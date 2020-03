POSTA! / 2 - MENTRE A BRUXELLES RIFLETTONO CON CALMA SUL DA FARSI PER SCONGIURARE LA CATASTROFE ECONOMICA INCOMBENTE, COMINCEREI A STUDIARE I CLICHE DELLA NUOVA LIRA - I 20.000 SOLDATI CHE STANNO ARRIVANDO DAGLI USA IN EUROPA SONO IMMUNI AL CORONAVIRUS?

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, com'è possibile che proprio mentre Trump chiude i voli da e per l'Europa causa coronavirus, nel vecchio continente sbarcano 30 mila soldati USA? Tutti muniti di mascherine i soldatini americani? E come mai i giornali non ne fanno cenno?

Paul

Lettera 2

Caro Dago, io, mentre a Bruxelles riflettono con calma sul da farsi per scongiurare la catastrofe economica incombente, comincerei a studiare i cliche della nuova lira....

F. Urban

Lettera 3

Caro Dago, da ieri dobbiamo sorbirci le immagini melense di medici e infermiere/i trattati come i nuovi eroi italici ben sapendo che appena l'emergenza sarà passata il popolino tornerà ai suoi veri eroi: calciatori, influencers, artisti da due soldi, in breve, la marmaglia che affolla i vari contenitori pomeridiani. Sappiamo già che fine faranno, dopo l'epidemia, gran parte del personale sanitario che ora in fretta e furia stanno assumendo.

Viva l'Italia!

Il Tuo Alex

Lettera 4

Come si instaura una dittatura:

1) Per fortuna arriva un virus più letale degli altri.

2) All'inizio, per fuorviarti, ti dicono che è "una normale influenza".

3) Poco dopo ti obbligano a stare a casa.

4) Qualcuno di "loro" si ammala ma poi guarisce.

5) L'economia crolla.

6) La nazione è in ginocchio.

7) Svendono quel poco che è rimasto con il MES.

8) Non puoi criticarli altrimenti sei uno "sciacallo".

9) Non puoi fare domande altrimenti sei un "complottista".

10) Tra 6 mesi ti permetteranno ancora di cantare, ma solo "Bella ciao".

[Il Gatto Giacomino]

Lettera 5

Caro Dago, coronavirus, nelle ultime 24 ore la Cina ha registrato "solo" 15 nuovi casi e 11 decessi. Stai a vedere che Huawei, che nell'immaginario collettivo ha sempre tutto e tutti sotto controllo, è riuscita a fottere pure Covid-19.

Kevin DiMaggio

Lettera 6

Caro Dago, negli ospedali di tutto il mondo si sperimentano varie cure con cocktail di farmaci diversi per aiutare i pazienti che hanno le forme più gravi di coronavirus. È normale, quando sei alla disperazione le provi tutte. Non vorremmo però che le persone superassero la crisi da Covid-19 per poi perire - magari in modo più lento - a causa di qualche altra patologia insorta a seguito degli effetti collaterali di questi seppur lodevoli "esperimenti". Di certo non invidiamo i medici che in questo periodo devono fare scelte assai difficili.

A.Reale

Lettera 7

Caro Dago, panico nel calcio, c'è il primo contagiato da Covid-19 nella Juventus. Ora sarebbe sorprendente se nella Formula 1 continuassero sulla strada programmata: far correre la prima gara senza pubblico e rivelare soltanto alla fine l'esito dei test su tre sospetti contagiati. Roba da arresto! Ma siccome questi hanno i soldi...

Ice Nine 1999

Lettera 8

Caro Dago, la dottoressa Mary Stephen, capo del programma di emergenza sanitaria per l'Africa dell'Oms: "Molti sistemi sanitari africani sono fragili, quindi agli europei dico: controllate i viaggiatori prima che partano, non esportate il virus". Ma controlliamo che cosa? Se l'incubazione è di 14 giorni, il controllo fatto oggi domani non vale più. Dovrà essere rifatto. Ma all'Organizzazione Mondiale della Sanità ingaggiano tutti i più intelligenti?

Oreste Grante

Lettera 9

Dateci le mascherine, CAZZO! Su Alibaba le vendono a pochi centesimi ma le spediscono via mare. Perché il governo non le va a prendere con gli aerei? In Cina le distribuiscono per strada gratis, qui da noi sono introvabili. Se le trovi le FFP3 in farmacia te le vendono anche a 27 euro (è capitato a Pescara ieri), prima costavano al massimo 1,5 euro. Ma non le trovi. Le trovi invece su Alibaba, centinaia di produttori cinesi le vendo a 20 centesimi, unico problema che il trasporto è via mare.

Perché il governo italiano non ne importa qualche milione facendo un ponte aereo? Lo ha fatto per riportare in Italia studenti e lavoratori che per loro scelta erano andati in Cina, perché non lo fa per salvare qualche migliaio di italiani che hanno la sfortuna di stare in Italia. Le mascherine rappresentano l'unica barriera certa contro il virus. Il resto sono chiacchiere.

Giancarlo Giannobile

Lettera 10

Caro Dago, nel resto del mondo trattano il coronavirus per quel che e': un nuovo virus influenzale il cui vaccino e' ancora allo studio. Quindi gli altri Paesi adottano alcune misure (nei limiti del buon senso) e cautele per certe categorie (malati con patologie preesistenti ed anziani), ma continuano a vivere normalmente. In Italia invece dobbiamo far sempre una sceneggiata. Uno che si traveste da Churchill ed annuncia lo scoppio della guerra mondiale e decreta il coprifuoco. Un altro che il coprifuoco non basta, bisogna chiudere tutto. Altri per cui Cristo e' morto di freddo (vabbe', aveva 85 anni ed era malato terminale di tumore, ma il decesso e' da coronavirus, mica siamo tedeschi). Nel 68 l'influenza di Hong Kong fece mezzo milione di contagi in due settimane e fu concausa di milioni di morti (20mila in Italia); divenne poi influenza stagionale per i successivi 50 anni (restando concausa di morte per affetti da altre patologie ed anziani). Se mai un giorno dovesse arrivare una pandemia veramente grave, che facciamo, esecuzioni di massa per contenere il contagio?

Carpo

Lettera 11

Caro Dago, ho sempre trovato molto poco igienico sfogliare i giornali nei bar ed in altri luoghi pubblici. Vedere persone sfogliare le pagine di un giornale inumidendosi ogni volta il dito con la saliva decine e decine di volte a me francamente mi disgusta un pò (non vorrei neanche essere sfiorato da queste persone o peggio rischiare di stringere loro la mano). A maggiore ragione del fatto (e lo dico anche per loro) poi quello stesso giornale viene sfogliato da decine di altre persone allo stesso modo (inumidendosi ogni volta il dito con la saliva).

E come se ogni volta si scambiassero la propria saliva con quella degli altri, mettendosi la saliva altrui sulla propria lingua. (Lo stesso discorso vale per tutti gli uffici pubblici e privati dove gli impiegati per prendere un foglio, e lo fanno centinaia di volte durante la giornata, si inumidiscono ogni volta il dito con la saliva… che ci vuole ad usare un semplice bagnadito?

Adesso con il Coronavirus, se prima potevo sembrare un pò esagerato con queste mie manie igieniste adesso non mi ritengo più tale. Le goccioline di coronavirus viaggiano dalla bocca di una persona ad una superficie, dalla superficie alle nostre mani e poi da lì alla nostra bocca, per colpa di un tocco istintivo.

S. Mancuso

Lettera 12

Il vile insetto cinese mi blocca abbastanza: quindi posso scrivere di più. D'Agostino dovrebbe pagarmi visti i temi trattati da me e quelli suoi! Battute a parte (ma fino ad un certo punto) veniamo al sodo, al triste e preoccupante sodo. Che forse alla lunga può essere più pericoloso del coronavirus. Questo l'argomento: "La mobilità militare". Di cosa si tratta? Di ampliare la mobilità sulle strade europee per poter far passare mezzi militari (carri armati, cannoni, gru, etc.).che attualmente non potrebbero farlo (un carro armato pesa 70 tonnellate e più) dato che, ovviamente, le strade e i ponti attuali non riuscirebbero a sopportare.

Ora: la Nato ha bisogno - dice lei - di poter spostare uomini e mezzi da uno stato europeo all'altro senza problemi. Perchè? Per difendersi dalla Russia che vorrebbe - secondo i pazzi criminali USA e Nato - attaccare l'Europa. Ora, per fare questa sistemazione di strade, ponti, etc, ci vorrebbero qualcosa come 30 miliardi di euro. Dove prenderli? ma dagli stessi Stati europei per la rete stradale di competenza. Non sono bubbole, anzi!

C'è stata una riunione recente dei ministri della difesa degli stati europei per studiare questo problema. E nel frattempo però - dal 6 marzo scorso - stanno arrivando dagli USA qualcosa come 20.000 soldati USA con 23.000 pezzi di armamento militari, ufficialmente da impiegare nelle manovre di difesa europea. Le prime centinaia di soldati USA sono già arrivati in Baviera, appunto pochi giorni fa, infischiandosene tranquillamente del virus, accolti a baci e abbracci dai loro colleghi già presenti in Germania e soprattutto dalle altrettanto stronze autorità bavaresi che non hanno minimamente tenuto conto delle distanze e delle regole antivirus.

O i comandi USA sono dementi e incoscienti, oppure questi militari sono stati in qualche modo vaccinati contro il virus. .E che cazzo vengono a fare in Europa questi cow-boys americani? A difenderci da eventuali attacchi nemici? Ma quali? In realtà queste truppe si sposteranno da uno stato europeo all'altro perchè devono fare esercitazioni militari sotto la cappella della Nato. Sono incoscienti.

Fanno esercitazioni militari in questi momenti creando una tensione pazzesca con la Russia e soprattutto disturbando pesantemente la vita difficile degli europei. Perchè non si annulla questa esercitazione? Nessuno ne parla, Cosa dice il Ministro della Difesa Guerini che ha partecipato alla riunione dei ministri della difesa Ue? Dove è stato scritto qualcosa di queste cose in corso?

Gli Usa, guidati da dei fanatici radicati al Pentagono, continuano a fomentare pericoli e possibili invasioni della Russia in Europa, e quindi, solo loro ci potrebbero salvare.. Ma che interesse può avere la Russia ad invadere l'Europa? Penso che Putin abbia, al contrario, tutto l'interesse a mantenere ottimi rapporti con l'UE, visto che vuole venderci gas e prodotti petroliferi, mentre l'UE ha tutto l'interesse a poter espandersi sul mercato russo. In buona sostanza - tenendo conto che il gestore di questo sito, sempre preso dalle sue porcate, tende a tagliarmi e a censurarmi - devo arrivare al succo ( e non mi si accusi di complottismo, perchè elenco fatti concreti e provati) e il succo è questo: invito la stampa responsabile ad approfondire questa strana e inquietante problematica relativa:

- all'arrivo di soldati usa in europa senza attenzione al corona virus

- alla problematica della "mobilita' militare" di cui sopra .

spero che qualcuno si faccia carico della cosa. perfino lo stesso d'agostino!

grazie!

Luciano