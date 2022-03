POSTA! - LA GIORNALISTA RUSSA CHE HA ESPOSTO UN CARTELLO PER DENUNCIARE LA GUERRA IN UCRAINA È STATA ARRESTATA. CROZZA, CHE HA PASSATO LA SERATA AFFERMANDO CHE LA RESPONSABILITÀ DEL CONFLITTO È DELL’EUROPA E DELLA NATO È LIBERO, VIVO E VEGETO. QUESTO È SUFFICIENTE A FARGLI CAPIRE PERCHÉ TUTTI I GIOVANI VOTANTI ESTONI, LETTONI, LITUANI, UCRAINI, POLACCHI, ROMENI HANNO PREFERITO, PER AUTODETERMINAZIONE, RISCHIARE LA VITA E ADERIRE ALL’EUROPA E ALLA NATO ANZICHÉ ESSERE VASSALLI DEL DISPOTISMO RUSSO O NO? PER L’ APPEASEMENT CHIEDERE A NEVILLE CHAMBERLAIN, 1938…

Lettera 1

Marina Ovsyannikova

Marina Ovsyannikova, la giornalista russa che durante il tg ha esposto un cartello per denunciare la guerra in Ucraina è stata arrestata. Crozza, che ha passato la serata affermando che la responsabilità del conflitto non è di Putin ma dell’Europa e della Nato estensi a Est è libero, vivo e vegeto e lo rivedremo.

Questo è sufficiente a fargli capire perché tutti i giovani votanti estoni, lettoni, lituani, ucraini, polacchi, romeni hanno preferito, per autodeterminazione, rischiare la vita e aderire all’Europa e alla Nato anziché essere vassalli del dispotismo russo o no? Per l’ appeasement chiedere a Neville Chamberlain, 1938.

andrea scanzi 5

Un lettore

Lettera 2

La domanda non è se Maurizio Crozza fa satira o comizi, ma perché Aldo Grasso si accorge solo ora che Maurizio Crozza fa comizi.

Cordiali saluti. Dr. Khru.

Lettera 3

Dago,

Non ci posso credere! Per gli studenti viene chiesto di attivare un aiuto psicologico, perche' stressati dalla scuola! Troppe verifiche, gli esami mettono ansia, l'impegno e' stressante.

Diciamo piuttosto che la pancia e' troppo piena, che la voglia di fare e' zero, che e' bello non fare niente, che farsi rincoglionire dai social, cercando scorciatoie per non faticare e' il risultato di una societa' senza valori, di genitori distratti o conniventi, di istituzioni assenti e delegittimate.

E questi dovrebbero essere il nostro futuro, che tristezza!

MP

Lettera 4

Andrea Scanzi su "Il Fatto Quotidiano": "Invidio chi ha solo certezze".

Il top dell'autoreferenzialità: invidiare se stessi.

Bobo

Lettera 5

Caro Dago, Ucraina, il sindaco Klitschko invita il Papa a recarsi a Kiev Sì, come no. Anche se ha quell'aria da bonaccione, Francesco è tutto tranne che stupido. Col cavolo che va a mettere a rischio la sua persona in un luogo dove cascano le bombe!

EPA

vitali klitschko

Lettera 6

Preclaro Dago,

ma in questa orgia di maccartismo antirusso che ha contagiato la totalità dei media italiani che arrivano ad attribuire ai russi pure l’attacco missilistico fatto dagli “buoni e puri” ucraini all’ospedale di Donetsk nel Donbass nessuno si scandalizza dei video dei poveri prigionieri russi costretti a recitare la parte del pentimento e dell’inganno sullo scopo della loro missione… immaginiamo come siano “spontanee” quelli dichiarazioni… della serie “o dici questo o ti aspetta una pallottola nella nuca” in spregio al trattamento umanitario anche a livello morale della Convenzione di Ginevra . Però siccome sono video fatti dai “buoni e puri” tutto va bene… nessuno scandalo... le anime belle e pure italiane sono tranquille e tutto passa…

Asgaqlun

VOLODYMYR ZELENSKY CON LA MOGLIE OLENA

Lettera 7

Caro Dago, Zelensky, "Non possiamo entrare nella Nato, dobbiamo riconoscerlo"

Però la Nato è potuta entrare in Ucraina per addestrare i militari. E questo forse ha creato qualche "problemino"?

Maury

Lettera 8

Dago,

imperava da decenni lo Zar ed i ricchi, quasi tutti nobili, si godevano nel lusso in Europa ed in particolare in Francia le loro fortune. Putin impera da tempo e i novelli ricchi si trastullano in villoni e a bordo di barconi sparsi un tutto il mondo, in particolare in Europa.

MACRON IMITA IL LOOK DI ZELENSKY

Adesso ci spieghino i russofoni post zaristi da Lenin a Baffone fino a Vlad P la differenza tra quei nobili e gli oligarchi di adesso. Per il Popolo non Sovrano tra chi lo sfruttava sotto lo Zar e tra chi lo sfrutta adesso, dove sta la differenza ? Dalla famosa barzelletta: nei primi soviet si spiegava che il capitalismo fosse lo sfruttamento dell' uomo sull' uomo mentre il comunismo esattamente l' opposto.

Certo Napoleone e Hitler invasero passando dall' Ucraina ma le vere invasioni vincenti in Russia il sor Putin lo sa bene, furono nei secoli frutto delle scampagnate dei mongoli e di altri popoli asiatici. L' Europa è oggi una espressione bancaria post geografica e da questo status può solo regredire poco alla volta in tutti i sensi, anche militare oltre che spirituale.

saluti - peprig -

Lettera 9

Caro Dago, l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco: "Il Green pass converrebbe mantenerlo anche all'aperto perché è l'unica arma che abbiamo per convincere la gente a vaccinarsi". E cominciare a sequestrare gli yacht dei no vax?

Gripp

Lettera 10

Caro Dago, Finlandia, sondaggio-record per l'adesione alla Nato. Ovvio. Perché tutti vogliono poter ricevere tante armi dal Patto Atlantico in modo da farsi radere al suolo le città dai russi per poi ricostruirle più belle che pria!

A.B.

Lettera 11

Caro Dago

il Governo studia un nuovo decreto che prevede anche la "rateizzazione delle bollette".

in pratica, ad esempio pagheresti tutto insieme: rata n. 1 di bolletta di maggio + rata n .2 bolletta di aprile + rata n. 3 bolletta di marzo + rata n. 4 bolletta di febbraio....e via dicendo...

IL DIAVOLO VESTE PRAVDA - MEME CARLI

se poi saltano le rate arriva l'Agenzia della Riscossione?

cambia qualcosa ?

ciao

Lorenzo B.

Lettera 12

Caro Dago, Ucraina, cosa penseranno gli indiani d'America quando sentono Joe Biden parlare di sanzioni contro invasori ed aggressori per proteggere gli aggrediti?

John Reese

Lettera 13

joe biden

Caro Dago, il segretario generale dell'Onu, Guterres: «La guerra in Ucraina rappresenta una spada di Damocle per l'economia globale». E Stati Uniti ed Europa - con le scriteriate sanzioni contro la Russia che colpiscono il mondo intero - si stanno adoperando affinché il crine di cavallo che la regge si spezzi al più presto.

Saro Liubich

Lettera 14

Donald e Melania Trump

Ci mancava proprio, caro Dagos, lo storico inglese Tim Stanley, che mette in guardia dal considerare Defensor Fidei Christianae Putin, che non è cristiano quanto e come lo è lui e piace a lui, lo storico medesimo, di fede cattolica adamantina, pare: cristiano come lui e come lo è - chi? Il cattolico Biden?

Che, ripristinando un'usanza cui aveva posto fine Donald Trump, finanzia i gruppi pro-choice che vogliono l'aborto fino al nono mese e oltre, come avviene con l'aborto a nascita parziale (un orrore inenarrabile, se sapete cos'è), introdotto da Clinton (quante, ma quante ne ha combinate, dall'ammissione della Cina nel WTO alla inaugurazione della gender culture éra: e invece, gli è andata di lusso, con la Camera Ovale adibita a location stagistica per uso boccaccesco), abolito da Bush jr e reintrodotto, senza che Biden battesse ciglio, da quel sant'uomo, tutto cool e solo Nobel, supercutaneo di mr. Obama, che abolì perfino la preghiera che i Presidenti americani fino a lui tenevano alla Casa Bianca?

joe biden al consiglio atlantico del 1997 4

O è cattolico Justin Trudeau - ah, ma è così figo! Vero? - che, ricordiamo solo questa, ti mette in galera se solo pensi che vada aiutato chi, dopo essersi o essere stato convinto di essere transgender, vuole ritornare al "sesso alla nascita"? O è più cristiana di Putin la cattolica von der Leyen, che, per dirne una, professa fede imperitura nella gender culture, tanto da volerla inserire nei programmi delle scuole di ogni ordine e grado?

O è più cristiana della Russia l'Ue, che ha cancellato la fede e la tradizione cristiana dal Preambolo alla Costituzione europea e sta annientando la memoria stessa del Cristianesimo dalla vita pubblica? Davvero, caro Dagos: dai cattolici ci guardi Dio, che dagli ortodossi mi guardo io - allo specchio: ma provino a guardarsi in faccia i campioni di laicità e cristianità: e lo facciano pure loro, il confronto, lo facciano...

Raider

Lettera 15

Caro Dago, Biden su Twitter: "Ci assicureremo che l'Ucraina abbia le armi per difendersi dalle forze di invasione russe. Invieremo denaro, cibo ed aiuti per salvare vite ucraine. Accoglieremo a braccia aperte i rifugiati ucraini". Se il piano funzionerà come quello per sconfiggere il Covid... Povera gente.

Sonny Carboni

Lettera 16

Caro Dago, Eurogruppo: "Per gli Stati membri con un debito pubblico elevato, concordiamo sull'opportunità di avviare un graduale aggiustamento fiscale per ridurlo, se le condizioni lo consentono". Insomma, è destinata a durare poco la balla di Draghi che con la riforma del Catasto non vi saranno nuove tasse sulla casa.

Tommy Prim

Lettera 17

Caro Dago, Financial Times: "Per gli Usa la Cina è aperta a fornire appoggio militare alla Russia". Beh, ognuno appoggia chi vuole, no? In un mondo tutto omologato, il dem Joe Biden e i suoi sostenitori liberal dovrebbero andare in brodo di giuggiole vedendo tanta varietà di idee. È un universo arcobaleno!

Camillo Geronimus

Lettera 18

Caro Dago,

aspettavo che qualcuno lo dicesse, ma visto che nessuno si fa avanti, eccomi a togliere questo gigantesco e monolitico velo di ipocrisia.

Da quando la Russia ha invaso l'Ucraina, si sentono quotidianamente opinioni (si va da Alessandro "cuore di panna" DIbattista all'ANPI, il panorama è vasto) di cui l'ex ambasciatore Carnelos è solo l'ultimo portavoce "gli americani dal 2001 hanno provocato milioni di morti..[..] Magari parliamone". Già, parliamone.

ALESSANDRO DI BATTISTA A DIMARTEDI

Tira un terremoto? parliamo delle alluvioni. L'inter vince la champions? Parliamo di quelle vinte dal Milan. La Russia invade l'Ucraina, bombarda, uccide civili in fuga con le valigie nel corridoio umanitario concordato, uccide donne con il pancione e il bimbo in grembo.. ma parliamo di tutti i mali causati nei secoli dei secoli dagli Stati Uniti!

Immagino, per coerenza, che queste persone (Carnelos compreso) fossero le stesse che quando gli Stati Uniti bombardavano in Medio Oriente dicevano "parliamo delle stragi Russe in Cecenia!", o "parliamo del genocidio dei Cinesi a danno degli Uiguri!".

alessandro di battista 11

Torniamo quindi al punto iniziale caro Dago, togliamo il velo di ipocrisia: la verità è costoro sono semplicemente animati da un tifo anti-americano, non sono certo degli illuminati. E il fatto che delle persone innocenti vengano ammazzate non li tocca. E questo fa discretamente orrore.

XI JINPING VLADIMIR PUTIN - VIGNETTA DI GIANNELLI Maria Ovsiannikova

Il Romagnolo