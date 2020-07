POSTA! - ISTAT, IN 3 MESI PERSI 500 MILA POSTI DI LAVORO. PER IL MINISTRO GUALTIERI, INVECE, CON I SUOI "PROVVEDIMENTI" IL GOVERNO NE AVREBBE SALVATI UN MILIONE E MEZZO. IL TITOLARE DELL'ECONOMIA HA UNA VISIONE RIBALTATA DELLA REALTÀ: QUALCUNO LO RIPORTI NELLA STAZIONE ERETTA – SIAMO SICURI CHE NEL PAESE DI DI MAIO SIA RIMASTO ANCORA QUALCHE COMPAESANO SENZA UNA NOMINA?

STEFANO BEZZECCHERI - GIUSEPPE MONTELLA - MARCO ORLANDO - GIACOMO FALANGA

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

E alcuni; nei secoli...fetenti.

Appuntato con più di 20 conti bancari, porshe, piscina, moto di grossa cilindrata. Davvero stupefacente!!!!!

Ciao Dago, salutoni da Gianky

Lettera 2

Caro Dago, migranti, Di Maio: "Fughe inconcepibili". Per il ministro degli Esteri le cose che non vanno sono sempre "inconcepibili" o "inaccettabili". Mai che proponesse delle soluzioni efficaci. Sa solo parlare a vanvera e annunciare inesistenti risoluzioni di problemi, come l'abolizione della povertà.

LUIGI DI MAIO ROBERTO GUALTIERI

Lauro Cornacchia

Lettera 3

Caro Dago, Istat, in 3 mesi persi 500 mila posti di lavoro. Per il ministro Gualtieri, invece, con i suoi "provvedimenti" il Governo ne avrebbe salvati un milione e mezzo. Il titolare dell'Economia ha una visione ribaltata della realtà: qualcuno lo riporti nella stazione eretta.

Lucio Breve

ROBERTO GUALTIERI AKA MAO TSE TUNG

Lettera 4

Caro Dago, dopo aver letto l'articolo sullo scambismo ripreso da Vice il 27 luglio, ho deciso di fondare un'organizzazione di rappresentanza degli scambisti per tutelare l'onorabilità della nostra comunità da chi racconta tante minchiate (come richieste di denaro o numeri di telefono negli annunci), che molto hanno a che vedere con la prostituzione e nulla con il libertinaggio. Cordialmente Euagrio

Lettera 5

club prive scambisti

Come antico autore per i tipi della Mondadori non posso credere alla notizia, secondo la quale la casa editrice di Segrate abbia offerto a Rocco Casalino un anticipo di 100 mila euro, perché metta nero su bianco i suoi percorsi esistenziali.

Non ci credo anche perché, allora, dovrei pensare che, dopo l'uscita del grande Gianarturo Ferrari, la Mondadori si sia aperta totalmente al cretinismo reale.

Giancarlo Lehner

migranti in fuga a porto empedocle

Lettera 6

Caro Dago, migranti in fuga, dopo Caltanissetta ieri in 100 sono fuggiti dalla struttura di Porto Empedocle che ne ospitava oltre 500. Lasciare clandestini - non si sa se contagiati o meno dal Covid-19 - liberi di girare per tutta l'Italia è la nuova strategia del Governo per attirare turisti?

Salvi Gori

Lettera 7

Tutti contenti per il recovery fund, tutti parlano di successo ma è vero? in realtà potrebbe essere un cappio dato che:

1 L'economia europea è scesa del 15% e questo fondo in tutto non vale che il 5% (in più in ritardo). Anche matematicamente in base a che artifici ed immaginazioni si da una prospettiva di crescita europea?

rutte merkel ursula conte by osho

2 per dare questo fondo insufficiente l'Unione si è già divisa fino a punti di quasi rottura: Frugali, Poveri, Visegrad. Se servissero altri soldi per una seconda ondata che si fa? Salta tutto? Più verosimilmente dato il fondo non basta nè per la crescita nè per il mantenimento si tassa e si impongono (come già prevedono i "frugali") regole ancora più strette per i "poveri" stringendo il meccanismo delle riforme approvate dagli altri proposto adesso

3 Inoltre la domanda di fondo è: dare soldi a pioggia così serve? I fondi europei già attualmente distribuiti che aiuto hanno effettivamente dato ad esempio all'Italia?

conte rutte merkel ursula

I fatti sono che in Europa qualche paese cresce ma altri non crescono mai. Come possiamo pensare che siano 28 miliardi di differenza (la differenza tra quanto l'Italia mette e quanto riprende) che cambiano il gioco? Decrescita in Italia c'è e decrescita resterà. Sono solo soldi che fanno sì invece che il cappio venga stretto ancora di più. Parliamoci chiaro. L'Italia com'è ora non potrà mai restituire il prestito ricevuto.

Il meccanismo è simile a quello degli usurari: tanti sorrisi e prestare a gente (l'Italia in questo caso) che si sa già che non può restituire così che chi riceve il prestito entri in un vortice dal quale non potrà mai uscire...

Lettera 8

Caro Dago

la dieta di boris johnson

È vero che ci sono problemi più importanti, ma, dopo la Brexit, ha ancora senso che la Rai mantenga un corrispondente d londra? Il povero marco Varvello negli ultimi 3 giorni ci ha deliziato con lunghi Servizi su:

I principini decerebrati

La regina che non regna ma almeno vive

Alex (detto Boris) Johnson che vuole dimagrire

Lettera 9

Frequentando anche io il mondo dello scambismo da alcuni anni, fortunatamente con discreto successo, sono un po' balzato sulla sedia nel leggere l'articolo di Vice che avete rilanciato sul vostro sito, in cui c'è scritto che la prima volta come una sorta di rituale ci sarebbe sempre un "regalo" simbolico, ad esempio di 50€, tra il singolo e la coppia... nulla di tutto questo!!!

scambisti

Ho avuto la fortuna di conoscere un centinaio di coppie negli ultimi 4 anni e mai mi è stato chiesto nulla, nè al primo nè ad incontri successivi! Se ci sono coppie che al primo incontro chiedono un 'regalo', ancorchè simbolico, si tratta di mercenari che sono considerati borderline in questo ambiente e per i quali è prevista l'espulsione dalle principali piattaforme di incontri.

Vero è che al singolo, quando frequenta i club e le feste private, è richiesto il pagamento di un biglietto di ingresso superiore a quello della coppia, tra il doppio ed il triplo, ma al di fuori dei club non ci sono affatto scambi di denaro richiesti come prassi!!!

scambisti 7

Mi è capitato di offrire una cena, e di essere ricambiato, di offrire ospitalità, e di essere ricambiato, di portare una buona bottiglia quando loro mi ospitavano nella loro casa, ma sempre nelle normali dinamiche alla pari dei rapporti sociali.

Aries

Lettera 10

Caro Dago, se davvero esistesse un disegno, direi che è stato raggiunto, sul Covid abbiamo le tifoserie scatenate...Da una parte e dell'altra ognuno si sente autorizzato a bastonare l'avversario perchè si considera unico custode della Verità.

Luiso

SALVINI CON LA MASCHERINA

Lettera 11

Pagare tutti questi soldi per sesso è assurdo. Così siamo tutti bravi. La bravura sta nel farlo senza pagare un euro. Non si buttano così i soldi, anche se ne hai tanti. Piegarsi così a questa donna (neanche sposata) è esagerato .

Lettera 12

Caro Bocelli, tu non sei stato in Senato a fare un intervento sulla pandemia. Sei stato in Senato a fare da prezzemolino a quei furboni di Sgarbi e Salvini, che t'hanno messo nel sacco. Sarai un bravo cantante, ma sei proprio fesso. A proposito, io l'America non l'ho mai vista. Siamo sicuri che esista? Boh!

Gaetano il Siciliano

scambisti 5

Lettera 13

Caro Dago, si può essere non antisalviniani senza per questo essere schedati ( orrore! ) salviniani. Ormai in Italia, tutto ruota attorno all'ombelico di Salvini che, pur non essendo al Governo, viene usato spesso come alibi, con le fazioni contrapposte tra il pro ed il contra.

Nell'Italia, ove, a differenza di altre democrazie, non si ha fiducia nel voto del popolo sovrano, imperversa solo la sondaggite con i media che si divertono a sfornare ogni giorno come cornetti sondaggi spesso mirati pro domo sua da chi glieli commissiona. Facciamoli allora parlare questi sondaggi anche se spesso sono solo panna montata che durano l'espace d'un matin.

giuseppe conte meme 1

Ebbene, tutti a sbandierare la frana della Lega, anche se rimane sempre il primo partito al 26%. E' strano però che, mentre gli elettori premiarono un partito di Governo, la Lega, raddoppiandone ( caso unico nella storia ) i voti dal 17% delle Politiche 2018 al 34% delle Europee 2019, i grillini, anch'essi al Governo, vennero all'inverso puniti e dimezzati ( dal 34 al 17%).

Come mai? E come mai il PD, pur stando attualmente al Governo, in base ai sondaggi, non si schioda dallo zoccolo del 20%? Non è che gli elettori, nel giudicare l'azione di un Governo, sono molto più avveduti di quanto ci vorrebbe raccontare il mainstream della cortigianeria mediatica? Antonio Pochesci

Lettera 14

PASQUALE TRIDICO E IL CASINO SUL SITO DELL'INPS

caro dago, ho fatto domanda bonus 600 euro come stagionale diverso dai settori turistici il 29 maggio, visto che la prima fatta il 1 aprile è stata respinta .Oggi 28 luglio dopo 2 mesi è ancora in lavorazione. Visto che giornali e tv si guardano bene dal parlarne per non fare un torto al governo, potresti fare un articolo ? Siamo migliaia che aspettiamo da 5 mesi

Lettera 15

Caro Dago, per quale motivo un tunisino/algerino/marocchino decide di pagare 3-4.000 euro a uno scafista per un viaggio a rischio su un barchino e non 3-400 euro per prendere un aereo per Roma con un visto turistico e poi darsi alla clandestinità?

cara di caltanissetta

Semplice: perché il 95% di questi individui sono delinquenti che non avrebbero mai un passaporto e un visto.

[Il Gatto Giacomino]

Lettera 16

Caro Dago, Rocco Casalino al compagno che ha perso 18 mila euro col trading online: “Adesso vai a lavorare per 10 anni per pagare il debito con la banca e in più dovrai comprarti da mangiare, pagarti l’affitto, aiutare tua madre.

Quindi devi trovarti un lavoro, minimo, da 2 mila euro al mese”. E sennò potrebbe fare come Luigi di Maio. Candidarsi coi 5 Stelle e poi chiedere un rimborso spese di oltre 400 mila euro, come fatto da Giggino nella scorsa legislatura.

Corda

cara di caltanissetta

Lettera 17

Egr. sig. Dago. Dato che mafia, camorra e ndrangheta sono state debellate, che la criminalità comune non esiste più e che lo spaccio è stato azzerato, giustamente occorreva trovare qualcosa da fare alle nostre forze dell'ordine. Ideona....importare migranti, farli scappare dai centri di raccolta e lanciargli dietro cc e ps.

Antonio

Lettera 18

ilaria capua

Caro Dago,

la Ilaria Capua che oggi addita gli incontri non protetti, cioè senza la mascherina e il rispetto della distanza, come la causa del diffondersi del Covid-19 è la stessa Ilaria Capua che lo scorso 7 aprile dichiarò alla trasmissione DiMartedì "Io personalmente la mascherina non la porto"?

Mario - Bologna

Lettera 19

Siamo sicuri che nel paese di Di Maio sia rimasto ancora qualche compaesano senza una nomina?

Francesca

MEME SU INPSDOWN

Lettera 20

Caro Dago, Fedez dice che ai negazionisti del coronavirus è pronto a presentare un suo amico "che causa Covid ha dovuto subire un trapianto di polmoni a 18 anni". Beh, è come per i morti, no. Bisogna vedere se il suo amico aveva una patologia pregressa non evidente finché non si è ammalato di Covid o se i suoi problemi sono stati causati esclusivamente dal virus.

Non sappiamo se i medici hanno svolto un'indagine in tal senso. In molte persone la pandemia ha causato solo una accelerazione della dipartita, tanto che in un numero cospicuo di Paesi questi soggetti non vengono nemmeno conteggiati come vittime del Covid.

Alan Gigante

GIUSEPPE CONTE IN UN MOMENTO DI PAUSA DURANTE LE TRATTATIVE SUL RECOVERY FUND

Lettera 21

Caro Dago, sicuri che per l'Italia ci saranno 209 miliardi di Recovery Fund? All'ultimo Consiglio Europeo i politici non hanno fatto altro che "darsi di gomito". Non vorremmo che si fossero messi d'accordo tra loro per prendere per i fondelli il nostro Giuseppi, unico leader ad essersi presentato sul red carpet in coppia col portavoce Rocco Casalino.

Tuco

Lettera 22

DagoSatan, DagoSatan aleppe!

Dopo i giorni della pandemia che qui e la’ pare vivere e prosperare ci vorrebbe un po’ di pausa mentale, un po’ di buonumore per tirare avanti! C’è chi questa pausa mentale la cerca, come DagoSatan tra le fresche frasche del porno - coadiuvato in tale attività da un plotone di collaboratori fedeli e proattivi, capitanato dalla superdiavolessa barbaracosta che, non dimentichiamolo mai, nel girone suo riveste il grado di colonnella - e chi come il sottoscritto poverocristo si accontenta di poco. Gli basta leggere (parlo, scusate, un attimo di me, definito da qualche buon lettore del sito come estremista, sessuofobo, omofobo solo perché cattolico, anzi catto-lettore, sai che creatività...) qualche articolo della stampa italiota a caso e si può divertire.Eccome!

CONTE E MERKEL

Oggi tra un tramiezzino e un tramezzino mi è caduto l’occhio sul Misfatto quotidiano, il cui direttore svetta per la fronte ampia, similparcheggio auto in città a ferragosto, ma che spesso e volentieri al di sotto è carente di materia prima: ad esempio non si ricorda che ha fatto scuole cattoliche (ah sti preti avrebbero dovuto espellerlo altroché!) ma soprattutto che ha fatto il giro delle parrocchie tutte (anche del B e non solo) prima di approdare al verginale Misfatto di ogni di’.

Ebbene sul Misfatto c’è un articolo che vale la pena di leggere per chi vuol divertirsi un po’. Parla del sondaggio Gallup 2019, quello che da i voti ai vari leader mondiali, e titola - prendendo per il culo il solito Trump che ha preso il “voto” pari al 37% di gradimento, mentre frau hitler Merkel ottiene il 44% - pressapoco così:” Merkel si è una leader seria, Trump un pagliaccione, un leader che fa show”.

SANCHEZ CONTE RUTTE ALLA DISCUSSIONE SUL RECOVERY FUND

Poi arrivano anche Putin e l’amico cinese di Grillo come punteggi, ma il dotto articolista allevato a pane e pomodoro dal suo direttore si sbilancia solo nell’elencare solo i meriti della Merkel che, a questo punto, appare per chi legge come una specie di divinità laica, di derivazione diretta da Odino, il quale solo per non farla perfetta come lui l’ha voluta culona.

Insomma il servizio si spertica in lodi francamente assurde - ma Giuseppi, l’amico del travagliato non è anche lui un vero leader maximo con tanto di amichetto portavoce ?- tali da far pensare che chi l’ha scritto abbia perso il senno! Perché chiede il primo dei miei 4 sublettori?

GIUSEPPE CONTE FA LA FOTO ALLA MERKEL

Semplice: la Merkel ha potuto fare quel cazzo che ha voluto a danno nostro facendo pagare all’Italia piddina e prona tutto quello che la Germania ha ottenuto alla faccia nostra e dei pigs. In sostanza siamo stati mazziati e resi cornuti grazie ai vari Monti Renzi Gentiloni ma la culona è brava e va applaudita! Ma soprattutto Salvini è il mostro. Misfatto fai ridere!!

Luciano