Non più tardi di un mese fa i 5stelle hanno votato in parlamento una loro proposta contro la TAV. Ieri la nuova ministra delle Infrastrutture ha elencato una sfilza di opere pubbliche in aggiunta alla TAV da realizzare prossimamente senza che dai 5stelle si levasse alcuna voce di dissenso. Evviva la coerenza.

Gandalf

Caro Dago, governo Conte bis. Se i 5 Stelle hanno schierato i big ((anche dell'incapacità), il Pd ha invece messo in campo la formazione primavera. Vuol dire che hanno intenzione di far cadere presto l'esecutivo?

Caro Dago, autoscuole, stop a esenzioni Iva: la patente costerà il 22% in più. Secondo la Corte di Giustizia dell'Ue, le lezioni di scuola guida devono essere soggette all'Iva in quanto non di ambito scolastico. Bene, più costi, meno patenti, meno auto circolanti. Finalmente un provvedimento serio contro i cambiamenti climatici.

Sonny Carboni

Caro Dago, Atlantia vola a Piazza Affari, dove sale del 2,47%, dopo che la ministra delle Infrastrutture, Paola De Micheli, ha escluso la revoca della concessione di Autostrade spiegando che "nel programma di governo c'è scritta una parola precisa: revisione".

Ora cosa diranno Di Maio e Toninelli ai parenti delle vittime di Genova, dopo che per un anno hanno promesso che i Benetton sarebbero stati "puniti"? Come in altre occasioni perderanno la faccia senza batter ciglio?

Bug

Dagovski,

Parte Wanda Nara. Ci mancherà la sua competenza di calcio insaponato.

Aigor

Dago darling, nella natura animale ci sono degli strani accoppiamenti letali per uno dei partner, come quello della mantide religiosa. Come tutti sanno, durante l'accoppiamento. la mantide femmina si mangia il maschio, ma dopo essere stata ingravidata.

Non oso pensare se anche tra gli umani (e per estensione anche negli accoppiamenti governativi) possono succedere cose del genere, indipendentemente dai sessi tradizionali o apparenti. La Faq é chi avrà il ruolo della mantide religiosa femmina nell'attuale accoppianmeto di governo? Pace e bene

Natalie Paav

Caro Dago, Commisione Ue, Gentiloni in pole position per gli Affari economici. E a noi che ci frega? Tanto con un Pd su quella poltrona e con i giallorossi a Palazzo Chigi, tutti gli euro in più che dovessero eventualmente arrivare farebbero la stessa fine della "flessibilità" durante il governo Renzi: andrebbero a finanziare il sistema di accoglienza dei migranti e tutto quello che ci gira attorno.

Stef

Gentil Dago,

adesso è chiaro cosa ha spinto Grillo ad andare dal PD. La famiglia. Giustamente quando hai un figlio presunto stupratore, cosa fai? Ti butti a sinistra.

Così la notizia non esce sui giornali, così la vittima è consenziente. Vai a sinistre ed è tutto a posto. Salvini crocifisso per 3 minuti del figlio sulla moto d’acqua. Grillo sotto silenzio fino al giorno dopo la chiusura dell’accordo per il nuovo governo. Ecco perché il partito di Bibbiano non fa più ribrezzo. Grande Beppe; un grande insegnamento.

Il Pesce Giacomo

Oh Dago Sputafuoco,

"attribuiva i problemi economici alle sanzioni internazionali e sosteneva che solo dio potesse togliergli il potere". Mugabe se si fosse presentato alle elezioni in Italia avrebbe preso più del 35% ! GGG

Caro Dago, dal governo più a sinistra della storia, Claudio Amendola si sarebbe aspettato un maggior numero di donne, se non la parità. Bionde, rosse, more, castane? No perché anche quello è un tratto discriminatorio. Voglio dire, per restare in ambito cinematografico, un film come "Gli uomini preferiscono le bionde", oggi non si potrebbe girare perché tutte le altre insorgerebbero. Quindi se vogliamo fare le cose col bilancino del politically correct, vediamo di farle per bene.

Lino

Caro Dago, Famiglia Cristiana: "Salvini come Licurgo e Goebbels, bene essersi liberati di lui". Cosa c'è di "Cristiano" in un giornale che spurga odio da tutti i pori?

Fritz

Caro Dago, giorni fa il neoministro chitarrista Gualtieri strimpellò: "Anche Hitler andò al potere

grazie alle elezioni... e poi gli elettori sono ingannati dalla propaganda". Ha ragione: meglio andare al potere senza l'ingombro volgare e populista delle elezioni: per informazioni rivolgersi a Stalin, Mussolini, Pinochet, Videla e via dittatoriando. E poi, gli elettori che si lasciano ingannare dalla propaganda, sono gli stessi che sono stati ingannati dal Chitarrista quando è stato eletto al Parlamento Europeo? Antonio Pochesci

Gentile Dagospia, l'imperatore romano Caligola fece senatore il suo cavallo preferito" Incitatus".

Il Signor Grillo ha nominato ministro per ben due volte il suo uomo preferito, il signor Di Maio.

Amorale della favola, come dite voi: Incitatus fece così bene il cavallo da meritarsi la toga con porpora, ma il signor Di Maio cosa fece di così eclatante da meritarsi la feluca di ambasciatore di tutti noi nel mondo? E chi lo sa?

Saluti.

Francesco o primeiro.

Caro Dago, Angela Merkel a Pechino per la sua dodicesima visita in Cina dal 2005. Ormai alla cancelliera sarà venuto il sederone a mandorla.

E.Moro

Ma quando Zingaretti dice: "Ora basta stagione dell'odio", significa che ha ordinato ai vari Toscani, Saviano, Lerner e soci più o meno noti di stare zitti?

Caro Dago, la grillina Debora Billi annuncia che lascia il MoVimento: «Il M5S oggi governa col Pd. Nella scatoletta di tonno ci abbiamo trovato la piovra, ed è stato più facile lasciarci abbracciare che combatterla». Finalmente una persona con senso di dignità. Ma davvero Di Maio è così sprovveduto da pensare di passarla liscia? Non si rende conto quanto siano ridicole le sue attuali dichiarazioni se confrontate con quelle di un mese fa?

Oreste Grante

Caro Dago,

c’è una logica nel no a Savona, persona sicuramente competente in materia economica ma con il difetto di avere idee che non piacciono a Mattarella, al ministero dell’Economia e nel si a Di Maio, che ha ampiamente dimostrato la sua incompetenza in materia, quale ministro degli esteri. ?

Non le sembra che Mattarella stia giocando un ruolo politico di parte e non super partes come dovrebbe essere ?

Pietro Volpi

Caro Dago, la comandante della Sea Watch Carola Rackete sarà invitata a un'audizione nella commissione Libertà civili del Parlamento Ue il 3 ottobre. Quindi trafficare in esseri umani, violare le leggi e le sentenze dell'Ue e speronare le motovedette della Guardia di Finanza, sarebbe un diritto civile?

L.Abrami

I soliti perbenisti hanno subito rilanciato la storia di Castelfiorentino.Logicamente parlo della storia del ragazzo messo sotto da un treno e dei ragazzi che ridevano del corpo sotto il lenzuolo.

Se i perbenisti vogliono raccontare questa storia, allora che la raccontino bene. Io ero presente e ho visto bene quel gruppetto di idioti che rideva della disgrazia. Erano in 6 ed erano TUTTI NORDAFRICANI!

Ecco, raccontiamola tutta la verità per favore.

Tullio Bixio

Caro Dago, ma per te la Meloni lo sa che il lunedì alle 15,00 la gente comune lavora e non va alle manifestazioni ?

Recondite Armonie

