POSTA! - RENZI NON ARRIVA AL 5% NEANCHE SE LO LASCI IN CARICA TUTTA LA NOTTE - MASCHERINA OBBLIGATORIA NEL CENTRO STORICO DI GENOVA. CHI VUOLE INFETTARSI VADA IN PERIFERIA! – SUAREZ CONOSCEVA IN ANTICIPO LE DOMANDE DELL'ESAME DI ITALIANO PER OTTENERE LA CITTADINANZA. SI PUÒ DIRE CHE È UN PO' COME SE LA JUVENTUS CONOSCESSE IN ANTICIPO LE DECISIONI ARBITRALI?

CORONAVIRUS SCUOLA

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Dagovski,

E’ così dura ammettere che le scuole riaprono solo perchè i genitori devono tornare al lavoro?

Aigor

Lettera 2

Caro Dago, dopo il disastro alle Regionali, sarebbe piaciuto poter rivolgere contro i 5 Stelle la vecchia battuta del fondatore Beppe Grillo: "Siete circondati!". Ma ormai sono così frammentati che non è nemmeno più possibile circondarli.

Rob Perini

beppe grillo luigi di maio

Lettera 3

Caro Dago, coronavirus, mascherina obbligatoria nel centro storico di Genova. Chi vuole infettarsi vada in periferia!

Casty

Renzi non arriva al 5% neanche se lo lasci in carica tutta la notte.

PJM

Lettera 4

Caro Dago, Trump: "Negli Usa stop a sigari e rum da Cuba". Quindi Clinton non potrà più divertirsi con la Lewinsky di turno?

A.Reale

RITRATTO DI BILL CLINTON VESTITO DA MONICA LEWINSKY IN CASA EPSTEIN A NEW YORK

Lettera 5

Caro Dago, caso Suarez, il calciatore uruguaiano conosceva in anticipo le domande dell'esame di italiano per ottenere la cittadinanza. Si può dire che è un po' come se la Juventus conoscesse in anticipo le decisioni arbitrali?

Maxi

Lettera 6

Caro Dago, il nuovo patto sulle migrazioni della Von der Leyen? La montagna ha partorito la cacca di un topolino.

Jantra

Lettera 7

LUIS SUAREZ A PERUGIA

Caro Dago, in merito alla questione che riguarda Luis Suarez, c'è da ammettere che manco Di Maio e Zingaretti passerebbero l'esame d'italiano. E non solo all'Università per stranieri di Perugia, ma in una qualsiasi scuola media inferiore.

[Il Gatto Giacomino]

ZINGARETTI - CONTE - DI MAIO

Lettera 8

Caro Dago, Governo, il premier Conte: "Saremo giudicati per quanto riusciremo a realizzare nell'interesse degli italiani". Prima con la Lega e ora col Pd. È da più di 2 anni che ripete questa nenia, quando ha intenzione di cominciare?

Gildo Cervani

Lettera 9

Caro Dago, coronavirus, la ministra Azzolina: "Nelle scuole di tutta Italia a oggi abbiamo distribuito più di 135 milioni di mascherine". Ottimo. Così gli studenti mettendosele sugli occhi non si accorgeranno che mancano banchi e insegnanti.

Achille Gambini

Lettera 10

LUCIA AZZOLINA

Caro Dago, coronavirus, il ministro Speranza: "La priorità sono le scuole, non gli stadi". E allora perché il ritorno in classe è stato anticipato di parecchi mesi dalla ripresa del campionato di calcio?

Benlil Marduk

Lettera 11

Caro Dago, se Conte, Lamorgese, Zingaretti e Di Maio, sono contenti di essere presi in giro dalla Von De Leyen sui migranti avranno i loro personali motivi. Ma gli italiani sono stanchi di essere presi in giro dalla UE con fumose parole su provvedimenti che restano astratti e i migranti restano in Italia.

FB

Lettera 12

conte lamorgese

Caro Dago, coronavirus, incerto il ritorno di più di mille tifosi negli stadi. Troppe le incognite sull'andamento dell'epidemia. Ben fatto. Basta aggiungere televisori con le partite in diretta fuori dai locali della movida così festaioli e tifosi potranno conseguire assieme lo stesso obiettivo: infettarsi.

Tuco

Lettera 13

Caro Dago, se non ricordo male ci avevi promesso di darci il nome del presentatore VIP che ha richiesto e ottenuto il bonus dei 600 euro e poi rimango allibito di come si parla tanto del caso Suarez/esame italiano ma è completamente scomparsa la notizia dei politici fruitori del bonus che è una vergogna nazionale di gente senza dignità. Sarà che i tedeschi avevano ragione, quando dicevano: E' un italiano cosa ti vuoi aspettare?

juliette greco 5

Buona giornata e complimenti per il giornale :il mio preferito. Grazie

Rosario

Lettera 14

Caro Dago, se ne va a 93 anni Juliette Gréco. Famosa in Italia, dicono a RaiNews24, oltre che come cantante anche per lo sceneggiato anni '60 "Belfagor". E come no, siamo tutti 80enni, impossibile dimenticare la Rai in bianco e nero del 1960...

E.S.

Lettera 15

tampone

Caro Dago, Governo, Zingaretti: "È tempo che l'alleanza dia un colpo d'ala". Coi 5 Stelle ridotti a colibrì non dovrebbe essere difficile: è la specialità dell'uccellino.

Greg

Lettera 16

Caro Dago, coronavirus, Speranza: "Ora 100mila tamponi al giorno, li aumenteremo". Visto che è risaputo che più tamponi fai più nuovi contagiati trovi, il ministro spieghi agli italiani il perché di questo improvviso desiderio di avere un maggior numero di infetti al giorno. Forse per poter mettere alcune zone d'Italia nuovamente in lockdown ed evitare probabili manifestazioni di protesta contro riforme poco popolari che un Parlamento delegittimato dal referendum si appresta ad approvare?

Federico

Lettera 17

PIERPAOLO SILERI GIUSEPPE CONTE ROBERTO SPERANZA

Caro Dago, sto transitando adesso - ore 14:00 - davanti ad una scuola media. Gli studenti escono in gruppo e festanti dall'edificio con la mascherina rigorosamente abbassata. E meno male che all'interno, sui pavimenti, sono segnati con le frecce i sensi unici di transito onde evitare assembramenti...

Yu.Key

Lettera 18

Caro Dago, scrive Andrea Carugati su La Stampa che il film «Un giorno di ordinaria follia», diretto nel 1993 da Joel Schumacher, "ha garantito a un giovane Michael Douglas l'accesso al gotha del cinema". Mah... Io il figlio di Kirk lo ricordo "giovane" nei primi anni '70 ai tempi della serie tv «Sulle strade della California». Ma definire tale un 49enne sembra un po' fuori luogo, a meno che non si tratti di un novello Dorian Gray.

funerali willy conte zinga lamorgese

P.T.

Lettera 18

Caro Dago, siamo informatissimi sui contagi di mezzo mondo, dall'Europa agli USA, dall'India al Brasile, ma da un paio di mesi nulla più sappiamo di Cina ed Estremo Oriente (Giappone, Hong Kong, Corea del Sud, ecc.).

Stanno tutti benissimo e non rischiano ondate di ritorno, oppure la Botteri - corrispondente RAI da Pechino -, che da laggiù nei mesi d'oro ci informava anche dei contagi di Canicattì - si è suicidata a seguito delle polemichette da quattro soldi sul suo sempiterno golfino nero?

Cincinnato 1945

Alberto Tarallo con Michela Miti e Tini Cansino al club 84 - 30 gennaio 1984- ph Marcellino Radogna

Lettera 19

Caro Dago, nel 1992 avevo 19 anni e ricordo benissimo le risate con mio padre (Sergio Rubini, direttore della fotografia) al ritorno dal film di Tarallo "Cattive ragazze". La Ripa di Meana (pace all'anima sua) andò sul set solamente il primo giorno, per il resto la regia la fece babbo. Poi, su chi fosse (sia) "la Alberta", dovresti chiedere direttamente a lui, che a 82 anni è ancora gajardamente sul pezzo. I cinematografari sono peggio dei bucanieri!

Leonardo

Lettera 20

Caro Dago, l'articolo del Giornale sui galeotti prezzolati, che voterebbero per Biden grazie all'intercessione di Bloomberg, è semplicemente vergognoso. I repubblicani le stanno provando tutte per limitare, secondo un'antica tradizione americana, il voto di tanti "poveracci", compresi quelli che hanno regolato il proprio conto con la giustizia.

alberto tarallo - LA BANDA DEL GOBBO

Se continuate a dare alscolto a simili campane – e taccio di tutte le altre cui date credito – vi ritroverete sempre più in cattiva compagnia. Sia che vinca Biden, nel qual caso penso che comunque rivedrete la vostra linea editoriale (che c'è, non fate finta), sia, a maggior ragione, se Trump verrà riconfermato.

Lo zio d'America

Lettera 21

Gentildago, Breonna Taylor era in casa sua con il suo compagno, uno spacciatore.

Secondo il giudice americano è arrivata la polizia per un controllo, e il fidanzato di Breonna ha sparato (per primo) contro i poliziotti, che hanno risposto al fuoco. La povera ragazza si è trovata sulla traiettoria delle pallottole ed è morta. Il giudice, visti i fatti, non ha potuto incriminare i poliziotti, perchè non c'era nulla da incriminare. Ma ormai tutto va bene per fare casino. Il fatto è che però così - con buona probabilità - si fa un favore a Trump, che ormai è visto come l'unica salvezza contro il caos.

TRUMP E BIDEN

Il Pesce Giacomo

Lettera 22

Caro Dagos, sentiti ringraziamenti, nell'ordine: a Pietrangelo Buttafuoco (non sempre sortoscrivibile) per avere, ieri sera, da Barbara Palombelli, su Rete4, dimostrato che alla guerra di logoramento, al gioco al massacro, all'attacco concentrico cui è sottoposto Salvini come nemmeno il B.d'antan, avendo contro Ue, Vaticano, magistratura, media, piazze e quasi tutta Forza Italia, non resisterebbe neppure un Draghi; e grazie a te, caro Dagos, per avere ricordato al gotha giornalistico- intellettuale che Conte non è quello statista di dimensioni titaniche quale è stato fatto dal nulla dali stessi media che si danno al linciaggio soft di Salvini.

Infine, un grazie a Maria Giovanne Maglie, per il coraggio e la lucidità con cui smonta gli idola fori del mainstream mediatico. Grazie!

il capannone di cormano acquistato dalla lombardia film commission 2

Raider

Lettera 23

Dago darling, gli affari Suarez-Perugia e Capannone di Cormano-Lega m'hanno fatto venire in mente la bella canzone "Les petits papiers", cantata da Regine circa mezzo secolo fa. I tipi di carta ora non c'entrano, ma sempre di cosucce piccole piccole si tratta, amplificate a dismisura dal circo mediatico.

Per due affarini così, vien da chiedersi quanti affaroni ben più sostanziosi sono accuratamente messi sotto il tappeto, fino a che (eventualmente) non servirà a qualche burattinaio di fare l'"unzipping" (come fanno certi gay quando si offre loro un bel "pacco", forse pieno di grosse sorprese o delusioni) di qualcuno di essi a reti unificate e uno "special" di Mentana per i telemorenti che seguono la novella TeleKabul.

alberto di rubba

Il tipico giochino di scoprire le pagliuzze ma lasciar perdere le travi (magari chirurghi laureati senza sapere chi era Ambroise Paré o palazzoni prestigiosi passati di mano come fossero capannoni della periferia meneghina).

E a proposito di affari che non troppo tempo fa s'erano molto ingrossati, apprendo da "Le Figaro" che Alexandre Benalla ("l'ancien proche d'Emmanuel Macron") sarebbe stato ospitalizzato per Coronavirus a Parigi. Speriamo che guarisca presto per la gioia di tutti i suoi "proches", antichi o attuali. Ossequi

maria elena boschi

Natalie Paav

Lettera 25

Guten Morgen DagoStaff, la signora Boschi forse sarà venuta a Bolzano, con la scusa della campagna elettorale (dove fu imposta due anni fa come deputata creando emorragia di mezzo direttivo PD), per rifare la scorta di speck. Perché il suo apporto a Italia Viva è stato "fulminante", nel senso che gli elettori hanno evitato la cabina elettorale probabilmente.

Totalizzato 398 voti per 1% dell'intero corpo elettorale bolzanino e quindi nessun consigliere eletto. Eppure la sua salita in Sudtirolo era stata degna di un servizio dell'EIAR

https://www.facebook.com/3LRaetica/videos/3531241026886503

così come il servizio radiofonico

https://www.facebook.com/3LRaetica/videos/3268645463204494

Così come sono spariti dagli scranni del consiglio comunale di Bolzano, Casapound, M5S (da 6 consiglieri a ZERO), Sinitra varia e Forza Italia (qualcuno rintracci la Biancofiore).

Servus

Lettera 26

Caro Dago,

maria elena boschi candidata a bolzano

non ti ho mai scritto prima. Sono un affezionato lettore (e, credimi, anche evangelizzatore) di questo disgraziato sito da oltre dieci anni.

Volevo esprimere alcune osservazioni sul caso Suarez, che spero pubblicherai:

1) i giornali hanno iniziato a pubblicare due giorni fa intercettazioni che erano state fatte solo qualche giorno prima. Ci sono tempi tecnici di trascrizione delle intercettazioni (le cosidette "sbobinature"), oltre che tempi pratici di valutazione se siano di interesse o meno, analisi da parte del procuratore, e così via. il fatto che a distanza di qualche giorno della telefonata i giornali ne pubblichino gli stralci, dovrebbe far gridare allo scandalo (questo sì), l'Italia intera. La procura andrebbe seriamente indagata per capire come è possibile una fuga di prove del genere.

2) il passato evidentemente non fa maturare il giudizio di questo Paese. Calciopoli dovrebbe aver insegnato, a chiunque avesse un minimo di pazienza e oggettività nell'analizzare i fatti, che i processi sommari fatti con due stralci di intercettazioni non sono la via migliore per la ricerca della verità. Ancora mezza italia ritiene con certezza che Moggi abbia chiuso a chiave veramente Paparesta in uno spogliatoio. Peccato che non sia mai successo.

CHIELLINI SUAREZ BY BOCHICCHIO

3) Anche in questo caso "Suarez" si intravedono tutti gli elementi della corsa al processo mediatico (in Italia si regalano ancora Lauree, vedi le cronache, e Cittadinanze, vedi i dati del Ministero, con il bazooka), perchè la Juventus ha più haters che tifosi, che tanto piace ai nostalgici di piazzale Loreto e di un Paese che non conosce il concetto di Giustizia ma quello di vendetta

Tuo,

il Romagnolo