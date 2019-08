POSTA! DI MAIO HA RAGIONE NEL CHIEDERE UN VICE PRESIDENTE PER I 5 STELLE: CONTE È DA TEMPO UN UOMO DEL PD – QUALI SONO LE COMPETENZE ORTOPEDICHE DI ZINGARETTI? DICE CHE IL PD HA LA SCHIENA DRITTA, IN REALTÀ HA SEMPRE PALESATO UNA MARCATA CIFOSI NEI CONFRONTI DI BANCHE, POTERI FORTI E FINANZA INTERNAZIONALE CHE LA GOBBA DI ANDREOTTI, A CONFRONTO, ERA NULLA

LA TRATTATIVA PD-M5S VISTA DA STAINO

Lettera 1

Niente di nuovo sotto il sole: il PD sta vampirizzando i 5S.

Fra poco si prenderanno anche il Rousseau.

PP

Lettera 2

Caro Dago, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha firmato il divieto di ingresso, transito e sosta nelle acque italiane per la nave Eleonore, battente bandiera tedesca e con 101 clandestini a bordo. In attesa dell'arrivo del governo giallorosso la Merkel cerca di ammassare truppe a Lampedusa?

Fritz

Lettera 3

conte trump

Caro Dago, se Donald Trump in Italia ha il suo Conte, anche l'Unione Europea ha i suoi "Giuseppi": i parlamentari del Pd. Insomma, siamo saldamente in mano agli stranieri.

Samo Borzek

Lettera 4

Caro Dago, atterraggio di emergenza all'aeroporto de Il Cairo per un volo con 122 italiani a bordo. Ecco il vantaggio di essere rimasti in buoni rapporti con l'Egitto nonostante il caso Regeni. Ci fosse stata una crisi diplomatica che fine avrebbero fatto i nostri connazionali?

BEPPE GRILLO GIUSEPPE CONTE LUIGI DI MAIO

Pop Cop

Lettera 6

Che vita grama, per il ringhioso leghista.

Il Papa lo ignora nonostante lui si sforzi per farsi invitare, Trump elogia quello che lo ha ridicolizzato in Parlamento, le ex fidanzate lo sfanculano, Renzi lo prende in giro. Manca solo che il cane gli faccia pipì sulle scarpe.

Giuseppe Tubi

Lettera 7

vladimir putin a palazzo chigi incontra giuseppe conte 3

Caro Dago, io penso che tutti questi "endorsement" a Conte, più o meno palesi, siano dovuti al fatto che l'avvocato foggiano è il premier perfetto. Ma non per gli interessi italiani. Per gli interessi americani, francesi, tedeschi, ecc. E' probabile che tra non molto anche Putin e Xi Jinping diranno la loro.

Avrebbe detto Manzoni: "un vaso di coccio tra vasi ferro".

xi jinping giuseppe conte

p.s.: Ma per quale motivo utilizziamo questi cazzo di vocaboli anglosassoni quando esiste il corrispettivo italiano? Chiamiamolo "sostegno"!

[Il Gatto Giacomino]

Lettera 8

Caro Dago, sento commentare dagli esclusi da queste trattative, che il problema principale sono le poltrone.

Ma perché, quelli di prima stavano in piedi?

Valter Coazze

giuseppe conte luigi di maio 2

Lettera 9

Caro Dago, un assistente capo della polizia penitenziaria è stato tenuto in ostaggio nella notte per circa mezz'ora con una lametta al collo da due stranieri detenuti nel carcere di Capanne, a Perugia.

Per non mandare questi selvaggi trogloditi nelle carceri libiche - dove avrebbero oggettivamente il trattamento che meritano - li facciamo venire in Italia. Col risultato che poi sono le nostre guardie carcerarie a rischiare la vita.

NICOLA ZINGARETTI E L'ITALIA DELLA CONCORDIA

Naturalmente Zingaretti, Renzi, la Boschi, la Boldrini e le loro famiglie, non vengono sfiorati da questi fatti ed è per questo che continuano a dichiararsi favorevoli all'invasione dei migranti. Il rispetto dei diritti imani va garantito solo per i clandestini e non per i lavoratori italiani? Un padre di famiglia non ha diritto di tornare a casa la sera, dai propri cari, senza rischiare di farsi sgozzare sul luogo di lavoro per compiacere l'Onu, Amnesty International e le varie Ong?

Vic Laffer

Lettera 10

andrea orlando e nicola zingaretti

Caro Dago, Andrea Orlando: "Se c'è un premier del Movimento 5 stelle, è giusto che ci sia un vicepremier del Partito democratico". E ha ragione. Se si fa un'alleanza il potere va spartito tra chi ne fa parte. Ma Di Maio è come un bambino e da solo non ci arriva. È affetto da bulimia da poltrona. Andiamo a votare che così vediamo quanti italiani pensano che debba continuare a fare il vicepremier.

P.T.

Lettera 11

Caro Dago,

varoufakis sulla dracma

Di Maio ha ragione nel chiedere un vicepresidente per i 5S: Conte è da tempo un uomo del PD. I 5S diventano carne da macello. Gli eletti si proteggono" dalla loro base e Mattarella consolida la Repubblica presidenziale.

Addio dignità delle istituzioni.

Paolo Montagnese

Lettera 12

silvio berlusconi giulio tremonti1

Caro Dago, due anni fa Varoufakis svelava i retroscena dei ricatti della trojka durante la crisi greca, e adesso Tremonti svela (8 anni dopo) i retroscena del golpe kerneuropeo del 2011. Ma è la versione per politici del #MeToo? Cioè, sia chiaro, a me interessa sapere ex-post cosa è successo veramente; però mi sarebbe interessato ancor di più che i politici in carica in illo tempore avessero reagito ai ricatti in quello specifico momento.

Crazzo Benz

Lettera 13

di maio e toninelli davanti all air force renzi

Caro Dago, si fa, non si fa, forse sì, forse no. Questo governo giallorosso è ballerino già prima di nascere. Non è che poi ci ritroviamo con un esecutivo 5Stelle-Pd che di giorno ha la fiducia e di notte no? L'abbiam già visto sulla Tav, con Di Maio, Toninelli e compagnia tutto è possibile.

Tommy Prim

Lettera 14

Dagosapiens, dunque l’ex-premier non tornerà a insegnare “un minuto dopo” la fine del suo mandato, come dichiarato in passato ma avremo un Conte bis? Certo, l'uomo è presentabile, ben visto in Europa e da Trump (!); ma non ti sorprende una cosa: che una persona della sua intelligenza stia con i 5 Stelle??

toninelli tav

Vittorio Cinquepippe ExInFeltrito

Lettera 15

Caro Dago

strano che non sia stato ancora pubblicato un fotomontaggio con Renzi Savastano che dice:

Mo ce ripigliamm' tutt' chell che è 'o nuost'

GP

Lettera 16

giuseppe conte luigi di maio 1

Caro Dago, Zingaretti: "Il Pd ha mantenuto sempre la schiena dritta. Mai abbiamo anteposto gli interessi di parte a quelli del Paese". Ma quali sono le competenze ortopediche del segretario Pd? Il suo partito ha sempre palesato una marcata cifosi nei confronti di banche, poteri forti e finanza internazionale che la gobba di Andreotti, al confronto, era nulla.

F.G.

Lettera 17

LA CRISI TRA MATTEO SALVINI E LUIGI DI MAIO BY OSHO

Caro Dago, pensa cosa sarebbe successo se l'endorsement a Conte fosse arrivato da Obama. I sovranisti nostrani avrebbero chiesto la dichiarazione di guerra agli odiati yankee...invece è stato l'idolo sovranista Donald, quindi Meloni, Salvini e la Maglie se ne stanno ben zitti o glissano,.

Lettera 18

RENZI BERLUSCONI

Caro Dagy, Di Maio: "Mi sorprende che qualcuno sembri essere più concentrato a colpire il sottoscritto che a trovare soluzioni per gli italiani. Ma questa è la politica. Anzi, questa è una certa politica, abituata a concepire il dibattito non come un'occasione di crescita, bensì come uno scontro continuo e sistematico sulle persone". Eh sì. Bisognerebbe prendere esempio dai 5 Stelle che mai hanno attaccato Berlusconi, Renzi o anche lo stesso Salvini sul piano personale, ma sempre all'interno di un dibattito inteso come occasione di crescita per l'insulto.

Ranio

Lettera 19

salvini conte

Caro Dago, al PD piace vincere facile. Come? Bucando il pallone e vincere a tavolino. Ma in democrazia è più grave tentare di impedire la vittoria di un candidato ( Salvini, Rossi, Bianchi, ecc) o impedire le elezion tout court nascondendosi dietro risibili pretesti? Antonio Pochesci

Lettera 20

Caro Dago, crisi di governo. Il Pd dà mandato a Zingaretti per un nuovo esecutivo. Sino l'altro ieri la risposta dei 5 Stelle sarebbe stata un mandato affanculo. Ma ora sono diventati "istituzionali".

John Doe Junior

Lettera 21

JAMES PALLOTTA

Caro Dago, sarà A. Pereira, il prossimo direttore del Maggio fiorentino.

A Firenze, dove hanno avuto in panchina Paulo Sousa, accoglieranno

in platea quella moracciona della moglie di Pereira, Daniela de Sosa.

E se non s’osa, quando ? Presto.

Saluti, Labond

Lettera 22

Caro Roberto,

da giallorosso triste ammetto che, stante la difesa della Roma e l'attacco della Lazio, il prossimo derby si preannuncia per noi come un cruento sacrificio uman-pallonaro.

Meglio dargliela vinta 2 a 0 a tavolino, evitando, così, di finire - se esistesse ancora - sul Tifone.

Giancarlo Lehner

giuseppe conte luigi di maio

Lettera 23

Chi colpisce DMaio colpisce tutto il Movimento?

Da “uno vale uno” siamo arrivati velocemente all’ “uno vale tutti”.

Francesca

Lettera 24

Caro Dago, il peggior governo della storia repubblicana, e non, sta per nascere. I due partiti, ormai falliti, hanno parlato solo di spartizione di potere e poltrone, nemmeno un accenno sul programma, tranne quello fatto da Orfini (prioritario per gli italiani!) relativo alla riapertura ai migranti, per far arricchire le organizazioni dell'accoglienza targate PD.

Buona fortuna agli italiani...ne hanno bisogno.

FB

GENNARO MIGLIORE E MATTEO ORFINI SI ABBRACCIANO A LAMPEDUSA

Lettera 25

Caro Dago, riassumendo, prima 5 Stelle e PD trovano l'intesa per un governo giallo-rosso, e dopo - ma solo dopo si badi bene - viene chiesto agli iscritti della piattaforma Rousseau se l'accordo è di loro gradimento. È evidente a tutti che Grillo e Casaleggio sono due esemplari di "minus habens". Con che faccia poi l'Italia potrà chiedere in Europa un Commissario con deleghe importanti?

Mich

giuseppe conte nicola zingaretti 1

Lettera 26

Caro Dago, i Dem chiedono che in caso di incarico a Conte, nel governo ci sia un solo vicepremier del Pd. Allora Di Maio si precipiterà al Nazareno per prendere al volo la tessera del partito di Zingaretti?

Rob Perini

Lettera 27

Di Maio si è rivelato uno con la faccia come il sedere! Dice cose e poi fa il contrario. Io fossi in lui mi guarderei di andare in giro perché i suoi ex tifosi gli faranno pagare tutte le balle che ha raccontato sino ad oggi. Si deve vergognare.

NICOLA ZINGARETTI E LUIGI DI MAIO BY CARLI

Lettera 28

Caro dago, i nostri politici del pd e 5 stelle stanno dando veramente uno spettacolo indegno... Mai visto così plateale e alla luce del sole un attaccamento alla poltrona. Non si sono nemmeno scomodati a tirare giù due o tre punti programmatici, solo spartizione di poltrone. In che mani siamo e cosa stanno tramando alle spalle di noi italiani.... Ah... Saperlo...!!!!

Lettera 29

...che bello essere un politico "de sinistra" in questo paese...non c'è bisogno di elezioni e di essere votato...e puoi rubare a più non posso e non scontare neanche un minuto di galera....l'unico governo di destra durato per tutto il mandato è stato quello di Berlusconi 2001-2006, e giusto perché il nuovo Presidente della Repubblica si sarebbe fatto proprio dopo la scadenza del Governo, per cui non era necessario farlo cadere prima.

giuseppe conte luigi di maio 3 NICOLA ZINGARETTI ARRIVA A PALAZZO CHIGI PER L'INCONTRO CON LUIGI DI MAIO

E poi per la legge dell'alternanza perfetta, dell'Unione di tutti ma proprio TUTTI da destra a sinistra e, infine, con l'aiuto di qualche broglietto, la speranza (la certezza!) di vincere le elezioni e di eleggere il nuovo Presidente della Repubblica ci sarebbe stata....C'E' STATA...double anal, not even just one!! Al tuo caro amico Mughini, che tanto legge e un cazzo capisce (Togliatti, Moro..Nenni......non ci voglio credere!!!) digli 'ste cose quì...belle belle vere vere facili facili (per me, non certo per lui!)...ciao

RENZI LETTA

Lettera 30

Caro Dago,

dopo 60 anni i nipoti delle SS che compirono la strage di Sant'Anna di Stazzema si scusano.

Chissà se tra 60 anni, ammesso che l'Italia esista ancora come entità nazionale, i nipoti della Merkel si scuseranno, per quello che stanno facendo, senza ben sapere cosa stanno causando…..

SDM