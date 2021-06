POSTA! - CARO DAGO, SE, COME LEGGO, IL PORTIERE DELLA SVIZZERA HA PARATO IL RIGORE PERCHÉ SI ALLENA CON OCCHIALI SPECIALI CHE AUMENTANO LA REATTIVITÀ DEL CERVELLO PERCHÉ BRUNETTA NON LI RENDE OBBLIGATORI NEGLI UFFICI PUBBLICI? – I TG NON PARLANO PIÙ DEL GAY DICIOTTENNE CHE GIORNI FA SI È UCCISO GETTANDOSI SOTTO IL TRENO. FORSE PERCHÉ NON ESSENDOCI DI MEZZO IL BULLISMO OMOFOBICO NON È PIÙ COSÌ "INTERESSANTE”?

Lettera 1

Dagovski,

Destino cinico e baro.

Il primo a subire lo sblocco dei licenziamenti e’ Conte.

Aigor

Lettera 2

ciao dago,

e mo' chi glielo dice a bettini & casalino (ma pure a letta, zingaretti, gualtieri, d'alema, guido alpa, travaglio....) che l'avvocato del pueblo, invece, non ha alcuna visione politica?

Rob

Lettera 3

Caro Dagos, Tomaso Montanari è la prova televivente dei vantaggi di cui si gode a militare con e per la Sinistra. La prova? Per un anno, finga di essere passato a Destra. Vedrà. E perciò, non lo vedremo. Non fatecelo vedere - come canta e risuona da operista d'arte.

Raider

Lettera 4

Caro Dago,

Io credo che Conte , in questa nuova realtà neoatlantica, abbia fatto quelle uscite per non passare da marchettaro filo cinese e non compromettere la sua futura carriera. Ma magari mi sbaglio.

RA

Lettera 5

Caro Dago,

se, come leggo, il portiere della Svizzera ha parato il rigore perché si allena con occhiali speciali che aumentano la reattività del cervello perché Brunetta non li rende obbligatori negli Uffici pubblici?

Un lettore

Lettera 6

Dago,

quando Fassino disse a Grillo " lei critica tutti, se crede nelle sue idee fondi un partito e vediamo quanti voti prenderà ". Travaglio oggi dice " Grillo è bollito lascerà perdere tutto ".

I due torinesi passeranno alla storia per le fantastiche previsioni in merito ad un genovese che ha calcato e calcherà la scena per decenni, al pari dei geniali assertori del " Salvini ha sbagliato tutto e bevuto troppo mojito ". Resiste Parenzo, coraggio passerà.

Saluti . peprig .

Lettera 7

Preclaro Dago,

ma se l'avvocato Giuseppe Conte NON è un parlamentare, NON è un membro del governo, NON è presidente di nessun partito, NON è in iscritto (!!!!) a nessun partito a che titolo continua a viaggiare in auto blu e relativa scorta visto che politicamente parlando è un signor nessuno?

A questo punto, visto che anche io ho una laurea posso sperare di avere un'auto blu con relativo autista? Mi accontento anche di una "modesta" Stelvio come quella dell'avvocato di Volturara Appula. Ma i 5stelle non erano quelli del "mai un'auto blu... noi viaggiamo in bus" (vedi Fico... gli è bastato un giorno in bus romano (giusto per la foto...) per fargli cambiare idea e scegliere i comodi sedili blu... Come aveva ragione il buon George Orwell...

Asgaqlun

Lettera 8

Dago, ti scrivo spesso che non vedo l'ora di votare Salvini alle prossime elezioni. Sono di destra, in special modo lo sono su sicurezza e immigrazione, eppure questa volta ti scrivo per criticare Salvini e non solo lui, anche gli altri che a destra hanno espresso le idee di Salvini, su quello che è successo nel carcere campano.

A tutto c'è un limite, anche a quello che le guardie possono fare ai detenuti e nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, questo limite lo si è superato alla grande!

E' indegno quello che è accaduto ed è indegno che dei politici difendano i poliziotti anche quando sbagliano. In Italia non possono accadere certe cose, io che pure inasprirei la durezza delle nostre galere, non posso tacere dinanzi a violenze simili, quegli agenti di custodia meritano di essere licenziati in tronco e non solo, debbono pure pagare con la galera, quello che hanno fatto è gravissimo, debbono essere condannati a pene durissime!

Questa volta io non sto con Salvini. Mi rincresce dirlo, ma in questa occasione io sto coi detenuti vittime della violenza degli agenti di quel carcere. Spero che le condanne saranno celeri e soprattutto durissime!

Francesco Polidori

Lettera 9

Caro Dago, gran caldo negli Stati Uniti, temperature torride dall'est all'ovest del Paese. Ma Joe Biden non aveva detto che avrebbe combattuto il Global Warming? E quando? Nel 2050?

Sasha

Lettera 10

Caro Dago, Covid, stretta in Tunisia dopo aumento casi, coprifuoco anticipato alle 20. Noi, invece, continuiamo ad accogliere migranti tunisini come nulla fosse. Non vogliamo assolutamente apparire razzisti!

Edy Pucci

Lettera 11

Buongiorno signor D'Agostino D'agospia volevo solo dirle che apprezzo la sua educazione maleducata, nel trattare certi argomenti di attualità .Le auguro una buona Estate.

Riccarda Moretti

Lettera 12

Caro Dago, per quale motivo Giuseppi Conte dovrebbe essere il capo di un partito al quale non è manco iscritto?

[Il Gatto Giacomino]

Lettera 13

Caro Dago, ci voleva un "visionario", un uomo a modo suo libero per dire la verità su Conte " non ha visione politica né esperienza di organizzazione né di innovazione". Queste "caratteristiche" le avevano capite quasi tutti tranne Bettini e Travaglio che in uno sconosciuto avvocato, estratto a sorte secondo tradizione grillina, vedevano nientemeno che uno statista.

Gli italiani hanno corso un bel rischio e, per una volta, devono ringraziare il bullo di Rignano. Ora Conte tornerà a fare l'insegnante, Bettini si ritirerà nell'amata Tailandia e Travaglio tornerà a fare il giornalista sperando che non abbia dimenticato come si fa...

FB

Lettera 14

Caro Dago, clima, secondo uno studio l'innalzamento del mare è "irreversibile". Ma figurarsi! Non sanno più cosa dire per terrorizzare la gente. Devono aver studiato male: di irreversibile al mondo non c'è nulla.

Ettore Bianchi

Lettera 15

Caro Dago, i tg non parlano più del gay diciottenne che giorni fa si è ucciso gettandosi sotto il treno. Forse perché non essendoci di mezzo il bullismo omofobico non è più così "interessante"?

Saro Liubich

Lettera 16

Caro Dago, come mai per i migranti non si parla di quote rosa? Dovrebbero dire: "Sono arrivati troppi maschi, da ora in avanti accogliamo solo donne".

Corda

Lettera 17

E aspettano 17 anni per dirlo???

Lettera 18

Arrivo adesso! Mi è venuto da piangere nel leggere sull’Ansa ( la vera agenzia Stefani del PU - pensiero unico , molto più stesa rispetto alla Stefani con il PNF) poco fa la grande notizia che il Papa ha salutato in pompa magna il suo autista - tale Cece - che va in pensione (non in guerra) . Nel frattempo al Senato i demoni di sinistra e i cattocomunisti forzano per approvare il decreto criminale di Zan!

Povera Chiesa, povero Papa. Chissà cosa ne pensano i SS. Pietro e Paolo, colonne della Fede e della Dottrina di Cristo?

Piango veramente !

Luciano

Lettera 19

Dago darling, chissà se nelle pieghe del ddl Zan c'é anche l'abolizione della legge "Bigger is better", non scritta ma moltro praticata dagli omosessuali maschi anche se molto discriminante e quasi "razzista". Ancora una volta "chapeau" alle donne omosessuali che non hanno mai avuto questi problemi e non hanno mai "battuto" in boschetti, vespasiani, cinema, ecc. ecc. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 20

Dago colendissimo, e voilà la sentenza di Grillo “Conte, non ha visione politica né capacità manageriali".

Quindi l’Elevato. il visionario, colui che voleva traghettare l’Italia nel futuro, ci ha messo tre anni per capire chi fosse l’avvocato pochette? Il personaggio che la gran parte degli italiani aveva da subito associato ad un cultore delle supercazzole? E che dire dei ministri pentastellati, parsi da subito inidonei a gestire un negozietto di frutta e verdura?

E che dire di alcuni media, di alcuni magistrati e di alcuni intellò, che si sono spellati le mani per l’ircocervo Grillo-Conte?

Il progetto originale puntava ad aprire le scatolette di tonno dell’establishment, ma dopo la frequentazione dell’establishment – dove i rivoluzionari si sono trovati molto bene – adesso il litigio è fra chi vuol continuare a farne parte e chi invece deve tornarsene a casa a fare il disoccupato.

Assodato che il visionario è in ritardo nella comprensione della realtà rispetto a quelli che vorrebbe educare (o forse rieducare!), rimane da capire quali sono state le motivazioni degli elettori grillini.

Il reddito di cittadinanza? Nel quale caso potrebbe sussistere il reato di traffico di influenze. Pulsioni sado-masochistiche nei confronti del Paese? Ascensori sociali a buon mercato? La democrazia come cazzeggio?

Agli storici l’ardua sentenza.

Saluti da Stregatto

