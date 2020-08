POSTA! – MASSIMILIANO PARENTE: “HO SENTITO IL PAPA CHIEDERE ACCORATAMENTE CHE IL VACCINO SIA DISPONIBILE PER TUTTI, NON SOLO PER I RICCHI, MA CHE DISCORSI SONO? È IMPAZZITO? VORREI RICORDARGLI CHE PER I CRISTIANI CI SONO LE PREGHIERE, CHE GLI ULTIMI SARANNO I PRIMI, CHE I POVERI ANDRANNO IN PARADISO E COMUNQUE SIA SAREBBE GIUSTO CHE IL VACCINO VENGA DATO SOLO A NOI CHE NON ABBIAMO UNA VITA ETERNA DOPO LA MORTE….”

Lettera 1

Caro Dago, ho sentito il papa chiedere accoratamente che il vaccino sia disponibile per tutti, non solo per i ricchi, ma che discorsi sono? È impazzito? Vorrei ricordargli che per i cristiani ci sono le preghiere, che gli ultimi saranno i primi, che i poveri andranno in Paradiso (e dunque prima ci vanno meno rischiano di arricchirsi), e comunque sia sarebbe giusto che il vaccino venga dato solo a noi che non abbiamo una vita eterna dopo la morte.

MASSIMILIANO PARENTE

Baci, Massimiliano Parente

Lettera 2

Caro Dago, Usa 2020. Con tante donne e uomini giovani, bianchi, neri e arcobaleno che potevano scegliere, i dem hanno deciso di schierare un vecchio arnese della politica come Joe Biden (eletto senatore nel 1972, 48 anni fa!).

E la cosa divertente è che lo presentano come "il cambiamento". Puntano forse su un'amnesia collettiva degli americani?

Lucio Breve

Lettera 3

Caro Dago, scuola, se un alunno è positivo al coronavirus quarantena per tutti. Insomma, come nelle squadre di calcio...

Di Pasquale

Lettera 4

Caro Dago, convention dem, Bill Clinton: "In un tempo come questo l'ufficio Ovale dovrebbe essere un centro di comando. Invece c'è solo caos". Un centro di comando tipo "Prendimelo in bocca"?

Gaetano Lulli

Lettera 5

Caro Dago, golpe in Mali: un gruppo di militari ha arrestato il presidente Ibrahim Boubacar Keita e il premier Boubou Cisse. Perbacco, chissà se è possibile ingaggiare questi eroi...

L.Abrami

Lettera 6

Caro Dago, a Lodi 10 persone ricoverate in ospedale per la febbre del Nilo. Così adesso oltre al Covid c'è una seconda opzione (per entrambe non ci sono né farmaci né vaccini). Che dire: un Paese con libertà di scelta.

Ugo Pinzani

Lettera 7

Caro Dago, finalmente una certezza sul virus viene dalla Maddalena: dalle 8 alle 9 e dalle 14 alle 18 non c'è nessun pericolo: infatti anche il covid si prende il meritato riposo.

D'altra parte è anche molto selettivo: infatti c'è a Fiumicino e a Ciampino, ma non a Malpansa, Linate e Bergamo. Il tanfo sarebbe di generalizzata presa per il culo.

Cincinnato 1945

Lettera 8

Caro Dago, anche Tu di riflesso hai contribuito a far resuscitare Lorin Maazel: Il celebre direttore d'orchestra ha lasciato questo mondo nel 2014, eppure nella pazza estate del Covid l'Ansa l'ha fatto resiscitare sul podio della Reggia di Caserta per il concerto che terrà sabato Placido Domingo.

"Con me - dice Domingo secondo l'Ansa - ci sarà Saioa Hernandez e sul podio Jordi Bernacer e Lorin Maazel". Si dà il caso che Jordi Bernacer è stato assistente di Maazel e che probabilmente nel comunicato confezionato da un ben introdotto ufficio stampa è saltata qualche parola, tipo "allievo prediletto di Mazel".

L'Ansa ha copiato perfettamente il comunicato e dall'Ansa hanno copiato diligentemente decine e decine di siti, anche quelli degli (ex) i grandi giornali. Mi spiace che c'è anche Dagospia, di cui mi fido (fidavo) ciecamente. Saluti, tuo Ugo Verde

Lettera 9

Dagovski,

Quindi dire ai ragazzini che “se crescono i contagi non riapre la scuola” dovrebbe ridurre la movida? Auguri.

Aigor

Lettera 10

Caro Dago, coronavirus, Papa Francesco: "Il vaccino non sia privilegio dei ricchi". Perfetto. Ma se invece di salvare i ricchi si salvano i poveri poi la beneficenza chi la fa?

Simon Gorky

Lettera 11

Caro Dago, Meeting di Rimini. Draghi ha aperto la bocca sui giovani e con una fiammata ha incenerito Conte e il suo Governo.

Gian Morassi

Lettera 12

Caro Dago, da stanotte Joe Biden è ufficialmente il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti. Uno scippo al museo delle cere.

Pikappa

Lettera 13

Caro Dago,

In questi giorni ho imparato che se le chiami discoteche sono il male e vanno chiuse (possibilmente anche demolite), mentre se le chiami piccole e medie imprese del settore dell’intrattenimento sono un pilastro dell’economia italiana e vanno tutelate. Anche da queste cose si capisce che siamo un paese di pecore.

RP

Lettera 14

Caro Dago, coronavirus, il Tar Lazio respinge il ricorso dei gestori su riapertura discoteche. Ubriacarsi, impasticcarsi, farsi una canna e ballare da soli. Sono tutte cose che si possono fare tranquillamente restando a casa. Non è che bisogna avere un partner per ballare il valzer o il tango. Basta uno smartphone con cuffiette, per non rompere le palle ai vicini, e il divertimento è assicurato.

P.T.

Lettera 15

La procura siciliana farebbe bene solo a scusarsi con i famigliari del piccolo Gioele: dovrebbero semplicemente dichiarare ci scusiamo di esserci mossi in ritardo e di aver svolto male il compito delle ricerche!

Ecco, persone serie farebbero solo questo, eppure già sento accampare le scuse più inverosimili da parte del procuratore della repubblica!

L'Etrusco

Lettera 16

Caro Dago, la seconda giornata di convention dem a Milwaukee è stata una specie di festa del #MeToo al contrario. Per sostenere Joe Biden - già accusato di moleste da una sua ex collaboratrice - è arrivato nientepopodimeno che Bill Clinton, fresco fresco di pubblicazione da parte del tabloid britannico Daily Mail di una foto risalente al 2002 in cui l'ex presidente, allora 56enne, si fa massaggiare compiaciuto - sulla sedia di un aeroporto - il collo e la schiena da Chauntae Davies, allora 22enne massaggiatrice di Jeffrey Epstein, che poi sarebbe divenuta sua vittima e accusatrice. Un bellissimo spettacolo per tutte le donne di sinistra.

A.Sorri

Lettera 17

Dago darling, speravo, tra i tanti orrori della cronaca agostana (sanitariamente ora c'é anche la febbre del Nilo nel Lodigiano e un caso di peste in California!), di rilassarmi leggiucchiando l'ormai centenario "Les onze mille verges" (traduzione: verghe, ma anche cxxi) di Guillaume Apolinnaire, che racconta le avventure erotiche di un immaginario principe rumeno di nome Mony Vibescu.

Non sono riuscita a leggerlo, troppo schifoso, peggio di Sade. Molto più divertente il nostrano e goliardico "Ifigonia in culide", scritto nel 1928 dal dottor (urologo) Hertz de Benedetti, ma pubblicato in forma di libro solo negli '70. Mi ha colpito il fatto che nel 1928 un personaggio potesse chiamarsi Axxxh Behn Dur. Ora il politicamente corretto lo proibirebbe. Ossequi

Natalie Paav

