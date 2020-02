POSTA! - CHE COINCIDENZA: IN TEMPI DI “AMERICA FIRST” DI TRUMP, A HOLLYWOOD VINCE, PER LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA L’OSCAR PER IL MIGLIOR FILM, IL LUNGOMETRAGGIO SUDCOREANO "PARASITE" - RULA JEBREAL: "SARÀ VALSA LA PENA ESSERE STATA A SANREMO SE IL PROSSIMO ANNO LE DONNE SARANNO PROTAGONISTE GUIDANDO IL FESTIVAL". MA IN QUESTO PERIODO DI FLUIDITÀ DI GENERE STIAMO ANCORA A SINDACARE SUL SESSO DELLE PERSONE?

Lettera 1

Caro Dago, Dolby Theatre, Joaquin Phoenix, miglior attore per "Joker", stando alle cronache si sarebbe scagliato "contro tutte le disuguaglianze". Allora anche contro quella tra chi riceve l'Oscar e chi torna a casa a mani vuote?

Fabrizio Mayer

Lettera 2

Dagovski,

Per revocare la concessione ai Benetton ci vorrebbe un bel duetto Morgan-Toscani.

Aigor

Lettera 3

Caro Dago, al Festival di Sanremo ha trionfato Dio-dato. E guai chi glielo tocca!

Spartaco

Lettera 4

Caro Dago, impeachment, Brad Pitt ricevendo l'Oscar come miglior attore non protagonista: «Mi hanno detto che ho solo 45 secondi qui sul palco che è comunque più di quanto il Senato abbia concesso a John Bolton questa settimana». Con fans così i dem sono destinati a rimanere "attori non protagonisti" per parecchio tempo.

Vesna

Lettera 5

Caro Dago, l'Inter vince il derby e aggancia la Juve. Cristiano Ronaldo si sta rivelando un mezzo bidone. L'anno scorso non è riuscito a far vincere la Champions League e nel 2020, dopo anni di incontrastato dominio bianconero, riuscirà forse a non far vincere nemmeno lo scudetto.

Elia Fumolo

Lettera 6

Caro Dago, Sardine, Santori: "Diventare partito non è il nostro obiettivo". Non c'era bisogno di specificarlo, ormai si è capito. Vogliono diventare come i Benetton.

Pop Cop

Lettera 7

Caro Dago, in collegamento da Parigi col programma "Mezz’ora in più", di Lucia Annunziata, Rula Jebreal ha completato il racconto di Sanremo rivelando l'identità dello stupratore di sua madre, morta poi suicida. Era il secondo marito di sua nonna. Vicenda narrata a puntate per monetizzare al massimo? Speriamo di no.

Max A.

Lettera 8

Caro Dago, la Hollywood progressista è riuscita a farsi inculare anche sul lato cinema. Per la prima volta un'opera in lingua non inglese, il lungometraggio sudcoreano "Parasite", è riuscita a spazzolare i principali Oscar: miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura. Oltre a miglior film straniero. Una specie di suicidio del Partito Democratico contro l' "America first" di Donald Trump.

E.Moro

Lettera 9

Dago Grande, le care vecchie edicole di via Veneto, con i giornali di mezzo mondo esposti. Le prime pagine dei quotidiani italiani tutte in apertura su chi ha vinto gli Oscar, con gli echi trionfalistici del Festival di San Remo e la verità su Bugo. I quotidiani esteri aprono con questioni interne varie, accenni sul morbo cinese e niente di quanto sopra. Sarà invidia? Ci tocca integrare le giuste letture andando sul tuo sito, anche se oso ignorare Bugo e quell' altro contro armati. Sarà grave ?

Saliti - peprig

Lettera 10

Caro Dago, coronavirus, Cio: "I preparativi per le Olimpiadi di Tokyo 2020 continuano come previsto. Piena fiducia nell'Oms". Ma come si fa a dire una cosa del genere dopo i tentennamenti dell'Organizzazione Mindiale della Sanità nel dare l'allarme globale sull'infezione? Questi si puntellano l'un l'altro, sulle nostre teste, solo per salvare le poltrone. Piena sfiducia in tutti.

Salvo Gori

Lettera 11

Caro Dago, Rula Jebreal: "Sarà valsa la pena essere stata a Sanremo se il prossimo anno le donne saranno protagoniste guidando il Festival". Ma in questo periodo di fluidità di genere stiamo ancora a sindacare sul sesso delle persone? Ognuno è quel che si sente di essere, la contrapposizione uomo-donna è una questione ormai superata. È bene che la signora si aggiorni presso la Lgbt.

Baldassarre Chilmeni

Lettera 12

Caro Dago, nell'agosto scorso tutti o quasi ad ironizzare sull'autogol di Salvini uscito dal Governo. Di fronte al Governo Giuseppi che vivacchia e tira a campare impantanato nei veti incrociati e nell'immobilismo, il leader della Lega appare un gigante dal momento che, proprio per non ristagnare nella palude e dare una scossa, all'apice del consenso elettorale preferì - condivisibili o meno le sue motivazioni - lasciare la poltrona ( caso più unico che raro nella storia del nostro Paese). Antonio Pochesci

Lettera 13

Caro Dago, coronavirus, il blocco aereo voluto dal Governo giallorosso (unico in Europa) e le conseguenze economiche hanno irritato Pechino e ora i rapporti sono ai minimi termini. Ecco, anche nella guerra contro le epidemie siamo riusciti a cambiare "alleato" in corsa, (addio alla Nuova Via della Seta?). Ma da banderuole come il premier Conte e il responsabile degli Esteri Di Maio, pronti ad allearsi indifferentemente con destra o sinistra pur di restare al potere, cos'altro potevamo aspettarci?

Furio Panetta

Lettera 14

Caro Dago, per il costo di quasi 600 milioni di euro, Bill Gates ha commissionato la costruzione del primo superyacht al mondo - lungo 112 metri - alimentato a idrogeno. Ma a chi cacchio può importare una cosa del genere. A lui, a Jeff Bezos e forse a Michael Bloomberg, quando realizzerà di aver fatto cilecca con le primarie dem per le Presidenziali 2020. Il fondatore di Microsoft si occupi invece di cose che riguardano tutti. Ne guadagnerà in popolarità.

John Reese

Lettera 15

Dago darling, come cambiano i tempi. Per una settimana, un giornale un tempo "very very high-brow" come Rep sembrava una moderna copia di "Bolero Film", "Grand Hotel" o "Vanity Fair". Quasi sempre con San Remo in grandi evidenza e spazi. Malgrado l'.'"obbligatoria" emergenza Coronavirus. Ovviamente nessuno dei moderni ed elitari lettori di Rep cadrà nell'errore di alcuni personaggi del romanzo "Vanity Fair" di Thackeray che si vantavano di pasteggiare "chiccamente" a base di "pommes de terre au naturel" e "chou-fleurs à l'eau". Ovviamente mangiare patate e cavolfiori lessi fa bene alla salute, ma vantarsene come se fosse il massimo della chiccheria é un po' troppo. Ah i bei tempi delle "vacanze intelligenti" proposte dal gruppo Gedi! Ossequi

Natalie Paav

Lettera 16

Caro Dago, sarebbero 60 i nuovi casi di coronavirus rilevati sulla nave da crociera ferma nella baia di Yokohama in Giappone. Il virus non vuole saperne di andare in vacanza.

Bibi

Lettera 17

Caro Dago, con il nuovo governo, per mancanza di elezioni le ong fanno festa!

Ora non fanno nemmeno finta di chiedere l'ingresso in altri porti, dove troverebbero i Salvini di turno ad impedire l'ingresso, ma vengono tranquillamente in Italia attesi dalle cooperative rosse "dell'accoglienza" che hanno già visto aumentare i soldi per la loro "beneficenza".

Ancora un po' poi la pacchia finirà.

FB

Lettera 18

Caro Dago, un 20enne senegalese sarebbe stato vittima di un'aggressione a sfondo razzista a Palermo nella notte tra sabato e domenica. Il giovane sarebbe stato accerchiato nelle vie della movida da un gruppo di adolescenti e uno di questi, gridando "Negro di me**a, vai via da qui!", lo avrebbe colpito con un pugno al volto. Andiamoci piano con queste "affascinanti" storielle di sinistra. Che poi magari si scopre - come la sassaiola contro i cinesi della scorsa settimana - che è una cosa totalmente inventata oppure che si tratta di un regolamento di conti tra spacciatori.

P.T.

Lettera 19

E' dura per me scrivere qui dentro. I motivi li ho esplicitati più volte in passato, per cui non li ripeto, ma sintetizzo: nausea per questo sito per tanti versi (non tutti) orribile e perverso, che però in un certo senso rappresenta specularmente il degrado del Paese a tutti i livelli. Un Paese, il nostro, per gran parte degradato sebbene esistano ancora alcune eccezioni, che vengono però silenziate, oscurate, sbeffeggiate, rese innocue. Ciò premesso arrivo al punto. Si chiama Rula Jebreal & Lucia Annunziata.

Una coppia di abusatrici dell'informazione che offendono il mio essere italiano, uomo, e persona che si ispira a valori etici e religiosi, pur se con tutti i difetti del mondo. Non ho guardato il festival di Sanremo che considero pessimo spettacolo ( condivido appieno il giudizio che ne fa Marcello Veneziani - avevo chiesto cortesemente al signor D'Agostino di pubblicarlo. Risposta: nisba) ma sono incappato nella trasmissione della Annunziata di domenica e ho v isto lo scherzetto propinatoci.

La signora Jebreal elevata a divinità laica dalla ineffabile partigiana del progressismo, femminismo, abortismo, etc. etc., pagata anche con il canone mio, che si è letteralmente prostrata di fronte a questa signora. La quale con una incredibile arroganza si sente praticamente in diritto di sputare sentenze a destra e a manca, invece di ringraziare ogni giorno l'Italia che l'ha ospitata, A noi viene a farci la lezione morale sugli uomini razzisti, violenti, stupratori... Ma quando mai ? Ma che cosa sibila?

Proviene da un mondo islamico dove la donna vale zero, e secondo il Corano è inferiore all'uomo, e viene pure a dirci questo e quello? Ci parla dello stupro di sua madre, etc, etc. (ne ho il massimo rispetto), ma viene a rinfacciarlo a noi in Italia, invece di rivolgersi ai suoi connazionali di religione islamica che hanno più mogli e le trattano a calci in culo.

Ma come si permette costei di fare la morale a me in tale ambito? ma come si premett e la signora Annunziata di fare da contr'altare ad una simile arrogante sceneggiata, Vergogna! Egregia Rula, visto che ha tanta chiacchera cominci a parlare come ha parlato da noi nelle sue zone di origine. Ossia ad Haifa in Israele, oppure in Nigeria, terra di origine di suo padre, un imam sufi di Gerusalemme est.

Troppo comodo dirsi musulmana laica: affronti i musulmani fedeli al Corana come fa con noi e poi ne parliamo. Nel frttempo ci lasci stare che non abbiamo bisogno delle sue lezioni di vita! Non ci rompa più le palle ( non è elegante questo mio invito, ma sempre meno invasivo dei suoi sproloqui ideologici).

Luciano