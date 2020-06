POSTA! - CARO DAGO, TANTE POLEMICHE, MA IN FONDO CHE COS'È IL MES? UN M5S CON LA "E" AL POSTO DEL "5" ED ENTRAMBI SONO BIDONI – IL PREMIER CONTE: “IL CASO REGENI IN CIMA ALLA LISTA DEI MIEI COLLOQUI COI LEADER D'EGITTO". AH SÌ, I FAMOSI COLLOQUI SUI PONTI DELLE NAVI...

FESTEGGIAMENTI A NAPOLI PER LA COPPA ITALIA

Se il Milan non fosse stato eliminato e avesse vinto la Coppa Italia, non avremmo assistito, da parte degli amministrati di Fontana, agli esagerati e impropri festeggiamenti tenuti invece dagli amministrati di De Luca. Salvini avrebbe solo e silenziosamente mangiato 100 ciliege.

Caro Dago, lo smart-working o tele-lavoro dovrebbe essere, dove possibile, reso obbligatorio! E questo per contrastare il traffico, gli incidenti stardali, l'inquinamento, il riscaldamento globale che fa più morti che 100 covid messi insieme, ma Sala che ne sa? Povero mondo, era così bella la cartina del settentrione libero dalla cappa di smog. Non è andato tutto bene, doveva andare tutto a puttane. Sab

Napoli invasa da migliaia di tifosi uno addosso all'altro, spero nessuno ma probabilmente ahimè parecchi covid-positivi a loro insaputa, e De Luca che fa? dà dell'asino a Salvini. Come se uno torna a casa, trova l'idraulico a cavalcioni della moglie, e si affaccia alla finestra a insultare i passanti. Quanti miti fasulli in caduta libera...BLUE NOTE

Caro Dago, Covid-19, il prof Andrea Crisanti: «Stiamo perdendo un'occasione: dovevamo sfruttare le temperature alte, nei giorni in cui il virus fatica maggiormente a circolare, per avvicinare allo zero la sua presenza. Invece, la discesa si è fermata».

Fa nulla. Intanto ci saremo divertiti con la movida, avremo festeggiato la Coppa Italia al Napoli e saremo stati tutti al mare a contare i nei del vicinissimo d'ombrellone.

Gian Morassi

Caro Dago, il premier Conte: “Il caso Regeni in cima alla lista dei miei colloqui coi leader d'Egitto". Ah sì, i famosi colloqui sui ponti delle navi...

Gaetano Lulli

Caro dago, se possibile vorrei fare una domanda al nostro amato Premier: "Mi scusi sig. Presidente del Consiglio, con tutto quello che sta succedendo in Italia, mi spiega cosa ha da ridere? Grazie"

Vito

Dago, dando del somaro puro a Salvini il mitico De Luca dimostra di non essere un napoletano verace. O' ciuccio è simbolo del Napoli Calcio, emblema sulle bandiere dei tifosi come la Lupa per i romanisti.

Essendo il presidente salernitano forse lo dimenticò e quindi somaro o ciuccio puro non è un' offesa per chi ha festeggiato l' altra sera.

Saluti - peprig

Caro Dago, la corrispondente Rai Giovanna Botteri riferisce la risposta di Pechino alle accuse di Bolton: "La Cina non si occupa di elezioni americane". Poi aggiunge: "Un modo diplomatico per non confermare né smentire". Un modo capzioso per fare la solita campagna anti Trump.

Salvo Gori

LUIGI DI MAIO INCONTRA BEPPE GRILLO A ROMA 6

Caro Dago Beppe Grillo tentato di tornare alla guida dei 5 Stelle. Facile adesso che stanno al 15%. Avrebbe dovuto provarci prima quando stavano al 32,%. Invece ha preferito scappare e non prendersi responsabilità.

J.N.

Caro Dago, coronavirus, per la prima volta da inizio aprile tornano a crescere i ricoverati in terapia intensiva: sono 5 in più. Si è accesa una spia. Giova infatti ricordare che tutto è iniziato con due turisti cinesi ricoverati a Roma... Siamo "prontissimi" per il secondo giro?

Daniele Krumitz

Caro Dago, “Anm e Csm alimentano la commistione fra toghe e politica”, sentenzia con trent'anni di ritardo Di Pietro ai microfoni di Radio Cusano Tv Italia svelando il primo segreto di Pulcinella. Se avesse aggiunto che è attiva soprattutto verso il settore sinistro dell'emiciclo avrebbe rivelato anche il secondo.

Giorgio Colomba

Caro Dago, Obama entusiasta per la decisione della Corte Suprema sui Dreamer: "Possiamo apparire diversi e venire da ogni parte, ma ciò che ci rende americani sono i nostri ideali condivisi e ora per difendere quegli ideali dobbiamo eleggere Joe Biden".

Curioso che per difendere i clandestini Barack inviti a votare per un candidato accusato di molestie sessuali. Evidentemente per lui la difesa e la tutela delle donne è un valore secondario.

Casty

Caro Dago, Di Battista rassicura Grillo: "Non farò terremoti, ma dopo il Covid bisogna riscrivere l'agenda". Ma certo, niente terremoti perché i grillini sono esperti in tsunami.

Tas

Se siete ad un funerale e avete fame, mangiate pure un panino con la mortadella e birra ghiacciata. Siete autorizzati da Salvini. Quando uno ha fame, ha fame. Potrà pure magiare o deve morire di inedia?

Gaetano il Siciliano

Caro Dago, Covid-19, il presidente del Parlamento euopeo, David Sassoli: "Sul Recovery fund non accetteremo passi indietro". Passi indietro da cosa che non c'è nulla?

Ezra Martin

Caro Dago, Donald Trump non esclude che la Cina abbia favorito la diffusione del coronavirus a livello internazionale per destabilizzare le economie concorrenti. Beccato in castagna! Il tipico comportamento di chi chiede aiuto a Xi Jinping per la rielezione.

Nereo Villa

Dagovski,

Con tutto quell’oro addosso, Sergio Sylvestre potrebbe cantare l’inno ad un matrimonio dei Casamonica.

Aigor

Caro Dago, clandestini, terzo salvataggio in 48 ore per la nave Sea Watch. Adesso ne hanno caricati 211. È un po' presto come dono di Ferragosto... Vabbè, vuol dire che poi ce ne porteranno degli altri.

Furio Panetta

Caro Dago, vietare i licenziamenti per decreto? Significa rifugiarsi nel virtuale per evitare la realtà. Di più stupido c'è solo vietare al vento di spirare.

Greg

Dago darling, monumentali misure di sicurezza (con gran luccichio di auto blu blindate) italo-ticinesi (CH) per la visita di Di Maio. Non si capisce se gli svizzeri pensavano di star ricevendo un grande statista a livello perlomeno di Obama o se ritengono che il loro paese é pericoloso come lo era la Bosnia-Erzegovina ai tempi della visita dell'arciduca Francesco Ferdinando d'Asburgo Lorena Este nel 1914. Ossequi

Natalie Paav

Caro Dago, coronavirus, Pechino: "Il ceppo rilevato al mercato Xinfadi viene dall'Europa". Premesso che questi sono cacciaballe professionisti, se fosse vero avremmo ricambiato la "cortesia".

Simon Gorky

Caro Dago, tante polemiche, ma in fondo che cos'è il Mes? Un M5s con la "e" al posto del "5" ed entrambi sono bidoni.

John Doe Junior

Caro Dago, Da oggi in poi, per giustificare eventuali assembramenti tra amici e parenti, basta dire che la causa è da imputare alla felicità! Perché la felicità dei cittadini viene prima di tutto! Chi oserebbe dire il contrario?!

Un caro saluto, Mary

Caro Dago, Twitter censura nuovamente un post di Trump con la scritta "Contenuto multimediale manipolato". Nel messaggio il presidente aveva postato una versione "taroccata" di un video molto popolare sui social: quello un bimbo bianco e uno nero che si corrono incontro per abbracciarsi. Nel suo video, invece, il bimbo bianco insegue quello nero, con la scritta: "Bambino terrorizzato fugge da bambino razzista".

Si parla di manipolazione quando un qualcosa viene cambiato lievemente in piccoli particolari, con intento truffaldino, in modo che i più non se ne accorgano. Ma qui trattandosi di uno sconvolgimento evidente di un video popolare chiunque capisce che trattasi di satira.

Purtroppo oramai quelli di Twitter, obnubilati dall'odio per Donald, si sono bevuti il cervello. Roba da matti! È come se qualcuno censurasse un video di Alec Baldwin mentre fa l'imitazione del Presidente scrivendo sotto che si tratta di un falso. Ma da quale pianeta sono arrivati?

Nino

Caro Dago, oggi vorrei provare a spiegare ai fascio-sovranisti cos'è razzismo e cosa non lo è:

-Se un bianco insulta un nero è razzismo. Se un nero picchia un bianco non è razzismo.

-Se un cristiano si oppone alla costruzione di una moschea è razzismo. Se un musulmano ammazza un sacerdote cattolico non è razzismo.

-Se un bianco tira un uovo ad una ragazza nera è razzismo. Se un nero stupra e ammazza una ragazzina bianca non è razzismo.

-Se un occidentale dice no al burqa è razzismo. Se un musulmano aggredisce una ragazza occidentale perché porta la minigonna non è razzismo.

Spero di essere stato chiaro. Evviva il politically correctness di 'sta minchia!

[Il Gatto Giacomino]