Lettera 1

Caro Dago, coronavirus, Xi Jinping sapeva dell'epidemia già dal 7 gennaio, ma aspettò ad intervenire. Attendeva forse l'allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità?

Gian Morassi

Lettera 2

Caro Dago, dopo che poche ore prima gli era stata diagnosticata una polmonite atipica, Elton John è stato costretto a sospendere un concerto ad Auckland, in Nuova Zelanda, per mancanza di voce. Succede a chi è ingordo di denaro.

Bibi

Lettera 3

Caro Dago, nota del Quirinale in riferimento al colloquio di sabato: "Stupore per articoli di alcuni giornali su incontro Mattarella-Conte". Peggio delle Sardine dopo la foto con Benetton!

Edy Pucci

Lettera 4

Caro Dago, il principe Andrea, già implicato nel caso Jeffrey Epstein con il quale ha avuto una lunga e oggi scandalosa amicizia, è amico pure di Peter Nygard, il guru della moda canadese-finlandese, di recente accusato di molestie sessuali. Quindi nella Royal Family inglese c'è un principe sempre a caccia di reginette di bellezza?

Arty

Lettera 5

Caro Dago, le Sardine chiedono al governo Conte l’abolizione totale dei decreti Sicurezza di Salvini, e all'Egitto di Al Sisi la liberazione dello studente Patrick George Zaky, a loro dire ingiustamente detenuto. Già che ci sono perché non chiedono anche a Donald Trump di dimettersi?

John Reese

Lettera 6

Caro Dago, gaffe di Mara Venier a Domenica In. Bugo: "A Sanremo mi è piaciuta Irene Grandi". E lei: "Ma non c'era!". E dai, forse si è confusa con la vecchia canzone di Nek "Laura non c'è"...

Mark Kogan

Lettera 7

Caro Dago, coronavirus, intervista a Niccolò, il diciassettenne appena rientrato dalla Cina: "Ero in una casa fredda e ho preso la febbre". Ma com'è possibile in pieno boom da riscaldamento globale?

Gildo Cervani

Lettera 8

Caro Dago, in un paese non dico normale ma appena decente, non si invitano gli ex terroristi come Raimondo Etro in tv per poi cacciarli solo quando fanno battute infami. Vanno tenuti distanti a vita da tutti i mezzi di comunicazione di massa, social inclusi. Dopo quel che hanno fatto sembra già un premio eccessivo il fatto che sia consentito loro di poter ancora contemplare il cielo.

Ugo Pinzani

Lettera 9

Caro Dago, "Arriveranno cento euro in più in busta paga a docente". Ma la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, non sa che in una scuola di Modena - a titolo sperimentale - gli alunni hanno cominciato a darsi i voti da soli? Altro che aumento di stipendio, tra un po' i docenti saranno un inutile orpello.

A.Reale

Lettera 10

Caro Dago, Fratoianni: "Anche i Cinque Stelle stanno disperdendo le energie di sinistra che hanno trattenuto a lungo". Le stanno disperdendo così bene che alle ultime Regionali sono crollati al 5%.

Sergio Tafi

Lettera 11

Caro Dago, coronavirus sulla Diamond Princess, Luigi Di Maio: «Voglio dirlo chiaramente a tutti i cittadini italiani: a me hanno insegnato che nessuno va lasciato indietro». E a guardare la "generosità" verso la Lega di Salvini, stavolta non mente.

Furio Panetta

Lettera 12

Caro Davo, "Business Insider" ha analizzato la lista stilata da Forbes sui 607 miliardari che vivono negli Stati Uniti e ha scoperto che solo 5 sono afroamericani. Bene. Ora analizzi quanti sono i vincitori bianchi delle gare di corsa dell'Atletica leggera. Razzismo anche questo?

Berto

Lettera 13

Caro Dago, come purtroppo prevedibile il coronavirus è arrivato in Africa, considerando al situazione del continente è facile ipotizzare una diffusione incontrollata. Le "povere" ong impegnate a trasportare migranti dalla Libia all'Italia resteranno senza lavoro! Chissà se si trasferiranno sul confine messicano ad aiutare i migranti che vogliono andare in USA, anche se da quelle parti le leggi le applicano e rischierebbero arresti e condanne, non come in Italia, dove "delinquere conviene" (magistrato dixit) e si diventa eroine come Carola.

FB

Lettera 14

Caro Dago, negli ultimi tempi abbiamo assistito alla nascita di un movimento, “Le Sardine”, per fare opposizione… all’opposizione!!!! Inoltre il M5s, ovvero il partito che detiene la maggioranza relativa in entrambi i rami del Parlamento italiano, è sceso in piazza sabato scorso per manifestare… contro la casta!!!! Ecco possano la logica e la coerenza riposare in pace. Dal nostro bel paese (per il momento) è tutto.

Gianpaolo Martini

Lettera 15

Caro Dago, il coronavirus è arrivato ufficialmente anche in Africa. E ora come la mettiamo coi barconi dei migranti? Mettiamo su tutta una rappresentazione per riportare in Italia, con un aereo militare dalla Cina, un nostro diciassettenne che nonostante la febbre è risultato sempre negativo al Covid-19, e poi facciamo tranquillamente sbarcare 200 clandestini africani alla volta lasciandoli liberi di scorrazzare per l'Italia?

Matt Degani

Lettera 16

Oh Dago Sputafuoco, Beppe Severgnini finalmente valorizzato per quello che è: una guida turistica a buon mercato. “Ha organizzato Pizza italians”: il solo nome fa cadere le braccia per la banalità disarmante e dà un’idea di quanto sia incapace ad esprimersi nella lingua inglese. A proposito: qualcuno l’ha mai sentito parlare nella lingua della regina Elisabetta? Lo ricorderemo per i suoi capelli bianchi. Speriamo che nel tour di cui è operator vengano almeno consegnati fish & chips incartati nelle pagine di 7, il settimanale di cui è direttore...ah no! Try, try harder, fail, fail Beppe! GGG

Lettera 17

Caro Dago, sono entrati in funzione a Venezia i nuovi sensori conta-persone, un sistema che consente di monitorare il flusso turistico e predisporre deviazioni per evitare la calca nei punti più trafficati. Se si mettessero anche al debito pubblico andrebbero in tilt di continuo.

Ranio

Lettera 18

Dago darling, quanti affari s'ingrossano nella grandeur di Francia! Nomem omen: da Griveaux a un video "grivois" (licenzioso). Ai tempi del Re Sole, suscitò scandalo l'esibizione dell'affare del bel "chevalier de Lorraine", molto apprezzato sia dal gaio fratello del Re Sole sia da molte vere dame (femmine). Successe in un salotto molto bene. Il bel chevalier aveva appoggiato un largo cappello piumato sul suo basso ventre.

A un certo punto del fervore delle discussioni lo tolse (o il cappello cadde a terra) e tutti poterono vedere il suo affare ingrossato che era manovrato dalla mano di una dama a lui vicina. Fu implicato in vari scandali ed anche esiliato brevemente a Roma, forse con la speranza che la città eterna con le sue pratiche di devozione potesse calmare un po' i suoi bollenti ardori inguinali. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 19

Caro Dago lo so che sparare su Renzi è lo sport preferito di tutti ma mi piacerebbe chiedere a Bettini a che titolo parla. Conte ora è il rappresentante della sinistra, ma davvero? Altro che trasformismo. Quello che non ha capito Bettini è che in Emilia non ha vinto il Pd, è che i sondaggi, per quanto non siano uno strumento preciso, danno il Pd circa al 20% non al 30. Zingaretti piace a quelli come Bettini perché a differenza di Renzi ha rimesso in gioco la parte peggiore del Pd. Ma se tutti fossero così di sinistra in Italia mi spiega come mai tutti gli esperimenti non superano il 3%. Adesso si riparte dal proporzionale, strumento utile per tenere in scacco tutto il paese senza fare nulla per trasformare finalmente questo paese. Se ne accorge Bettini che il governo è fermo e non certo per colpa del solo Renzi

Roberto

Lettera 20

Non so se l'argomento cui farò cenno nella presente email sia stato già discusso e affrontato; in ogni caso mi preme rilevare quanto segue: è noto che in Africa i cinesi hanno numerosi interessi di carattere economico e politico. Spero di sbagliarmi, ma una minaccia riguardante il coronavirus potrebbe venire proprio dai paesi africani notoriamente poco attrezzati dal punto di vista sanitario. Stiamo svolgendo un'azione preventiva idonea nel nostro paese, ma siamo sicuri che il flusso migratorio dai paesi africani non rappresenterà un problema serio considerando la difficoltà di tenere incisivamente sotto controllo quanti approdano in Italia, spesso clandestinamente? Potrebbe svilupparsi allora una seria epidemia e rendere vane tutte le misure sanitarie adottate fino ad oggi.

Prof. Giovanni Puglisi, Broncopneumologo