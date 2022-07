POSTA! - ESIMIO DAGO, IL PIER LUIGI BERSANI CHE AUSPICA (VOX CLAMANTIS IN DESERTO) IL COINVOLGIMENTO DEI CINQUE STELLE NELLA COALIZIONE DI CENTROSINISTRA È LO STESSO CHE FU SCHIFATO DAI CINQUE STELLE NELLA DIRETTA STREAMING DELLE CONSULTAZIONI POST ELEZIONI 2013? SE COSÌ FOSSE, SAREMMO DI FRONTE AD UN CLASSICO CASO DI "SINDROME DI STOCCOLMA"...

Riceviamo e pubblichiamo:

Roberto Fico - autobus

Lettera 1

Caro Dago, M5S: no deroga a tetto due mandati. Povero Roberto Fico! Proprio adesso che era diventato esperto a salire sui bus per andare a lavorare alla Camera....

Ferguson

Lettera 2

Caro Dago, Zelensky a Odessa supervisiona il primo carico di grano verso la Turchia. In vista pubblicità per la Barilla?

Olena Zelenska e Volodymyr Zelensky su Vogue

Fritz

Lettera 3

Caro Dago, verso le elezioni. Renzi: "Se il Pd non ci vuole è per rancori personali. Enrico vuole continuare a stare sereno?

Yu.Key

Lettera 4

LETTA RENZI

Caro Dago, ieri due ore e 17 minuti di colloquio telefonico tra Biden e Xi Jinping. La prima mezz'ora sarà andata per riuscire a far capire a "Sleepy Joe" chi era l'interlocutore che non la smetteva più di parlare di Taiwan?

Axel

Lettera 5

Caro Dago, batteri in mare Emilia Romagna, allarme rientrato. Come no. Non fosse per il sale ora potrebbe sostituire l'acqua minerale!

xi jinping joe biden

Frankie

Lettera 6

Notato, Precly, come Baglio, Savoldello e Giuseppi abbiano lo stesso viso?

Giuseppe Tubi

Lettera 7

Esimio Dago,

il Pier Luigi Bersani che auspica (vox clamantis in deserto) il coinvolgimento dei Cinque Stelle nella coalizione di centrosinistra è lo stesso Pier Luigi Bersani schifato dai Cinque Stelle nella diretta streaming delle consultazioni post elezioni 2013? Se così fosse, saremmo di fronte ad un classico caso di "sindrome di Stoccolma"...

Bobo

marzo 2013 bersani in streaming con crimi e lombardi

Lettera 8

Caro Dago, il Piddì si conferma essere un grande attrattore democratico: dal piacione Fratoianni al diversamente alto Brunetta passando per Giggino 'o bibitaro. Si attendono conferme da Gegia e dal Mago di Arcella.

Il Piddì è in una botte di ferro; questa volta non può perdere.

[Il Gatto Giacomino]

Lettera10

Caro Dago, "E allora mi sono chiesto, come va questa famosa invasione? Come siamo messi con la sostituzione etnica? Eh, insomma. Attualmente in Italia risiedono cinque milioni e 193 mila stranieri. L'anno scorso erano cinque milioni e 171 mila. In un anno sono aumentati di ventiduemila.

escherichia coli 6

Per essere una sostituzione etnica, per di più nel tempo del governo delle élite radical chic, non va alla grande. Sette anni fa, nel 2015, gli stranieri residenti erano 5 milioni e 14 mila. Poco più di cinque milioni erano e poco più di cinque milioni sono". Bravo Mattia Feltri! E gli imprenditori continuano a guadagnare meno dei loro dipendenti...

Sasha

palomino

Lettera 11

Caro Dago,

Sul caso di doping dell'atalantino Palomino hai toppato. La positività al nandrolone è stata smentita quasi immediatamente il giorno stesso in cui si era diffusa la notizia. Palomino è invece risultato positivo al clostebol metabolita.

E' un po' diverso: nel primo caso (nandrolone) si tratta indubbiamente di steroide anabolizzante assunto volontariamente per migliorare le prestazioni, nel secondo caso (clostebol) si tratta di sostanza proibita che si trova nel sangue (anche) a seguito di pomata o spray cicatrizzante (trofodermin).

mattia feltri premio e' giornalismo 2018 8

Insomma, è molto probabile che Palomino non sia dopato, ma sia uno sveglione che non ha ancora capito che bisognerebbe confrontarsi con lo staff medico anche per assumere delle nuove caramelle. Però sono tre giorni che la notizia della positività al nandrolone è stata smentita...

Auverno

Lettera 12

Dago, tanto per la cronaca vorrei dire a Feltri che i numeri non sono una creazione araba, sono nati in INDIA in epoca pre-islamica. Così, tanto per dire la verità e per dare una lezione di storia e matematica ad un ignorante!

Francesco Polidori

Lettera 13

caro Dago,

bersani vignetta

per risollevarci dalla melma il nostro caro Presidente darà incarico a Enrichetto di formare finalmente un governo solido e duraturo: il governo Letta-Di Maio, altrimenti battezzato ''governo letamaio''

tonyborg

Lettera 14

Caro Dago, escherichia coli, nonostante i divieti di balneazione in Romagna la gente continua a tuffarsi. Come fa ad essere pieno di me*da il mare di una Regione da sempre amministrata da giunte di sinistra, tanto attente alle tematiche ambientali e ai cambiamenti climatici? Mistero... Sarà colpa degli oligarchi russi mandati da Putin?

Bug

Lettera 15

LETTA DI MAIO

Caro Dago, se, come al momento sembra, il M5S manterrà il limite dei due mandati qualcuno, me compreso, dovrà scusarsi per i molti attacchi alle capriole grilline. Vedremo se sarà vero o la solita supercazzola con scappellamento contiano a sinistra ...

FB

Lettera 16

Caro Dago, non è sufficiente che il PD con Letta e con i suoi sostenitori e giornali radical chic un giorno si e l’altro pure offendano Giorgia Meloni, facendogli aumentare i voti.

VLADIMIR PUTIN E SILVIO BERLUSCONI IN SARDEGNA NELL APRILE 2008

Ora si è messo quel trombone di Calenda scrivendo, non è un caso che Draghi sia stato fatto cadere da tre forze filo-Putin, 5s-Lega e FI, stessa sorte di Letta, più calunnia e più prenderanno voti. Gli Italiano sono contro la guerra, e vogliono tenere i condizionatori e i termosifoni accesi……..Bobilduro

Lettera 17

Caro Dago, crisi energetica, la Germania prova a risparmiare: docce fredde e luci spente. Gli italiani si preparino. Nonostante i trionfalismi del ministro Cingolani sugli stoccaggi del gas ("Siamo arrivati al 71%!"), tra poco la medesima sorte toccherà anche a noi. Ma l'importante è difendere i valori occidentali: Zelensky e signora ritratti da "Vogue".

funerali di nicholas orsus brischetto 6

Neal Caffrey

Lettera 18

Caro Dago,

in un mondo parallelo dove tutto funziona al contrario, probabilmente sarebbe normale celebrare come un eroe un ragazzino che muore schiantandosi a 300 all'ora sul Grande Raccordo Anulare, mettendo a repentaglio la vita di tutti quelli incrocia sulla sua strada. Si spiegherebbe così il funerale con i fuochi d'artificio, i palloncini, le colombe, lo champagne, il rombo delle supercar, gli applausi (!?), il murale che copre l'intera facciata di un edificio. A proposito del murale, destinato a restare per sempre (chi oserebbe coprirlo?): i proprietari dell'edificio erano d'accordo o sono stati costretti ad essere d'accordo?

Gualtiero Bianco

funerali di nicholas orsus brischetto 4

Lettera 19

Caro Dago

ma il grande zar denazificatore ( per ora più che altro degass..ficatore..)

lo sa che il suo amico Silvio e il suo amico Matteo si attovagliano con i neo fascisti? ha capito da che parte sta la loro amichetta o l'importante per ora era far sparire Draghi ?

saluti

LB

Lettera 20

Con Angelo Vassallo, io deputato del Pdl, lui Pd, mantenni da lontano un rapporto amichevole e leale. Dopo alcune mie insidiose domande su spese apparentemente eccessive per il rifacimento del porto di Acciaroli, Vassallo mi invitò a fargli visita per fornirmi tutte le spiegazioni.

Non potei incontrarlo, perché nel settembre 2010 lo ammazzarono.

PUTIN BERLUSCONI

Il Pd ne fece, pro domo sua, un eroe anticamorra ed un paladino del Pd contro il Pdl.

Non mancarono i documentari dedicati al suo martirio da parte dei politici cattivi e dei camorristi.

All'inizio, pensai che l'omicidio partisse dalla mafia del cemento, poi cominciai a parlare con la gente del posto.

La magistratura ha girovagato da una parte all'altra e solo dopo 12 anni stanno venendo fuori piste credibili.

12 anni per arrivare a quanto seppi subito dopo, carpendo le voci locali - nei piccoli centri si sa sempre tutto su tutti e il mormorio risuona con toni bassi, ma libero -.

angelo vassallo 4

Il mormorio indicò il traffico di droga, il tentativo di salvare la figlia da parte di Angelo ed altri particolari commoventi riguardanti l'amore paterno di un sindaco benvoluto e stimato anche da tutti.

Nessuno parlò mai di camorristi, di avversari politici e così via.

La cocaina, invece, venne sempre evocata come la vera assassina.

Insomma, la gente adusa a farsi i fatti degli altri surclassa in efficienza e tempestività la casta togata.

Giancarlo Lehner

ANGELO VASSALLO angelo vassallo 3