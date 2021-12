POSTA! – UN AUGURIO PER IL NUOVO ANNO: CHE CI VENGANO RISPARMIATE LE RISATE CHE IL MONDO SI FAREBBE PER UN PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA BUNGA-BUNGA. E, GIÀ CHE CI SIAMO, LASCIAMO PERDERE ANCHE QUEL CANDIDATO CHE GIÀ NEL COGNOME FA …CASINI - FAUCI: "EVITATE LE GRANDI FESTE DI CAPODANNO". INVECE LE FESTE DI COMPLEANNO ALLA BARACK OBAMA CON 400 INVITATI VANNO BENE?

renato brunetta

Caro Dago, Covid, ieri nuovo record di contagi: 98.000. Il ministro Brunetta: "La sfida con il virus la stiamo vincendo noi". Come quel tizio che appena ricoverato in manicomio esclamò: "Finalmente li ho chiusi tutti fuori!".

Lucio Breve

Dago darling, anche in Francia hanno ripristinato l'obbligo delle mascherine all'aperto. Esenti alcuni posti, tra cui il Bois de Boulogne parigino, forse per non ostacolare il lavoro delle/dei lavoratrici/lavoratori del sesso.

emmanuel macron 6

Che casino anche da noi, ora che le chirurgiche praticamente sono trattate come carta straccia in favore di quelle Ffp2. E che dire del flop del "Salviamo il Natale", sbandierato tanto negli ultimi mesi per prendere questa o quella misura restrittiva? Ossequi

Natalie Paav

elisabetta trenta 3

Caro Dago, per chi avesse qualche dubbio sul M5S ascolti la ex ministra Trenta, che ha dichiarato che i grillini pensano solo alle poltrone! Proprio lei che non voleva lasciare la casa di servizio e poi, una volta esclusa dal governo ha sbattuto la porta al movimento...da brava grillina (ora ex) era anche lei attaccata ai privilegi e alle poltrone...

FB

Caro Dago, Covid negli Usa, il prof Anthony Fauci: "Evitate le grandi feste di Capodanno". Invece le feste di compleanno alla Barack Obama con 400 invitati vanno bene?

ELISABETTA TRENTA - LA CASA A SAN GIOVANNI

Ettore Banchi

Dagosapiens, un augurio per il nuovo anno: che ci vengano risparmiate le risate che il mondo si farebbe per un Presidente della Repubblica Bunga-Bunga. E, già che ci siamo, lasciamo perdere anche quel candidato che già nel cognome fa …casini.

Vittorio Chediocelamandibuona ExInFeltrito

BERLUSCONI AL QUIRINALE - VIGNETTA DI ALTAN

Caro Dago,

da ragazzino, negli anni '50 del secolo scorso, ogni tanto avevo delle discussioni con una mia zia, fervente monarchica, nelle quali sostenevo la superiorità della repubblica rispetto alla monarchia.

Poi dopo aver visto in questi ultimi decenni i traumi che l'intero paese subisce ogni sette anni in occasione della nomina del nuovo presidente della repubblica, traumi che si preannunciano ancora più pesanti nella prossima scelta del successore di Mattarella, ho pensato che mia zia avesse ragione e che per il nostro paese sarebbe stata forse meglio una monarchia del tipo scandinavo rispetto alla repubblica attuale.

Mi sbaglio ?

Pietro Volpi

greta thunberg a glasgow 7

Caro Dago,ora stiamo a vedere se la stretta per i no-vax varrà anche per gli onorevoli e i senatori della Repubblica che, se privi di vaccinazione anticovid, a rigor di legge, non potranno viaggiare su treni ed aerei. Escogiteranno una scappatoia? Si faranno scorrazzare (quelli che già non lo fanno,con scorta annessa) su e giù per la penisola sulle comode ed esclusive auto blu? Sappiamo bene che i parlamentari italiani, in tema di privilegi, non sono secondi a nessuno...

Paloma

SILVIO BERLUSCONI - IL PATRIOTA - MEME

Caro Dago, sbarco di 500 clandestini da una nave ONG, ora manca solo che queste potenti e facoltose organizzazioni acquistino qualche nave da migliaia di posti per svolgere più agevolmente il loro "lavoro" nei porti italiani, ovviamente solo quelli....

FB

Caro Dago,

Se Greta parla di clima e la ascolta perfino il papa posso dire anche io qualcosa,e cioe' che nel mare di previsioni contraddittorie e successive smentite sui cambiamenti di clima e pandemie usciti dalle bocche sapienti degli Esperti solo una cosa mi pare certa:

i cambiamenti di clima ci sono sempre stati .

nole djokovic

Come regalo di buon anno ti mando la foto di questo vongolone fossile che ho estratto con le mie mani da un colle prehimalayano di 2000 metri ,a testimonianza del fatto che c'era un sacco di acqua salata da queste parti,così come in provincia di Vicenza e Verona ci sono conchiglie , coccodrilli e squali fossili ( e non solo lì).

I Negritos partirono dall'Africa 100.000 anni fa in canoa e andarono fino alle isole Andamane e oltre ,mentre dall'emisfero australe ,sempre remando,arrivarono popoli dravidici in India,perche' i mari occupavano meno spazio durante le glaciazioni e permettevano migrazioni a piedi anche di tribu' che dall'Asia,camminando, hanno popolato le Americhe.

novak djokovic matteo berrettini atp finals torino 2021

Fermare i cambiamenti climatici...forse e' un'utopia,diminuire i veleni che immettiamo nell'acqua e nell'aria invece sarebbe proprio bello,se per farlo non si scegliesse di far perdere il lavoro a milioni di persone che non stanno su lussuosi yachts o festeggiano in alberghi a tremila stelle l'anno nuovo deprecando chi e' così volgare da usare ancora il carbone ,magari per scaldarsi e cucinare,perche' non ha altro.

Auguroni Calorosissimi a tutti

Giovanna Maldasia

renato brunetta maria elena boschi

Caro Dago,

tanti complimenti all'immenso Novak Djokovic, nominato atleta dell'anno

dal giornale francese l'Equipe. Un grande tennista ed un grande uomo,

di cui ammiro la lotta contro la dittatura del vaccino.

Rinunciare a grossi guadagni dicendo no alla

trasferta in Australia per affermare il valore

della Libertà gli fa onore!

Grande Nole!

Alfredo Calogiuri

Caro Dago, il prof Andrea Crisanti: «La diffusione di Omicron è così veloce perché non trova sufficiente contrasto nei vaccinati».

ANDREA CRISANTI

Non potrebbe spiegarlo anche ai tontoloni che ci governano? Col 90% della popolazione over 12 vaccinata, i poveretti stanno ancora a perdere tempo con i no vax.

Se tutti i giorni continuiamo a fare il record dei nuovi contagiati - quasi 100.000 ieri - bisogna proprio avere qualche rotella fuori posto per non vedere l'evidenza dei numeri. I non vaccinati avranno la loro parte di colpa, ma il ventre molle sta dalla parte di chi ha fatto la vaccinazione.

Spartaco

Francesco Figliuolo e Roberto Speranza

Grande successo degli “NFT”!

Oggidì se vuoi essere alla moda devi interessarti a essi, possederne almeno uno.

Io avrei pensato di lanciare l’idea di possedere i diritti su di un’auto virtuale, una Bentley cabrio, rosa.

Se ti interessa, Precly, mi versi solo 50.000 euro e ti rilascio un certificato che attesta che possiedi i diritti e puoi usarla virtualmente quanto vuoi, penso io al cambio gomme (virtuali) e ad assicurazione (virtuale) e incendio-furto (virtuali).

Sono sicuro che la mia idea avrà successo (la platea di clienti c’è).

Giuseppe Tubi

Parola d'ordine di scuderia: Omicron si trasmette con più facilità e chi se ne frega se è meno letale delle varianti che l'hanno preceduta! Diffondere il terrore non è infodemia, caro Dagos? Lo è, eccome! E perché?

roberto speranza mezzora in piu 3

Si vorrebbe saperlo da Roberto Speranza, dalla maggioranza degli italiani venerato e osannato come un taumaturgo e il migliore del governo del Migliore. Ma gli itakiani non si chiedono e non gli chiedono molte altre cose: autopsie vietate, protocollo a rotta di collo e solo quello, resilienza alle terapie domiciliari, che non ha voluto randomizzare per conto suo: e sanno bene, del resto, gli italiani adoranti, che Speranza non ha nulla da dichiarare, non accetta di essee intervistato 'senza rete' e se gli fa piacere dire qualcosa senza contraddittorio e senza dar seguito a interrogativi piuttosto indiscreti, va a dire quattro cose da Fazio, altoparlante di sevtrizio, uomo di fiducia delle istituzioni.

Ma sì: tenetevelo stretto e caro, cari fratellastri italiani, questo spettrale santino, questo rassicurante cataplasma che vi somiglia tanto.

Raider