POSTA! - AUTUNNO 2020. IN ATTESA DEL RECOVERY FUND, TOCCAMMO IL FONDO NEI RICOVERI – ZINGARETTI: "NON SERIO STARE IN CDM E FARE OPPOSIZIONE". E INVECE È SERIO ACCETTARE CHE QUESTI SOGGETTI CONTINUINO A FAR PARTE DEL GOVERNO? – LA FARNESINA SCONSIGLIA I VIAGGI ALL'ESTERO. HA RAGIONE, NON CE N'È BISOGNO: CI SENTIAMO STRANIERI GIÀ IN ITALIA…

GIUSEPPE CONTE IN UN MOMENTO DI PAUSA DURANTE LE TRATTATIVE SUL RECOVERY FUND

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Dagovski,

Autunno 2020. In attesa del Recovery Fund, toccammo il fondo nei ricoveri.

Aigor

Lettera 2

Caro Dago, coronavirus, la Farnesina sconsiglia i viaggi all'estero. Ha ragione, non ce n'è bisogno: ci sentiamo stranieri già in Italia.

John Doe Junior

giuseppe conte e luigi di maio

Lettera 3

Caro Dago, "In Francia i contagi potrebbero essere anche 100 mila al giorno". Ma con tutte le balle che raccontano perché non sanno cosa dire, per quel che ne sappiamo potrebbero essere anche 5 volte tanto!

Raphael Colonna

Lettera 4

EMMANUEL MACRON CON LA MASCHERINA

Caro Dago, Dpcm, martedì il premier Conte incontrerà le categorie più colpite. Ma allora oltre che incapace e incompetente è pure sadico?

Marella

Lettera 5

Caro Dago, Covid, negativo il tampone di Gualtieri: il ministro era in isolamento. Comunque se per qualche giorno è stato inattivo di sicuro avremo risparmiato qualche miliardo...

Fritz

roberto gualtieri

Lettera 6

Caro Dago, Brad Pitt nello spot elettorale di Joe Biden. Forse a "Sleepy Joe" starà anche simpatico perché, essendo un (non si sa quanto) ex alcolista, gli ricorda tanto suo figlio Hunter, dipendente dalla droga.

lo spot per joe biden 3

Ma sarà stata dei coniugi Obama la brillante idea di mettere uno che non riesce nemmeno ad essere un padre decente per i suoi figli a pontificare su quali siano i bisogni dell'America?

Lucio Breve

Lettera 7

lebron villa los angeles 9

Caro Dago, Covid, Oms: "L'Europa è l'epicentro della malattia, se necessario chiudere i confini". Ma come, fino a ieri non eravamo l'esempio da imitare?

Maury

Lettera 8

lebron james

Caro Dago, LeBron James, fuoriclasse nero dei Los Angeles Lakers, acquista per 36,8 milioni di dollari la tenuta in cui hanno vissuto Katherine Hepburn e i creatori della soap opera "Beautiful". Poi si lamenterà che in America c'è il razzismo: vada a fanculo con tutta la casa da 845 metri quadri!

E.S.

immuni app per il coronavirus 1

Lettera 9

Mitico Dago, ho un quesito che mi assilla, con l’app Immuni dovrebbe essere un giochetto individuare la fonte dei contagi, come mai nessuno la cita?

È l’app che è totalmente inaffidabile o sono inaffidabili quelli che la gestiscono, raccontandoci quello che gli fa comodo?

Stefano55

Lettera 10

giuseppe conte dario franceschini

Caro Dago, emergenza coronavirus. In Belgio, a Liegi, in corsia anche i medici positivi al Covid. Il prossimo passo sarà curare gli anziani con medicinali scaduti?

Samo Borzek

Lettera 11

Caro Dago, adesso ho finalmente la certezza che il vecchio PCI quasi non toccato da tangentopoli fu opera di ratio democristiana che lo ha svuotato di tutti i valori e riempito di ex democristiani, portandolo con questo governo ad imporre una nuova forma di dittatura - molto lontana dai valori della sinistra e del socialismo.

donald trump amy coney barrett

Per cui gli ex fascisti (vedendola rossa) ne sono contrari mentre gli ex comunisti (vedendola rossa) stanno al gioco. Morale: li hanno messi di nuovo gli uni contro gli altri e a capo ci sono sempre loro: i democristiani.

Marco Borgia

Lettera 12

Caro Dago, nomina Amy Barrett, Joe Biden: "Gli americani meritano di dire la loro su nomina Corte Suprema". E certo. Durante gli 8 anni di Obama dovevano tacere ed accettare qualsiasi porcheria. Adesso, invece, siccome non sono più i dem a decidere il popolo deve poter dire la sua. La solita sinistra.

ERDOGAN MACRON

Ezra Martin

Lettera 13

Caro Dago, Erdogan accusa l'omologo francese Macron di incitare all'islamofobia e riferendosi ad alcuni leader europei, senza fare nomi, afferma: "Siete fascisti nel vero senso della parola". Che ridere! Sembra i "politicamente corretti" quando accusano quelli che non la pensano come loro - ad esempio su omosessuali e neri - di essere omofobi e razzisti. La nemesi perfetta.

P.T.

NICOLA ZINGARETTI E GIUSEPPE CONTE

Lettera 14

Caro Dago, Zingaretti: "Non serio stare in cdm e fare opposizione". E invece è serio accettare che questi soggetti continuino a far parte del Governo?

Ranio

Lettera 15

Caro Dago, Usa, ok del Senato e giuramento, Amy Coney Barrett è un nuovo giudice della Corte suprema. Sei conservatori e tre democratici: finalmente Donald Trump ha un'Alta Corte di... Amy-Coney.

Vic Laffer

assembramenti sugli autobus 5

Lettera 16

Caro Dago, Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute: "A Milano e a Napoli il lockdown è necessario. In queste due città uno può prendere il Covid entrando al bar, al ristorante, prendendo l'autobus perché il virus circola tantissimo". Insomma, ormai siamo a "O mia bela pandemia" e "Vedi Napoli e poi Covid"?

Max A.

Lettera 17

vaccino coronavirus

Caro Dago, confesso ero in pensiero, come mai in vista delle elezioni alla Raggi non è ancora arrivata nessuna minaccia? E infatti puntuale è arrivata la notiziona di un attentato alla sua persona e famigliari...tutto serve in campagna elettorale.

FB

Lettera 18

SANCHEZ CONTE RUTTE ALLA DISCUSSIONE SUL RECOVERY FUND

Il virus non se ne andrà e il vaccino chissà se e quando arriverà. Quindi, date queste assodate verità, è palese che col virus dovremo conviverci per molto e non ha di conseguenza senso chiudere l'intera nazione in lockdown. E poi, se proprio vogliamo dirla tutta, se il governo avesse lavorato meglio a marzo ora la situazione sarebbe molto più tranquilla: la cricca di Conte non doveva chiudere tutta l'Italia in lockdown la scorsa primavera, si sarebbero dovute chiudere solo le zone in cui il virus viaggiava senza controllo.

MEME SU GIUSEPPE CONTE

Si sarebbero dovuti bloccare gli spostamenti delle persone che vivevano nelle zone infette: ma che senso ha avuto chiudere zone del Paese dove il virus non c'era proprio? La verità è che siamo governati da una banda di incompetenti, una banda che si è messa e sta insieme per un solo e semplice motivo: mantenere i loro culi sulle loro calde poltrone!

Se si fosse votato quando Salvini ha mollato i 5 stelle Salvini avrebbe trionfato. Se si andasse a votare ora, dopo oltre un anno di (mal)governo di pd e 5 stelle trionferebbero in ogni caso Salvini e le destre tutte, perché gli Italiani ne hanno davvero le palle piene di politici inetti che pensano solo a fare nomine e che le uniche leggi di cui parlano sono quelle a favore di clandestini e omosessuali!

Saluti a tutti, specialmente a te caro Dago!

Francesco Polidori

Lettera 19

MEME SUL RITARDO DI CONTE

Caro Dago, proposta al governo Conte (Dracula): Un po' come fatto in Veneto per gli ospedali, organizzi delle fasce di chiusure programmate regionali. Se una regione supera una certa percentuale di terapie intensive occupate fai scattare delle chiusure. Per esempio se le terapie intensive arrivano al 25% chiudi i locali alle 22, se al 50, chiudi mezza giornata e domeniche, se al 75% fai un bel lockdown che poi vediamo la natura invadere le città ed è tutto bello. La didattica a distanza potrebbe valere con le stesse percentuali di terapie intensive.

Questo ha due benefici: responsabilizzi i cittadini ma soprattutto fai in modo che le regioni si equipaggino per tempo con le terapie intensive e il personale. Più sei organizzato meno chiudi. Chiudere tutto in base al numero di tamponi positivi (il 95% non ha sintomi) è contro ogni logica. Credere di riuscire a far scomparire il virus chiudendoci tutti in casa è fantascienza, ma soprattutto non siamo cavie da laboratorio. Il vero dato verificabile sono le terapie intensive.

Giaz