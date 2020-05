POSTA! - MA QUEI CONCITTADINI CHE SI PRECIPITANO AD APRIRE CONTI IN SVIZZERA SONO GLI STESSI CHE STREPITANO CONTRO LA MANCANZA DI SOLIDARIETÀ DELL’UE E CONTRO IL CUORE DI PIETRA DEGLI OLANDESI? – NON SOLO NELLO SPAZIO SI SAPEVA, MA ANCHE A ROMA. LA COMUNITÀ CINESE GIÀ SAPEVA DAI PRIMI DI NOVEMBRE QUELLO CHE SAREBBE ACCADUTO. MI È CAPITATO DI ANDARE IN PIAZZA VITTORIO INTORNO AL 4/5 NOVEMBRE E…

Lettera 1

Caro Dago, speriamo che la "sanificazione" del Csm e della magistratura non consista nell'obbligarli ad usare mascherine, guanti e gel igienizzanti.

Giacò

Lettera 2

Caro Dago, il governatore del Veneto, Luca Zaia, toglie l'obbligo di mascherina all'aperto. Con l'arrivo del caldo dovranno fare così anche tutti gli altri. Altrimenti si rischiano George Floyd tutti i giorni senza nemmeno il bisogno di un poliziotto che prema un ginocchio sulla gola.

Bibi

Lettera 3

Spettabile redazione Dagospia, non solo nello spazio siderale si sapeva...ma anche qui a Roma. La comunità cinese già sapeva dai primi di novembre quello che sarebbe accaduto nel mondo. Mi è capitato di andare in piazza Vittorio intorno al 4/5 novembre alla ricerca di un paio di pantaloni.

Anziché essere ricevuta con la consueta cortesia venivo quasi messa alla porta non appena entravo e chiedevo del capo in questione. Premetto che in tutti i negozi visitati il clima di palpabile preoccupazione e diffidenza era lo stesso e cosa assai curiosa i negozietti erano quasi del tutto sprovvisti di merce. Alcuni esercenti stavano addirittura imballando la poca merce residua, cosa assai strana no, considerato che era alle porte il Natale. Cari saluti Roberta

Lettera 4

Caro Dago, il viceministro allo Sviluppo Economico, Stefano Buffagni: "Credo che qualche presidente di Regione debba usare meno la bocca e usare più il cervello. In questa fase bisogna fidarsi di più della scienza". Ma guarda un po'. La stessa frase usata prima dell'inizio dell'epidemia quando le Regioni del Nord chiedevano vanamente l'obbligo di quarantena per chiunque rientrasse dalla Cina. Poi abbiamo visto com'è andata. Seguendo gli "scienziati" di Palazzo Chigi siamo diventati il terzo Paese al mondo col maggior numero di morti da coronavirus.

Bobby Canz

Lettera 5

Caro Dago, riassunto della puntata precedente: Piazza Pulita, immunologa Antonella Viola, divanetto in pelle con bracciolo. Seconda e ultima puntata: Piazza Pulita - come non rimanere “turbinati”, noi attenti ai suoni, per la voce nasal-faringea della scienziata, voce da incantatrice di Covid-19 e pure 20-21.

Saluti, Labond

Lettera 6

Caro Dago, ma quei concittadini che si precipitano ad aprire conti in Svizzera per paura di una patrimoniale sono gli stessi che strepitano contro la mancanza di solidarietà dell’Ue e contro il cuore di pietra degli olandesi?

Franco

Lettera 8

Caro Dago, calcio, il 20 giugno riparte la serie A. E quindi, calcolando che i primi contagi non saranno evidenti prima del 5 luglio, toccherà aspettare almeno fino al 15 perché chiudano baracca e burattini? Non è un auspicio, ma una previsione facile facile. Come potrebbe andare altrimenti in uno sport di contatto come il calcio?

Scottie

Lettera 9

Caro Dago, oggi è uscito il dato del PIL della Svezia nel primo trimestre 2020: +0,4% rispetto all'anno precedente. Da noi invece ci si attende un -13% per quest'anno.

Sicuri che 2 mesi di lockdown totale sia stata una buona idea? Considerato che dalle parti di Stoccolma non si è certo verificata fino ad ora una ecatombe (poco più di 4.000 morti, tanti quanti la sola Emilia Romagna). E che il virus è destinato a rimanere fra noi e che prima o poi ognuno di noi lo dovrà affrontare?

Saluti

Ernesto

Lettera 10

Caro Dago , Parmitano è poco credibile quando dice di aver confuso i mesi ,vista l'impostazione matematica e scientifica della sua mente. Inoltre è ragionevole pensare che in tutti questi mesi, visto quello che succedeva in questa valle di lacrime, sia ritornato varie volte al ricordo del periodo in cui è venuto a conoscenza dell'esistenza del virus, mantenendo quindi la sua memoria fresca e precisa.

Paloma

Lettera 11

Dagovski,

Il principale errore storico della Sinistra è stato sostituire gli ideologi professori universitari con i magistrati.

Aigor

Lettera 12

Caro Dago, Luigi Di Maio vorrebbe spendere i soldi del Recovery Fund per abbassare le tasse. Ahi, ahi, ahi! Mister reddito di cittadinanza dovrebbe saperlo: non si possono usare i soldi europei per acquistare il Gratta e Vinci elettorale.

Sonny Carboni

Lettera 13

Caro Dago, Covid-19, solo un Paese governato da Pd e 5 Stelle poteva far ripartire il calcio a giugno e la scuola a settembre. Hanno gli scarpini al posto della testa.

Gripp

Lettera 14

Dago eccellente, se è vero, come diceva Churchill e come ha recentemente ribadito Trump che "socialism destroy nations", allora si può intuire su quale strada sia avviata l'Italia palamarizzata col Papa socialista, il PdR socialista, il governo più rosso di sempre. E a destra? Anche li tanti socialisti, epigoni dei quattro che si contendevano il palco alcuni anni fa, cioè Berlusconi, Fini, Bossi e Casini, scomparsi politicamente oppure ridotti a lacchè della sinistra. Mala tempora etc.

Gianluca

Lettera 15

D’ago caro, data he tu risiedi a Roma mi puoi spiegare come fanno i partecipanti a Uomini e Donne di Maria la sanguinaria a recarsi nella capitale? In questo periodo il governicchio deve ancora decidere sul movimento tra regioni. Questi vanno a Roma perché sono dipendenti d Mediaset altrimenti che permessi hanno, visto che se il sottoscritto attraversa il Po per andare a fare la spesa rischio una multa.

Grazie Otello

Lettera 16

Caro Dago, il Manifesto: "American Down. Minneapolis vuole giustizia per George Floyd, l'ennesimo ragazzo nero ucciso da un agente". "Ragazzo" un 46enne? E mettere a ferro e fuoco una città significa "chiedere giustizia"? Non è nemmeno vendetta, perché si sarebbero limitati a scagliarsi contro il responsabile e la sua famiglia. È criminalità pura.

Mario Canale

Lettera 17

GentilDago, Piercamillo Davigo dice che non è necessario aspettare le sentenze. Se lui vede uno uscire uno con l'argenteria di casa non lo invita più, senza aspettare sentenze varie. Invece sbaglia, perchè magari quello è un amico ed esce con l'argenteria perchè gliela ha data sua moglie per pagare un debito, o perchè la porta a fare pulire. Però potrebbe essere anche perchè è proprio la moglie che gliela ha regalata dopo una notte di passione. In quel caso era meglio se non lo invitava prima, non dopo.

Il Pesce Giacomo

Lettera 18

Caro Dago, Hong Kong, un Paese due sistemi: quello cinese e quello di Xi Jinping.

Maury

Lettera 20

Dago darling, cercare notizie vere (o presunte tali) é sempre più difficile nel calderone mediatico di oggi. Se un giornalone o un TG parla del destro Bolsonaro o del sinistro Maduro, sai già che ne parlerà male. Come del resto, di Trump, Orban, Erdogan, ecc. Se i media segnalano lamentele di pendolari, sai già che sono quelli lombardi. Ecc, Ecc. Da morir del ridere i TG di Mediaset, che quando - con la voce di una invisdibile speakerina - parlano di Trump lo definiscono sempre il tycoon. Come se il padrone della speakerina non fosse anche lui un tycoon! Da un po' di tempo diventato un "buono", tanto che nessuno oserebbe oggi fargli le famose 10 domande della battagliera Rep di anni fa. Chissà quante notizie scomode per i sedicenti buoni (tra cui Lillibotox), vengono messe sotto il tappeto dell'"oubli" e nessuno osa lamentarsene per non finire tra gli "haters" cattivi. Mentre si osannano gli "haters" buoni, specie quelli che hanno come traguardo la conquista della Regione Lombardia. Ah sapere che fatturato ha detta regione, probabilmente superiore a quello della Confederazione Elvetica. Ossequi

Natalie Paav