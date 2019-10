POSTA! - JOHN ELKANN E IL GRUPPO EXOR-FCA VANNO IN SOCCORSO DELLA JUVENTUS CON 241 MILIONI DI EURO. CRISTIANO RONALDO PEGGIO DI UN'IDROVORA. INVECE DI PORTARE LA CHAMPIONS LEAGUE, STA PROSCIUGANDO LE CASSE DELLA SOCIETÀ. GENIALE CHI HA PENSATO D'INFILTRARLO…

Lettera 1

Caro Dago, prima di andarsene, il governatore della Bce Mario Draghi riarma il "bazooka" col Quantitative easing (20 miliardi al mese). Visti i precedenti risultati ottenuti con cifre ben superiori a questa, più che un bazooka ormai sembra un pisello moscio.

Lettera 2

Caro Dago, secondo Amnesty International, nei mesi che hanno preceduto la sua incursione militare nel nordest della Siria la Turchia avrebbe rimpatriato forzatamente rifugiati siriani. Hanno fatto benissimo. Se ogni Paese lasciasse passare orde di profughi, poi inevitabilmente arriverebbero tutti in Italia, che sembra essere l'unico "porto sicuro" al mondo. Ci spieghino come hanno fatto e imitiamoli subito.

giuseppe conte in prima fila all assemblea di confesercenti

Lettera 3

Dago darling, peccato che per le elezioni regionali umbre non si voti anche nella foresta umbra del Gargano. Lì certamente tutti i votanti avrebbero plebiscitato il candidato del nuovo "Puer Apuliae", Giusppi Conte, che sta ora guidando con mani di fata il Paese per il bene del Paese. Ossequi

Lettera 4

Caro Dago, John Elkann e il gruppo Exor-Fca vanno in soccorso della Juventus con 241 milioni di euro. Cristiano Ronaldo peggio di un'idrovora. Invece di portare la Champions League, sta prosciugando le casse della società. Geniale chi ha pensato d'infiltrarlo.

Lettera 5

Caro Dago, stando a Fox News, durante le loro visite a Roma l'Attorney general William Barr e John Durham, grazie alla collaborazione dell'intelligence italiana, avrebbero raccolto importanti prove sulle origini del Russiagate. Esattamente l'opposto di quanto riferito dal premier Conte durante l'audizione al Copasir. Povero Giuseppi, costretto a girare con una spada al posto del naso!

WILLIAM BARR JOHN DURHAM

Lettera 6

Caro Dago, Piercamillo Davigo: "La gente si infuria per un borseggiatore, ma non per chi non paga le tasse". Forse perché, come è successo l'altro ieri sera a Roma, l'evasore non ti spara alla testa mandandoti all'altro mondo?

Lettera 7

Dago caro, eccoci alla resa di Conte, trascinato per il ciuffo da Di Maio in Umbria per la mesta cerimonia di chiusura della campagna elettorale. Proprio lui che ha paragonato l'Umbria alla provincia di Lecce per numero di abitanti, volendone sminuire l'importanza. Ma questi ci sono o ci fanno?

Lettera 8

DAVIGO

Caro Dago, è stata archiviata l'inchiesta milanese sull'ex consigliere di Stato Francesco Bellomo, accusato di stalking e violenza privata su 4 studentesse della scuola di preparazione alla magistratura "Diritto e scienza". Cane non mangia cane. Da qui si vede che alla Procura di Milano qualcosa non funziona. Il processo Ruby vogliono tirarlo avanti per decenni, mentre questo nemmeno lo iniziano. È scandaloso che gli appartenenti ad una stessa categoria abbiano il privilegio di giudicarsi tra loro. Un vergognoso "conflitto di interessi".

Lettera 9

Caro Dago, i Democratici non sono riusciti a trovare uno sfidante decente per le Presidenziali 2020 e ora sperano nella ri-ricandidatura di Hillary Clinton. Gallina Vecchia nel 2008 elimata alle primarie da Barack Obama. Brodo di Gallina Vecchia nel 2016 battuta da Donald Trump. E ora si vuol raschiare il fondo della pentola per ricavare un po' di dado e ripresentare agli elettori lo stesso brodo? Ma è roba da ricovero!

hillary clinton 2

Lettera 10

Caro Dago, clima, Donald Trump: «Usciremo definitivamente dall'accordo di Parigi». Ma dai, anche gli altri sono "usciti" un minuto dopo averlo firmato. Solo che vogliono tenerlo nascosto ai propri elettori. La firma serviva soltanto per poter apparire sorridenti nella foto accanto allo strapompato dai media Barack Obama.

Lettera 11

luca sacchi con la fidanzata

Caro Dago, secondo il rapporto della Fondazione Migrantes, a gennaio 2019 gli italiani residenti all'estero erano quasi 5,3 milioni. Quindi all'incirca la cifra di stranieri presenti in Italia, che sono quasi il 10% su una popolazione di 60 milioni. Conclusioni. Se ci fossimo tenuti i nostri e avessimo respinto i migranti, avremmo risparmiato il denaro per un'integrazione che di fatto non c'è. E, ciliegina sulla torta, ci saremmo risparmiati anche un terzo dei reati commessi nel nostro Paese che - come detto dal Capo della Polizia - sono compiuti dai nuovi arrivati. Più soldi più sicurezza: sembra poco?

LUCA SACCHI

Lettera 12

Caro Dago, sembra siano stati catturati gli assassini di Luca Sacchi, ucciso con un colpo di pistola alla testa durante una rapina a Roma. Vien da dire, ma quanto sono stronzi questi criminali. Non lo sanno che ci sono telecamere dappertutto, che siamo ripresi in (quasi) ogni luogo cittadino H24 e che se combini qualcosa dopo poco ti identificano? Oltre ad essere insetti schifosi, sono pure più stupidi di quel che pesano.

Lettera 13

Caro Dago evento congiunto in Umbria della maggioranza di governo. Italia viva non c'è. Riprendendo un tema caro a un vecchio video di Beppe Grillo, si può dire che erano presenti solo i "morti viventi" di 5 Stelle e Pd?

Lettera 14

Caro Dago, mi ha molto colpito la notizia ,pubblicata recentemente sul tuo sito, riguardante un giovane calabrese che, disoccupato da 4 anni, si era iscritto ad un corso di preparazione alla professione infermieristica per poter poi partecipare a concorsi di assunzione . Purtroppo ha scoperto troppo tardi de essere stato truffato dagli organizzatori nel senso che non avrebbe ricevuto nessun attestato valido legalmente e non reggendo la delusione , ha finito col suicidarsi.

SUICIDIO

Al si là della condanna morale di questi truffatori , sento la necessità di collegare questo triste episodio al problema dell’immigrazione . Mi chiedo come possono pensare i fanatici dell’accoglienza conciliare la realtà drammatica oggi in Italia di tante persone , giovani ma anche di una certa età, costretti a migrare se possibile o ad accettare soluzioni lavorative malpagate e senza garanzie o peggio ancora senza nessuna prospettive e alla disperazione con l’ingresso nel paese di persone , che pretendono di essere accolte senza se e senza ma.

Se quello descritto sopra è quello che il paese è in grado di dare ai suoi cittadini , quale futuro avranno queste persone? In fondo è solo una questione di saggezza e buon senso , l’odio e il razzismo sono solo comode cortine fumogene per coprire la mancanza di onestà intellettuale.

Lettera 15

donald trump recep tayyip erdogan

Insomma Dago, ma che ti prende? Un fondo alla tua adorata MGM (L'America fatta a Maglie) sulla geniale gestione dell'affare Siria/Turchia/Russia/Curdi da parte del suo adorato Trump glielo vuoi far fare o no? O alla tua adorata si è seccata la penna? O non ha ancora trovato la chiave per dire che è stato un successone di Trump? E gli agricoltori del Wisconsin che ne pensano? Meglio due cents in più sulla soia e abbandonare il Medio Oriente in favore di Russia?

A me viene un dubbio, atroce: Trump è un uomo d'affari, e il più grande affare della sua vita è stato diventare Presidente USA. E vuoi che non abbia messo a reddito questa gran botta di culo? Due anni fa, in visita a Mosca, si appartò per tre ore tre da solo con Putin, senza delegazione, senza interpreti, soli faccia a faccia. Avranno parlato di donne? Non credo; di salute, chissà; o di affari? Tipo: quanto mi dai se io...... A pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca, insegnava il sommo Giulio

MARIO CERCIELLO REGA E ANDREA VARRIALE

Lettera 16

Caro Dago, come nel caso dell'uccisione del carabiniere Mario Cerciello Rega, anche per quella di Luca Sacchi sono state diffuse notizie a casaccio. Ma è mai possibile che in un Paese che dovrebbe avere un discreto grado di civiltà, non ci sia qualcuno che coordina la diffusione di comunicazioni riguardanti fatti particolarmente efferati che colpiscono in maniera assai profonda la sensibilità dei cittadini?

