Riceviamo e pubblichiamo:

SOLDATI IN LIBIA

Lettera 1

Caro Dago, caos Libia, per l'Unicef mezzo milione di bambini sarebbero a rischio a Tripoli. E allora mandino i Caschi Blu, o intendono stare a guardare come per Hutu e Tutsi in Ruanda nel '94?

Mark Kogan

Lettera 2

Caro Dago, Confindustria: "L'approvazione del Def è un bagno di realismo del Governo". Forse per loro. Per chi ha votato M5S e

Lega è una doccia ghiacciata.

Spartaco

Lettera 3

GIOVANNI TRIA

Caro Dago, Salvini: "Rivedere le scorte, i poliziotti non fanno gli autisti". No, però alla Raggi e alla Finocchiaro la scorta serviva per fare la spesa. Con molto senso etico, naturalmente.

Edy Pucci

Lettera 4

Caro Dago, l'aveva detto ieri il ministro Tria: "La maggioranza pensi alla crescita". Detto, fatto! Ci ha pensato il Fmi, tagliando le stime di crescita dell'Italia per il 2019 da 0,1% a -0,5%. Non c'è che dire: il boom economico previsto da Di Maio sta prendendo corpo...

Ranio

Lettera 5

Caro Dago, i 27 leader europei sono intenzionati a concedere un rinvio della Brexit al 30 marzo 2020. Ma perché non il primo aprile, così lo "scherzo" potrebbe continuare.

Salvo Gori

Lettera 6

matteo salvini luigi di maio

Caro Dago, dopo l'approvazione del Def, Luigi Di Maio, col suo faccino, potrebbe presentarsi nuovamente sul balcone per annunciare che dopo la povertà è riuscito ad "abolire" anche la crescita?

Nick Morsi

Lettera 7

Caro Dago, Libia, secondo l'Onu "Non si possono rimandare I migranti in luoghi non sicuri". Vale anche il contrario: per motivi di sicurezza non si possono accogliere migranti sconosciuti e privi d'identità in luoghi sicuri. Se li prendano loro al Palazzo di Vetro. Ma non credo sia tanto facile accedervi. Quando si tratta di proteggere le loro chiappe, i signorini delle Nazioni Unite stanno ben attenti a chi fanno entrare.

Leo Eredi

Lettera 8

Che la donna sia bella o brutta "Non è decisivo" per decidere l'esito di un processo. Meno male. Ma non riesco a capire come mai delle tali teste di gallina riescano a diventare magistrati. Dicono occorra un grande pensiero analitico.....sarà!

annalisa

cassazione

Lettera 9

Caro Dago Il premier Conte, non riconosciuto al Salone del Design viene allontanato da una hostess con una frase in inglese. Rispetto a Renzi, probabilmente, ha capito cosa gli hanno detto.

BarbaPeru

Lettera 10

Per dire che paese siamo. Per stabilire che violentare una donna brutta è reato c'è voluta la Cassazione. La Cassazione! Perchè per i giudici di prime cure, peraltro tutte donne (misterium fidei), beh... se la donna è brutta, altro che denunziare, dovrebbe ringraziare!

Gaetano Il Siciliano

Lettera 11

BILL DE BLASIO

Caro, il sindaco di New York ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria in tutta la città a causa dell'epidemia di morbillo diffusasi a Brooklyn. Il primo cittadino ha ordinato la vaccinazione obbligatoria in quattro aree più a rischio. Chi non si sottoporrà al vaccino rischia una multa di mille dollari. Cifra ridicola per i tanti ricconi Democratici amici di mor-Bill De Blasio. Pagheranno la multa e non si vaccineranno. Ci voleva l'arresto.

Gaetano Lulli

Lettera 12

Caro Dago, il carabiniere Francesco Tedesco ha raccontato, finalmente, la verità su Cucchi. Per il comportamento scorretto e vergognoso di alcuni suoi colleghi, dovuto all’arroganza del potere che ancora sussiste, non si deve assolutamente criminalizzare l’Arma che è la nostra migliore ed efficiente tutela. E’ ignobile la copertura data a questi energumeni senza umanità, ma coloro che hanno sbagliato, a

tutti i livelli, devono pagare.

Annibale Antonelli

messner

Lettera 13

Dago darling, Messner (e altri) vs Jovanotti per il programmato concerto di questo "best forgotten" cantante luogocomunista in alta montagna. A danno del delicato equilibrio ambientale di quelle zone, specie degli animali "ignoranti" che non sanno che Jovanotti é una star che "tutto il mondo ci invidia". Speriamo che a favore degli animali alpini intervenga anche la mitica Brigitte (quella vera e quindi Bardot) dal suo rifugio di St.Tropez. Prima il pianista che va a suonare sul Cervino (e chissà quanti altri altrove), adesso Jovanotti. Che mania questa di andare a suonare in luoghi sacri per il silenzio naturale, ormai diventato così raro che solo certe ricche elite possono permetterselo. Perché non vanno ad esibirsi nei boschetti della droga o nelle periferie degradate? Ossequi

Natalie Paav

Lettera 14

ignazio marino

Caro Dago, la vicenda di Ignazio Marino dimostra quanto sia da idioti affidare le sorti della politica nelle mani della magistratura. Lex sindaco di Roma, a prescindere che sia innocente o colpevole per la vicenda degli scontrini, va giudicato per quello che faceva quando era in carica. Paradossalmente anche chi ha subito una condanna può essere un amministratore migliore di chi ha la fedina penale pulita ma è un incapace, un buono a nulla. In democrazia devono essere sempre i cittadini a decidere.

Se vogliono eleggere uno che ha avuto problemi con la giustizia liberi di farlo. I pm indaghino pure, ma l'ultima parola deve spettare sempre agli elettori. Nessuno dovrebbe dimettersi perché indagato o processato, altrimenti si consegna ai magistrati una specie di nulla osta su chi può o non può fare politica.

F.T.

mensa a scuola 2

Lettera 15

Caro Dago, a Minerbe, in provincia di Verona, a una bambina della terza elementare non venne data la pizza come a tutti gli altri ma solo una scatoletta di tonno e cracker, " colpa" dei genitori che non pagavano la retta da due mesi. E allora? La stessa bambina se sale sull'autobus senza biglietto viene multata? Se i genitori non pagano le bollette, acqua, luce, gas e telefono vengono chiusi? Se non pagano l'affitto vengono sfrattati? Immagino di sì. E quindi dov'è il problema? Se hanno difficoltà finanziarie possono rivolgersi all'assistenza e farsi aiutare, come fanno già tante persone. Non è che devono essere i genitori degli altri alunni - magari anch'essi in difficoltà - a pagare per loro.

Carlo Fassi