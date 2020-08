POSTA! – CARO DAGO, SCUOLA, I NUOVI BANCHI SARANNO CONSEGNATI ENTRO IL 12 SETTEMBRE. SPERIAMO CHE LA MINISTRA LUCIA AZZOLINA NE ABBIA ACQUISTATO ANCHE UNO PER SÉ. COSÌ POTRÀ SEGUIRE LE LEZIONI DI ITALIANO ED IMPARARE LA DIFFERENZA TRA "INFRAZIONE" ED "EFFRAZIONE"…

LUCIA AZZOLINA

Lettera 1

Caro Dago, scuola, i nuovi banchi saranno consegnati entro il 12 settembre. Speriamo che la ministra Lucia Azzolina ne abbia acquistato anche uno per sé. Così potrà seguire le lezioni di italiano ed imparare la differenza tra "infrazione" ed "effrazione".

M.H.

kamala harris e joe biden 2

Lettera 2

Caro Dago, il candidato dem Joe Biden ha definito la donna che si è scelto come vice, Kamala Harris, "una tosta". Dev'essere proprio così visto che alle primarie si è fatta fregare da uno lento come lui.

Furio Panetta

Lettera 3

mario sconcerti foto di bacco

Buonasera Dago,

A questo punto credo ci sia qualcosa di mefistofelico nelle profezie di Sconcerti...alla prossima punto la casa sulla perdente del Suo pronostico.

Domenico

Lettera 4

Caro Dago, dello scandalo P.IVA ho una sola domanda: tanto silenzio e reticenza nel fare i nomi, non è che chi ha chiesto i soldini per le P. IVA sia un qualche nome di punta?

ELENA MURELLI ANDREA DARA

Mi vengono in mente tanti politici di spicco che sono P.IVA, tanto più tutti quelli giornalisti professionisti e non assunti fissi da nessun giornale/radio.

Non è che anche i politici che al Conte I fecero di tutto per agevolare le P.IVA con la flat tax, ora privati dal Conte II del vantaggio fiscale abbiano deciso di chiedere pecunia e aiuti per fronteggiare la crisi? Mettiamo che non riesco proprio a capire come mai i partiti siano i primi omertosi in questa storia...

JOE BIDEN E KAMALA HARRIS

Saluti dalla P. Iva,

Lisa

Lettera 5

Dago darling, "one more time" è nata una stella: Kamala Harris. Ovviamente non appena Kamala sarà vicepresidentessa degli USA, la Casa Bianca cambierà nome. Dettaglio che era stato dimenticato da sant'Obama!

Dato che Casa Nera sarebbe pur sempre un po' iettatoria, si potrebbe chiamarla Casa Arcobaleno e così saranno tutti (milioni e milioni di allodole incluse) felici e contenti. Ossequi

kamala harris e joe biden 1

Natalie Paav

Lettera 6

Caro Dago, Usa 2020, Kamala Harris: "Trump semina odio e divisioni". E già, mica come i democratici che insegnano il rispetto e l'amore per l'avversario che sta alla Casa Bianca e a circondare d'affetto chi ha idee diverse da quelle della sinistra.

Ugo Pinzani

Lettera 7

Caro Dago, smascherati i furbetti del bonus Inps, vorremmo sapere se qualche parlamentare ha usufruito pure del bonus monopattino. Anche in questo caso sembra non sia necessario presentare l'Isee per poterlo richiedere.

E chi riceve mensilmente quasi 13 mila euro dallo Stato può tranquillamente sganciare la cifra necessaria per l'acquisto del velocipede - inferiore ai mille euro - senza bisogno di agevolazioni lasciando che a usufruirne siano i meno abbienti.

matteo salvini andrea dara

Lino

Lettera 8

Caro Dago, già 550 giovani hanno segnalato alla Asl di essere stati alla discoteca "Seven apples" di Pietrasanta (Lucca) nella notte tra l'8 e il 9 agosto, quando nel locale era presente una ragazza di Pisa risultata positiva al Covid-19. Allegria.

FRANCESCA PASCALE PAOLA TURCI

Un migliaio di casi così in tutta la Penisola e di sapere cosa fanno Francesca Pascale e Paola Turci non fregherà più nulla a nessuno.

Edy Pucci

Lettera 9

Caro Dago, Kamala Harris, scelta da Joe Biden come vice, è soprannominata "l'Obama donna". Proprio un bel soprannome.

Complimenti alla sinistra che partendo dal presupposto che la senatrice, in quanto donna, sia un essere inferiore, ha trovato un modo per elevarla al livello di Barack. Le femministe saranno in festa.

Kamala Harris:e Obama

EPA

Lettera 10

Caro Dago, Joe Biden: «Se sarò eletto alla Casa Bianca il primo giorno telefonerò ai Paesi Nato e dirò: "Siamo tornati, non abbandoniamo i nostri amici, non trattiamo l'alleanza come un racket di estorsioni"». Si consideri già eletto. I cittadini in difficoltà economiche di sicuro voteranno in massa per un candidato che vuol far pagare agli americani le spese militari degli altri Paesi del Patto Atlantico.

Frankie

Lettera 11

reparto di terapia intensiva brescia 8

Caro Dago, Covid, la Svizzera cancella i mondiali di ciclismo su strada, in programma dal 20 al 27 settembre, a causa della decisione del Governo di non consentire fino al 30 dello stesso mese eventi che possano raccogliere un pubblico di più di mille persone.

Precisione svizzera: per una differenza di 10 giorni non si può fare. Fosse successo da noi, col Governo che battezza un decreto urgente con i nomi di tutti i mesi dell'anno perché non riesce ad approvarlo, di sicuro si sarebbe trovato un modo per fare i furbi ed aggirare l'ostacolo.

Leo Eredi

reparto di terapia intensiva brescia 16

Lettera 12

Ciao Dago, non mi è chiara una cosa: oggi è possibile fare le autopsie sui morti da covid? Qui si continua a fare polemica su quanto successo in passato, ma non facciamo un passo avanti.

Ci sarà qualche scienziato capace di trovare una CURA a questa malattia invece di ostinarsi a ricercare un vaccino lontano da venire?

Grazie

Filip

Lettera 13

giuseppe conte luigi di maio

Caro Dago, bonus Inps, il leghista Dara rompe il silenzio: "I 600 euro chiesti da mia madre per la nostra azienda in crisi". 'Ste mamme rompicogl...

Pat O'Brian

Lettera 14

Caro Dago, epidemia, delitti colposi contro la salute pubblica, omicidio colposo e abuso d'ufficio. Giuseppe Conte e i ministri Bonafede, Di Maio, Gualtieri, Guerini, Lamorgese e Speranza hanno ricevuto un avviso di garanzia dopo varie denunce da parte di soggetti terzi per la gestione dell'emergenza coronavirus.

BEPPE GRILLO GIUSEPPE CONTE LUIGI DI MAIO

Finalmente! Quando a riceverli era Silvio Berlusconi gli consigliavano sempre di dimettersi per potersi difendere meglio. Speriamo che ora siano coerenti.

L.Abrami

Lettera 15

Caro Dago, doppio mandato M5s, nel 2017 Grillo garantiva: "Regola inamovibile". Voglio dire, ma da un comico cosa si può pretendere? Davvero c'è qualcuno che l'aveva preso sul serio?

E.Moro

Lettera 16

Vladimir Putin

Mitico Dago, quella volpe di Vladimir ha mandato in cortocircuito i pro vax de noantri, che ora non sanno come sostenere che il vaccino “buono” è solo quello prodotto dalla big pharma nostrana. Mi sa che prossimamente vedremo delle belle arrampicate sugli specchi dei soliti esperti, io già mi diverto.

Stefano55

Lettera 17

MARIA ELENA BOSCHI

Caro Dago, avvisi di garanzia a Conte e ministri dopo denunce per gestione Covid. Porca miseria e adesso Marco Travaglio chiederà che si dimettano tutti?

R.R.

Lettera 18

Caro Dago,

Fulvio Abbate critica Maria Elena Boschi, donna di sinistra, perchè indossa una semplice cintura del marchio extralusso Hermes.

Peccato che Abbate non sia molto esperto in questioni di moda, per essere più incisivo nella critica doveva scegliere un altro accessorio, non so, tipo la borsa Pekaboo di casa Fendi dal valore di circa 3000 € indossata in passato dalla suddetta... Ah, gli uomini e la moda!

FULVIO ABBATE

Un caro saluto,

Mary

Lettera 19

Caro Dago, Usa 2020, Kamala Harris attacca Donald Trump per la gestione della pandemia.

Detto da una che non ha saputo gestire nemmeno la propria campagna elettorale per le primarie in modo da essere competitiva con "Sleepy" Joe Biden, sa di barzelletta.

Theo Van Buren

Lettera 20

giuseppe conte roberto gualtieri 1

Caro Dago, ogni giorno i giornaloni ci ricordano che l'attivazione del MES, pur necessaria per l'Italia, non avviene per la contrarietà dei cinquestelle. A questi disinformati giornalisti ricordo che da quando sono al governo, prima con la Lega ora con il PD, i grillini hanno votato di tutto pur di stare attaccati a poltrone stipendi e benefici, TAV,TAP,Ilva ecc. salvo poi giustificare i loro si con improbabili capriole dialettiche.

Ora sarà la volta del MES che voteranno tranquillamente in attesa della "madre delle loro capriole" l'abolizione del vincolo al terzo mandato. Ma ci sarà ancora qualcuno che li voterà?

FB