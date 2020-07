POSTA! - LA MINISTRA AZZOLINA: "TEST SIEROLOGICI PER TUTTO IL PERSONALE". CI SARÀ LA POSSIBILITÀ DI COMPERARE IL CERTIFICATO DI NEGATIVITÀ COME IL BANGLADESH? – "LA NOMINA DI ARCURI È FORTEMENTE VOLUTA". SICURO. DOPO AVER LASCIATO PER MESI GLI ITALIANI SENZA MASCHERINE ORA AVRÀ LA POSSIBILITÀ DI LASCIARE GLI STUDENTI SENZA BANCHI

monica cirinnà

Dagovski, “Dio, Patria e Famiglia” sarebbe una noia? Beh, dipende dalla famiglia.

Citofonare Cirinna’.

Aigor

Caro Dago, svolta nelle indagini sulla scomparsa di Mauro Romano, avvenuta a Racale (Lecce) il 20 giugno 1977. Secondo gli inquirenti, il giorno della sparizione il piccolo, che all'epoca aveva 6 anni, sarebbe salito sull'auto di un amico di famiglia, che oggi ha circa 70 anni e che chiamava "zio". Ogni tanto qualcosa che funziona!

coronavirus controllo voli bangladesh

E.Moro

Caro Dago, l'Unità di Crisi Covid della Regione Lazio ha lanciato l'allarme per un volo che, partito dal Qatar con a bordo 135 passeggeri provenienti però dal Bangladesh, è in arrivo a Fiumicino.

Nello scalo romano, però, dopo la sospensione decretata lunedì dal ministro della Salute, i passeggeri bengalesi non potrebbero sbarcare. Ma non è giusto. Questi poveretti hanno forse meno diritti degli africani?

BRUNO VESPA DANILO TONINELLI CON IL PONTE MORANDI CROLLATO

Corda

Caro Dago, ingegneria batte burocrazia due anni a zero. E ora i grillini non cederanno "mai" il nuovo ponte Morandi (continuerà a chiamarsi cosi ??!) alle Autostrade.

Basta capirsi sulla durata del "mai" grillino: sarà azzardato valutarla in pressappoco quindici giorni?

Cincinnato 1945

Dago darling, la ragioneria non abita più nemmeno chez un antico ragioniere come Dago. Svezia (10 milioni di abitanti) senza lockdown quasi 5.500 morti per coronavirus. Moltiplicando per 6 (per arrivare a 60 milioni di abitanti, quanti ne ha l'Italia) sarebbero 33.000. Sempre meno dei quasi 39.000 italiani.

coronavirus svezia

Con questo non voglio dire che il severo lockdown italiano non sia servito (prob. sì e molto), ma i numeri sono numeri. Tutto il resto sono antichi pregiudizi sulla Svezia Inferno o Paradiso. Analogo discorso con cifre diverse per il Brasile che ha ben 220 milioni di abitanti!

Ossequi Natalie Paav

Caro Dago, ci dai informazione cucita a dovere e scucita al punto giusto, ci permetti di far parte dello spazio che offri e che, come sempre, condividiamo e apprezziamo. Sconosciuti, ma conosciuti nella sete di cose della vita.

DONALD TRUMP JOE BIDEN

Auguri!

Labond / Paolo Lelli

Caro Dago, Joe Biden, candidato democratico alla Casa Bianca, ha vinto le primarie in New Jersey con l'88,5% delle preferenze su Bernie Sanders e nel suo Delaware col 90,4% delle preferenze. Una grande impresa. È riuscito a battere uno sfidante che si è ritirato tre mesi fa: l'8 aprile.

Lucio Breve

LUCIA AZZOLINA AL MARE

Perchè nel tuo sito ogni tanto leggo che le mascherine sono introvabili? vivo in sardegna, le mascherine sono ovunque tabaccai, supermarket,persino dove vendono materiale edile. tutte certificate e in molti casi a meno di 50 centesimi. il prezzo minore 0,39 certificate.

Fiori.G.

Caro Dago, scuola, la ministra Azzolina: "La nomina di Arcuri è fortemente voluta". Sicuro. Dopo aver lasciato per mesi gli italiani senza mascherine ora avrà la possibilità di lasciare gli studenti senza banchi.

Piero Nuzzo

Caro Dago, coronavirus, Oms: "Team di esperti in Cina per studiare l'origine del virus". Ma chi vogliono prendere in giro? Il medico cinese che ha segnalato per primo la comparsa del nuovo virus è finito male figurarsi se il regime di Xi Jinping permette a equipe provenienti dall'estero di svolgere libere indagini in materia.

GIUSEPPE CONTE PEDRO SANCHEZ

Pop Cop

Caro Dago, clan camorrista dei Senese a Roma, Rainews24 nasconde la notizia del coinvolgimento del fratello della senatrice Pd Cirinnà. Quando ad essere coinvolto nelle cronache giudiziarie era il fratello di Berlusconi, finiva nel primo titolo di apertura.

DOMENICO ARCURI

Pino Valle

Caro Dago, il premier Pedro Sánchez: "Accordo tra Spagna e Italia per aiutare l'Europa". Ma gli si son fuse le cellule grigie? Chi vuol aiutare se tra un po' i due Paesi dovranno essere raccolti col cucchiaino?

Luisito Coletti

genova ponte morandi

Caro Dago, la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli: "Confermo che il nuovo Ponte Morandi a Genova sarà gestito da Autostrade". Come annunciato fin dal 15 agosto 2018 da Conte, Di Maio e. Toninelli!

Martino Capicchioni

Caro Dago, un 19enne su Instagram: «C'è una negra di merda che pensa di avere dei diritti. E tra l'altro è pure donna: già donna e diritti non dovrebbero stare nella stessa frase».

E poi: «Questa orangotango non solo mi è saltata sulla macchina ma ha pure avuto la brillante idea di denunciarmi per falsa testimonianza».

toninelli

E il bel risultato ottenuto in anni di pollitically correct. Non era meglio quando Romano Prodi poteva liberamente scrivere sulla prima del Corriere che «l’Italia è stato l’unico paese dell’Occidente a mandare avanti una società industriale senza negri, che negli Stati Uniti erano negri nel senso letterale della parola.»?

Sicuramente c'era assai meno razzismo di oggi che è stata soppressa la libertà di opinione in favore del pensiero unico di simistra. I risultati ottenuti sono l'esatto opposto di quanto auspicato.

A.B.

DOMENICO ARCURI MASCHERINE

Caro Dago, Donald Trump ha informato il Congresso americano che sta ritirando formalmente gli Stati Uniti dall'Organizzazione mondiale della sanità. E subito Joe Biden, candidato dem alla Casa Bianca, ha annunciato che "Gli Stati Uniti si uniranno di nuovo all'Oms nel primo giorno della mia presidenza", confermando quindi che i soldi americani Ghebreyesus non li vedrà mai più.

Salvo Gori

Caro Dago, coronavirus, il ministro della Salute Roberto Speranza blocca i voli provenienti dal Bangladesh per 7 giorni. Ci risiamo. Ripete lo stesso errore fatto con la Cina, quando i contagiati arrivavano lo stesso facendo scalo in altri Paesi. Questi non imparano mai.

Ettore Banchi

danilo toninelli placido migliorino

Caro Dago, Papa Francesco: "È Dio che bussa alla nostra porta affamato, assetato, forestiero, nudo, malato, carcerato, chiedendo di essere incontrato e assistito, chiedendo di poter sbarcare". Vada a dirlo alla mamma di Pamela Mastropietro!

Stef

Caro Dago, coronavirus, nuovo record di contagi negli Stati Uniti: 60.209 in 24 ore. Non c'è che dire. I Dem, assieme ai "Black Lives Matter", con le numerose manifestazioni prive del rispetto di qualsiasi morma di sicurezza organizzate in tutto il Paese, hanno ottenuto proprio un gran risultato. Vedremo quanti americani li ringrazieranno nelle urne il 3 novembre.

Bibi

papa francesco

Caro Dago, notte di scontri a Belgrado dopo l'annuncio di un nuovo lockdown per limitare la diffusione del coronavirus. Ma non devono preoccuparsi perché tanto tutti gli infetti vengono in Italia attraverso la rotta balcanica.

Fabrizio Mayer

"Le sentenze si rispettano e non si commentano": questo il mantra propagandato dagli apostoli del politically correct. Non so, però, se più ridicolo od ipocrita. Ma che vor dì, caro Dago? Possiamo forse parlare male di Garibaldi, della Gioconda, del Colosseo, ecc ma guai a sfiorare il verbo emesso dai Sacri Tribunali della Magistratura?

LUCIA AZZOLINA

Insomma i giudici ( Palamara docet) possono mettere il becco nell'attività autonoma del Parlamento ma i cittadini ed i loro rappresentanti devono mettersi il bavaglio? Ogni riferimento alla sentenza sulla condanna di Berlusconi non tanto sull'audio quanto sui fatti oggettivi emersi prima, durante e dopo la sentenza non è casuale.

Antonio Pochesci

Caro Dago, scuola, la ministra Azzolina: "Test sierologici per tutto il personale". Ci sarà la possibilità di comperare il certificato di negatività come il Bangladesh?

Greg

coronavirus e bangladesh 1

Caro Dago, la ministra per le Infrastrutture De Micheli: "Il nuovo ponte di Genova sarà gestito da Autostrade". Poi Toninelli non se la prenda se lo insultano per strada...

Nino

Caro Dago, mi stai invecchiando male, non che io stia invecchiando meglio sia chiaro, ma a leggere il tuo sito mi sembra di leggere repubblica. Questo governo non è un granchè, d'accordo, ma non ti ho mai letto così rancoroso con quelli precedenti e governi di merda ne abbiamo avuti e assai peggio di questo.

conte casalino

Travaglio difende il governo, anche troppo forse, e tu mi fai una selezione dei commenti sull'articolo a proposito di giorgio gori, tutti a favore del medesimo, poverino... e che, ovviamente, non entrano nel merito di ciò che è stato scritto, perchè è tutto vero e chi ha una certa età lo sà.

Insomma, non ti voglio tediare con altri esempi, mi sembra che tu abbia qualcosa di personale, di emotivo, contro questo governo, in modo particolare verso il duo Conte/Casalino e mi dispiace, non per loro beninteso.

Ti preferivo, come una volta, sempre iper critico su tutti, anche ferocemente critico ma distaccato, come posto su un piedistallo che osserva ciò che succede sotto, con ironia come se non gli appartenesse. Adesso mi sembri un Merlo (repubblica) qualunque.

Stammi bene.

Francesco Petrocchi

silvia romano prima intervista a la luce

DagoSatan, DagoSatan aleppe!

Secondo me, o DagoSatan, qualcosa deve essere successo ! Sia in un caso che nell’altro. Nel primo caso infatti potrebbe trattarsi di moto interiore d’animo, quel friccicore al core (come dicono a Roma ladrona, sporca, grillizzata e topizata, ma pur sempre aeterna lux fino a quando i demoni iconoclasti non raderanno al suolo il Colosseo).

Nel secondo caso potrebbe essere la solita codardia, la fifa blu che prende i sinistri e i vili progressisti quando trattano di cose musulmane. In questo secondo caso non c’è femminista che tenga, non c’è selvaggina che fa domande via figlio del tipo: “non pensa che la religione musulmana sia omofoba, razzista, machista, anti donne, etc?” Eh no, qui la fifa per eventuali rappresaglie tappa il buco della selvaggina di turno, mentre invece con Salvini ha “coraggio” da vendere!!

Silvia Romano

Ma andiamo al sodo: tu hai ripreso le dichiarazioni di Silvia Romano con così tanta pacatezza e dolcezza ( no non è Silvia Romano...,. ehm scusatemi è Aysha, non vorrei mai sbagliare, pensa DagoSatan ) da commuovere! Mentre sputi addosso a tutti quelli che non ti fanno paura, qui ti caghi sotto. Questi non scherzano, hai pensato, meglio assecondarli.

Chissà che un domani non comandino loro e allora io cosa faccio? Basta culi, cazzi, tette, culatoni e porche. Quelli non scherzano: meglio trattarli bene non si sa mai. Bisogna prenderla sul serio questa Aysha, magari diventa sindaco di Milano. In effetti dice cose più intelligenti di Sala, anche se ci vuole poco. Molto poco.

conte casalino

Dice Aysha: “Ero disperata. Vivevo nell’incertezza (quando era a casa in Lombardia, ndr)ma grazie al rapimento la Fede nell’Islam mi ha salvata! Devo indossare il velo perché coprendo il mio corpo so che una persona potrà vedere la mia anima”. Che meraviglia per le orecchie progressiste, per i Dagosatanassi ...

Devo dire insomma che li ha “commossi” tanto e anche te DagoSatan. Si è visto appunto da come hai introdotto il servizio! Convertito o cagasotto? questo è il dilemma! Per risolverlo Ti prego fatti rapire insieme ai tuoi tatuaggi, poi torni e sapremo. Nel frattempo cercheremo di sopravvivere senza di te !

Luciano