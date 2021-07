POSTA! - DOV'ERANO QUESTI INDIGNATI DI PROFESSIONE QUANDO LA GENTE TWITTAVA QUALSIASI PORCATA SUL PORTABANDIERA DI TONGA? I COMMENTI DI APPREZZAMENTO VERSO GLI UOMINI VANNO SEMPRE BENE NON SONO MAI SESSISTI? A QUESTI MORTI-DI-LIKE CHE CAVALCANO L'INDIGNAZIONE PRETESTUOSA VA RICORDATO CHE NELLA VITA CI VUOLE LA GOLIARDIA E IL DISSACRANTE ALTRIMENTI SAREBBE UNA VITA PALLOSSISSIMA, VIVA DAGOSPIA!

Lettera 1

Caro Dago,

portabandiera di tonga

Centasso, la calciatrice del Venezia, trova infelice il titolo del tuo articolo nel quale dici che nelle foto mette i suoi "palloni in bella vista". Se pubblichi foto con pose ammiccanti è perché il tuo ego è smisurato e sai benissimo il tenore dei commenti che riceverai, perché il mondo va avanti così... da sempre!

Altrimenti, per evitare ciò, sarebbe opportuno focalizzare l'attenzione sul ruolo di calciatrice, limitandosi a pubblicare foto mentre si gioca a calcio.

Donne, smettetela di frignare e siate meno ipocrite!

Un caro saluto,

Mary

agata isabella centasso 4

Lettera 2

Ciao Dago, dov'erano questi indignati di professione quando la gente twittava qualsiasi porcata sul portabandiere del Tonga? I commenti di apprezzamento verso gli uomini vanno sempre bene non sono mai sessisti? A questi morti-di-like che cavalcano l'indignazione pretestuosa va ricordato che nella vita ci vuole la goliardia e il dissacrante altrimenti sarebbe una vita pallossissima, viva Dagospia!

Sarx88

Lettera 3

Caro Dago, ricoverata per Covid la sorella di Cristiano Ronaldo. Avvisare Marco Travaglio che CR7 non è viziato in quanto "figlio unico"...

John Reese

agata isabella centasso 43

Lettera 4

Erano decenni, se non secoli, che l’Italia aveva perso sex appeal. Mi dicono che da qualche settimana a questa parte, ed il fenomeno è in aumento, sono comparsi nei motori di ricerca di file sharing (quelli in cui generalmente si vanno a cercare film e serie tv) diversi corsi di italiano per stranieri. Dio benedica i Maneskin.

Roberto Garino.

Lettera 5

caro Dago

ma tutti quelli che si assembrano, contestano, si agitano, manifestano, imprecano contro l'obbligo del green pass (che in pratica li "chiude fuori" dai locali e dai mezzi di trasporto ma liberi di uscire di casa) dove stavano quando a suon di dpcm-spazzatura tutti quanti indistintamente venivano invece "chiusi dentro" in casa?

no green pass

Forse tutti questi "no pass" capitanati da personaggi in cerca di visibilità e popolarità da convertire in quattrini, hanno tanta nostalgia del lockdown?

Beh fatelo voi un altro lockdown, ma non imponetelo agli altri.

Lorenzo B.

Lettera 6

Caro Dago, Di Maio chiudendo il pre-Vertice della Fao sui sistemi alimentari: "Su sicurezza alimentare l'Italia sarà protagonista. Per noi il cibo è un fondamentale diritto dell'uomo". Giusto. Solo farine di insetti Doc!

green pass 1713

Greg

Lettera 7

Caro Dago, ci sarà anche Andrea Bocelli assieme a Paul Simon, Bruce Springsteen, Carlos Santana e tanti altri vip della musica a celebrare a Central Park l'uscita di New York dal Covid. L'uscita dalla porta?

F.T.

Lettera 8

Dago,

a proposito dell'obbligo deil Green Pass nei locali pubblici ho appena visto su uno dei TiGGì un ristoratore dichiarare che "non possiamo perdere 18 milioni di clienti non vaccinati". Ma sperava che andassero tutti da lui? Io una proposta ce l'avrei: ogni locale esponga la policy di ingresso VAX/NO VAX.

manifestazioni contro green pass

In un locale VAX entrano solo vaccinati (con Green Pass), in uno NO VAX entra chiunque. Poi ognuno trae le sua conclusioni, fa le sue scelte e va dove si sente più sicuro, o dove il menu vale la candela. Niente obblighi, niente schedature. Decide il "mercato". Un locale VAX potrebbe definirsi come club privato dove a fronte di un tesseramento di 0.01 € si possono iscrivere solo i possessori di Green Pass.

Dopo 7 giorni si fa la conta.... apropo, credo si giusto che a fronte di un RIFIUTO (non all'iompossibilità) di vaccinarsi uno debba farsi carico dei costi per eventuali cure attribuibili a tale rifiuto.

Deboss

Lettera 9

manifestazioni contro green pass

Caro DaGo, basta con sti benedetti pass. Uno Stato normale saprebbe cosa fare: prendersi le proprie responsabilità e mettere l'obbligo vaccinale per i maggiori di 18 anni. Così si risolverebbe il tutto. Non si può avere sempre la a moglie ubriaca e la notte piena...... Massimino da Pistoia

Dopo i colpi di scena (o di sole) della Reunion di LeU e Articolo Uno, mi chiedevo se il ministro della Salute Speranza avesse preso in considerazione la possibilità di aprire un Sali & Tabacchi con Bersani & Geloni?

Impeto Grif

Lettera 10

BRUNO TABACCI SI PRENDE LE DELEGHE ALLE POLITICHE SULLO SPAZIO

Egr. Sig. Dago.a proposito del canone Rai nella bolletta. Per tornare a un tuo vecchio refrain che non usi più: finirà così: che continueremo a pagare l'aumento in bolletta destinato al canone e, a parte, pagheremo il canone Rai.

Saluti

Antonio

Lettera 11

CIRIACO DE MITA BRUNO TABACCI

Caro Dago, Tokyo 2020, dai maschietti del canottaggio la tredicesima medaglia azzurra: è bronzo nel quattro senza. Non senza il Covid, però. Visto che uno dei quattro ha dovuto farsi sostituire perche positivo al virus. Un no-vax?

Maury

Lettera 12

federica pellegrini in finale foto mezzelani gmt (c)020

Caro Dago, nuoto, Federica Pellegrini settima nell'ultima finale dei 200 stile libero. Ora che si è visto che chi ha avuto il Covid può arrivare settimo in una finale olimpica, chi andrà più a vaccinarsi?

Frankie

Lettera 13

Avete la mia solidarietà. Sarò sfigato, ma non ho mai conosciuto un moralista che non abbia cercato di metterlo in culo al prossimo, prima o poi. Ma non toccata e fuga... Una inculata col sale grosso. Ci pensate sequestrare i telefoni di chi vi insulta, e dare un'occhiata alle chat, ai whatsapp, alla CRONOLOGIA INTERNET?

Robe da fare arrossire Kendra Lust. Continuate a essere quelli che siete, è per questo che vi leggiamo. A parte il cazzeggio, sapere certe notizie "serie" prima degli altri che ti chiedono... ma dove lo hai letto? E rispondere: su Dagospia. E vedere le loro smorfie...NON HA PREZZO. Bacioni.

joe biden

Lettera 14

Caro Dago, Covid, Ue: "Molti Paesi terzi vogliono aderire al Green pass europeo". Stati Uniti, mai! Per mesi Biden ci ha negato i vaccini e adesso sarebbe bizzarro se volesse agganciarsi all'Europa solo perché dopo 6 mesi, nei sondaggi riguardanti il gradimento, sta messo peggio di come stava Trump dopo lo stesso lasso di tempo.

Alan Gigante

Lettera 15

joe biden e il vaccino contro il coronavirus 1

Dago darling, ora che pare che tutti siamo diventati "esperti" in medicina, vien da chiedersi come mai sto benedetto Green Pass concerne solo il coronavirus, quando ci sono (censura permettendo) altre malattie infettive che possono trasmettersi per via aerea come la tubercolosi (che pare tornata alla grande, tanto che dovranno riaprire il benemerito sanatorio di Sondalo), il terribile Ebola e chissà quali altri virus o bacilli. Riverenze a Dago, ormai diventato non solo un "luminare" ma anche il tuonante Mario Appelius 2.0 dell'attuale Regime.

Natalie Paav

Lettera 16

federica pellegrini in finale foto mezzelani gmt (c)018

Caro Dago,

faccio una scommessa sul destino di Simone Tabacci, figlio del decano dei democristiani, Bruno.

Il papà, vecchio volpone, sapeva che ci sarebbe potuto essere risentimento per il palese conflitto di interessi. La questione si risolverà facendo apparire come antecedente al governo Draghi il perfezionamento dell'assunzione di Simone per "merito". Sfido, con i nostri soldi, il papà lo ha fatto studiare nelle migliori scuole disponibili... Il bello della politica!

paola egonu 19

Che succederà, ora? Semplice, si troverà un bel posto sostitutivo e con stipendio maggiore, magari nel settore bancario, o nelle ferrovie o ancora in ciò che Alitalia diventerà, e tutto sarà miracolosamente risolto, come sempre, Daghissimo.

Ti saluto,

johnkoenig

Lettera 17

paola egonu

Caro Dago, tutto il mondo è Paese. Bruno Tabacci come Biden quand'era vice di Obama. Da Sottosegretario alla presidenza del Consiglio di Draghi, è riuscito a far avere al figlio Simone un ottimo posto di lavoro.

Certo, non come quello che "Sleepy Joe" riuscì a far avere allora al suo cucciolo Hunter - nel CdA della Burisma Holdings, la più grande compagnia ucraina di gas naturale a 50 mila dollari al mese - però un posto alla Leonardo per meno di 100 mila euro all'anno, soprattutto in questo periodo, farebbe gola a molti. Comunque quel che conta è il pensiero dei teneri papà...

jake angeli

Dirty Harry

Lettera 18

Dago yakir,

ma siamo sicuri che il “vatteloapijàinder…” della Egonu fosse un insulto?

In questi tempi di politically correct verrà presto bannato come poco inclusivo e presto sdoganato come augurio di buon auspicio.

Lehitraot

L'ebreo errante

Lettera 19

Giorgio Agamben

Caro Dagos, si accusa chi dissente da verità mediaticamente vidimate e politicamente corrette di essere complottisti, cioè, di soffrire di paranoia: tutti malati mentali: come ai bei tempi dell'U.R.S.S. La differenza con quel modello di perfezione repressiva è che a dissentire non sono poche migliaia di intellettuali 'parassiti sociali', ma svariati milioni di persone, non tutte, effettivamente, dotate di curriculum universitario.

Non è questa, tuttavia, la differenza più notevole con quanto storicamente sperimentato: il fatto è che fini analisti e spiegano le teroire complottiste o presunte tali con teorie non meno lambiccate di quelle che vengono denunciate con argomenti che le giustificano tutte. E se come prova del lavaggio del cervello subito e messo in opera dai complottisti si porta uno scervellato come Jack Angeli, che si autoaccusa (di che?) dopo il trattamento carcerario/sanitario obbligatorio, il lavaggio automatico del cervello a opera dei media si certifica da solo, come carcere modello.

massimo cacciari accordi e disaccordi

Ora, il suicido di De Donno, medico coraggioso che non si era fatto imporre il protocollo Tachipirna+vigile attesa e aveva sperimentato terapie alternative (che funzionavano e comunque, non ammazzavano nessuno). Cioè, uno che vuole salvare gli altri si uccide perché c'è qualche rimedio che funziona meglio? Un medico si ammazza per fre dispetto a chi gliene ha fatto uno più rande - salvare vite umane? Mah!

Raider

Lettera 20

Caro Dago, Massimo Gramellini: "Con tutto il rispetto, l'opinione dei filosofi Agamben e Cacciari sui vaccini vale quella dell'immunologo Fauci sull'esistenzialismo: un po' poco per trarne deduzioni catastrofiche sulla fine della democrazia". E quindi dobbiamo dedurre che tutto quello che scrive Gramellini, non avendo egli competenze specifiche né in filosofia, né in immunologia, né in politologia, vale più o meno come una chiacchiera da bar?

JAKE ANGELI 11

Camillo Geronimus

Lettera 21

Ullala’ diceva quel tale in tv quando gli si apriva lo sguardo su una visione piacevole! Ullala’ dico io nel vedere D’Agostino che nemmeno tanto velatamente taccia me di essere bigotto e conservatore, mentre lui e gli altri sarebbero i progressisti (del ciufolo!).

agata isabella centasso 19

Ullala’, dicevo, nel leggere la fantasmagorica vicenda lagunare della “figa di mediano” - che più correttamente sarebbe “figa di mediana” - che tanti marosi ha sollevato a Venezia e dintorni. La storia la sapete: una tizia tettuta, che fa di tutto per farlo vedere, si risente per i titoli con cui viene apostrofata dal nostro padrone del sito. Poi si scatena la canea dei “moralisti” che tali non sono.

Attenzione questi che attaccano sui social il povero D’Agostino sono tutto tranne che moralisti. La morale - sia etica che religiosa - questi non sanno neanche cosa sia! Sono solo stupide creature figlie del pensiero unico e della cancel culture che costituisce il più grave pericolo che incombe sull’umanità, più del Covid, più della Sars.

agata isabella centasso 30

Il titolo vergato da Dagospino per loro rappresenta il male, perché secondo le loro menti bacate contiene ingredienti tossici: maschilismo, sessismo, razzismo, etc. Ecco la nuova società: e se ne accorge pure il nostro anfitrione che peraltro di porcate ne mette qui a josa tanto da far vomitare gente che invece la morale la conosce.

Orbene, stavolta sono dalla parte di Dagospino che, forse inconsapevolmente (ha 73 anni e talora la mente lo riporta al buon senso antico), ha fatto un titolo goliardico, simpatico, e ha preso in castagna la tettona che vuol essere calciatrice (?) azzimata, salvo poi mostrarsi a tutta tetta sui social!

Come se per lei ci fosse il diritto di avere una doppia corsia: una da mediana/figa e una da innocente ragazzina tutta occhioni e tette da ammirare. Invece è quello che ha scritto D’Agostino, una figa di mediano. Perché pretendere che i maschi vedano prima la calciatrice e poi il resto? Questi è ridicolo. Roba da mentecatti e anime perdute nel nulla.

agata isabella centasso 31

Luciano

agata isabella centasso 38 IL TITOLO DI DAGOSPIA SU AGATA ISABELLA CENTASSO IL COMMENTO DI AGATA ISABELLA CENTASSO A DAGOSPIA IL TWEET DEL VENEZIA CALCIO CONTRO DAGOSPIA agata isabella centasso 41