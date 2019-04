POSTA - JUNCKER A CONTE: “L’ITALIA DEVE FARE PIU’ SFORZI PER LA CRESCITA”. SANNO SOLO CRITICARE. PROPRIO IERI L’ISTATA HA COMUNICATO CHE E’ CRESCIUTA LA DISOCCUPAZIONE! - PER IL PREMIER CONTE “IL RALLENTAMENTO ECONOMICO ERA PREVISTO”. E ALLORA QUANDO DICEVA CHE IL 2019 SARA’ “UN ANNO BELLISSIMO” SI RIFERIVA ALLA RACCOLTA DELLE CASTAGNE?

GIUSEPPE CONTE E MATTEO SALVINI A FIRENZE (DAL PROFILO INSTAGRAM DI MATTEO SALVINI)

Lettera 1

Caro Dago, è un equivoco: Salvini il "Qui comando io!" lo aveva scritto su una felpa da far indossare a Conte come pesce d'aprile.

BarbaPeru

Lettera 2

Caro Dago, Di Maio avrà sperato fino all'ultimo che Gurria gli avesse fatto un pesce d'aprile. E invece no. Le tragiche previsioni economiche tracciate dall'Ocse, col Pil al -0,2% nel 2019, sono proprio la fotografia dell'Italia gialloverde. La "decrescita" che non fa felici nemmeno i grillini, visto che stanno perdendo una valanga di voti.

Vesna

Lettera 3

Caro Dago, il sindaco leghista Sboarina: "Se per Di Maio Verona è una città di sfigati e fanatici solo perché ha ospitato il Congresso della Famiglia, allora lo invito a non venire qui nemmeno fra pochi giorni quando ha in programma la sua visita al Vinitaly". Tra l'altro il vicepremier grillino non ha bisogno del contributo di Bacco: è già poco lucido di suo.

GIUSEPPE CONTE E MATTEO SALVINI A FIRENZE (DAL PROFILO INSTAGRAM DI GIUSEPPE CONTE)

Sasha

Lettera 4

Caro Dago, famiglia, Matteo Salvini: "Ddl Pillon è un buon punto di partenza". Spada-föra di ball, come direbbe Umberto Bossi?

Gripp

Lettera 5

Caro Dago, Zingaretti: "Se alle Europee si supera il 18%, il Pd è tornato". Ma è tornato dove? Alle Europee 2014 stava al 40,8%!

Leo Eredi

Lettera 6

Caro Dago, "L'austerity la facessero a casa loro". Il nervosismo ha fatto perdere a Di Maio la testa (si fa per dire...). L'Ocse è un'istituzione non un Paese e quindi non c'è alcuna "casa loro". Grillo faccia leggere a Giggino "qualche libro".

Scottie

Lettera 7

GURRIA OCSE

Caro Dago, diamo atto a Monchi d'aver realizzato, al prezzo di soli 270 milioni di euro, ll delitto perfetto. L'efferato 'assassinio della A.S. Roma: (cessioni suicide, acquisti dei vari Moreno, Gonalons,Bianda, Olsen,Fuzato, Silva, Coric, Shick, Nzonzi, etc. etc.) è una pagina degna dell'"Assassinio come una delle belle arti" di De Quincey.

Giancarlo Lehner

Lettera 8

Caro Dago, secondo l'Ocse il reddito di cittadinanza favorirà il lavoro nero. Lo hanno capito tutti tranne i grillini che potrebbero farselo spiegare dal padre di Di Battista.

Gaetano Lulli

Lettera 9

raffaella carra'

Caro Dago, amministrative in Turchia. Ankara ed Istambul hanno un nuovo presidente: Recep Tayyip P-Erdogan.

Ice Nine 1999

Lettera 10

Caro Dago, sei puntate in prima serata su Rai3, da giovedì 4 aprile. Raffaella Carrà torna in tv. Ma non era Piero Angela ad occuparsi dei dinosauri?

Ulisse Greco

Lettera 11

Caro Dago, prima Daniele Luttazzi a 17 anni dall'editto bulgaro e ora pure Raffaella Carrà torna in tv. Ma gli uomini Rai del Governo grillin-leghista vogliono sconvolgerci con i cambiamenti?

Rob Perini

Lettera 12

Caro Dago, l'Ansa titola che Junker è "preoccupato da regresso economia italiana". Che immagine austera, impegnata e soprattutto altruistica del Presidente della Commissione Europea. Forse il titolo ha lo scopo di motivare il perchè il già valente politico del paradiso fiscale lussemburghese, ma certamente del tutto indipendente dai potentati economici globalisti, affoghi le ingiuste angosce che colpevolmente l'Italia gli procura, in abbondanti sedute "spiritiche"!

DANIELE LUTTAZZI

SDM

Lettera 13

Caro Dago, i parlamentari britannici hanno bocciato i quattro possibili "piani B" per la Brexit, dopo aver respinto anche l'accordo del Governo con l'Ue per ben tre volte. Theresa May sta per caso tentando di fare, in tutti i sensi, il "Gioco dell'Oca"?

Max A.

Lettera 14

Caro Dago, Juncker a Conte: "L'Italia deve fare più sforzi per la crescita". Sanno solo criticare. Proprio ieri l'Istat ha comunicato che è cresciuta la disoccupazione, signor Presidente della Commissione Europea!

Jantra

LUIGI DI MAIO E VIRGINIA SABA A VILLA BORGHESE

Lettera 15

Caro Dago, «Temporaneamente sospesa» la possibilità di presentare le domande online per il reddito e la pensione di cittadinanza. Si esercitano per quando terminati i fondi cesseranno i pagamenti?

Oreste Grante

Lettera 16

Caro Dago, Luigi Di Maio e Virginia Saba stanno insieme da poco tempo, ma pensano già in grande. “Parlando con Luigi gli ho detto: vorrei diventare mamma". Un desiderio da sfigata donna medievale? No, ha risposto come un reduce dal Congresso sulla famiglia di Verona: "È bellissimo".

Lucio Breve

Lettera 17

LUIGI DI MAIO CON VIRGINIA SABA A VILLA BORGHESE

Caro Dago, per il premier Conte "Il rallentamento economico era previsto". E allora quando diceva che il 2019 sarà "un anno bellissimo" si riferiva alla raccolta delle castagne?

Jonas Pardi

Lettera 18

Caro Dago, "Dio ci ha creati sessuati, egli stesso ha creato la sensualità, che è un suo dono, e dunque niente tabù". Già preti e suore si davano da fare, ma ora che Papa Francesco ha dato il nulla osta, che succederà? Faranno tutto alla luce del sole?

Bug

Lettera 19

L AQUILA SEI ANNI DOPO IL TERREMOTO

Caro Dago, "A 10 anni dal terremoto che ha colpito L'Aquila, 17.187 edifici scolastici sono in aree con una pericolosità sismica alta o medio-alta". È' l'allarme lanciato da Save the Children a pochi giorni dal decennale del terremoto che ha distrutto la città abruzzese. Anche se a dirlo è una Ong che non brilla certo per trasparenza riguardo il problema migranti, sappiamo tutti che in questo caso è la verità. Ma da noi ai fatti reali si preferiscono quelli alla moda. E quindi, pur non sapendo se i nostri figli oggi torneranno a casa vivi da scuola, si preferisce terrorizzare la popolazione con indimostrate teorie su quale sarà la temperatura media globale nel 2050.

Fabrizio Mayer