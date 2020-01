POSTA! - GUARDIAMO IL LATO POSITIVO: SE IL VIRUS RILEVATO IN CINA SI ESPANDESSE OVUNQUE, DECIMANDO LA POPOLAZIONE MONDIALE, POTREBBE RAPPRESENTARE IL PRIMO VERO TENTATIVO DI SOLUZIONE AI CAMBIAMENTI CLIMATICI DI ORIGINE ANTROPICA…

Lettera 1

Caro Dago, virus Cina, i morti salgono a 9 con oltre 400 casi accertati. Ci sono i primi contagi in Australia, Stati Uniti e Hong Kong. Se si espandesse ovunque, decimando la popolazione mondiale, potrebbe rappresentare il primo vero tentativo di soluzione ai cambiamenti climatici di origine antropica.

J.N.

Lettera 2

Caro Dago, lunedì, in un liceo triestino si è guastato il riscaldamento. Nelle aule c'erano 14 o 15 gradi. Cosa hanno fatto gli studenti? Hanno esposto alle finestre cartelli e striscioni con scritto "Lieti di contribuire alla diminuzione del Global Warming"? No, sono usciti nei corridoi e sulle scale per protestare affermando che senza i termosifoni accesi loro non avrebbero fatto lezione. E questi sarebbero i seguaci di Greta Thunberg che poi scendono in piazza nei ”Fridays for futures”. Fessi patentati.

E.S.

Lettera 3

Caro Dago, a Davos Donald Trump dice no ai profeti di sventura e ai catastrofisti del clima. Pienamente d'accordo. Bisogna guardare al futuro con ottimismo, non seminando terrore e paura, altrimenti è meglio chiudere baracca subito perché col pessimismo non si arriva lontano.

Vic Laffer

Lettera 4

Caro Dago, i repubblicani bloccano la richiesta dei democratici di introdurre nuove prove nel processo di impeachment contro Donald Trump. Ma come, le prove che alla Camera - secondo i dem - erano "schiaccianti" per condannarlo, al Senato sono improvvisamente diventate insufficienti?

Mauro Soffianopulo

Lettera 5

Caro Dago, il leader del M5s Luigi Di Maio ha annunciato le dimissioni da capo politico del Movimento. Beppe Grillo e la Casaleggio Associati come minimo dovrebbero chiedergli i danni.

Mario Canale

Lettera 6

Caro Dago, a tale Fabio Volo che insulta pesantemente Salvini dico: perché non dimostri tu di avere le palle e andare di fronte ai cittadini residenti nel quartiere Pilastro di Bologna a dirgli che il problema dello spaccio è pura propaganda politica?

Paul

Lettera 7

Dagovski, la canzone scorretta “immigrato” furoreggia mentre il politicamente corretto “Tolo Tolo” langue.

Serve aggiungere altro?

Aigor

Lettera 8

Caro Dago, Fabio Volo a Salvini: «Vai a suonare ai camorristi se hai le palle str***o, non da un povero tunisino che lo metti in difficoltà str***o, sei solo uno str***o senza palle. Fallo con i forti lo splendido, non con i deboli». Ma lui che è tanto splendido e coraggioso col leader della Lega, perché non va a dire "str***o" anche a un camorrista?

Bug

Lettera 9

Caro Dago, il Corriere spiega: "Acqua minerale con vetro a rendere: ecco come risparmiare 950.000 euro di petrolio al giorno". Qualcuno spieghi a Via Solferino che 45 anni fa utilizzavamo già le bottiglie di vetro in tal senso. Poi agli splendidi "progressisti" è venuto in mente di sostituire le vecchie bottiglie e confezionare tutto in questa nuova meravigliosa materia leggera ed infrangibile. E l'Emilia Romagna è diventata leader nel settore. Ora vorrebbero farci tornare indietro per fare nuovi affari?

Lino

Lettera 10

Caro Dago, oggi Di Maio lascerà la guida dei 5 Stelle. Ma il dramma è che continuerà a guidare senza patente il Ministero degli Esteri.

Gripp

Lettera 11

Dago caro,

per quale arcana ragione gli addetti alle rassegne stampa del mattino possono impunemente definire Il Giornale, Libero, La Verità "giornali di centrodestra" mentre mai si sognerebbero di classificare Repubblica, Corsera e Stampa per quello che sono, cioè quotidiani di centrosinistra? Timore di compromettere la carriera? Gianluca

Lettera 12

Caro Dago, il premier Conte: "Comunque vadano le Regionali domenica, lunedì non tornerò a fare il professore universitario". Anche perché dopo il flop a Palazzo Chigi, forse solo in un ateneo del terzo mondo sarebbe ben accetto.

Maxmin

Lettera 13

Gentil Dago, La 7 dovrebbe pagare i diritti SIAE a Salvini, che gli fornisce 8 ore di programmazione al giorno! Nella serata di martedì, giustamente, Salvini ha detto “niet !” al plotone di esecuzione, reclutato da Floris. E si è presentato, su Rai 3, dalla marchesa Berlinguer, de’sinistra ma meno faziosa dei livorosi Floris e Gruber, che Pansa definirebbe “giornalisti dimezzati”. Quanto al giallista di Bitonto, Carofiglio, PD, ha detto che il leader della Lega non è Silvio Pellico. Ma lui non è il nuovo Andrea Camilleri e neppure Giorgio Scerbanenco.

Ossequi.

Pietro Mancini

Lettera 14

Dago darling, chissà se Greta (la Giovanna d'Arco del "climate change") scenderà da Davos alla non lontana (meno di 10 ore di treni, tra cui il famoso trenino rosso del Bernina) Emilia-Romagna per Lega-rsi con le sardine? Faq: per quanti anni ancora Greta sarà sedicenne? Magari 17 anni li ha già (ovviamente é "proibito" chiedersi se é pubere), ma non lo dice perché é superstiziosa e teme l'ira del dio nordico Odino. Magari un tifone nel grande lago Malaren di Stoccolma che potrebbe distruggere la chicchissima Gamla Stan. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 15

Caro Dago, un'inchiesta del Guardian rivela che il telefono di Jeff Bezos, fondatore di Amazon e proprietario del Washington Post, è stato "hackerato dal principe ereditario saudita", Mohammed Bin Salman, cinque mesi prima dell'omicidio, avvenuto nel 2018, del giornalista oppositore Jamal Khashoggi, collaboratore del quotidiano Usa. Insomma, dopo il caso di Michael Bloomberg, che candidandosi alle primarie dei Democratici per Usa 2020 sta rimediando una figuraccia - arranca nei sondaggi al 7% di consenso -, si ha la conferma che gli uomini più ricchi del pianeta sono dei polli. Debbono la loro ricchezza a colpi di fortuna e non a "capacità". Più soldi hanno e più sono stupidi. Per fregarli basta un nulla.

Ranio

Lettera 16

Caro Dago, la sinistra è quella cosa che si batte tutti i giorni per la legalizzazione delle canne, mentre pone quotidianamente paletti sulle sigarette.

Che forti!

Johnkoenig

Lettera 17

Il razzismo latente. Sul Corriere di oggi, cronaca da Sondrio, si legge "Ragazzini distruggono auto in sosta: il video del raid vandalico sui social". Tu dici, ragazzini, quindi di 12/13 anni. Macchè. L'articolo poi spiega che si tratta di giovani di 18 anni ed oltre, gente maggiorenne, che vota. Altro che ragazzini.

Ma siccome si tratta di italiani doc, bianchi, valtellinesi, probabilmente leghisti, la giornalista (?) Barbara Gerosa pensa bene di derubricare il reato di danneggiamento aggravato a roba da "ragazzini", per natura non imputabili. Vi immaginate se fossero stati stranieri o, peggio, clandestini, il titolo della brava giornalista? "Banda di tunisini (o nigeriani, o ivoriani, o clandestini) distrugge auto in sosta: la popolazione, indignata per l'ennesima aggressione, insorge". Ecco come fare giornalismo razzista. Brava Barbara, continua così che un posto al sole non te lo leva nessuno.

Gaetano il Siciliano