Poi però, dopo essere diventato il pm più famoso d'Italia, cavalcando l'onda ha fondato persino un partito. Non è che per fare politica bisogna necessariamente essere iscritti da qualche parte.

Benlil Marduk

antonio di pietro 1

Lettera 7

Caro Dago, ma al Gay Pride di Roma non c'era nessuno che volesse mostrarsi come una persona dall'aspetto "normale"? (E per "normale" intendo come una persona della porta accanto). Conosco tanti gay che non parteciperebbero a simili manifestazioni nemmeno dietro compenso.

Nereo Villa

Lettera 8

Caro Dago, è da alcuni giorni che ogni volta che consulto il Televideo leggo che c'è stato un nuovo sbarco di migranti. Ma al Viminale c'è ancora Salvini o è stato sostituito dalla Boldrini?

Yu.Key

Lettera 9

Caro Dago, Comunali, il centrodestra raddoppia i sindaci passando da 39 a 83. Ora per recuperare il Pd dovrà dimezzare le balle che racconta sui migranti.

Martino Capicchioni

Lettera 10

PAPA BERGOGLIO

Caro Dago, Papa Francesco: "In Europa porti chiusi alle persone ma aperti alle armi". Perché, le Guardie Svizzere sono forse disarmate?

Nino

Lettera 11

Caro Dago, tre medici sono stati condannati a sei mesi di reclusione dopo che a un paziente, oggi 59enne, fu asportato il rene sano durante un intervento all'ospedale di Lucca nel 2016. Francamente la pena non sembra proporzionale al danno. Non hanno mica sbagliato un taglio di capelli, hanno cambiato per sempre e in peggio la vita di una persona. Come può essere che se la cavino con così poco?

Giacomo Francescatti

Lettera 12

Caro Dago, Salvini replica al Papa sui migranti: "Dice di salvare vite? Noi questo lo stiamo facendo. Sono stati registrati circa duemila arrivi contro 14mila dell'anno scorso. E 2 corpi recuperati e 500 dispersi contro i 15mila fra morti e dispersi nel periodo 2015-2019". Se Bergoglio facesse il suo mestiere nessuno avrebbe nulla da dire, ma visto che è un politicante verrebbe da chiedergli: lui invece con le sue preghiere quanti ne ha salvati?

Fabrizio Mayer

ermini eletto vicepresidente del csm 3

Lettera 13

Caro Dago abbiamo un problema! Dopo i sempre più numerosi casi di magistrati condannati e/o indagati a vario titolo, è scoppiato il pasticciaccio brutto che vede coinvolti alcuni autorevoli membri del CSM. Non bastasse tutto questo leggiamo che Graziano Mesina, non un rubagalline qualsiasi, è stato scarcerato per decorrenza dei termini, in pratica le motivazioni della sentenza non sono state depositate.

Sarebbe interessante conoscere i motivi di questo ritardo, magari ci racconterebbero che è dovuto all'orario di lavoro estremamente ridotto, o al periodo di ferie estremamente lungo. O più semplicemente la persona era impegnata in altre faccende. Tutto ciò rappresenta una ferita lacerante per l'Istituzione e per la memoria di Falcone, Borsellino e tutti gli eroici magistrati morti per il dovere.

FB

Lettera 14

Caro Dago, finchè esisteranno casi di violenza e discriminazione (che anche tu riporti spesso giustamente,devo dire) il Pride è sacrosanto e necessario. Quando non ci saranno più, la smetteremo. Un bacio

Rossifarny

emilio carelli

Lettera 15

Caro Dago, a Milano una guardia giurata litiga con la nuova compagna e ferisce con un colpo di pistola il figlio tredicenne della donna che tentava di difenderla. Ma prima di mettergli in mano una pistola non è previsto alcun test psicologico? Se sì, visto quanto accaduto, sarebbe ancora peggio.

A.Sorri

Lettera 16

Caro Dago, Emilio Carelli sul limite del doppio mandato per i parlamentari: "Solo gli stupidi non cambiano mai idea". E questa calza a pennello sugli elettori che in un anno hanno dimezzato i voti al M5S!

Scottie

Lettera 17

Caro Dago, Boris Johnson, favorito alla successione a Theresa May, afferma che "Se con Bruxelles non ci sarà un accordo su Brexit che garantisca migliori condizioni, Londra non pagherà i 44 mld di euro del conto del divorzio dalla Ue". Così si fa. La stessa linea che Donald Trump ha adottato col Messico sui migranti e che ha portato risultati. Le trattative si fanno coi ricatti sul denaro, che è l'unica cosa che conti non solo nei rapporti umani, ma anche in quelli tra Stati.

Tommy Prim

JO E BORIS JOHNSON

Lettera 18

Caro Dago, Di Maio e Salvini si vedranno prima del Consiglio dei ministri. A elezioni concluse sono tornati ad essere "amici per la pelle". Delle poltrone.

John Doe Junior

Lettera 19

Caro Dago, sulla proposta dei minibot ha già detto tutto Draghi. Ma perché i tecnici saccenti di questo governo dell'annunciazione non hanno pensato di incentivare i consumi pagando i debiti arretrati della Pubblica Amministrazione invece che regalare un reddito ai fannulloni o a mandare in pensione chi potrebbe ancora contribuire col proprio lavoro a non pesare sulle disastrate finanze pubbliche e previdenziali?

Pagando i debiti della P.A. si sarebbe rimesso denaro nelle casse di imprese che a loro volta avrebbero investito e avrebbero pagato i propri dipendenti, cioè si sarebbero rimessi Euro nelle tasche di italiani che avrebbero poi movimentato i consumi.

gay pride 2019 asia argento saluta monica cirinna

Tra l'altro si sarebbe ridotto il debito pubblico. Solo che le tasche erano quelle di gente che lavora (imprenditori e dipenenti) e non di disoccupati seriali lavoratori in nero. Ma si sa che il voto dei grillini è ampiamente attinto a quest'ultima categoria.... Vabbè allora...

Ma dove ci portano questi irresponsabili?

Un tuo fedele lettore

Lettera 20

Leggo un pò tutti i vari giornali e, chi più chi meno, (a parte La Verità che ha sempre la schiena dritta e il culo ben saldo) sono ormai tutti proni al pensiero unico e quindi ben assoldati e riverenti al mondo degli omosessuali, dei travestiti, dei cambiagenere, etc. Dopo secoli, secondo loro ovviamente, di oscurantismo e grazie a qualche tocco di tecnologia si è tornati in sostanza ai tempi precristiani, quando cioè in epoca pagana l'omosessualità era sostanzialmente non solo tollerata, ma ben praticata, con particolare affezione verso la pedofilia che i grandi greci esercitavano senza remore.

gay pride 2019 monica cirinna e asia argento

Dire quindi - prendi nota D'Agostino di questa novità - che concedere libertà a tutti i vari omosessuali, lesbiche, etc etc. sia una conquista del progresso è una solenne fesseria. E' semplicemente un regresso, perchè appunto oltre duemila anni fa era prassi comune. La Parola di Cristo ha portato la Novità dell'Amore che ha cambiato il mondo.

gay pride 2019 asia argento 5

Con Essa ha anche introdotto dei precetti che vanno letti - visto chi li ha propagati - come frutto di amore e non come privazione di libertà. Il pacchetto cristiano va preso insomma nel suo insieme e non solo nella parte che piace (vedi accoglienza). Certo, gran parte della gente ormai non crede più a nulla e sputa sui valori religiosi. Però c'è un però: come i supporter omosessuali possono dire quello che gli pare, pretendo anch'io di poter avere la stessa libertà di espressione.

Per cui se, da cattolico, mi ispiro alla mia Dottrina che non ha dubbi in proposito (omosessualità è peccato contro natura che grida vendetta al cospetto di Dio) io devo poter essere libero di esprimerlo quando e come voglio. Tutti i pride che vedo di questi giorni invece non sono altro che un attacco e un vilipendio alla Religione Cattolica, che viene colpita e dileggiata selvaggiamente in quelli che sono i suoi pilastri ( famiglia composta da padre, madre e figli - pudicizia - senso del Sacro, etc.).

gay pride 2019 asia argento 6

Parlare di libertà, di democrazia, di progresso da parte di chi vuol silenziare e mettere a cuccia chi non la pensa in maniera in linea col pensiero unico, mi pare un paradosso, un ossimoro plateale. Una vergogna. In realtà questi pride sono solo espressioni di arroganza e di autoritarismo a senso unico per tappare bocche coraggiose ed emarginarle. Sono stato sintetico per ragioni di spazio, come preteso dal sito. Mi auguro sia chiaro lo stesso.

Chiara ex Luciano