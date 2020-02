POSTA! - CARO DAGO, POSSO DIRTI QUALI EFFETTI HA IL CORONAVIRUS SU DI ME (PRIMA ANCORA CHE MI ABBIA CONTAGIATO): MI HA ROTTO I COGLIONI! SONO GIÀ STUFO DI VEDERE GLI SCAFFALI VUOTI NEI NEGOZI, LA GENTE CON LE MASCHERINE, DI SENTIRE PARLARE DI EMERGENZA E QUARANTENE - A CAUSA DEL CORONAVIRUS LA NOSTRA ECONOMIA RISCHIA DI PASSARE DAL "MADE IN ITALY" AL "MAI IN ITALY"…

Caro Dago, ho un treno per Milano, il primo che tossisce lo uccido. Se tossisco io uccidetemi voi prima che inizi la trasformazione. In ogni caso scherzi a parte: fate scorte ai supermercati, mettetevi sempre la mascherina, lavatevi spesso le mani, portatevi una mazza da baseball nel caso qualcuno vi si avvicini e cerchi di mordervi.

Caro Dago, a causa del coronavirus la nostra economia rischia di passare dal "made in Italy" al "mai in Italy": addio turismo.

Caro Dago, timori per il Covid-19, le Borse bruciano mille miliardi di dollari. Qualche secolo fa si sarebbero bruciati indumenti e oggetti venuti a contatto con il virus. Non siamo cambiati più di tanto.

Caro Dago, mentre chiudono scuole, stadi, palestre, cinema, teatri e musei, il Governo ammonisce: "Per combattere il coronavirus dobbiamo restare uniti". È una presa in giro. Se non possiamo aggregarci come facciamo a restare uniti?

Caro Dago, pochi giorni dopo la scomparsa del padre Kirk, Michael Douglas ha iniziato a fare campagna elettorale per Michael Bloomberg, in corsa per le primarie democratiche. "Bloomberg è uno dei migliori candidati che abbiamo avuto negli ultimi 40 anni" ha dichiarato l'attore. E certo, nell'ex sindaco di New York rivede il cinismo di chi ha passato tutta la vita a far soldi. Come uno dei suoi personaggi più famosi: Gordon Gekko nel film "Wall Street".

Caro Dago, il ministro della salute della Repubblica Democratica del Congo annuncia che nel suo Paese ci sono stati 4 morti dovuti al coronavirus Covid-19. Ma sappiamo tutti che si scrive "4" e si legge "almeno 4.000".

Caro Dago, il presidente dell'Ordine nazionale dei biologi: "Nelle altre nazioni d'Europa non si registrano casi di coronavirus perché non li cercano". Sarà così anche per evasione fiscale, corruzione e mafia?

Caro Dago, "Col coronavirus c'è stato un focolaio e di lì si è diffuso anche per una gestione di una struttura ospedaliera non del tutto propria secondo i protocolli prudenti che si raccomandano in questi casi". Il premier Conte vergognoso. A causa della sua condotta irresponsabile - la chiusura dei voli dalla Cina ha fatto sì che gli infettati potessero entrare in Italia per vie alternative senza alcun controllo - il Covid-17 è arrivato in Italia. E ora ha il coraggio di scaricare le colpe sugli altri?

Ma quando il governo ha deciso - sempre in via "prudenziale" s'intende- di chiudere le scuole per circoscrivere il contagio, aveva calcolato che buona parte del personale scolastico in forza al Nord (insegnanti piu' o meno precari, lavoratori ATA etc) proviene dal Sud Italia e che adesso, dispensato dal lavoro per 14 giorni, sta tornando a casa in fretta e furia con ogni mezzo di trasporto disponibile? Ecco come il virus si diffondera' capillarmente anche in quelle regioni che finora erano state risparmiate. Applausi

Caro Dago, Coronavirus, Ricciardi (Oms): "Servono due anni per il vaccino". Facciano con comodo, non c'è fretta. Magari tra una pausa e l'altra mentre si studiano i "pericoli" del riscaldamento globale. Pagliacci!

Caro Dago, il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha firmato il decreto ministeriale per la "sospensione degli adempimenti e i pagamenti dei tributi e delle ritenute fiscali per cittadini e imprese della cosiddetta zona rossa". Ma allora, visto che del coronavirus è stato detto che è poco più di una normale influenza, ci trasferiamo tutti là?

Caro Dago, se avessimo un Governo attento alla salute dei cittadini, con un decreto legge trasformerebbe - per il tempo necessario - le mascherine protettive e i gel igienizzanti in "monopolio di Stato", di modo che tutti i cittadini possano acquistare le due cose ad un prezzo normale. Ma siccome al potere abbiamo una banda di incompetenti, continuano a discutere di intercettazioni e a venderci sigarette.

Caro Dago, coronavirus, più check point: nella zona rossa arriva l'Esercito. Ormai sembra d'essere a Budapest nel '56. Mancano solo i carri armati sovietici e Giorgio Napolitano che esulta.

un uomo con la mascherina in mezzo ai piccioni a milano

Caro Dago, coronavirus, per il premier Conte in Lombardia "Un focolaio diffuso perché un ospedale non ha seguito i protocolli". Quali protocolli? Fino a venerdì scorso continuava a dire che era tutto sotto controllo, che non era necessario - come chiesto dalle Regioni del Nord - mettere in quarantena gli studenti che rientravano dalla Cina e che il blocco aereo per i velivoli che arrivavano dal paese dove il contagio aveva avuto origine era più che sufficiente. Il premier ha saputo mescolare leggerezza e falsità in un cocktail che, visto come stanno andando le cose, gli italiani difficilmente gli perdoneranno.

Caro Dago, la Corte di New York ha condannato Harvey Weinstein per assalto sessuale nei confronti di Mimi Haleyi, ex produttrice televisiva e per aver violentato l' aspirante attrice Jessica Mann. Toccherà ora al giudice James Burke stabilire l' entità della pena. L' ex produttore di Hollywood rischia da 5 a 25 anni di carcere. I Clinton e gli Obama farebbero bene a restituire i cospicui finanziamenti da lui ricevuti. Altrimenti si potrebbe pensare che hanno incassato per coprirlo e proteggerlo nel suo "vizietto" dall'alto della Casa Bianca. Meglio essere trasparenti su certe cose.

Caro Dago, domenica prossima Juve-Inter si giocherà a porte chiuse. Tutti i tifosi si guarderanno la partita alla tv. Così cori idioti, violenze, e lanci di oggetti in campo, ognuno potrà farseli a casa propria. Ci voleva il coronavirus per insegnarci un po' di civiltà.

Caro Dago, posso dirti quali effetti ha il coronavirus su di me(prima ancora che mi abbia contagiato) :mi ha rotto i coglioni! Sono già stufo di vedere gli scaffali vuoti nei negozi, la gente con le mascherine (nonostante sia carnevale),di sentire parlare dell' emergenza, delle quarantene e soprattutto degli espertoni che ripetono di lavarsi le mani, e nessuno che suggerisca di assumere vitamina 'c'.

CORONAVIRUS MILANO

Caro Dago, dopo che si è visto annullare concerti è revocare incarichi artistici, il celebre tenore Placido Domingo - accusato di molestie sessuali - chiede scusa per le ferite causate alle donne: "Sono veramente dispiaciuto per il dolore che ho causato. Accetto la piena responsabilità delle mie azioni". Chi - profittando della propria fama - di ricatto ferisce, di ricatto perisce. Più opportunista che "Placido". L'ha fatto solo perché altrimenti non lavorava più.

