francesco paolo figliuolo fabrizio curcio

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, vaccini, il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio: "Hotspot in ogni città e l'unico criterio sia l'età". E di sicuro ci sarà qualche Andrea Scanzi che dirà di sentirsi vecchio...

Di Pasquale

Lettera 2

enrico letta giuseppe conte

Dago darling, stranamente ogni volta che sento parlare del blasonato (ma anche criticato) Istituto francese Sciences Po mi viene di aggiungere un altro Po, insomma Popò. Chissà cosa vi avrà insegnato Enrico Letta? Ossequi

Natalie Paav

Lettera 3

ANGELA MERKEL COL VINO

Dagovski,

Tranquilli. I vaccini faranno come le mascherine. Prima introvabili, oggi te le regalano in edicola.

Aigor

Lettera 4

Errare humanum est, praedicare diabolicum, caro Dago. Dopo il caso Boldrini, Morra, Scanzi e compagnia predicando, è troppo chiedere a quanti non riescono a frenare la loro lingua per salire sui pulpiti, di continuare, se vogliono, a peccare senza predicare? Per quanto mi riguarda, preferisco cristianamente stare sempre a fianco dei peccatori giammai dei predicatori.

benjamin netanyahu

Antonio Pochesci

Lettera 5

Caro Dago, dopo le forti critiche ricevute la cancelliera tedesca, Angela Merkel, ha deciso di revocare il lockdown rigido per Pasqua. Sfida all'ultimo sangue tra politici e scienziati su chi riesce a fare più volte marcia indietro. Serve a guadagnarsi la disistima della popolazione.

Casty

francesco paolo figliuolo fabrizio curcio 1

Lettera 6

Caro Dago

verissimo. Israele, USA e UK non hanno nulla a che fare con EMA, e sembrano beneficiarne abbondantemente. Speriamo se lo ricordino pure gli svizzeri che non hanno nulla a che fare con EMA... per citare Gianni Agnelli, stanno facendo una grandissima figura da.... cioccolatai! Alla faccia dell'efficienza elvetica... una boiata pazzesca!

Noi ci bottigliamo gli zebedei, gli altri se ne fottono.

Saluti

JC

enrico letta by carli

Lettera 7

Caro Dago, Covid, la Commissione Ue vara il blocco all'export dei vaccini: "Difendiamo le nostre dosi". Ma se i migranti entrano in Europa quando e come gli pare, vogliono farci credere che per i vaccini non succederà la stessa cosa in direzione opposta? Se sei un colabrodo resti un colabrodo. A Bruxelles è meglio che trovino qualcun altro con cui vantarsi delle loro "prodezze". Noi li conosciamo troppo bene.

U.Delmal

Lettera 8

Caro Dago, AstraZeneca, trombosi dopo il vaccino a Latina, una donna di 35 anni ricoverata grave. Primo caso in Italia. Ma non era meglio esser sinceri e dire che seppur in rarissimi casi il vaccino può dare grossi problemi, piuttosto che rassicurare falsamente la popolazione minando la credibilità delle Istituzioni?

astrazeneca

Mich

Lettera 9

Caro Dago, il giorno dello sciopero dei dipendenti Amazon ho dovuto ordinare cibo per il mio cane perché ero agli sgoccioli. Fatto l'ordine alle 18, la consegna è avvenuta alle 13 del giorno dopo. Mai successo. Se velocizza tanto le consegne, benvenga lo sciopero!

Giacomo

Lettera 10

Caro Dago, “Bisogna evitare di dare delle informazioni non corrette. Lei fa la conduttrice di un programma televisivo, io faccio il medico". L'infettivologo Matteo Bassetti bacchetta in diretta tv Simona Ventura che aveva raccontato come si è curata il Covid. Come se non si fosse visto centinaia di volte in video un medico che sulla pandemia dice bianco e l'altro che risponde nero. Possibile che ancora non si siano resi conto di quanto risultano ridicoli con questi atteggiamenti da scienziati infallibili?

A.B

scontro tra matteo bassetti e simona ventura a carta bianca 3

Lettera 11

Caro Dago, il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg: "Chiediamo l'immediato rilascio di Aleksej Navalny e degli altri attivisti russi arrestati". Se vuoi fare il duro devi avere le caratteristiche e gli strumenti per farlo, e lui non ha né le prime né i secondi. Quando Vladimir Putin risponderà "Niet", il capo della Nato dovrà incassare muto come un pesce facendo la figura del cretino arrogante.

Baldassarre Chilmeni

Jens Stoltenberg

Lettera 12

Caro Dago, secondo uno studio dell’Università di Leeds su 50.000 persone nel Regno Unito, il consumo di 25 grammi al giorno di carni lavorate (circa 2 fette di bacon) aumenta il rischio di demenza senile del 44%. Dubitiamo fortemente che due fette di bacon abbiano gli stessi effetti su chi lavora in miniera o fa il muratore e chi invece "brucia calorie" stando seduto 8 ore davanti a un pc.

andrea scanzi a cartabianca - in diretta da merano

Si capisce che se grazie alla tecnologia l'orientamento della razza umana è vivere sempre più come vegetali, esercitando le cellule cerebrali ma lasciando totalmente a riposo l'apparato scheletrico-muscolare, a lungo andare anche l'insalata avrà la tendenza a diventare un alimento "eccessivo" e "malsano". Per sopravvivere basterà inaffiarsi i piedi con l'acqua, come si fa con le radici delle piante.

G.S.

Andrea Scanzi

Lettera 13

Caro Dago, l’aretino Scanzi, tifoso della Fiorentina, ad inizio carriera veniva appellato Andrea Rui Scanzi, con riferimento al 10 della viola, Rui Costa.

Ai giorni nostri, con riferimento al vaccino fatto, Andrea Puoi Scanzi.

Saluti, Labond

Lettera 14

Caro Dago, da quando è stato eletto Enrico Letta ha iniziato una battaglia a favore delle donne del PD, se fosse coerente dovrebbe dare le dimissioni e proporre come segretaria...Boldrini.

FB

Lettera 15

Caro Dago,

che bella vicenda dell'Ikea, in Francia. Sintomatica. Stiamo permettendo ai grandi colossi di spadroneggiare in tutto, sul piano economico, su quello politico, sui valori e persino sul pensiero (vedi il consolidato metodo di censura delle Big Tech, di Amazon, ecc.).

ikea spiava i dipendenti in francia 1

Lettera 16

Certo che Andrea Scanzi è fenomenale! - per non dire un'altra cosa. Quindi, lo Scanzi si è vaccinato a costo di scavalcare gente con qualche diritto di precedenza non giornalistica, ma, dice Scanzi a Bianca Berlinguer in un'autodifesa da garantista qualunque, lo ha fatto per dare l'esempio: insomma, lo volete capire o no?

laura boldrini si mette i guanti 1

Lui si è sacrificato sull'altare della Sanità patria per rassicurare i pavidi che esitano a vaccinarsi. Ingrati gli italiani che non lo capiscono: lui si preoccupava per loro, soffiando la fialetta a tutti quelli che, ora, possono stare tranquilli per la salute professionale di Scanzi.

Stia anche più tranquillo il sesto senso della giustizia di Scanzi: della sua immunità politico-professionale eravamo in tanti a essere sicuri. Non saranno queste etichette da ambulatorio a cambiare la sostanza del Fatto.

andrea agnelli

Raider

Lettera 17

Caro Dago, pensavamo che la Boldrini fosse solo una politica loffia e invece è anche una brutta persona. Si circonda solo di collaboratrici donne per poi poterle vessare. Se fosse un uomo ad esser trattato con tanta sgarbatezza, arroganza e prepotenza, nessuno salverebbe la signora da un gancio al volto. Dio ci salvi dai finti buonisti.

simone inzaghi

P.T.

Lettera 18

Caro e stimato Rob,

assodato che il problema della Juve è Andrea Agnelli, non vorrei che i capri espiatori Paratici e Pirlo, incolpevoli eppur diversamente capaci, vengano scaricati sulla A.S. Roma.

Un "pacco" sopportabile, solo se, "contropacco" a nostro favore, Elkann rifilasse Nevdev alla S.S. Lazio in cambio di Inzaghi

Giancarlo Lehner

Lettera 19

Caro Dago, vaccini, Biden fa cucù all'Europa dei fessi: "Negli Stati Uniti 600 milioni di dosi entro fine maggio". Tiè!

Bobby Canz

Lettera 20

MARTA NOVELLO

Caro Dago, quella di Marta, la ragazza accoltellata a Mogliano Veneto, è una delle tante notizie tenute sottotraccia e leggibili solo nella cronaca locale. I pochi giornali che la richiamano nella cronaca nazionale (come il Messaggero da te riportato) omettono con cura certosina alcuni dettagli importanti, come il fatto che l'aggressore sia un generico "nordafricano" (è tanto difficile scrivere "marocchino" o "tunisino" o che altro?).

dario franceschini con la mascherina 4

Per quale motivo? Forse perché l'aggressore è, appunto, una cosiddetta "giovane risorsa che ci pagherà la pensione"? Scommettiamo che, con la giusta visita psichiatrica e col bravo sociologo sempre pronto a spiegrci l'alienazione culturale e il bullismo (inesistente!) subìto, questo piccolo delinquente misogino farà meno di 5 anni di carcere nonostante abbia rovinato per sempre la vita di Marta? E non sia mai che qualcuno pensi che c'entrino la violenza di genere e il razzismo.

Ius soli? Un cazzo!

[Il Gatto Giacomino]

Lettera 21

matteo salvini

Caro Dago, Franceschini: "Siamo appena al secondo anno del Dantedì e già assistiamo a una crescita enorme delle iniziative, nonostante il momento difficile che stiamo attraversando". Anche la Algida rende omaggio al Sommo Poeta. Se il ministro non l'ha ancora fatto, ha tempo fino ad aprile per gustarsi la limited edition di Magnum Inferno: che goduria!

EPA

grillo conte casaleggio

Lettera 22

Caro Dago,

con riferimento alla vicenda dei vaccini agli ultra ottantenni Salvini ha giustamente dichiarato che chi sbaglia deve pagare. Ma lo stesso principio non vale per lui ? O ritiene di non aver commesso errori madornali quando, facendo cadere il governo giallo-verde, ha mandato il suo partito all’opposizione favorendo la nascita del governo giallo-rosso ?

Pietro Volpi

Lettera 23

ANDREA SCANZI BY KRANCIC

Caro Dago, leggo che uno studio americano avrebbe scoperto che le persone che soffrono di insonnia hanno maggiori probabilità di contrarre l'infezione. Ma grazie all'arcicavolo! Più dormi, meno vai in giro ad interagire con i possibili positivi al virus... Saluti, Reb.

Lettera 24

Caro Dago,

con la compravendita della piattaforma Rousseau, che ogni buon elettore vorrebbe vedere spenta in eterno, l'elevato dimostra la sua vera natura: quello del manzoniano azzeccagarbugli.

Johnkoenig

Lettera 25

Caro Dago,

andrea scanzi live da merano

Sai cosa penso del caso Scanzi? Se avesse avuto il coraggio di dire: “Ho fatto il vaccino, perché sono un membro attivo della società che avrebbe più interesse a fare il vaccino perché vuole tornare a fare tournée, conoscere nuova gente senza paura e viaggiare”, allora io lo avrei rispettato. D’altronde sembra vero che avremo il passaporto vaccinale e chi viaggerà questa estate? Le signore ultracentenarie e i medici?

Usare mezze scuse e cercare di passare per quello che non si è (badante, non caregiver: smettiamo di usare anglicismi per mistificare) è vergognoso.

Tra l’altro faccio presente al Signor Scanzi che le badanti, quelle vere che non possono permettersi alberghi di lusso a Merano, sono SENZA vaccinazione. I pochi anziani vaccinati spesso sono solo loro ad avere diritto alla dose e le loro badanti no.

JOE BIDEN ANGELA MERKEL

Poi lasciami dire Dago un’ultima cosa: mi fa tristezza che una volta le spigolatrici dipinte da Millet aspettavano la fine giornata per avere un po’ di spighe avanzate per mangiare, oggi siamo tutti spigolatrici in attesa dei vaccini che avanzano alle ATS/ASL...

Saluti dalla badante,

Lisa

Lettera 26

Caro Dago, ci sarà un intruso al Consiglio europeo di questa settimana: Joe Biden. Che ci viene a fare? A chiedere scusa per non aver mandato i vaccini anti-Covid o a seminare zizzania come ha già fatto in varie parti del mondo?

Gaetano Lulli

Lettera 27

Caro Dago, la Nordcorea lancia test missilistici. Biden: "Non è cambiato molto". No, è cambiato solamente l'inquilino della Casa Bianca... Demenza senile?

Lucio Breve

Lettera 28

LAURA BOLDRINI

Dago, ieri non hai avuto le palle di pubblicarmi, vediamo se le ritrovi oggi!

L'ipocrisia della Signorina Laura Boldrini, chissà perché, non mi stupisce per niente. E' tipico dei radical chic predicare bene, ma razzolare male e d'altronde, che il femminismo e l'amore per i migranti della Boldrini fosse solo di facciata, lo pensavo da tempo.

Se la Boldrini fosse stata femminista per davvero, magari alle ultime elezioni avrebbe evitato di farsi mettere come capolista da per tutto: comportandosi in quella maniera a tolto a decine di donne la possibilità di farsi eleggere, ma d'altronde lo si sa che certe gente il culo alla poltrona ce l'ha attaccato col bostik!

laura boldrini

Le lamentele delle collaboratrici della Boldrini dicono tutto e ancor di più dicono le parole della stessa Boldrini nella smentita: smentisce ma non spiega. Sospetto no?

La Boldrini, se non fosse un'ipocrita (Signora Boldrini, purtroppo io penso questo di lei. Non se la prenda, viviamo in un Paese libero e lei è una personalità pubblica ed io ho tutto il diritto di dire ciò che penso di lei!), a questo punto farebbe l'unica cosa giusta da fare: dimettersi ed uscire per sempre dalla politica italiana ed europea! Saluti a lei caro Dago e anche a "miss so tutto io Laura Boldrini"!

Francesco Polidori

stanza hotel palace di merano